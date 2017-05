Torna la Corsa di Tommy

Si rinnova l’appuntamento con «La Corsa di Tommy», domenica 14 maggio, a San Prospero; sarà una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della beneficenza in memoria del piccolo Tommaso Onofri, il «bimbo di Parma» rimasto nel cuore di tutti i parmigiani. La manifestazione podistica è adatta a tutti, dagli atleti professionisti agli appassionati della corsa, fino ai semplici camminatori. Il ritrovo è fissato alle 8, davanti al circolo «Il Castello», in via Aldo Capra, da lì partiranno tutte le competizioni, lì si troveranno anche tutti i vari punti di iscrizione; lo start della gara podistica competitiva «Corri col cuore Speed», di 13.3 chilometri, sarà alle 10 mentre la camminata libera «Corri col cuore», di 8 chilometri, prenderà il via alle 9.15 e le gare giovanili «Goliardi Kids» alle 11.45. La «Goliardikids run» vedrà i ragazzi e le ragazze sfidarsi su due diverse distanze, suddivisi in due categorie di età: nati negli anni 2009-2011 e 2006-2009; tutti i ragazzi partecipanti avranno in omaggio la t-shirt ricordo ed altri gadgets e non ci saranno premiazioni per sottolineare l’aspetto giocoso e non competitivo della manifestazione, in spirito con la filosofia che contraddistingue il gruppo «F70 Freesport»: be different.

I più piccoli potranno, inoltre, divertirsi, nel campo di fronte al circolo «Il Castello»: a loro disposizione ci saranno i gonfiabili di «Gommaland» e i clown della Croce rossa italiana di Parma. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dal gruppo sportivo «F70 Freesport» in stretta collaborazione con l’associazione onlus «Tommy nel cuore», il patrocinio di Comune e Provincia con il sostegno di numerose realtà private. Saranno presenti anche la Polizia municipale, la Protezione civile e i City Angels per garantire la sicurezza del percorso. La manifestazione, nata con la finalità di promuovere una bellissima oasi del nostro territorio, si prefigge di riportare lo sport a trasmettere valori importanti, come il rispetto per la vita, il sacrificio e l’amore per il territorio. Nelle cinque precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 16 mila euro, tutti devoluti a progetti rivolti all’infanzia, in linea con lo spirito dell’associazione onlus «Tommy nel Cuore» grazie ai tanti partecipanti ed al contributo fondamentale delle numerose ditte del territorio che hanno dimostrato il loro sostegno concreto.

L’utile dell’intera manifestazione di quest’anno sarà devoluto per sostenere la scuola materna «Carlo Alberto Coulliaux» di San Prospero e la scuola «Tommy» in Bangladesh gestita dall’associazione parmigiana «Il Filodijuta».

Al fianco di Paola Pellinghelli, durante le premiazioni, ci sarà anche Chiara Cacciani, la moglie del compianto Marco Federici, il giornalista della «Gazzetta di Parma» scomparso in un incidente stradale il 10 luglio 2013 e che aveva seguito da vicino, come cronista, la vicenda del piccolo Tommy: per il terzo anno, il trofeo principale della «Corsa di Tommy» sarà dedicato proprio a Marco Federici che andrà ai vincitori della «Corri col cuore speed» mentre il primo trofeo Avis comunale (gruppo San Prospero) sarà assegnato al primo uomo ed alla prima donna donatori che taglieranno il traguardo. Un’ulteriore iniziativa a premiare la solidarietà. Iscrizioni sul posto. Pacco gara, pettorale ricordo, docce calde e ricco ristoro finale a tutti gli iscritti. Non occorrono tessere sportive né certificati medici. Ristori e assistenza medica lungo tutto il percorso e in zona arrivo.

Per informazioni, è disponibile un indirizzo di posta elettronica (f70freesport@gmail.com), il sito internet www.f70freesport.it oppure consultare la pagina facebook «La Corsa di Tommy».