Agenda della domenica a Parma e in provincia

ANZOLA DI BEDONIA

IL CANTO DEL MAGGIO

A Anzola di Bedoni arrivano domenica i Cantamaggio di tre regioni per partecipare alla 15° rassegna del Canto del Maggio. L'arrivo dei pullman è previsto per le 8.30, alle 9.50 apertura manifestazione con passerella dei gruppi in ordine di sorteggio. Alle 15.30 premiazioni dei gruppi e dei cantori e a seguire passaggio del testimone al gruppo e alla città che dovrà organizzare la prossima edizione.

BEDONIA

LE VESPE FANNO TAPPA

Domenica dalle 11 alle 13 il 12° Rally-Freccia dell’Appennino delle mitiche Vespa farà tappa a Bedonia per far rifornimento e per un ristoro offerto dagli amici di Bedonia.

ROMBANO I BOLIDI DEL RALLY DEL TARO

Tutto pronto in Valtaro e in Valceno per accogliere il passaggio dei bolidi del Rally Internazionale del Taro, una delle più attese manifestazioni per gli sportivi della montagna. La 24esima edizione avrà come centro operativo Bedonia: domattina alle 9 dalla Costa a Salarolo si svolgerà uno spettacolare shakedows e la corsa si concluderà proprio nel centro di Bedonia nel tardo pomeriggio di domenica con la consegna dei premi ai vincitori. Oltre cento saranno i concorrenti. Saranno 50 ore rombanti e spettacolari. Il rally fa parte dell’articolato Campionato International Rally Cup, prestigioso evento che affiancherà quelli di Pirelli, del Parmigiano Reggiano, Ermes Team Rally e Rally Piston Cup. Sarà articolato su due specifici percorsi, il Rally Internazionale e il Rally Nazionale e all’arrivo verrà assegnato il 10° Memorial Sebastiano Ghiorzi. Anche il tracciato è stato ampiamente modificato con inedite prove speciali che regaleranno spettacolari passaggi. Durante i momenti di pausa i concorrenti offriranno anche una passerella straordinaria delle loro auto in via Aldo Moro e in via Mons. Checchi. Non mancheranno le manifestazioni collaterali: il tutto organizzato dalla scuderia San Michele con la collaborazione di alcuni commercianti.

BORGOTARO





TREKKING CON VISTA MARE DAI MONTI A RAPALLO

Con l’arrivo del caldo, non c’è niente di meglio di un weekend di sole e relax al mare. È tutto pronto dunque per la partenza di un affascinante trekking di due giorni che, tra sabato e domenica, andrà dal Lago delle Lame, sopra Rezzoaglio, fino a Rapallo, con pernottamento in agriturismo a Lorsica, ai piedi del Monte Ramaceto (organizzazione tecnica: Travel-Lab T.O. & D.M.C.). Si tratterà di un weekend davvero emozionante, tra i sentieri del Parco naturale dell’Aveto e dell’alta via dei Monti Liguri, attraverso bellissime vette sopra al mare, la cui vista accompagnerà i partecipanti per quasi tutto il percorso. Le due escursioni verranno affrontate con il tradizionale “camminare lento” ma, essendo piuttosto impegnative a causa della lunghezza e del dislivello, sono camminate adatte a buoni camminatori. Dopo sabato, il cammino riprenderà domenica alle 8,30 con il trasferimento con mezzo dell’agriturismo al Pian dei Rastelli. Da qui si darà il via ad un lungo itinerario dei sette passi, passando per il Pian dei Baci e il Passo del Dente, toccando il paesino di Soglio e arrivo in Val Fontanabuona. Dopo una salita breve ma impegnativa si raggiungeranno il crinale e il Santuario di Nostra Signora di Montallegro, dal quale si scenderà tramite funivia a Rapallo. Giunti al mare, dopo una meritata sosta, gli amanti del trekking verranno raggiunti dal pullman per far ritorno a Borgotaro. Rientro previsto per le ore 19 circa. Info: 339-7843072.

BUSSETO

LE DIVE DI VERDI MONOLOGO SULLA CALLAS

Domenica, alle 18, nel teatro Verdi di Busseto, nell’ambito della rassegna «Verdi l’Italiano. Feste musicali a Busseto» appuntamento con «Maria Callas, la Divina. Le dive di Verdi». Monologo scritto e interpretato da Daniela Musini, con scene e costumi di Giuseppe Esposito per la regia di Federico Vicino. Lo spettacolo teatrale, in prima nazionale, sarà con ingresso gratuito. Info, Iat Busseto tel. 052492487.

BUSSETO

ORTOCOLTO, LA CULTURA DEL GIARDINAGGIO

Anche domenica, nel suggestivo scenario di Villa Pallavicino, a Busseto, appuntamento primaverile con «Ortocolto», mostra mercato degli orti, dei giardini, delle arti e dell’artigianato d’eccellenza, dei prodotti alimentari tipici, genuini e di alta qualità. Due giornate arricchite anche da conferenze, musica, laboratori, intrattenimento, e l’Ortoricettario in omaggio. Organizzata dall’associazione Ortocolto con il patrocinio del Comune, è una festa-mercato di interesse nazionale, alla sesta edizione, che spazia nello storico giardino di Villa Pallavicino e nell’adiacente piazzale delle Scuderie. Obiettivo della manifestazione, come spiega il presidente di Ortocolto Silvio Mezzadri è «promuovere e valorizzare la biodiversità floro-vivaistica e agro-alimentare di produzione nazionale e specializzata, mettendo in primo piano i produttori di varietà botaniche selezionate, di collezioni di piante rare, di ortaggi e di frutti antichi». Ortocolto ospiterà anche attività artigianali e creative d’eccellenza, idee e progettazione per giardini e aeree verdi, attività eno-gastronomiche di alto profilo, case editrici specializzate. Sempre nella logica di promuovere i piccoli produttori artigianali di qualità, ospiterà poi aziende agricole selezionate, produttori biologici di cosmetici e igiene della persona, rimedi eco-compatibili per la concimazione e per la lotta a insetti nocivi e infestanti. Si potrà anche mangiare in tranquillità sotto l’ombra degli alberi e sorseggiare buona birra artigianale o distillati di qualità. Nel corso delle due giornate di festa sarà possibile seguire gli incontri con Claudio «Giardino» Baldazzi e con il maestro giardiniere Carlo Pagani. Per chi ha voglia di fare pratica, Donata Ruffini Castiglione e Franca Maraffetti condurranno, domenica, laboratori per composizioni floreali d’autore. Poi spazio alla musica con il concerto con «Armonie del Sud in Villa».

Domenica si ricomincerà alle 9. Alle 11 e alle 15.30, Donata Ruffini e Franca Maraffetti proporranno un laboratorio pratico di composizione floreale. Alle 15.30, incontro con Carlo Pagani su «Il pomodoro, questo sconosciuto». Il celebre maestro giardiniere, divulgatore del giardinaggio come cultura, conduttore di importanti trasmissioni televisive e autore di numerosi testi sull’argomento, avrà una risposta per ogni problema, un consiglio risolutivo per ogni difficoltà. Alle 17, invece, «Meraviglie dell’Orto» nel piazzale delle Scuderie con sfilata di abiti da sposa con inserti di fiori a verdure a cura dell’atelier «Il Salotto del Fiore» di Mauro Cattadori. Nel corso delle due giornate, nelle sale interne delle Scuderie, spazio a «Brascabò» : illustrazioni, arte di carta e il «Siläbari» pramzàn in anteprima speciale, con Giovanna Bragadini, Sabina Botti e Roberta Scaffardi. L’assessore Marzia Marchesi, nel presentare questa sesta edizione e nell’evidenziare la proficua collaborazione con l’associazione Ortocolto, ha rimarcato, della manifestazione, quella «magia tipica e unica di chi si prende cura di un giardino o di un orto, coltivando se stessi attraverso la cura del verde». «Questo – ha detto – è uno dei messaggi che l’organizzazione vuole trasmettere attraverso la perizia nella cura degli espositori, sempre più numerosi e variegati». Ha anche osservato come la «mescolanza» di sapori, profumi e colori di diverse terre, dai colli al mare per arrivare fino alla pianura porta a quel denominatore comune che è dato dal rispetto per l’ambiente e dalla valorizzazione del territorio. «Ortocolto – ha detto la Marchesi – diventa espressione dell’essenza umana il cui scopo è quello di valorizzare e perpetrare nel tempo la bellezza del Creato». Da ricordare infine che Villa Pallavicino ospita il Museo nazionale «Giuseppe Verdi» e le scuderie, invece, il Museo «Renata tebaldi». Entrambi i musei saranno visitabili. Inoltre, il centro storico di Busseto domenica mattina ospiterà il passaggio della «Mille Miglia» e quindi, nelle prime ore del mattino, ci saranno percorsi alternativi (indicati), ma dalle 10 circa in poi sarà comunque tutto libero. Info e programma al sito ortocolto.it.



QUADRANGOLARE DI CALCIO «AVIS»

Allo stadio comunale «Cavagna» di Busseto va in scena, questo weekend, il 17esimo quadrangolare di calcio «Avis» riservato alla categoria Juniores e organizzato dalla sezione Avis con la collaborazione di Gsd Busseto scuola calcio, Csi e Comune. Domenica 21, alle 19.30, finale per il terzo posto e, alle 20.50, finalissima.

CALESTANO

MERCATO A KM 0 IN PIAZZA EUROPA

Domenica mattina in piazza Europa torna il mercato a km zero di prodotti degli agricoltori e allevatori locali. Al pomeriggio dalle 15 il circolo ricreativo Calestanese Val Baganza organizza nella sua sede di Via Maschi una «Gara di Briscola in compagnia» per associati Ancescao.





COLLECCHIO

DOMENICA TORNA IL MERCATO DI MAGGIO

Domenica dalle 9 alle 19.30 torna a Collecchio il «Mercato di Maggio» con il Consorzio La Qualità dei Mercati e il Mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga.

DOMENICA BICICLETTATA AL PARCO DEL TARO

Biciclettata a spettacolo di burattini domenica al Parco del Taro. In occasione dell’avvio dell’edizione 2017 di «Fattorie Aperte», il Parco del Taro promuove una piacevole passeggiata gratuita in bicicletta, accompagnati da una guida esperta, lungo un percorso fra la Corte di Giarola, il fiume Taro e le vicine fattorie, per conoscere meglio il territorio del Parco e i suoi dintorni. L’appuntamento è alle 15 alla Corte di Giarola, dove sarà attivo il servizio di noleggio mountain bike e dove avrà inizio il percorso, della durata di circa 3 ore, che farà tappa alla Azienda Agricola Cà Nova, dove ci sono: vacche, cavalli, asini, capre, tacchini ed il raro pavone bianco. Seconda tappa la Fattoria Sociale Terra e Sole, specializzata in coltivazione di ortaggi e frutta di stagione con il metodo dell’agricoltura biologica. Lì è prevista una piccola degustazione di prodotti locali. Prima di tornare alla Corte, sosta sul fiume Taro per ammirarne il paesaggio e conoscere la fauna e la flora. Seguirà, al teatro della Corte di Giarola, alle 18, lo spettacolo, gratuito, di burattini del Teatro Medico Ipnotico: «Racconto d’estate» che durerà circa 50 minuti. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie nel caso della biciclettata, è possibile contattare la società Esperta: 347-4018157.



DOMENICA AL MUSEO DI ETTORE GUATELLI

Domenica al museo Ettore Guatelli, sarà una giornata speciale con «Guatelli Contemporaneo ’17 – Rilancio»: anche quest’anno arte, parole ed eventi daranno vita a una pluralità di percorsi e interpretazioni all’interno dell’opera del maestro. Info: Fondazione Museo Ettore Guatelli, tel. 0521.333601 - e-mail info@museoguatelli.it www.museoguatelli.it.

COLORNO

CIBO E SALUTE IN PIAZZA GARIBALDI

Cibo e salute: le stagioni della vita. Questo il tema che contraddistinguerà l’appuntamento con l’antico mercato contadino in piazza Garibaldi a Colorno domenica dalle 9 alle 13.

FELINO

RADUNO DI MOTORINI E BANCHI GASTRONOMICI

Anche domenica, raduno di motorini monomarca «Monferraglia Spring 2017». In piazza Miodini, alle 19.30 si apriranno gli stand gastronomici.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DA BARBIANO A CEVOLA

Domenica escursione sulle colline da Barbiano a Cevola con Gae Paola Casali (339 6820796 paolacasal@libero.it). Ritrovo alle 16 al parcheggio del castello di Felino.

FONTANELLATO

VISITE IN ROCCA IN CERCA DEL FANTASMA

Visite guidate in cerca del fantasma in Rocca a Fontanellato. Domenica alle 11.30, 17 e 19.30.

SAGGIO DEI BALLERINI AL PALASPORT OLIMPIA

«La Strada» è il titolo dello show che quest’anno lo Sport Club Fontanellato porterà sul palco del palasport Olimpia per il «gran finale» di stagione, domenica alle 20,30.



STUPIRE, IL FESTIVAL DELLA MERAVIGLIA

Fontanellato è pronta a «Stupire!» grazie al festival delle meraviglie che porterà all’ombra della Rocca Sanvitale eventi folli, visite guidate a tema, mostre, mercatini magici e spettacoli per tutti i gusti.

Una tre giorni nel segno della meraviglia iniziata venerdì e che si protrarrà tra appuntamenti interessanti e curiosi fino a domenica.

Domenica i «Mostri, zombie e vampiri» di Luigi Garlaschelli e della conferenza-spettacolo di Gianfranco Preverino «Il baro in scena».

A completare il cartellone saranno quindi un mercatino «magico», speciali visite guidate in cerca del fantasma, aperitivi e laboratori, esibizioni di street magic e guerrilla magic.

Gli ingredienti per «Stupire!» ci sono tutti.

FORNOVO

ESCURSIONE NELLE COLLINE

Anche domenica, grazie alle guide escursionistiche abilitate «Valtaro e Valceno». Domenica, invece, avrà luogo un’escursione a Serravalle tra vigneti e calanchi, dove sorge la chiesa con battistero più antica di tutta la provincia di Parma. Primo ritrovo alle 8.30 a Varsi in piazza monumento e secondo ritrovo alle 9 al Podere Predarolo Serravalle (info: 388.8930476).

MONCHIO

BORGO DI PIANADETTO, BELLEZZA DA SCOPRIRE

Escursioni a piedi, laboratori, racconti e poi ancora sleep dog, mercato, canti e visite guidate al bellissimo borgo di Pianadetto: questo e molto altro sarà l’Appenninfest di Primavera che questo weekend vestirà di colore e profumo di primavera il borgo monchiese di Pianadetto. Domenica alle 9.45 si potrà partecipare, insieme alla guida Gae Monica Valenti, ad Agricoltura d’Appennino, un’escursione adatta a tutti per scoprire la vita agricola in montagna (info e prenotazioni 3488224846). Nel pomeriggio, alle 15, si potrà assistere allo spettacolo di sheep dog con il gregge del pastore Ettore Rio, mentre alle 15,15 si aprirà il laboratorio naturalistico per bambini. Alle 15,45 il piccolo Geremia insegnerà a tutti a mungere la capretta Tosca, mentre alle 16,30 secondo appuntamento con il progetto «Mappe di Comunità» con «I luoghi del cuore». Per tutto il giorno, inoltre, si potrà visitare la mostra degli antichi mestieri, la mostra di trattori d’epoca, girare tra le bancarelle del mercato del borgo e assaporare ottimi prodotti tipici ai punti ristoro. Per info 3462135696.

MONTICELLI TERME

DUE GIORNI DI FESTIVAL OLISTICO

Festival olistico a Monticelli Terme. Anche domenica tornerà l’appuntamento con la manifestazione all’insegna del benessere psicofisico: appuntamenti all’Hotel delle Rose, per le conferenze e i workshop, e in piazza Fornia, per gli altri intrattenimenti. L’organizzazione è curata dall’associazione culturale «Una nuova dimensione», col patrocinio del Comune di Montechiarugolo e la collaborazione di varie realtà locali. Il Festival olistico sarà caratterizzato da convegni e intrattenimenti di varia natura: dai concerti ai trattamenti olistici, dallo yoga per bimbi e adulti al pilates. Domenica il Festival riprenderà alle 10 con un programma di incontri ma anche mercatino, trattamenti olistici, concerto di mantra di Elisa Borchini, biopsicofonica con Alfredo Miti, concerti. Le conferenze sono su a prenotazione (349/4439585 – 348/1544867).

PARMA

"SLEGATI FESTIVAL" POTERE ALLA FANTASIA

Per tre giorni il Workout Stu Pasubio ospiterà la seconda edizione dello «Slegati Festival». Tutto è pronto, al Wopa in via Palermo, per la grande manifestazione che ha fatto e farà giocare bambini di tutte l’età, dal mattino fino a tarda sera.

Lo Slegati Festival è un evento dove il gioco è visto come un’esperienza da condividere per sperimentare, alimentare e stimolare la creatività.

Gli ospiti d’onore della manifestazione saranno i Lego, i famosissimi mattoncini colorati con cui hanno giocato generazioni di bambini, ma non mancheranno i giochi da tavolo, laboratori di lettura e creativi, istallazioni e spettacoli ed esibizioni.

Per i «magici mattoncini» sono predisposti quattro spazi, curati dall’Associazione Sleghiamo la Fantasia: il Monta & Smonta dove ci saranno tantissimi set Lego per giocatori dai cinque anni in su; Duplo, per i bimbi da un anno ai quattro anni, con tanto di superficie per gattonare in tutta libertà; il Laboratorio Ferroviario dove si potrà realizzare un plastico ferroviario, per poter partecipare bisogna avere più di 8 anni ed è riservato ad un numero massimo di quindici persone e il Laboratorio di Mosaico dove si mette a disposizione materiale per la realizzazione di mattonelle artistiche musive con mattoncini colorati.

Accanto alla zona dedicata ai Lego c’è quella per i giochi da tavolo dove ci si potrà immergere nell’indagine e nell’astuzia; dove, per l’occasione, ci saranno anche ospiti di alcune case editrici che illustreranno e spiegheranno i loro giochi.

Inoltre ci sarà la presentazione del nuovo editore Mancalamaro che per l’occasione porterà, allo Slegati Festival, nuovi giochi come La Foresta misteriosa di Carlo Rossi che è stato candidato come Gioco dell’Anno per i bambini. Ci sarà anche una zona predisposta per i laboratori creativi: con il metodo Munari e quello di costruzione di strumenti musicali curato da EMC2 Lab. In più è predisposta una zona dedicata al gioco libero, gestita dal negozio di Giochi Furbi Orso Ludo dove si potranno costruire piste con le biglie, fare costruzione Kapla e giochi di società. Lo «Slegati Festival» iniziato venerdì sera alle 19 con un aperitivo per poi proseguire con l’esibizione, alle 20 dei the lips. Alle 22 saliranno sul palco i Lovesick Trio per concludere così la serata con il deejay set di El Garrincha. Nella giornata conclusiva di domenica gli appuntamenti inizieranno a susseguirsi già dalla prima mattinata. Dalle 10 alle 18 ci saranno i laboratori dove si «gioca all’arte visiva» curati da Alessandra Falconi che è responsabile del Centro Zaffiria. Qui i bimbi potranno sviluppare, con la loro fantasia, quattro temi diversi: una città invisibile, un insetto, la storia della piratesca Awilda e i fiori da campo. Nella giornata di domenica, dalle 17, si esibirà l’Orchestra Pistapoci che è composta da più di cento ragazzi, dalla quarta elementare all’ultimo anno di liceo, che si esibiranno accompagnati sul palco da musicisti parmigiani. Alle 19 inizierà il concerto swing degli Attacchi di swing e alle 21 inizieranno a ballare i ballerini di Lindy Hop Parma Lindy Hoppers, che chiuderanno la lunga manifestazione. Lo Slegati Festival è stato creato e organizzato dall’Associazione culturale Slegati!, nata da Orso Ludo e l’APS Superfamiglia, il sostegno di numerose realtà locali, il patrocinio del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna.

DRAG QUEEN SHOW ALL'HOSTARIA TRE VILLE

Domenica sera, a partire dalle 20, all’hostaria Tre Ville di via Benedetta 99/a andrà in scena «Angeli», il drag queen show. Sul palco si esibiranno Tina, Citro e Ape Regina. Info: 0521/272524.

FATTORIE APERTE DALL'APPENNINO AL PO

Per quattro domeniche, dal 21 maggio all'11 giugno, ci sarà la possibilità di vivere in mezzo al verde, a contatto con la natura, degustando gli ottimi prodotti della nostra terra. Si terrà infatti la 19ª edizione di «Fattorie aperte ai consumatori», storica manifestazione di promozione dell’agricoltura e della biodiversità organizzata dalla Regione Emilia-Romagna. Sono 150 le aziende agricole in tutta la regione, di cui 17 nel Parmense che, dalle 10 alle 18, accoglieranno famiglie, bambini, curiosi, amanti della natura, della terra e della buona tavola, proponendo ciascuna le proprie specificità, e offrendo un ampio ventaglio di proposte e di iniziative, lungo un percorso che si snoda dall’Appennino al Po.

Queste domeniche saranno l’occasione per passare una giornata diversa dal solito, in mezzo al verde, passeggiando nei campi, osservando da vicino gli animali e, soprattutto, assaggiando i prodotti tipici delle nostre terre, magari coltivati secondo le regole dell’agricoltura biologica e integrata, oltre che per «sperimentare» direttamente la vita in una campagna non lontana da casa, dove prendere contatto con la vita delle aziende agricole.

Come ogni anno la visita in azienda sarà arricchita dalle attività proposte, dalla vendita diretta dei prodotti, magari della biodiversità locale e dalle «eccellenze» dei dintorni delle fattorie: i sei Musei del cibo del nostro territorio. Dal Museo del Pomodoro e Museo della Pasta, al Museo del Salame, Museo del Parmigiano Reggiano, Museo del Prosciutto e dei Salumi parmigiani, il Museo del Vino-Cantina dei Musei del Cibo e il Museo Guatelli.

Le aziende proporranno momenti di incontro e giochi dedicati ai bambini per conoscere l’orto, il mondo delle api e gli animali della fattoria, anche di razze autoctone, oppure costruire nidi per cince e pipistrelli e mangiatoie per uccellini. Ci saranno corsi di orticoltura biologica, incontri dedicati alla lotta biologica nell’orto e nel giardino di casa. Sarà inoltre possibile effettuare percorsi naturalistici a piedi o in bicicletta e giri in calesse. Non mancheranno le visite guidate alla scoperta dell’azienda, le degustazioni dei prodotti tipici locali, la possibilità di acquistare i prodotti aziendali e raccogliere al momento verdura e frutta di stagione.

Per il programma completo: www.fattorieaperte-er.it; https://www.facebook.com/fattorieaperte.



A BAGANZOLA OGGETTI VINTAGE AL FILODIJUTA

E' aperto il negozio di piccoli articoli di antiquariato e vintage in piazza Salvarani 25/a a Baganzola, realizzato dall’associazione di promozione sociale «Filodijuta» guidata da Lorena Sghia: il negozio rimarrà aperto fino a domenica 28 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

DOMENICA PARCHI IN GIOCO AI GIARDINI DI SAN PAOLO

Domenica, dalle 10.30 alle 12.30, a Giardini di San Paolo è in programma l’ottavo appuntamento di «Parchi in gioco» - che proseguirà fino a giugno - all’insegna del divertimento e della scoperta della natura. L’evento è promosso dall’associazione «Parmakids» in collaborazione con l’associazione «La costellazione dell’albero» e il contributo del Comune.

IN BICI ALLA SCOPERTA DI PARMA ANTICA

ll terzo appuntamento di «Rotis volventibus» è in programma domenica con ritrovo e partenza alle ore 9.45 in piazzale Sant’Uldarico. È obbligatoria la prenotazione telefonando al numero: 333/1723195, tutti i giorni dalle 13.00 alle 20.00, oppure scrivendo all’indirizzo arcigolese@alice.it.

VISITE GUIDATE ALLA VILLA MELI LUPI

Domenica visite guidate alla villa Meli Lupi di Vigatto per la giornata nazionale dell'Adsi, l'associazione dimore storiche italiane. Da quarant’anni l'associazione riunisce circa cinquemila soci proprietari di immobili di interesse storico artistico, al fine di conservare e valorizzare l’eccezionale patrimonio italiano di beni culturali. È un’associazione che assiste i proprietari nella gestione delle dimore storiche, che collabora attivamente con enti pubblici o privati, con le Università e con altre associazioni sensibili a questi temi, che cerca di coinvolgere l’opinione pubblica promuovendo ricerche, studi, convegni e pubblicazioni. Un’associazione libera che si finanzia attraverso le quote associative ed alcune sponsorizzazioni, che è attiva grazie all’opera volontaria dei soci e che ha realizzato importanti catalogazioni e convegni.

A Villa Meli Lupi le visite guidate alla villa e le visite botaniche al parco si svolgeranno su due turni, alle ore 15 e alle ore 17, per consentire, a chi ne fosse interessato, di poter effettuare entrambe le visite. Ogni visita ha la durata di circa 2 ore. La biglietteria apre 15 minuti prima degli orari di ciascuna visita. La prenotazione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata per la visita guidata alla Villa, che è a numero chiuso per un massimo di 30 persone.

Il costo del biglietto intero di ogni visita guidata è di 8 euro. Il pacchetto della visita alla villa e la visita botanica è di 13 euro. Sono previste riduzioni (6 euro) per adulti con età superiore ai 70 anni e per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni.

I bambini e i ragazzi fino a 14 anni compiuti devono essere accompagnati. I cani, anche di grande taglia, con obbligo di guinzaglio, non sono ammessi all’interno della villa.

Per prenotazioni telefonare dal lunedì al venerdì, in orari di ufficio, al numero 0521/ 631122 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@villamelilupi.com.

La Giornata Nazionale A.D.S.I. si svolge con il contributo di MAPEI SpA, azienda leader mondiale nei prodotti per l'edilizia, e Banca del Fucino.

DOMENICA AL MU BIRILLI, TRAMPOLI E ALTRA GIOCOLERIA

Giornata parmigiana della giocoleria. La Parma Juggling Crew organizza al Mu di via del Taglio, domenica (dalle 11 alle 20.30), la quinta edizione dell’appuntamento che richiama grandi e piccini attorno a trampoli, birilli, monocicli e palline a cascata. Nel corso dell’appuntamento sarà possibile prendere parte a laboratori e workshop, ma anche assistere a spettacoli, allenarsi in compagnia, scambiarsi trick e informazioni o incontrare vecchi e nuovi amici davanti un aperitivo. L'evento è libero, gratuito e aperto a tutti.

TUTTI DI CORSA CON LA BALDINISSIMA

Riparte domenica da via Montanara il circuito provinciale di corsa su strada da una gara ormai divenuta classica: la Baldinissima. La gara podistica, competitiva, è organizzata dal negozio Baldini Fun Runners di Davide Baldini, in collaborazione con il Comune di Parma, la Fidal regionale e Parmarathon Asd. La partenza è fissata alle 9 davanti al negozio, in strada Montanara. Due i percorsi previsti: la gara competitiva sulla distanza di 14,25 km, e la camminata non competitiva su distanza da 4,5 o da 14,25 km.

DOMENICA MATTINA A SPASSO CON FA.CE

Domenica è in programma la terza edizione di «A spasso con Fa.Ce.», una passeggiata naturalistica a passo libero aperta a tutti e non agonistica. Il ritrovo è fissato alle 9.30 alla Fattoria di Vigheffio con la partenza alle 10.30 su una strada non asfaltata ma piacevolmente immersa nel verde. L’evento è promosso dall’associazione onlus «Fa.Ce. Famiglie Cerebrolesi» con il patrocinio dei Comuni di Parma e Collecchio e del Servizio sanitario nazionale dell’Emilia Romagna con il sostegno di numerose realtà del territorio. Grazie alla collaborazione con Uisp Parma, sono stati individuati due percorsi, uno di 4 e l’altro di 7.5 chilometri. Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere le attività organizzate da «Fa.Ce onlus» di Parma. Info: http://www.faceparma.altervista.org oppure la pagina facebook «Fa.Ce onlus».

VICOMERO: CANTIAMO PER TOMMY AL WINE CAFÈ PIPÒ

abato sera, a partire dalle 20, il «Wine cafè Pipò» di Vicomero di strada Baganzola 256 a Vicomero si terrà un aperitivo «speciale», denominato «Cantiamo per Tommy», a favore dell’associazione onlus «Tommy nel cuore». Ricco aperitivo e musica live con gli allievi del Maestro Simona Arioli: Martina Dominici, Giulia Bergonzi, Nicola Luciano, Annalisa Boveri e Silvia Bosio. Parte del ricavato della serata sarà devoluto al sodalizio presieduto, con tanto amore, da Paola Pellinghelli. Info: 0521/601808.

ARRIVA LA MILLE MIGLIA E IL TEMPO SI FERMA

Sabato sera sono arrivate le splendide «signore» di una carovana di 450 equipaggi fino al Parco Ducale, da dove le auto ripartiranno domenica mattina (dalle 7.30) alla volta di Brescia passando per Busseto (sede di una insolita «prova spettacolo»), Soragna e Roncole Verdi.

Le auto in gara saranno esposte al Parco Ducale, visite fino a mezzanotte e mezza. Il «restart» domenica mattina dalle 7.30 da piazzale Santa Croce; alle 9 i piloti del Nucleo Aereo Acrobatico Parmense, sorvolando la Parma con una trentina di affascinanti velivoli storici, daranno il loro saluto alle signore a quattro ruote mentre si dirigeranno verso Busseto.

DOMENICA FESTA DEL VINO CON KIT DEGUSTAZIONE

Domenica in via Bixio si svolgerà, per il sesto anno consecutivo, la Festa del Vino. Un appuntamento molto sentito dai parmigiani e per gli amanti dell’enogastronomia.

Dalle 9 di mattina alle 23, da Piazzale Corridoni a Piazzale Barbieri, tutta via Bixio sarà un rettilineo allestito di bottiglie e bicchieri, dedicato ai sapori e agli aromi del vino, un enoteca all'aria aperta dove si potranno assaporare e scoprire tra le migliori etichette italiane e cantine e produttori vitivinicoli del nostro territorio.

Gli stand dedicati prevalentemente al vino saranno ubicati da Piazzale Corridoni a via Benassi e per agevolare gli appassionati nel tour dell’assaggio, sarà possibile acquistare un kit di degustazione, composto da un calice di vetro in una tracolla che darà diritto a cinque assaggi negli stand delle cantine che hanno aderito all’iniziativa, che sarà posto all’infopoint in Piazzale Corridoni.

Oltre al vino non mancherà però anche al cibo.

E così che alla Festa del Vino ci sarà anche una zona, da via Benassi fino a via Piave, dedicata allo street food e alla gastronomia e sarà cura in particolare dai commercianti della zona.

E per concludere, da via Piave a Piazzale Barbieri, ci sarà un mercato di Parma Viva che offrirà svariate offerte per lo shopping.

Per tutta via Bixio, nella giornata di domenica, si potrà assistere ad esibizioni musicali e non mancheranno, lungo la via, gli stand di associazioni di volontariato come: ParmaFotografica, l’Associazione volontari penitenziari «Per Ricominciare» e l’associazione «I gatti del Parco Ducale».

La Festa del Vino è promosso da Ascom Parma con il marchio Parma Viva ed è organizzato da Edicta Eventi con il patrocinio del Comune di Parma.

LABORATORIO CIRCENSE

Domenica 21 maggio alle 16.30 continuano i Circus Days con «Paracadutiamoci nel circo».

Lo spettacolo permetterà al pubblico del Barilla Center di calarsi nell'affascinante realtà dell'arte circense.

L’apertura del grande telo colorato a spicchi, simbolo per eccellenza del circo, rappresenterà la possibilità di entrare nel tendone e di partecipare attivamente.

Sarà proprio il pubblico a diventare protagonista di un allegro laboratorio circense.

Si tratta del quinto appuntamento con i Circus Days, la rassegna di animazioni, letture creative e laboratori gratuiti curati dall’Associazione Culturale Circolarmente che continuerà fino al 18 giugno.

SALA BAGANZA

BRINDISI CON LE BOLLICINE AL FESTIVAL DELLA MALVASIA

Si liberà nei lieti calici a ritmo della malvasia aromatica di Candia durante il fine settimana a Sala Baganza. Taglio del nastro venerdì sui terzi della Rocca Sanvitale, sarà inaugurato infatti il Festival della Malvasia, XXII edizione del premio Cosèta d’or. A «dare il la» alla mise en scène venerdì una cena d’eccezione al ristorante Les Caves, ricavato nelle antiche cantine della Rocca Sanvitale, preparata dagli chef Maria Amalia Anedda e Jacopo Bracchi con un menù ispirato a Maria Luigia D’Austria.

Da sabato mattina al via la due giorni di eventi all’insegna del gusto e del divertimento tra stand di prodotti tipici abbinati ai vini dei Colli di Parma e alle malvasie d’Italia, cooking show e degustazioni in una vera e propria «Cittadella del Gusto» nel verde del coreografico giardino del Melograno, spettacoli, laboratori tematici per bambini, occasioni di shopping nei negozi aperti ed importanti occasioni culturali.

Al centro del Festival ovviamente le Malvasie dei Colli di Parma: una giuria di esperti si riunirà per premiare la migliore malvasia, rigorosamente coperte dall’anonimato sino al momento della premiazione che si svolgerà alle 18.30 di domenica 21 nell’arena spettacoli del giardino del Melograno. Al vincitore andrà la preziosa Cosèta d’or, la ciotola nella quale anticamente si beveva il vino, intagliata da Pietro Miodini, storico falegname del premio dalla sua nascita, 22 anni fa, grazie ad una felice intuizione della Proloco di Sala Baganza.

Ad affiancare il premio ufficiale, la Cosèta di legno, assegnato dalla giuria popolare composta dai visitatori del Festival che vogliano degustare e votare le malvasie in gara. Durante il Festival si potrà visitare gratuitamente la Rocca Sanvitale, con i suoi splendidi affreschi, ed il Museo del Vino. Apertura eccezionale anche per la Sala Dell’Apoteosi, nella parte privata della Rocca, solitamente chiusa al pubblico: sarà possibile godere del capolavoro settecentesco del fiorentino Sebastiano Galeotti anche domenica con visite guidate su prenotazione al costo di 3 euro. Il caratteristico Enotour, il trenino colorato che ha riscosso enorme successo nelle edizioni precendenti, farà da spola tra il paese ed il Parco dei Boschi di Carrega anche domenica pomeriggio per portare i visitatori nella natura e a conoscere i luoghi prediletti da Maria Luigia, grazie alle guide dei Parchi del Ducato. Info: Iat Sala Baganza 0521331342www.festivaldellamalvasia.it.

MOUNTAIN BIKE, GOLF E BASEBALL

Ampio spazio anche allo sport al Festival: oltre all’ormai classico «Giro della Malvasia in mountain bike» che vedrà gli amanti della bici impegnati in un giro tra le colline salesi con partenza domenica alle 9 da piazza Gramsci e la gara nazionale di golf al Golf Club del Ducato alle 8.30 di domenica, l’edizione 2017 del Festival vedrà Sala Baganza ospitare il Torneo intercontinentale di Baseball per non vedenti al Centro Sportivo comunale in via Di Vittorio. Squadre provenienti da Cuba, Francia, Germania, Italia e Pakistan si sfideranno sul diamante anche domenica a partire dalle 9.30 del mattino.

VILLAGGIO PER BAMBINI NELLA ROCCA

Il programma prevede divertimento per tutta la famiglia. Laboratori dedicati ai piccoli all’interno del Giardino della Rocca Sanvitale con momenti da vivere all’aperto, tante attività divertenti a cura dell’associazione Mammatrovalavoro (www.mammatrovaloro.com) e «La Città dei Bimbi». Attività gratuite e aperte a tutti, nello spazio «Villaggio dei bambini» dalle 11 alle 18, anche domenica 21 e ci sarà la possibilità per i genitori di lasciare i figli a giocare per dedicarsi a shopping e degustazioni. Domenica alle 16 nel giardino farnesiano della Rocca il laboratorio «Il vino a fumetti», workshop di disegno creativo rivolto ai ragazzi dagli 8 anni su, curato dal fumettista Oscar Salerni: per prenotarsi contattare Iat di Sala Baganza: 0521 331342, iatsala@comune.sala-baganza.pr.it.

ECCO TUTTI GLI EVENTI MINUTO PER MINUTO



Domenica, dalle 9, Mercato delle Cinque Terre al Cantone e artisti di strada in via Garibaldi; dalle 10 Mercato del Gusto: stand e degustazioni; dalle 10 alle 17 Alla scoperta del borgo con mappa alla mano; dalle 10 alle 17 - Cosèta di legno: i visitatori possono degustare e votare le malvasie in gara; dalle 11, Area Bimbi, Laboratori e giochi con «Mammatrovalavoro»; dalle 16 alle 20 Spettacoli con Danza Mania in via Vittorio Emanuele; ore 12 - Spazio Arena - Cooking show della top chef Maria Anedda del Ristorante Les Caves e aperitivo a cura dell’Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore; dalle 12.30 - Pranzo in Giardino con il bicchiere al collo a cura dei ristoratori “Amici del Festival” e degustazione piatti delle Regioni d’Italia; dalle 15.30 - Spazio Arena – Speed cooking, ricette veloci a cura del Master Comet. Sempre domenica, ore 16 «Il vino a fumetti» con Oscar Salerni; dalle 16.30 Area Sommelier - Degustazioni guidate a cura dell’Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore; ore 17.30, Spazio Arena, Festival del Monterosso di Castell’Arquato - degustazione guidata; ore 18.15, Spazio Arena, Premiazioni. Dalle 19 Cena in Giardino. Ore 19.30, Area Concerti, Concerto di chiusura con «I Profani».

SALSOMAGGIORE

VISITE SPECIALI AL CASTELLO DI SCIPIONE

Domenica alle 11.30 il conte René von Holstein, figlio della Marchesa Maria Luisa Pallavicino accompagnerà personalmente i suoi ospiti in un tour speciale attraverso la storia del millenario castello fondato nel lontano anno Mille dal suo antenato Adalberto. A conclusione della visita verrà offerto un aperitivo. La speciale visita è su prenotazione. Prezzo del biglietto con aperitivo 12 euro.

SCURANO

MONTE FUSO OFF ROAD PER JEEP E FUORISTRADA

Appuntamento a Scurano domenica per tutti gli appassionati delle quattro ruote fuori strada: la “Monte Fuso Off Road”, raduno per jeep e fuoristrada tra Scurano e l’alta Val d’Enza, alla settima edizione. Il ritrovo è fissato per le 8 a Scurano, per poi mettere in strada la carovana di mezzi fuoristrada in un percorso a road book: l’obbligo di gomme tassellate e strop. Per tutta la mattinata si affronterà un tracciato di circa cinquanta chilometri, con trasferimenti su asfalto ridotti al minimo, costeggiando i parchi naturali della zona tra le pendici del Monte Fuso e il torrente Enza: lungo il percorso si trovano tratti misti. Il tracciato del giro è percorribile da tutti i fuoristrada, ad esclusione di Suv, senza particolari preparazioni: più impegnative saranno invece le varianti, facoltative, inserite dagli organizzatori a completamento del percorso. Durante il tragitto saranno presenti punti ristoro. Al termine della mattinata e nel primo pomeriggio, al termine del giro che si concluderà col ritorno a Scurano, ci si potrà riunire a pranzo, prima di salutarsi.

Il costo d’iscrizione è di 50 euro per mezzo e pilota, 25 euro per ogni passeggero adulto, 10 euro per bambini fino ai dieci anni. Il costo di iscrizione comprende road-book, maglietta dell’evento, ristoro e pranzo finale. Come ogni anno, il ricavato sarà devoluto dagli organizzatori in beneficenza. Per maggiori informazioni: 347 5016659 oppure 347 3343017.

TORRECHIARA

MINI TOUR DEL GUSTO

Chi vuole vedere come nasce una forma di Parmigiano può partecipare, questa domenica 21 maggio, al mini tour del gusto in partenza da Torrechiara: alle 9.30, da piazza Leoni, prenderà il via la visita a un caseificio (info: info IAT Parma 0521-218889 o 328.2250714). Inoltre, sempre domenica a Torrechiara, ci saranno le visite guidate in costume medievale, dentro al castello, al costo di 3 euro a persona, più il biglietto di ingresso a 4 euro. Per informazioni sugli orari: 328.2250714.

VARSI

MOTOCAVALCATA DELLE MAESTÀ

Motori accesi e rombanti, per la grande «Motocavalcata delle maestà di Varsi», alla tredicesima edizione. L’evento, come sempre non competitivo, si terrà domenica 21 e si aprirà alle 8 con l’arrivo a Varsi e la conseguente iscrizione dei motociclisti che prenderanno parte alla manifestazione. Dopo la consegna del numero e della T-shirt- gadget offerto a tutti dal gruppo di organizzatori-, tra le 8.30 e le 9 arriverà finalmente il momento tanto atteso, con il via all’adrenalinica corsa tra i boschi, che verrà dato nella piazza del Monumento. L’affascinante percorso, di 100 chilometri, sarà suddiviso in due anelli: il primo condurrà i partecipanti, tramite percorsi ardui e sterrati, da Varsi fino a Bardi e da qui, ancora, a ritroso fino al punto di partenza. Una volta tornati nella piazza principale varsigiana, i piloti potranno godere di un grande ristoro per poi riprendere il “viaggio” alla volta di Specchio. Durante il secondo anello, gli enduristi saranno chiamati ad affrontare tratti decisamente impegnativi e di elevata difficoltà, quali quello “hard”, soprannominato “l’uccellino” o la “direttissima”, caratterizzato da sassi e fitti boschi, che dal capoluogo, costeggiando il lago, porta alla cima del monte Dosso- qui vi sarà un secondo «punto acqua» preparato dagli organizzatori. E’ obbligatoria la preiscrizione: 346/1608534- 335/6616171- 346/6658392; e-mail: mcvalceno@gmail.com.

VIAROLO

PERCORSO NATURALISTICO AI FONTANILI

Life day domenica ai fontanili di Viarolo. Alle 10.30 al parcheggio dei fontanili in via Lazzaretto.