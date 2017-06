Vaccini: conferenza all'Assistenza pubblica

Si apre stasera la “Settimana della Pubblica”, organizzata dall’Assistenza Pubblica Parma onlus con il patrocinio del Comune, per far festa insieme alla città e far conoscere i servizi dell'associazione.

Alle 20,45, nella sala “Luigi Anedda” in Pubblica (viale Gorizia, 2/A,) si terrà una conferenza di educazione sanitaria aperta a tutti: “Proteggiamoli con i vaccini, proteggiamoci dalle bufale”. Interverrà il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre che presidente dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

«L'argomento è decisamente attuale – dice Cristiana Madoni, direttore sanitario della Pubblica – perché, tra sospensione dei medici contrari, illazioni sui presunti effetti devastanti sulla salute, il sospetto di guadagno da parte di aziende farmaceutiche, è normale che chiunque inizi a nutrire dubbi sui vaccini. Io, come medico, sono convinta dell'efficacia delle vaccinazioni e dei grandi risultati che nel corso degli anni si sono raggiunti. Ora questi risultati sono meno evidenti. Per questo abbiamo deciso, in occasione della Settimana della Pubblica, di invitare tutta la cittadinanza a un incontro con un esperto».

«È evidente che ci sia esigenza di fare chiarezza ancora una volta su questo tema – spiega il Professor Fabrizio Pregliasco –, parlandone in modo sereno e chiarendo i dubbi sulla pratica vaccinale».

Per avere più informazioni sulla “Settimana della Pubblica”: 0521.224922/224988, info@apparma.org, www.apparma.org, www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma.