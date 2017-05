Un sabato tra fiori, prodotti km 0 e... civette: l'agenda

BARDI-BERCETO-VERNASCA

LUNGO I SENTIERI DEGLI ORSANTI

Un grande ed intenso weekend nel bel mezzo della natura è pronto a partire grazie alle guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno». Si inizierà sabato, quando il gruppo proporrà, nel Bardigiano, una camminata alla volta della «Cascata dell’Aquila», lungo i sentieri percorsi dall’uomo preistorico. Dal passo delle Pianazze, si passeggerà sul crinale tra le province di Parma e Piacenza per poi inoltrarsi nella valle del torrente Lardana, fino a raggiungere l’abitato di Cassimoreno (PC). Da qui, si arriverà al monte Ragola attraversando una spettacolare faggeta punteggiata dalle prime fioriture primaverili e raggiungendo poi le pendici del monte Camulara dove, nell’enorme distesa di pietre lavorate dal tempo, precipita la Cascata dell’Aquila. Sulla via del ritorno vi sarà una sosta al «Lagazzo», una torbiera residuo di un antico lago ora interrato, sulle cui rive si muoveva l’uomo del mesolitico (recentissimi scavi hanno portato alla luce un accampamento preistorico di 30.000 anni fa, tra i più antichi dell’intero Appennino). Ritrovo ore 9 presso l’ufficio turistico di Bardi (info e prenotazioni: 345 7349809; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).

BARDI

CACCIA ALLE "STRANE PRESENZE"

Un nuovo imperdibile appuntamento con il mistero attende i più coraggiosi al castello di Bardi. sabato a partire dalle 21, un nuovo gruppo di affermati ghosthunters si cimenterà nella ricerca di Moroello e della bella Soleste. Dopo gli straordinari risultati delle ultime indagini, i «cacciatori» tornano, dunque, alla fortezza per svelare i misteri che circondano l’antico maniero. L’evento si svolgerà con guide del paranormale, che durante il percorso stazioneranno in alcuni locali, ghiacciaia, sala torture, etc, spiegando i metodi di ricerca e illustrando le apparecchiature usate per un’indagine approfondita, il tutto interagendo col pubblico. A seguito del presunto rilevamento di «strane presenze», e dell’apparizione del fantasma di Soleste tra le braccia di quello del comandante Moroello lo scorso giugno, nella foto scattatagli nel 1999 da un gruppo di ricercatori, i gestori del castello daranno l’opportunità ai curiosi di mescolarsi agli «esperti» e di prendere parte ad una nuova appassionante ricerca tra le anime che infesterebbero il maniero bardigiano. Le persone che parteciperanno alla visita notturna avranno la possibilità di seguire i cacciatori di fantasmi lungo tutto il percorso e di assistere al loro operato. Un’emozione davvero unica, insomma: la serata permetterà di far volare con la fantasia i turisti e far immaginare loro il castello secoli fa, con le sue storie, i suoi amori, i suoi dolori, la sua maestosità e regalità. Garantita una «caccia ai fantasmi» in piena regola, con indagini paranormali e sofisticati strumenti per il rilevamento dei campi elettromagnetici, della temperatura e di telecamere a infrarossi per documentare eventuali manifestazioni. L’appuntamento avrà luogo dalle 21 alle 23. Per info e visita guidata (per la quale è obbligatoria la prenotazione): 0525.733021 - 380.1088315; www.castellodibardi.it. Prezzi: adulti 10 euro; bambini 5.50.

BASILICANOVA

FIERA DI MAGGIO: EVENTI PER TUTTI E TANTA MUSICA

Da sabato a Basilicanova si terrà la tradizionale «Fiera di Maggio», organizzata dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con Avis, Associazione Don Bosco, Associazione Trebbiatori d’Epoca, Circolo Arci Il Rugantino, I commercianti di Basilicanova, Babylonia e Proloco Basilicanova.

All’interno della Fiera di Maggio, ogni operatore ha il suo spazio a partire dall’Avis locale dove, dalle 14.30 di sabato si potrà calcolare il rischio cardiovascolare. Alle 17, grazie all’Associazione Trebbiatori d’Epoca, sfileranno i trattori di una volta mentre alle 21 presso il Centro Sportivo Pgs Don Bosco ci sarà la Festa del pattinaggio artistico. La serata di sabato si chiuderà con la musica del Taro Taro Story nel centro del paese, dove saranno allestiti numerosi punti di ristoro.

BERCETO

MOSTRA MERCATO DI FIORI E ERBE

sabato Berceto si colorerà grazie alla mostra-mercato dei fiori e delle erbe, organizzata in sinergia da Pro Loco, Ascom e Comune.

BORGOTARO

SPETTACOLO TEATRALE CON GIUFFRA E ROSA

sabato alle 21, all’Auditorium «Giulio Mosconi» di Via Piave, a Borgotaro, per la rassegna teatrale «In Bocca al Lupo», si terrà lo spettacolo dal titolo «Ansia, amore, amicizia e altre amenità» di e con Carlo Giuffra e Giorgio Rosa. Parte del ricavato verrà destinato ai progetti per «Help For Children Parma», a favore dei bimbi bielorussi. Info: 338.6318093 - 340.9606810 – 338.2822655.

IMPARARE A DISEGNARE NELL'OASI NATURALE

sabato nella Riserva Oasi Naturale dei Ghirardi, a Case Predelle di Porcigatone (Borgotaro), escursione (dalle 10 alle 18) dedicata al disegno naturalistico con Maria Elena Ferrari, artista naturalista. Sarà guidata da Guido Sardella, guida «Gae» e coordinatore della Riserva. Pausa pranzo, presso il Centro Visite. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni: Maria Elena Ferrari, 328.8696728 - 0521.850117.

LE NOTE DI CODAZZI ALLA BAITA DI «GRIFOLA»

Omar Codazzi, cantante, compositore e leader di un’orchestra di musica da ballo fra le più importanti del Nord d’Italia, vincitore, tra l’altro, della prima edizione di «Standing Ovation», sarà in concerto alla «Baita» di Grifola, sabato a partire dalle 21,30. E’ possibile anche cenare nel locale. Info: 338.6062809.

SBOCCIA «BORGO IN FIORE»

L’associazione turistica «Pro Loco» di Borgotaro ha organizzato per il weekend la prima edizione di «Borgo in fiore». sabato alle 9, apertura del mercato dei fiori e prodotti naturali; alle 12, pranzo all’aperto, sempre su Viale Bottego; alle 16, corso di «Insegnamenti pratici di coltivazione alberi da frutto, varietà antiche e non, su portainnesto selvatico e coltivazione di piccoli frutti selvatici» presso il gazebo della «Pro Loco» in Viale Bottego; alle 20, cena all’aperto, con musica e fritto misto. Info: 0525.99363 - cell.3285413634 - e.mail: info@prolocoborgotaro.net.

BUSSETO

AL VERDI CONCERTO DEDICATO ALLA STREPPONI

sabato alle 17.30, al Teatro Verdi di Busseto dove andrà in scena un concerto dedicato a Giuseppina Strepponi a cura del Circolo Lirico Europeo Falstaff: «Una donna di nome Giuseppina». Biglietto unico, 25 euro; info 349 3169920.

PASSERELLA DI CANI IN PIAZZA VERDI

Cani in festa sabato pomeriggio, a Busseto. L’evento, alla sua seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno viene riproposto grazie all’iniziativa dell’assessorato alla tutela del benessere animale guidato da Elisa Guareschi e ha la collaborazione de «La tana dei lupi», associazione Argo Fidenza, Lega nazionale per la difesa del cane, Enpa e Rescue Dogs, oltre al sostegno di diversi sponsor privati. Si inizierà alle 15, in piazza Verdi, con la sfilata dei cani iscritti e le dimostrazioni di obbedience (a cura de «La tana dei lupi», controllo e abilità, attacco e difesa e ricerca con cani antidroga, a cura della scuola di addestramento Madonna della strada. Sarà un’occasione non solo per fare festa e creare comunità, come spiegato dagli organizzatori, ma anche per riflettere e impegnarsi sui temi legati al rispetto e alla tutela dei diritti degli animali. Saranno presenti anche banchetti di associazioni e attività con prodotti per animali e toelettatura. Nel presentare l’evento, l’assessore Elisa Guareschi, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro sostegno alla giornata.



BUSSETO

GIOVANE PIANISTA ALLA CASA BAREZZI

sabato alle 21, nel salone di casa Barezzi a Busseto, nuovo appuntamento con la rassegna musicale per giovani interpreti «Verdi talenti», organizzata dall’associazione Amici di Verdi. Per l’occasione, con ingresso libero, si esibirà la pianista 15enne Greta Maria Lobefaro. Per informazioni: Amici di Verdi, Tel 0524.931117, Iat 052492487.

«SPORTIVAMENTE» A VILLA PALLAVICINO

A Villa Pallavicino, sabato alle 21, nuovo appuntamento con la rassegna «Sportivamente, la cultura fatta con i muscoli». Per l’occasione sarà proiettato il film «Mi chiamano Radio» di Mike Tollin, con Cuba Gooding jr e Ed Harris. Info al 3385327433. Ingresso libero.

CALESTANO

SERATA DANZANTE E MERCATO A KM 0

sabato sera nella Sala Borri, il circolo ricreativo Calestanese Val Baganza organizza una serata danzante con il complesso Radar Folk, con auguri a tutte le mamme in occasione della loro festa. Domenica mattina in piazza Europa torna il mercato a km zero.



COLORNO

«LUOGHI RACCONTATI» NEL PALAZZO COMUNALE

sabato alle 10, inaugurazione della mostra «I luoghi raccontati, percorso di documenti e immagini sui principali monumenti di Colorno». La mostra allestita al primo piano del palazzo comunale, sarà visitabile fino al 7 giugno negli orari di apertura del Comune.

AL CRAL FARNESE SI BALLA IL LISCIO

sabato dalle 21,30, ballo liscio al Cral Farnese di via Roma 28, con l’orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Per informazioni 0521815468.

CORNIGLIO

LA VOCE DELLE CASE DI VESTANA

Saranno la psicologa e psicoterapeuta Roberta Graiani, lo scrittore ed antropologo Mario Ferraguti e l’attore e regista Paolo Pisi a dar vita, questo weekend, a «La voce delle case di Vestana», il laboratorio di scrittura creativa organizzato dall’Azienda Agricola Tra Terra e Cielo in collaborazione con Manicomics Teatri e patrocinato dal Comune di Corniglio che prevede due giornate a stretto contatto con la realtà appenninica, durante le quali il racconto diventerà una narrazione corale che a sua volta diventerà la base del laboratorio teatrale della domenica. Appuntamento sabato alle 10, in piazza a Corniglio. Il gruppo si sposterà poi a Vestana, dove insieme a Mario Ferraguti si inizieranno a conoscere le storie delle case e delle genti d’Appenino e di Vestana in particolare. Dopo il pranzo al sacco ci saranno altri due momenti di scrittura creativa fino ad arrivare a Braia e da lì di nuovo a Vestana. In serata aperitivo e cena alla trattoria da Vigion di Ghiare. Per info e iscrizioni 3478786029 o infotraterraecielo@gmail.com.

FELEGARA

L'ORCHESTRA «DANIELA BASSI»

sabato dalle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata di ballo con l’orchestra «Daniela Bassi».

FONTANELLATO

COMMEDIA DI FEUDAN E APERITIVO MUSICALE

Ultimo appuntamento della rassegna di teatro sociale «Piccoli Teatri» inserita nel contesto di «Proscenio Aggettante» della Federazione Italiana Tempo Libero e organizzata con il supporto dell’Associazione Peter Pan al Teatro Comunale di Fontanellato.

sabato alle 19 i palchi accoglieranno chi vorrà iniziare la serata brindando con il sottofondo di buona musica dal vivo. Sul palco questa volta saliranno gli «Acrimonia», trio nato nel Dicembre 1998 dalle ceneri della band casalasca «Rèpublique Infame». Stefano Savazzi alla chitarra e voce, Giovanni Tumino alla batteria e cori e Dario Cavalli al basso e cori proporranno un viaggio tra le leggende del rock come Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Who, Beatles, Bruce Springsteen, AC/DC dando anche spazio a momenti acustici con brani classici del rock/blues.





LANGHIRANO

«SAFIR ARTE», IL TAGLIO DEL NASTRO

sabato nella libreria LiberaMente di Langhirano inaugura la mostra di dipinti «Safir Arte», di Simona Bianchi Guarenghi. Il taglio del nastro è alle 16.30 in via Mazzini 14.

MONTECHIARUGOLO

LO SPETTACOLO «STELLA VARIABILE»

Il Castello di Montechiarugolo ospiterà lo spettacolo teatrale «Stella variabile» sabato alle 21. A portarlo in scena sarà il gruppo teatrale montechiarugolese «Letture di strada», con musiche e arrangiamenti di Davide Delvasto. «Stella variabile», ovvero un intrattenimento che condurrà a passeggio tra poesia, arte e canzoni del Novecento e sapori new age, è organizzato dal Circolo Anspi di Montechiarugolo, con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo. Tel. 338/3187911. n.f.

NOCETO





IL TRATTO RAFFINATO DI CLAUDIA PAMBIANCHI

Paesaggi, figure femminili, nature morte: da sabato la Sala Milli del Castello della Musica di Noceto ospiterà la retrospettiva dedicata a Claudia Pambianchi. In mostra una selezione della collezione della famiglia, che ha curato il semplice allestimento come un omaggio all’artista nata e cresciuta a Noceto: 25 opere realizzate con tecniche diverse. La mostra che verrà inaugurata alle 16.30 resterà aperta anche domenica 14, sabato 20 e domenica 21 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

SCATTA LA NOTTE DEI VAMPIRI

Notte di vampiri sabato al Pub 19.28 di Noceto. Dal calar del sole fino all’alba torna, per il terzo anno a Noceto la festa del «Succubus Club», il gioco di ruolo, per il quale è gradito il costume a tema, che si svolge tra atmosfere gotiche. Info 0521 625398.

PARMA

ORCHESTRA CANALI AL CASTELLETTO

Si balla con l’orchestra Luca Canali sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

GOLIARDO PADOVA A PARMA PER LE ARTI

Inaugura sabato alle 17,30 alla Galleria «Parma per le arti» in Borgo del Gallo 6, la mostra «Dipingere, l’inquieto mistero del vivere», dedicata a Goliardo Padova. Fino al 28 maggio.

A BAGANZOLA IL NEGOZIO VINTAGE DI «FILODIJUTA»

In piazza Salvarani a Baganzola da sabato e fino a domenica 28 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per info: 338/4629759 oppure consultare la pagina facebook «Filodijuta».

AL BARILLA CENTER BREAK DANCE

Secondo appuntamento con «Let's Dance!» la rassegna di ballo che, ogni sabato fino al 24 giugno, propone spettacoli e saggi gratuiti con i bambini e le bambine delle scuole di ballo di Parma.

Dopo il primo appuntamento del 6 maggio, sabato alle 17.30 si continua con lo spettacolo Breakdance e Hip Hop a cura del Centro Studi Danza Spazio84 SSD.

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti di uno spettacolo in grado di combinare stili differenti del mondo della street dance.

Il palco del Barilla Center sarà quindi la location d'eccezione di una vera e propria esibizione di danza urbana in grado di coinvolgere il pubblico e portarlo alla scoperta di uno stile legato alla cultura hip hop.

IL WEEKEND DELLE MAMME SI FESTEGGIA IN PIAZZA GHIAIA

Mamma … che Festa» anche Piazza Ghiaia è pronta per festeggiare da sabato la festa della mamma e della famiglia. Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno si ripeterà l’evento che ha coinvolto tantissimi parmigiani nella piazza del centro storico della città. Si inizierà sabato alle 18.

Ci sarà un mercatino dedicato alla mamma dove si potranno trovare capi d’abbigliamento, accessori, bigiotteria e abbigliamento per i piccoli. All’interno del mercatino ci sarà anche una zona dedicata al cibo con stand dedicati alle delizie del palato; sarà presente lo stand degli arrosticini abruzzesi, due dedicati alla pasticceria con dolci e biscotti, quello dedicato ai prodotti della lunigiana e quello della birra artigianale.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

ALL'AUDITORIUM TOSCANINI CORI E CUORI PER SOLIDARIETÀ

Una serata all’insegna della buona musica e della solidarietà. sabato a partire dalle 21, l’auditorium Toscanini di via Cuneo 3 ospiterà la dodicesima edizione di «Cori e cuori per la solidarietà».

SALA BAGANZA

ALLA SCOPERTA DI GUFI E CIVETTE

Sarà un sabato sera davvero particolare quello in compagnia del gruppo guide Val Cedra. Insieme alla guida ambientale escursionistica Alessandro Bazzini, infatti, si potrà andare alla scoperta degli strigformi, gli affascinanti rapaci notturni che si trovano spesso nel Parco dei Boschi di Carrega. Una semplice passeggiata notturna della durata di circa 3 ore, con ritrovo alle 20 al parcheggio di Piazza Antonio Gramsci. Da qui si partirà per andare alla scoperta degli strigiformi - gufi e civette ma anche allocchi, assioli e barbagianni - sotto un cielo stellato con la luna calante, quasi piena, incamminandosi lungo agevoli sentieri sterrati che conducono ai Laghi della Grotta e della Svizzera, Info e prenotazioni (entro le 22 di venerdì) 3290047306, alessandro.bazzini@gmail.com.

ESSERE CREATIVI CON IL PC E' UN GIOCO

Programmare è un gioco da ragazzi! Il CoderDojo torna a Sala Baganza. sabato dalle 15 alle 18, sarà nuovamente la Rocca ad ospitare l’incontro: un laboratorio gratuito di informatica orientato ai bambini tra i 7 e 13 anni che possono imparare ad utilizzare il computer creativamente ed apprendere i principi della programmazione.

sabato si festeggerà lo «Scratch Day», il decimo anniversario di questo popolare ambiente di programmazione visuale, sviluppato al famoso MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) per permettere a chiunque di usare la programmazione. Obiettivo dello «Scratch Day» è per esprimere la propria creatività di «programmatore informatico» e condividere le proprie idee sotto forma di progetti. Tutto questo divertendosi.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sala Baganza, che mette a disposizione la splendida location della Rocca ed è promosso con la collaborazione di Carla Soffritti, fondatrice di elladigital.it.

Per partecipare occorrono un computer portatile Windows, Mac o Linux (possibilmente munito di mouse), uno scratch preinstallato sul proprio computer (ecco il link per scaricarlo: http://scratch.mit.edu/scratch2download/), la presenza di un genitore, parente o accompagnatore e tanta voglia di apprendere e divertirsi.

Durante l’incontro i ragazzi impareranno a realizzare un vero videogioco, sperimentando e provando. Il laboratorio sarà sostenuto da volontari chiamati «mentor», che sono incaricati e formati per supportare i ragazzi durante l’intero evento. Alle 16.45 è prevista una merenda che verrà offerta e alle 17.30 la presentazione dei progetti realizzati dai ragazzi. L’evento, interamente gratuito (compresa la merenda), si chiuderà alle ore 18.

Il CoderDojo è un movimento no-profit internazionale, nato in Irlanda nel 2011 con lo scopo di avvicinare le persone all’informatica attraverso la realizzazione di club di programmazione gratuiti. Per informazioni e registrazioni: info@coderdojoparma.it http://www.coderdojoparma.it.

TORRILE

SERATA JAZZ CON DEGUSTAZIONE

Appuntamento con la musica di Elisa Aramonte e Leo Caligiuri sabato alle 19.30 al Punto d’Incontro di via 4 novembre a San Polo di Torrile. Il duo propone un ampio repertorio che spazia dalla musica pop internazionale fino ai grandi standard jazz. Degustazione di dolce e salato.

ZIBELLO





LA VERGINE IN PROCESSIONE

La comunità cristiana di Zibello rinnova il voto fatto in occasione del secondo conflitto bellico, alla Madonna di Fatima. sabato sera i fedeli si ritroveranno nel quartiere Fratina da dove si formerà la processione con la statua della Vergine.

