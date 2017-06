Acetaie aperte: degustazioni, visite guidate e incontri con i produttori

Visite guidate e degustazioni abbinate ad assaggi di prodotti del territorio. E’ ciò che accadrà sabato e domenica in occasione di “Acetaie aperte”, la due giorni in cui diverse acetaie di Reggio Emilia e provincia apriranno le porte a estimatori, conoscitori esperti e nuovi consumatori. Si tratta della prima edizione provinciale di un appuntamento storico che quest’anno si presenta rinnovato e ampliato.

Come commenta Andrea Bezzecchi, presidente del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop, «si tratta di un’opportunità per riscoprire una produzione che è parte integrante della nostra cultura e identità. Sono dodici le acetaie su tutto il territorio, da Gualtieri ad Albinea, che apriranno le porte negli stessi giorni a tutti coloro che vorranno assaporare i profumi e i sapori che solo il tempo può donare. E proprio il tempo è l’elemento chiave di questa produzione, che matura e invecchia per 25 anni trasformando il mosto cotto in un balsamo che non ha nulla a che vedere con il balsamico commerciale che vediamo distribuito in diverse forme e colori».

La nuova edizione di Acetaie aperte nasce con l’occasione dell’apertura al pubblico della prima acetaia comunale sperimentale, avviata anche con finalità di ricerca, quella di Albinea, che a Villa Tarabini, nella giornata di domenica, organizzerà alle 10.30 un convegno sull’aspetto sensoriale dal titolo: “Le acetaie comunali nella storia e le camere olfattive”.

Nel corso della mattinata verranno anche divulgati i dati dell’acetaia comunale analizzati ed elaborati dal Consorzio di tutela ABTRE in collaborazione con l’Università di Torino, a partire dai temi dei cali ponderali e di quelli sull’evaporazione dell’aceto.

Ai presenti, poi, verrà proposto un percorso sensoriale tramite camere olfattive per permettere di apprezzare la scalarità di affinamento in batteria del Balsamico Tradizionale.

Di seguito le acetaie che rimarranno aperte alle visite nel prossimo fine settimana. L’elenco è sempre consultabile alla pagina Fb dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop.

Le acetaie che hanno aderito all’iniziativa “Acetaie aperte” sono le seguenti:

ACETAIA AL LIVEL di Simonazzi Fabio - Via Pieve, 94/A - Gualtieri (RE) - tel. 0522/220031

ACETAIA CASTELLI – Az. Agr. Iotti - Via Castelli, 5 – Rio Saliceto (RE) – Tel. 333/8327873

ACETAIA CASTELLO DI VERGNANO - Via S. Geminiano 4 Montericco di Albinea

Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 338.5307630

ACETAIA PICCI - Via Roncaglio, 29 - Cavriago (RE) – tel. 0522/371801

tutto il giorno dalle 9.00 alle 19.00 su appuntamento

ACETAIA SAN GIACOMO - Str. Pennella, 1 – Loc. Boschi - Novellara (RE) - tel. 0522/651197 solo su prenotazione

ACETIFICIO FERRARINI SPA - Via Conte Re 13 int. 1 – Albinea (RE)

Visite e degustazioni gratuite solo su prenotazione al 335/5779703

dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30

ANTICA ACETAIA DODI - Via Monteiatico, 3 – Albinea (RE)

Visite guidate gratuite solo su prenotazione tel. 0522/599795 – 0522/348500

dalle ore 9.00 alle 18.30

AZ. AGR. REGGIANA - Via E. Zacconi, 22/A/B/6 - Borzano di Albinea (RE) – Tel. 0522/591129

Visite gratuite senza prenotazione dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

AZ. AGR. TORRENTE QUARESIMO - Via F. Orsini, 22 - Codemondo (RE) - tel. 0522/578393

previo appuntamento, per gruppi non superiori alle 10 unità, causa locali piccoli

IL BORGO DEL BALSAMICO - Via Chiesa 25 - Botteghe di Albinea (RE)

Visite e degustazioni su prenotazione al 0522/598175

dalle ore 9.00 alle 18.00 - Euro 10 a persona

MEDICI ERMETE & FIGLI - Strada per Sant’Ilario, 68 - Montecchio (RE) - tel. 0522/942135

su prenotazione, il 18 giugno solo fino alle ore 17:00

SOC. AGR. VENTURINI BALDINI - Via Turati, 42 - Roncolo di Quattro Castella - tel. 0522/249011