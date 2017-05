Fiera di primavera tra bancarelle, sport e spettacoli

di Nicoletta Fogolla

La Fiera di primavera torna a rallegrare il centro di Sant’Ilario d’Enza.

Oggi si svolgerà la giornata clou della manifestazione e si susseguiranno vari eventi di diversa natura: dai mercati alla musica, dagli appuntamenti per bambini a quelli istituzionali, dalle esibizioni sportive alle mostre settoriali. Per l’occasione anche i negozi, i bar e i ristoranti resteranno aperti tutto il giorno.

L’organizzazione della Fiera è curata dal Comune di Sant’Ilario d’Enza e si svolge in collaborazione con: Meglio S.Ilario e Com.Re.

La tradizionale iniziativa ha aperto i battenti venerdì, con la presentazione del video-documentario «Tracce dalla trincea» al Centro culturale Mavarta, a cento anni dalla prima guerra mondiale.

E’ proseguita ieri, col mercato settimanale del sabato. Alle 11 di stamattina, in Piazza Mefa, si terrà la presentazione del progetto di riqualificazione di Piazza Repubblica, a cui interverranno Marcello Moretti, sindaco di Sant’Ilario d’Enza e gli architetti progettisti.

Dalle 10 alle 20, resteranno allestite le bancarelle di generi vari, nelle vie centrali del paese mentre, in via della Libertà troverà posto il mercatino degli hobbisti e degli operatori dell’ingegno. Non mancherà la presenza dei produttori agricoli del Mercato contadino.

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, nei locali della Scuola secondaria di primo grado e dalle 16 alle 17, in Piazza Mefa, si terrà l’esibizione di aikido, a cura di Aikido insieme Italia.

Per le 12, è previsto il pranzo in Piazzetta, ad opera della locale Pro Loco.

L’esibizione di ginnastica artistica dell’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) Atletic avrà luogo dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.

In via Roma la locale Biblioteca comunale scenderà in strada con le letture per tutti, intitolate «Una storia tira l’altra in …fiera».

Il Pala Enza ospiterà il Campionato nazionale di karate, curato dall’Asd Nishiyama Karate. Alle 17 di, in Piazza Mefa, si svolgerà la presentazione del nuovo disco de «La Compagnia del Vino», che proporrà la musica dal vivo.

Collateralmente, i visitatori potranno ammirare quanto esposto in alcune mostre settoriali, in Piazza Repubblica. Per esempio, l’esposizione di moto e bici «Due ruote in libertà», a cura di Moto e cicli Zanichelli. Oppure «Un percorso tra le foto», gestita dai commercianti del centro.

In più dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, si terranno i laboratori gratuiti, curati da Itinere.