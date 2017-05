Maschere in piazza, clown e... Cantine aperte: l'agenda

IN CINQUE AZIENDE DELLA PROVINCIA

«CANTINE APERTE», DUE GIORNI DA DEGUSTARE

Due giorni per conoscere meglio il nostro vino, visitando cinque cantine: questo è «Cantine Aperte» in provincia di Parma. Un week-end però che può essere vissuto in tutta Italia.

Due giornate di approfondimento

Sono infatti Oltre un milione gli enoturisti attesi in circa 800 cantine socie del Movimento Turismo del Vino, circa 2mila le iniziative speciali pensate in tutte le aree enologiche d’Italia e già quasi 50mila bicchieri «solidali» distribuiti: sono i numeri della 25ª edizione di «Cantine Aperte» (sabato e domenica), nata nel 1993. E per le sue nozze d’argento saranno centinaia le feste del vino organizzate in tutta Italia e abbinate allo sport, alla cultura, al cibo, ai giochi, alla musica e soprattutto alla solidarietà, con il progetto «Bottiglia Solidale» in favore dei territori marchigiani colpiti dal terremoto, o con la vendita dei calici griffati Cantine Aperte 25, i cui proventi andranno all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).

Il Movimento Turismo del Vino

L'Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d'Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione.

Cantina Dall'Asta, Il Cortile

Una visita alle storiche cantine del '500 dell'azienda Il Cortile (via della Nave 14, a Casatico di Torrechiara) oppure (solo domenica) il fritto di terra e di mare (curato dalla Trattoria Partenope), con lo sfondo del castello di Torrechiara: anche in questo caso, non solo vino.

Lamoretti

La cantina Lamoretti (Via della Nave 6, Langhirano) vuole «far vedere cosa bevete, spiegarvi i nostro metodo di lavoro, degustare il nostro vino, e vivere una giornata tra cultura e relax», come spiega nel sito ufficiale. Programma delle giornate: visite guidate alla cantina alle 10; 11; 16; 17. Visita vigna con fuoristrada 9 posti. Agriturismo Lamoretti aperto sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo (prenotazioni al numero 342.7433775).

Monte delle Vigne

L'appuntamento a MdV è per sabato e domenica, dalle 10 alle 20, quando sarà possibile ripercorrere la storia dei vini della cantina di Ozzano Taro (Via Monticello 22) ed effettuare visite guidate ai vigneti. Gli orari: al mattino ore 11 e 12; al pomeriggio ore 15, 16, 17 e 18.

La domenica di Oinoe

Alla cantina OINOE (Strada dei Ronconi, 23 Guardasone Traversetolo) domenica, dalle 9 alle 19, sarà aperta ai visitatori. Durante l’evento sarà possibile visitare gli interni della cantina dove verranno spiegate le tecniche di lavorazione utilizzate per la produzione del vino. Alla fine del percorso i visitatori verranno accompagnati al tavolo assaggi per la degustazione dei vini dei Colli di Parma. Il costo è di 8 euro e comprende quattro degustazioni, un calice con tracolla porta bicchiere omaggio e uno sconto su acquisto vino. Operativo anche un servizio cucina con ristorazione e menù a base di prodotti tipici e musica.

Vigna Cunial

Molti gli appuntamenti previsti per sabato e domenica a Vigna Cunial (via Valtermina, 52 Traversetolo) per un lungo week-end. sabato dalle 10 (sino a sera) visite in cantina e in vigna, dove l'azienda coltiva anche ortaggi e cereali seguendo i dettami dell’agricoltura biologica. Dalle 12 pranzo con golosi finger food di Best Carni abbinati ai vini biologici della cantina. Sabato sera è in programma una cena benefica (pro terremotati del Centro Italia) organizzata dall’Associazione «Il Pellicano». E domenica, oltre alle visite guidate e al pranzo in cantina (alle 12,30) ci sarà anche il Vespa raduno.

ALBARETO

UNA CORSA PODISTICA DI NOVE KM A FIN DI BENE

Si terrà sabato la prima edizione di «Albareto Mudrun» una intera giornata di beneficenza organizzata dalla neonata associazione «Fitness on Demand ASD» in collaborazione con la Federazione Italiana O.C.R. (Federazione Italiana Obstacle Course Race) di cui l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione «Vivi Ama Vinci» per l’acquisto di un nuovo ecografo per l’Ospedale Santa Maria di Borgotaro.

Sugli sterrati e nelle boscaglie della Val Gotra si svolgerà una corsa podistica ad ostacoli estrema su un percorso di circa 9 chilometri competitiva a tempo e una seconda non competitiva per dilettanti e amatoriale.

Questo il programma: ore 10,30 al Parco dei Pini animazione e musica dal vivo con «12 OZ live band», iscrizioni alla gara ad ostacoli e alle 11 partenza dell’Albareto Mudrun, gara ad ostacoli competitiva e non compentitiva con obbligo di certificato medico di idoneità e dalle 13 alle 14 arrivo dei concorrenti e premiazione. Da mezzogiorno nel parco della proloco pasta party, spiedini, salcicce e birra in compagnia del DJ CoRuCoFus e dalle 15 torneo di tiro alla fune tradizionale e altri giochi divertenti.



BARDI

UNA SERATA ALLA RICERCA DEI FANTASMI DEL CASTELLO

Un nuovo imperdibile appuntamento con il mistero attende i più coraggiosi al castello di Bardi. Sabato, a partire dalle 21, un nuovo gruppo di ghosthunters si cimenterà nella ricerca di Moroello e della sua amata, la bella Soleste. Il riferimento è, ovviamente, alla leggenda del fantasma, il giovane comandante della guardia, vissuto nel XV secolo, che, stando a quanto si racconta, si innamorò follemente della splendida Soleste, dama di compagnia presso la corte dei Landi - già promessa sposa dal padre, ad un feudatario locale - con la quale il giovane iniziò una relazione segreta. Un giorno, Moroello dovette partire in battaglia e Soleste, che lo attese instancabilmente per giorni e settimane, arrivò, per un fatale errore del destino, a crederlo morto. Fu così che la dama decise di suicidarsi, lanciandosi dalla torre. Quando il comandante, vivo e vittorioso, fece ritorno alla fortezza ed apprese la terribile notizia, si precipitò sugli spalti della piazza d’arme gettandosi nel vuoto e suggellando così il suo amore per Soleste. Da allora, si narra che il fantasma del comandante continui a vagare nel castello, nel tentativo di incontrare quello della sua amata. Grazie all’ausilio di sofisticati strumenti per il rilevamento dei campi elettromagnetici, della temperatura e di telecamere a infrarossi, i ghosthunters proveranno a documentare eventuali manifestazioni paranormali. Tutto il materiale raccolto verrà poi analizzato e pubblicato sui rispettivi siti. A seguito dell’apparizione del fantasma di Soleste tra le braccia del comandante Moroello, nella foto scattatagli nel 1999 da un gruppo di ricercatori, i gestori del castello daranno nuovamente l’opportunità ai curiosi di mescolarsi agli “esperti” e di prendere così parte ad una nuova appassionante ricerca tra le anime che infesterebbero il maniero bardigiano. Garantita una “caccia ai fantasmi” in piena regola, con indagini paranormali e sofisticati strumenti per il rilevamento dei campi elettromagnetici, della temperatura e di telecamere a infrarossi per documentare eventuali manifestazioni. L’appuntamento avrà luogo dalle 21 alle 23. Per info: 0525.733021 - 380.1088315; www.castellodibardi.it. Prezzi: adulti 10 euro; bambini 5,50.



BARDI-TERENZO

DUE GIORNI IN CAMMINO SULLE TRACCE DELLA STORIA

Un intenso weekend all’insegna della storia e del passato è pronto a partire grazie alle guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno.

Sabato il gruppo propone una nuovissima escursione alla scoperta della storia antica e dei meravigliosi paesaggi nascosti che offre il nostro speciale territorio appenninico: una particolare camminata che porterà ad esplorare interamente il territorio compreso tra l’antico borgo di Bardi e il massiccio del monte Lama, uno degli angoli più belli dell’intero territorio, dove si distende per chilometri un lento declivio ricoperto da prati e macchie di faggi.

Partendo dalla località Boccolo dei Tassi si salirà, attraverso una folta e rigogliosa faggeta, verso la vetta del monte Lama, da cui si gode una vista magnifica sulle valli del Ceno dell’Arda e del Nure. L’intera area, in passato teatro di svariati scavi archeologici di notevole importanza, è stata sede di numerosi insediamenti umani, dall’Uomo di Neanderthal fino all’età del rame, per merito delle qualità delle rocce (uniche in Europa) che qui si trovano in abbondanza, e che la resero per interi millenni uno snodo commerciale e viario fondamentale. In seguito all’escursione, i partecipanti potranno usufruire di un accesso a prezzo agevolato per visitare il Museo Archeologico della Val Ceno, sito all’interno del Castello di Bardi, dove sono esposti preziosi esempi del materiale preistorico reperito sul monte Lama.

Ritrovo ore 9,30 a Bardi, presso l’ufficio Turistico, via Pietro Cella 25; trasferimento con mezzi propri a Boccolo, da dove si partirà per l’escursione alle ore 10 (info e prenotazioni: 345-7349809; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).



BEDONIA

UNA GIORNATA DEDICATA A MUSICA E DIVERTIMENTO

Sabato dalle 16 presso il Parco Cattaneo a Bedonia si terrà la 4° edizione de «E vissero tutti felici e …cantanti».

Una manifestazione organizzata dalla banda musicale Glenn Miller diretta da Daniele Cacchioli in collaborazione con l’amministrazione comunale e il circolo di lettura «Senator Primo Lagasi».

La manifestazione oltre che essere animata dalla musica della banda sarà una giornata all’insegna del divertimento con passeggiate a cavallo, gare di calcetto e di ping-pong, giochi per i più piccoli con gonfiabili, palline elastiche, corse e arrampicate. Non mancherà come negli anni passati l’angolo culturale con letture e teatrini e poi per tutto il pomeriggio saranno presenti banchetti per il trucco e l’acconciatura gratuiti per grandi e piccini. Il tutto si concluderà all’imbrunire con merendine, pane e Nutella e bibite alla frutta.



CAVALLO BARDIGIANO PROTAGONISTA

Sabato a Bedonia la 23esima «Rassegna del cavallo Bardigiano». La manifestazione, organizzata dal Libro Genealogico del cavallo di razza Bardigiana e dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna, con la collaborazione dell’amministrazione comunale bedoniese, rappresenta un evento non competitivo, volto a valorizzare l’utilizzo del Bardigiano in equitazione, a dimostrazione degli indirizzi selettivi per l’allevamento di un cavallo destinato all’utilizzo in equitazione da campagna, ludico sportiva e nel tiro leggero. La mostra-mercato, che avrà luogo presso l’ampia area verde nei pressi del seminario vescovile, oltre a recuperare una tradizione storica e culturale, vuole favorire la commercializzazione dei cavalli in vendita. Nel corso della giornata, che si concluderà nel tardo pomeriggio, è prevista la partecipazione di oltre 50 soggetti alla rassegna mercato e di 20 cavalieri a sella. La kermesse è riservata a tutti i cavalli di razza Bardigiana appartenenti ad allevatori della nostra regione, ad eccezione di quelli di Piacenza, per i quali sono già previste iniziative analoghe sul proprio territorio. La mostra morfologica verrà aperta alle 8.30 con l’arrivo dei cavalli; alle 10 seguiranno la rassegna e la conseguente valutazione tecnica degli equini, da parte di una giuria di esperti. Alle 13, vi sarà l’atteso momento delle premiazioni dei primi classificati da parte delle autorità presenti; mentre alle 14.30, dopo la pausa pranzo, spazio alla gimkana a sella. Tutti i soggetti di razza dovranno essere presentati con il relativo passaporto con coggins test negativo effettuato da non più di 24 mesi e modello 4 rosa debitamente compilato.



BUSSETO

STREET FOOD IN PIAZZA VERDI CON SPECIALITÀ DAL MONDO

Gusto e divertimento saranno protagonisti in piazza Verdi, per il quarto ed ultimo weekend di maggio. L’associazione M.A.S., in collaborazione con Alfredo Orofino Produzioni e Level Up Events, organizza Il Salotto del Gusto, una tre giorni con 25 truck e stand con cucine a cielo aperto italiane e internazionali. Nel centro della storica piazza sarà posizionato un pianoforte che sarà a disposizione dell’estro e della passione musicale dei partecipanti all’evento. Il Salotto del Gusto sarà aperto da mezzogiorno a mezzanotte con ingresso gratuito. Due i punti forti del programma: cucine a cielo aperto e birrifici. Truck food, stand e cucine di strada animeranno lo spazio di piazza Verdi con una selezione di cibo per tutti i gusti. Si potranno gustare specialità tipicamente regionali e la birra artigianale. In via Roma ci sarà anche un mercatino dei dolci (per tutti e tre i giorni) con marmellate, caramelle, fritte e e bomboloni di Calabria, Sardegna e Sicilia. Sabato, dalle 15 alle 17, raduno di camion d’epoca della collezione Cattadori. Per info: 3475792556; 3339536377; 3454289359.



MUSICA PER TUTTI E LABORATORI CREATIVI

Sabato, alle 16, nella sala delle Carrozze di Villa Pallavicino, a Busseto, appuntamento con «Il Viaggio di tutti», con musica ad alta voce e laboratori creativi per bambini e adulti. Un pomeriggio per le famiglie, per viaggiare tra suoni, voce e creatività promosso dal Centro per le famiglie del distretto di Fidenza con la collaborazione del Comune. Parteciperanno anche la scuola di musica Doremiusic e Maria del gruppo Tusitala.

CANOSSA / TORRILE

ESCURSIONI TRA CANOSSA E TORRILE

Due escursioni magiche verranno organizzate questo weekend per tutti gli amanti della natura da dal gruppo «Four season Natura e Cultura».

La prima avrà luogo sabato e sarà dedicata alla rievocazione storica alla Rupe di Campotrera e alla Torre di Rossenella (entrambe situate nella vicina provincia di Reggio Emilia). Sarà un’occasione unica per visitare la Riserva Naturale Regionale della Rupe di Campotrera con l’accompagnamento della guida ambientale escursionistica e con la possibilità di vivere il teatro immersi nella natura incontaminata della Riserva. Dall’antico fondale marino color rosso fuoco della rupe, e poi dalle cave da dove anticamente si estraeva ofiolite, i partecipanti saranno catapultati nel Medioevo insieme ai rievocatori storici della corte di Matilde Di Canossa, che si esibiranno in rappresentazioni teatrali lungo due punti del percorso, tra dame, soldati in armatura e abili briganti nel tiro con l’arco e nella lotta coi bastoni.

La meta sarà la Torre di Rossenella, fino alla cima, da dove si aprirà un panorama mozzafiato sui castelli di Rossena e Canossa. Rientro nel primo pomeriggio per un altro percorso attraverso le rarità botaniche proprie degli affioramenti ricchi di ferro della Rupe, non prima di aver pranzato insieme ai soldati, alle dame-arciere e ai briganti di questi luoghi. Spettacolo ed escursione adatta alle famiglie con bambini (info e prenotazioni presso la segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338 3745332 oppure scrivendo all'e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it).

Sempre sabato un’altra escursione, questa volta per vedere da vicino come lavorano gli esperti ricercatori della Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, nella Riserva Naturale Regionale di Torrile e Trecasali: una stazione d’inanellamento a scopo scientifico immersa nella pianura parmense poco lontano dal Po dove poter studiare un fenomeno tanto incredibile quanto affascinante, la migrazione. Si tratterà di una semplice camminata tra boschi igrofili e vegetazione riparia, che condurrà alla scoperta di una natura straordinariamente selvaggia in un’oasi naturalistica di importanza nazionale. Gli agevoli sentieri che si snodano nella riserva ed i capanni d’osservazione per lasciare indisturbato il placido susseguirsi della vita animale, permetteranno di godere di una giornata all’insegna del birdwatching, con cannocchiali e binocoli alla mano. Percorso adatto anche a bambini e ai portatori di disabilità. Ritrovo ore 8 nel parcheggio della riserva naturale di Torrile (info e prenotazioni alla segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338 3745332 o e-mail emiliaromagna@fsnc.it).

COLLECCHIO

MAGIA DELLA DANZA AL TEATRO CRYSTAL

Sabato sera, a partire dalle 21, al teatro «Crystal» di via Galaverna 36 spettacolo di danza «La magia della danza» a cura degli allievi e degli insegnanti della scuola di ballo «Damas y caballeros». Sul palco i ragazzi della cooperativa sociale onlus «Fiorente» e quelli dell’associazione «Fa.Ce.» (famiglie cerebrolesi) onlus Parma a cui andrà l’incasso di questa serata.



NOTTE ROSA CON BALLI, CENE, NEGOZI APERTI

Una lunga «Notte Rosa» vivacizzerà sabato Collecchio per iniziativa dell’associazione ricreativa culturale «Notte Rosa a Collecchio» (ne fanno parte Francesca Cesari, Monica Coruzzi, Giorgio Pagliari, Tiziana Galiano, Stefano Risoli e Daniele Simboli) con il patrocinio del comune di Collecchio, il contributo di Ascom e la sponsorizzazione dei commercianti locali.

Tutto in una lunga notte: musica, balli, cena, divertimento e negozi aperti dalle 19 alle 2 con il capoluogo interessato da eventi. In questa quarta edizione (la festa è nata nel 2014 inserita negli eventi organizzati in occasione della partenza di una tappa del Giro d’Italia) sono stati ulteriormente ampliati i punti e i generi musicali. Ve ne è proprio per tutti i gusti con presenze sparse un po’ ovunque e con novità rispetto agli anni precedenti. La più interessante è quella che riguarda l’allargamento della festa al quartiere i Prati con l’inserimento di momenti musicali e gastronomici in Via Togliatti. Saranno tredici i punti musicali che fino alle 2 di notte vivacizzeranno le varie piazze e le zone del paese: dj Max Testa in Via Togliatti, Matteo Mazzoli col piano bar in viale Saragat, Spingi Gonzales con cover anni 2000 in Viale Pertini, l’orchestra Zilioli nella piazzetta della banca Bper di Via Spezia, Dj Stirparo con musiche dagli anni novanta nei pressi dell’Arco del Bargello, il gruppo Mach 5 con musica italiana in via Galaverna, Jordi Rock Band assieme a dj Raffo e Posto Blocco 19 in Piazza della Repubblica, il gruppo rock Smokey Panck in Piazza Avanzini, The Ramblin Band con musica country rock in Via Spezia nella zona Bar Liberty, l’invito al ballo con i Country Road in Piazza Europa, la musica del Taro Taro Story nel piazzale della stazione ferroviaria. Nella scelta di questi vari momenti musicali si è tenuto conto delle richieste da parte della gente che ha caldeggiato in modo particolare musica adatta al ballo liscio. Tutti i punti musicali saranno collegati alle zone gastronomiche che proporranno diverse specialità in grado di accontentare un po’ tutti i gusti seguendo le peculiarità della festa che vuole gastronomia e musica unite da un ideale filo continuo. Tutti gli spazi culinari saranno gestiti da attività collecchiesi per dare una connotazione locale alla festa. I negozi saranno aperti e le vetrine saranno illuminate a festa. Non mancheranno i divertimenti per i bambini con gonfiabili che saranno posizionati all’altezza dell’Arco del Bargello, in Via Spezia in direzione verso Fornovo Taro, in Viale della Libertà, in Piazza Repubblica, in Piazza Avanzini e nel quartiere il Viale. Le zone centrali del paese e i viali interessati dall’evento saranno illuminati con particolari effetti di colore rosa. Dalle 19 tutto il paese sarà reso pedonabile e le attività gastronomiche saranno aperte sin dall’inizio della manifestazione.



COLORNO

I LUOGHI RACCONTATI MOSTRA FOTOGRAFICA

E’ visitabile fino al 7 giugno negli orari di apertura del Comune la mostra fotografica «I luoghi raccontati, percorso di documenti e immagini sui principali monumenti di Colorno».

GLI ORARI DELLE VISITE IN REGGIA

Nel mese di giugno le visite alla Reggia si svolgono da martedì a venerdì alle 11 e alle 16; sabato, domenica e festivi alle 10, 11 / 15, 16 e 17. La visita comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio, l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dall’alba al tramonto. Per informazioni telefonare allo 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it.

CORNIGLIO

APRE LA MOSTRA LA MONTAGNA E LA DUCHESSA

Sabato, alle 10,30 a Corniglio, sarà inaugurata la mostra storico-documentale «La Montagna e la Duchessa, l’Alta Val Parma fra percorsi storico-geografici ed escursioni nella prima metà dell’Ottocento». Dopo l’esposizione presso l’Archivio di Stato di Parma, la mostra si sposta quindi a Corniglio dove diverrà esposizione permanente presso gli spazi dell’Ex Colonia Montana.

L’inaugurazione prenderà il via con un convegno al quale parteciperanno i referenti del progetto, gli organizzatori della mostra ed esperti del settore, tra cui il direttore dell’Archivio di Stato di parma, Graziano Tonelli, Francesca Sandrini, direttrice del Museo Glauco Lombardi, con un intervento dal titolo «La duchessa accostumata a viaggiare sui monti: significato personale e politico dei viaggi di Maria Luigia in montagna», Claudio Tellini, docente dell’Unipr, che parlerà del «Viaggio della Duchessa in una valle di frane e resti lasciati dai ghiacciai quaternari» e Gabriele Nori, ex direttore dell’Archivio di Stato. Per informazioni sulle modalità di visita della mostra nei giorni successivi 0521 880363.

FIDENZA

FESTA DELLA BIRRA IN VIA ZANI

Musica, patatine fritte, hot dog e birra, sia bianca che rossa. L’appuntamento con la festa della birra, è per sabato 27 maggio, dalle 17 in poi, in una lunga no stop, al bar la Spiga d’oro di Roberto, di via Zani, Oltre a gustare tante specialità, si potrà anche ascoltare buona musica, con special guest, Valeriano Gaibazzi. Chi desidera trascorrere una bella serata in compagnia, davanti a buon boccale di birra, può prenotare, rivolgendosi direttamente a Roberto, al bar, in via Zani 56.

VIA GRAMSCI IN FESTA

Via Gramsci in festa con degustazioni e sfilate di moda, in occasione di alcune iniziative legate al Centro commerciale naturale, per ravvivare il centro storico cittadino.

FONTANELLATO

ALLA SALA DEI MERLI LA MOSTRA SU ALBERTINA

Albertina Montenuovo, prima figlia di Maria Luigia e di Adam Albrecth Neipperg che andò in sposa al Conte Luigi Sanvitale, tornerà a Fontanellato in occasione del suo duecentesimo compleanno grazie alla mostra a lei dedicata che verrà inaugurata nella Sala dei Merli della Rocca a Fontanellato sabato alle 15,30. Ingresso gratuito, fino a domenica 11 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

FONTANELLE E RONCOLE VERDI

LIBRI E CONFERENZE, TRE GIORNI NEL SEGNO DI GIOVANNINO GUARESCHI

Nell’ambito dell’iniziativa «Dove abitano le parole», voluta dall’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, lungo weekend all’insegna di Giovannino Guareschi. Sabato, alle 16, ma a Roncole Verdi, nella saletta «Franco Tedeschi» della sede del «Club dei Ventitré», lo sceneggiatore Davide Barzi presenterà il 13° volume della collana «Don Camillo a fumetti», edita da ReNoir. Ingresso gratuito. Info: www.ibc.regione.emilia-romagna.it oppure 051/5276621. Il programma nella Bassa è su www.giovanninoguareschi.com.

LAGDEI

DALLE VIRTÙ DELLE ERBE SELVATICHE AL FASCINO DEL BUIO DELLA NOTTE

Dalle erbe selvatiche al fascino della notte di luna nera: questo il programma di un sabato di full immersion nella natura che circonda il Rifugio Lagdei. Si parte alle 16,30, con «Erbe, tisane, tortelli: a spasso con l’erborista». Insieme a Maurizio Pedrazzini, erborista dell’Orto dei Semplici di Parma, si andrà alla ricerca degli «erbi», le erbe selvatiche da usare in cucina, ma solo dopo aver degustato una giusta tisana tonificante spiegata e offerta dall’erborista. Lungo il sentiero si potranno incontrare erbe spontanee, commestibili, velenose e curative, di cui l’erborista spiegherà principi, virtù, e utilizzi. Uno sguardo particolare verrà verrà riservato anche ai tanti fiori che abbelliscono la montagna in questa stagione. Alle 19,30 si rientrerà in Rifugio per la cena in tavolata che vedrà un menu arricchito da alcuni piatti in cui saranno protagoniste le erbe. Tortelli di spinacio selvatico raccolto nei dintorni, ma anche la torta d’erbe della tradizione, e un’insalata arricchita di alcune erbe selvatiche e di altre coltivate. Alla fine della cena, tisana digestiva. Alle 21, poi, si potrà uscire a caccia di emozioni con «Notti di luna nera e degli animali del bosco», notti del tutto scure, ideali per sperimentare il buio, le sue paure, la sua suggestione e per cercare di percepire la presenza degli animali del bosco, le loro tracce, il loro richiami notturni. E a far da sfondo alla serata il buio, quello vero, quello che non conosciamo più. Quello che accende il cielo di migliaia di stelle, quello che risveglia sensazioni e paure mai provate. Info e prenotazioni obbligatorie per entrambe le escursioni contattando la guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi al numero 3288116651 oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. Per i dettagli delle escursioni www.terre-emerse.it.

PARMA

PARTENZA DA PIAZZA GARIBALDI - UN SABATO TUTTO IN MASCHERA NEI BORGHI DELL'OLTRETORRENTE

Torna la manifestazione «Maschere italiane a Parma». Quest’anno oltre a Parma, città protagonista della manifestazione, sarà Fontevivo, con la sua abbazia punta di diamante del complesso cistercense, ad accogliere le sempre più numerose maschere da tutt’Italia. La manifestazione arricchita nel programma e nel parterre di maschere storiche, famose e meno note, tutte illustri protagoniste dell’evento, partirà sabato alle 15,30 da piazza Garibaldi a Parma dove le maschere si presenteranno in modo insolito e spettacolare, arrivando direttamente con i pullman predisposti in Piazza Garibaldi. Poi saranno presentati al pubblico dal palco allestito nella piazza, per poi sfilare nell’Oltretorrente. Le maschere si concederanno al pubblico per una foto ricordo o regalando sorrisi, gag, ed affascinanti storie della tradizione popolare. A partire dalle 18 poi la festa si sposta a Fontevivo. Per concludere la serata alle ore 20,30 una cena aperta al pubblico con prodotti tipici locali, dove le maschere si esibiranno con perle di teatro popolare e musica. Prima della cena sarà inoltre un momento per la premiazione del concorso indetto presso le scuole di Fontevivo che vedrà la proclamazione della Maschere di Fontevivo ideata proprio dai più piccoli, ben 540 bambini tra elementari e medie hanno in questo periodo lavorato a questo progetto. Come ogni anno il weekend con le Maschere si articolerà tra il centro storico di Parma e la visita di un «gioiello» della sua provincia, al fine di dare risalto ai prodotti d’eccellenza e alla qualità produttiva del tessuto economico parmense, orgoglio in ambito nazionale e internazionale. Info: www.maschereitalianeaparma.it. Per info cena dopo le 18 contattare: 3428252769.



BARILLA CENTER - DANZA E GIOCOLERIA

Quarto appuntamento con «Let's Dance!», la rassegna di ballo che, ogni sabato fino al 24 giugno, porta sul palco del Barilla Center spettacoli e saggi gratuiti con i bambini e le bambine delle scuole di ballo di Parma. Sabato alle 17.30 andranno in scena le performance e gli spettacoli di danza moderna a cura di Jazz Dance Studio, scuola di ballo nata in un vecchio fienile del '900 nel centro di Parma, che si propone come fucina di creatività e arte.



SANTA CROCE - CANTI MEDIEVALI

Dialoghi di musica sabato alle 21 nella chiesa di piazzale Santa Croce. La Schola medievale del Paer, diretta da Ugo Rolli, proporrà Codice Las Huelgas.

EIA - LA FESTA DELLA PAELLA

Sabato alle 19,30 in poi organizzato dall’Us Eia sul campo sportivo parrocchiale, «festa della Paella». Ingresso libero con musica dal vivo.

VIA ZAROTTO - SERATA DANZANTE AL CIRCOLO CASTELLETTO

Serata danzante con l’orchestra La band italiana sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.



PIAZZA GARIBALDI - LA GIORNATA DEI NASI ROSSI

Sabato «Giornata dei Nasi Rossi» con i clown di corsia di Vip in piazza Garibaldi per raccogliere fondi per Vip Italia onlus. Scopri di più nella nostra video-intervista

CONSORZIO LA CORTE - COMPLEANNO DEL MERCATO IN PIAZZALE IMBRIANI

Sabato il Consorzio La Corte di Parma festeggia il 9° compleanno del Mercato in piazzale Imbriani. Sarà presente anche l’assessore Cristiano Casa.

SALA BAGANZA

CAMMINATA SOTTO LE STELLE NEI BOSCHI DI CARREGA

Sabato si potrà camminare illuminati dalle luci provenienti dal cielo a Sala Baganza grazie a «Notte di Stelle nei Boschi di Carrega». La suggestiva camminata notturna, fra i suoni e le atmosfere di boschi e radure, alla ricerca della vita che si nasconde nel buio ed in ascolto dei misteriosi richiami dei rapaci notturni, dei fruscii dei piccoli animali, dei versi degli anfibi, prenderà il via alle 21 dal centro parco Casinetto, in via Olma 2. Il percorso permetterà anche un’immersione nella storia e nel giardino della villa Casino dei Boschi, residenza prediletta della duchessa Maria Luigia D’Austria. Alla fine della camminata, guidata da Emanuele Fior, naturalista di Esperta Srl, ci si fermerà a osservare il cielo e ad ascoltare racconti di astri e costellazioni, tra scienza e leggende di luoghi e tempi lontani. Per partecipare alla passeggiata, adatta a tutti, è necessario essere muniti di abbigliamento da escursione e di scarpe da trekking o da ginnastica, felpa, coperta per stendersi a terra, torcia (meglio se frontale) e binocolo per l’osservazione delle stelle. L’attività è gratuita ma è necessario prenotarsi contattando Esperta srl al numero 347 4018157.



SAN SECONDO

I PERSONAGGI DI CORTE SFILANO IN ROCCA

Sabato sera, alle 21,30, nella suggestiva cornice della Rocca dei Rossi di San Secondo, l’associazione Corte dei Rossi propone l’appuntamento con «Arte e suggestioni in Rocca. I personaggi di Corte - dal conte Pier Maria dè Rossi alla contessa madre Bianca Riario Sforza, dal vescovo di Pavia e Governatore di Roma Giovan Girolamo dè Rossi al mitico condottiero Giovanni dè Medici detto delle Bande Nere - accompagneranno i visitatori in un suggestivo percorso di storia e di arte, per illustrare le vicende del Casato e la magniloquente distesa di affreschi.

Affreschi realizzati, nel corso del Cinquecento, da allievi di Raffaello e di Giulio Romano, da Orazio Sammacchini, Pio Procaccini, Francesco Zanguidi detto il Bertoja, Cesare Baglione, distribuiti in vari ambienti sui quali spicca l’esoterica sala «dell’Asino d’oro», in diciassette quadri, modello unico al mondo di trasposizione in pittura dell’omonimo romanzo apuleiano e del volgarizzamento boiardesco, senza dimenticare la superba sala «delle Gesta Rossiane» con la storia del Casato. La serata prenderà il via alle 21.30 in punto e la visita spettacolo avrà una durata di circa un’ora e quarantacinque minuti. È necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 338.2128809 e 333.4184232. L’appuntamento successivo si terrà poi venerdì 2 giugno, alle 22.30, nell’ambito del Palio delle contrade.



I TAROCCHI DI MATILDE

Nella Rocca dei Rossi saranno presentati "I tarocchi di Matilde" (i dettagli)

TORRILE

STREET FOOD E SPETTACOLI AL GOMBIA

Street food con golosità da tutto il mondo, spettacoli, sport, musica e animazioni per bambini: tutto questo al parco Gombia che si trasformerà nel «Giardino dei golosi». Un appuntamento che sarà dedicato a buongustai e amanti del rock, ai bambini e agli sportivi. Con un momento dedicato alle esibizioni nel campo degli spettacoli della giocoleria.

Sabato alle 12 apriranno le cucine su ruote e l’area dedicata agli eventi sportivi, in attesa dell’arrivo sul palco dei partecipanti alla prima tappa del «Rap& Rock contest» e del fischio d’inizio del torneo di water soccer.

Dalle 16,30 un tocco di follia animerà il giardino con gli spettacoli di giocoleria a cura dell’associazione Circolarmente mentre alle 21 tutti in pista con la musica del Jumbo Story.



TRAVERSETOLO

FIERA DI PRIMAVERA CON DEGUSTAZIONI E VISITE

Fiera di Primavera a Traversetolo, visita alla mostra allestita nel Centro Civico «La Corte» con gli elaborati dalla sorprendente creatività, realizzati dai ragazzi delle Scuole del territorio. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 ragazzi (di tutte le età) faranno la fila per entrare nella palestra dell’Istituto «Mainetti», e ammirare le creazioni realizzate con mattoncini Lego a cura dell’Associazione Itlug. Alla sera, dalle 20, grande attesa per la gara a cronometro di auto sportive con il 1° Trofeo di Traversetolo a cura della Scuderia «I Piloti del Ducato»: la prima tappa è nel centro storico. Per cena chi ama il pesce può fare tappa a Mamiano per la «Festa del pesce» e proseguire la serata con il ballo liscio, oppure, alle 21,15 al Palasport di via Pezzani, va in scena il Dancing Musical con le allieve di danza moderna. Percorsi enogastronomici allestiti in Corte Agresti. Gli appassionati di vino potranno anche partecipare alle visite guidate e alle degustazioni nelle vicine aziende vitivinicole “Oinoe La Città Del Vino”, a Vignale, e Vigna Cunial, in località Gabbiola, per info: www.movimentoturismovino.it.



VARANO MELEGARI

VIA ALLA TRE GIORNI ALL'INSEGNA DI MOTORI E GITE

Tre giorni all’insegna dei motori, enogastronomia d’eccellenza, musica e tour guidati alla scoperta del territorio. Per tutto il weekend nell’autodromo «Riccardo Paletti» di Varano de’ Melegari e nella natura circostante, si svolge la prima edizione dei «Wild Days-the craziest 72 hours». Sarà un vero e proprio festival che andrà in scena su un’area di 50mila metri quadrati di cui 18 mila espositivi, interamente allestiti per esaltare e condividere la passione per la moto, con tutto ciò che comporta: amore per la libertà, per la musica, per l’ottimo cibo, per la natura e per l’inizio di nuove avventure. E ancora: una «life experience», con le case costruttrici di motociclette e customizer nazionali e internazionali, che vuole coinvolgere tutto il pubblico in una tre giorni che celebri il gusto di stare insieme senza limiti. «Wildays», infatti, non ha confini: è un evento adatto a tutti, perché il divertimento non conosce differenze di età. «Wildays» nasce dalla volontà di Phonz e San Marco (the Anvils), Gian Maria Montacchini e Anastasia Fontanesi di creare nel cuore della Food Valley e della Motor Valley un evento che unisce la passione per i motori, la musica, il food e la natura con lo scopo di rendere ogni partecipante il vero protagonista. Folk, vintage ed esperienze concrete sono gli elementi che meglio descrivono Wildays, il cui obiettivo è organizzare una 72 ore che prende spunto dai festival internazionali dove tanto l’appassionato estremo delle due ruote quanto le famiglie o gli amanti della natura possano trovare la loro dimensione. Immerso in un contesto naturalistico di grande interesse - a metà strada tra la pianura e l’Appennino, circondato da colline verdi, boschi e fiumi -, Wildays è, oltre alle moto e ai suoi contest, un luogo di incontro in cui i visitatori saranno coinvolti attivamente tra concerti, street food, track experience, area campeggio libero e quella glamping e tour guidati alla scoperta del territorio.

Oltre ai motori e al cibo di strada, la musica è la vera anima di Wildays. Sul palco principale si alterneranno 8 band e 4 DJ che faranno ballare il pubblico dal pomeriggio fino alle 3 di notte. La music area sarà movimentata da diverse band di Parma e da artisti che hanno lavorato a livello internazionale, alternando musica country alternative rock ed electro.