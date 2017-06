"Storie Impreviste" al teatro Matilde di Canossa

Domenica 11 giugno alle 21,30, al teatro “Matilde di Canossa” di Ciano d’Enza (Reggio Emilia) debutta Canossa T.I.A.T.E.R., un nuovo gruppo teatrale nato da un’esperienza di laboratorio. Lo spettacolo di debutto è Storie Impreviste, liberamente tratto da Roald Dahl.



Roald Dahl (1916 – 1990) nasce in Galles da genitori norvegesi. Scrittore, sceneggiatore e aviatore britannico conosciuto soprattutto per i suoi romanzi per l’infanzia. I suoi racconti e i suoi romanzi sono caratterizzati da un finale a sorpresa e dal suo humour nero. “Maestro dell’imprevedibile” è la definizione che più gli si addice. Autore de ‘La Fabbrica di cioccolato’, 'Matilda', 'Il grande gigante gentile', sceneggiatore dell‘Agente 007.

Storie impreviste è una raccolta di racconti brevi, rivolta agli adulti, pubblicata originariamente nel 1979 . I racconti di Roald Dahl sono perfetti meccanismi narrativi, piccole bombe che esplodono immancabilmente in finali sorprendenti e spiazzanti. Il punto di partenza è la normalità, incontri occasionali, piccole scommesse, gesti comuni, ed ecco, nel finale, il ribaltamento, l'irrisione, la beffa e soprattutto l'imprevisto, che puntualmente riesce a strappare al lettore una risata amara, crudele, ma proprio per questo liberatoria.

Canossa T.I.A.T.E.R. (Teatro Imprevisto, Allettante, Tumultuoso, Eccentrico, Ribelle) nasce nel 2016 da un laboratorio, “Emozioni Teatrali”, che si è svolto a Ciao d’Enza nel Teatro Matilde di Canossa, grazie alla spinta di una associazione di scultori “Canossa Stone”, presente nel territorio da oltre 25 anni, e dal patrocinio dell’Amministrazione Comunale.