"La bacchetta di Toscanini": il libro del giornalista Fabrizio Rizzi (edito dalla MaleEdizioni di Monica Macchioni) si terrà giovedì 22 giugno alle 17 a Parma nella Biblioteca Storica di piazzale San Giovanni.

La presentazione, programmata all’interno degli appuntamenti “Pomeriggi nelle Storia”, darà modo ai presenti di conversare con l’autore Fabrizio Rizzi, a moderare l’evento Leonardo Farinelli. Interverranno Francesco Micheli (Cda della Scala), il sindaco di Busseto Giancarlo Contini e Stefano Bianchi, rappresentante del Club dei 27 (Aida).



Una narrazione evocativa del Maestro di Parma quella di Fabrizio Rizzi, che con la sua esperienza di giornalista inviato di guerra e di scrittore offre al lettore la possibilità di contestualizzare storicamente la figura di Toscanini e di conoscerlo come uomo oltre che come artista "fuori dal coro". Toscanini abbandonò l'Italia per rifiutare il Duce, la vicenda è narrata dall'autore intrecciando la vicenda storica con quella personale, il dramma individuale con quello collettivo.

L'occasione del 150° dalla nascita del Maestro permette alla Male Edizioni di Monica Macchioni di pubblicare un volume dove è evidenziata la personalità di uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi. Un uomo che nella vita maturò decisioni che lo resero celebre non solo per la sua genialità e per gli indiscussi "guizzi" artistici ma anche per le sue scelte coraggiose che lo portarono prima via dall'Italia e in seguito via dall'Europa. Un uomo dalle scelte impopolari che fece abolire il bis e abbassò le luci in sala.

Un artista che alla scelta del trasferimento negli USA arrivò attraverso imprese coraggiose, mantenne l'autonomia dell'orchestra della Scala nel periodo 1921-1929 e si rifiutò di eseguire al Comunale di Bologna "Giovinezza" e la "Marcia Reale" al cospetto di Galeazzo Ciano, episodio che lo vide aggredito e schiaffeggiato da una camicia nera.

Toscanini, rifiutò persino un invito di Hitler e abbandonò i festival di Bayreuth e Salisburgo che gli costarono una campagna stampa ostile sul piano artistico e personale e furono alla base della sua rinuncia a dirigere le orchestre in Italia.