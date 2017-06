Fotografia: incontro con Gianni Berengo Gardin e Scianna

Sabato 10 giugno a Fotografia Europea è in programma un incontro con Gianni Berengo Gardin. Il maestro della fotografia sarà in conversazione con Ferdinando Scianna alle 18 ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro, Reggio Emilia). L'incontro, dal titolo Sguardi d’autore. Tra memoria e archivio, è introdotto da Laura Gasparini e prende le mosse dall'esposizione di Fotografia Europea Dall'archivio al mondo. L'atelier di Gianni Berengo Gardin. La mostra, aperta fino al 9 luglio, indaga l’archivio di uno dei più importanti fotografi italiani come luogo del pensiero e della creazione, oltre che di custodia della memoria del proprio lavoro.

Venerdì 9 giugno si potranno visitare le mostre di Fotografia Europea dalle 18 alle 23, sabato 10 giugno dalle 10 alle 23 e domenica 11 giugno dalle 10 alle 20.