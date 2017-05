"Mezz'ora d'arte con..." Giovanni Fattori

Con un appuntamento dedicato al pittore Giovanni Fattori prosegue “Mezz’ora d’arte con…”, ciclo di interventi scientifici - organizzato da Fondazione Cariparma nell’ambito della propria attività culturale 2017 - volto ad esaminare e approfondire di volta in volta le singole opere o particolari nuclei delle Collezioni permanenti, privilegiando il rapporto diretto con il manufatto artistico. A cura di Deborah Ranalli, l’incontro è previsto a Palazzo Bossi Bocchi (Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma) domenica 14 maggio 2017, alle ore 16; ingresso gratuito. I moti del ‘48 scuotono l’Italia e Giovanni Fattori sperimenta così la tensione rivoluzionaria dedicandosi alla rappresentazione dei temi militari. Appassionandosi alle battaglie del Risorgimento, matura speranze unitarie descritte con spirito di verità secondo i più suggestivi dettami della pittura macchiaiola. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Artificio Società Cooperativa. La capienza massima della sala conferenze è di 60 persone. Per motivi di sicurezza non può essere consentita la contemporanea presenza nell’edificio di più di 100 persone; conseguentemente, in caso di afflusso superiore a tale capienza massima, l’accesso ai locali della Fondazione sarà contingentato. Palazzo Bossi Bocchi, Strada al ponte Caprazucca, 4 – Parma. Per informazioni: 0521-532111 e-mail: guide@fondazionecrp.it / museo@fondazionecrp.it