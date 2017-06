Torna la “Sfilata sotto le stelle”

Tra le iniziative estive proposte dalla piscina comunale di San Polo d'Enza, la sfilata di moda è una delle più partecipate e per questo motivo quest’anno le sfilate saranno due. La prima si terrà venerdì 16 giugno, si chiama “Sfilata sotto le stelle” ed è organizzata dall’associazione commercianti “San Polo in vetrina” (presidente Mino Bonetti) in collaborazione con Villa Bonelli e con il patrocinio del Comune di San Polo d'Enza.

Come ogni anno la serata sarà gratuita e vedrà impegnati diversi negozi sia di San Polo sia della Val d’Enza che proporranno abiti ultima moda per bambini e per adulti, acconciature, trucchi e allestimenti floreali.

La kermesse si svolgerà dalle 20,45 alle 23 circa e sarà condotta dal presentatore televisivo Luca Alberici, creatore di vari format. Al termine seguirà l’open bar.

Ci sarà anche un dj, per chiudere il cerchio sulla serata con ottima musica.

La seconda sfilata si terrà sabato 15 luglio, questa volta dedicata alle spose: il tema sarà "aperiWedding", aperitivo con sfilata in abito da sposa "shabbystile'. Sempre ad ingresso gratuito. Per informazioni: 0522 874.724.