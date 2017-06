Notte del palato fino, birre e tortellate in anticipo: l'agenda

ALBARETO

FESTA DELLA BIRRA AL PARCO DEI PINI

Sabato Festa della birra, organizzata dai giovani della Proloco. Dal tardo pomeriggio musica, animazioni e degustazioni e poi cena con grigliata gigante e fiumi di birra con la musica in diretta della “Band Head-Limo”. La serata si concluderà con la musica scelta dal DJ set By Happonoisia.

BARDI

CONVEGNO: IN CAMMINO DA 1500 ANNI

Le associazioni “Il Cammino Val Ceno”, la “Via degli Abati” e “Appennino Slow” organizzano il convegno intitolato “In cammino da 1500 anni: vescovi, monaci, pellegrini, escursionisti“, che si terrà domani nella sala congressi del palazzo Maria Luigia con inizio alle ore 9,30.

WEEK END DI PESCA A PONTE LECCA

A partire dalle 9 sarà aperta, in località Ponte Lecca di Bardi, la riserva di pesca turistica, curata dall’associazione “Pescatori Trota Fario Val Ceno Val Lecca”. La zona di pesca è sempre la stessa: da 50 metri a valle della presa Enel Green Power e 50 metri sopra il ponte della provinciale per Bedonia-Ponte Ceno. Il torrente Ceno, a monte e a valle della riserva, rimane di pesca libera. Modalità di pesca: no kill; solo spinning e mosca (è possibile pescare nella riserva turistica dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 fino a sera). Info: 320/9185585- 347/3007671.

BORGOTARO

L'"INVASIONE" DELLE PENNE NERE

Migliaia di «penne nere» sono attese a Borgotaro per il 66° Raduno Sezionale degli Alpini, che si svolge quest’anno nel capoluogo valtarese. Dopo gli appuntamenti preparatori, effettuati nei due weekend precedenti, ora si attende il «clou» della manifestazione, che prevede una serie infinita di appuntamenti, istituzionali e ricreativi. A partire dal lancio dei paracadutisti, alle 16,30 di sabato ed alle 20,30, la rassegna corale, al Teatro Farnese, con i cori «Monte Orsaro» e «Monte Cauriol». Proseguiranno, fino a domenica, a Palazzo Imbriani, tre mostre fotografiche, allestite sotto il titolo unificante di «Piccola geografia della memoria-Taramot», che raccontano il sisma friulano del 1976 e quello dell’Emilia del 2012. Le foto sono di Sandra Calzolari, Villiam Covasso ed Emiliano Rinaldi e le poesie, a corredo delle foto, di Antonella Iaschi.

BUSSETO

VISITABILE LA MOSTRA «TU NON SAI CHE»

sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, nella sala dell’accademia del Teatro Verdi di sarà visitabile la mostra «Tu non sai che» di Gabriella Nevicati. L’esposizione è dedicata all’oggettistica d’arredo con materiali di recupero completamente restaurati.

APPUNTAMENTO CON «FESTAINSIEME»

Appuntamento con «Festainsieme» alla scuola dell’infanzia «Giuseppe Verdi» di Busseto. sabato alle 18, talent show con gli animatori del Grest e, alle 19, apertura degli stand gastronomici. Alla festa collabora anche la Pro loco di Busseto.

WORLD HUMOR AWARDS ALLA SECONDA EDIZIONE

sabato alle 18.30, nel salone di Casa Barezzi, appuntamento con la seconda edizione del World Humor Awards «dal Mondo piccolo al Mondo grande», premio umorismo nella letteratura «Giovannino Guareschi» organizzato dall’associazione culturale Lepidus con il patrocinio della Regione, del Comune e di Fitel Emilia Romagna. Interverranno Mauro Novelli dell’Università degli studi di Milano; Marzio Dall’Acqua, presidente di Mup Editore e Alessandra Mortellitti, nipote di Andrea Camilleri.

COLORNO

AL FESTIVAL DELLA LENTEZZA IL PENSIERO CORRE VELOCE

In cammino tra concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, incontri e laboratori con attività creative pensate per bimbi e famiglie. Offre tutto questo nel weekend la quinta edizione del Festival della lentezza di Colorno. Tema centrale sarà proprio quello del cammino. «Ci sono diversi modi di camminare, e durante il festival proveremo ad approfondirne alcuni – dichiara il direttore artistico Marco Boschini -. Si parlerà del cammino interiore di ciascuno di noi, ma anche del cammino della fuga con gli esempi di accoglienza e integrazione che porteremo a Colorno. Ci sarà spazio anche per il cammino del viaggio legato al turismo con la vetrina dei borghi virtuosi». Tanti gli appuntamenti in programma. sabato alle 10 laboratorio Fiori di Bach: un cammino per l’anima; alle 10.30 tecniche di costruzioni di libri artistici con Le parole per dirlo e dialogo sul rapporto genitori-figli con Paola Cadonici. Alle 12 tavola rotonda sul cammino nella ricerca e laboratorio di riciclo creativo per realizzare un cuscino da un vecchio maglione. Alle 15 lectio magistralis del professor Duccio Demetrio sul camminare con filosofia per un elogio della sosta e dell’errare. Alle 15.45 incontro Oltre la mafia per una sostenibilità economica, ambientale e sociale. Alle 16 presentazione del volume Dal libro dell’esodo di Paolo Rumiz e Cécile Kyenge e laboratorio di prodotti e detersivi naturali. In giardino, per bimbi e famiglie, alle 16.30 e 17.30 Spiazza la piazza con Circolarmente e alle 17 laboratorio di arte-terapia. Alle 18 danza, proiezione del film Questi giorni e storie per esploratori del mondo per un viaggio insieme a Tigre ed Orso. Dalle 15 alle 18 insieme a Cuore di maglia si potremo realizzare cuffiette. Alle 19 incontro con il paesologo Franco Arminio, dalle 20 scrivere un ricordo dopo l’altro e alle 21.30 finale in musica con Gran Ballo d’Andan con l’Orchestrina di Molto Agevole. Durante il festival ci saranno stand di associazioni, mercato contadino , street food ed artigianato locale. Tutti gli appuntamenti si terranno anche in caso di maltempo.

COMPIANO

«FIROSSI-STORIE»

sabato alle 20,30 nella piazza del centro del Borgo antico, Ettore Rulli presidente dell’associazione culturale “Compiano Arte Storia” presenterà “Firossi-Storie”, una rassegna di storia, dialetto e toponomastica di Compiano e dintorni, incontri che proseguiranno per tutti i sabati d’estate fino a metà settembre. Nel corso della serata verrà anche inaugurato un chiosco nella piazzetta Vittorio Emanuele, un punto di accoglienza con bar-ristoro “Ustaria Turta d’Erbe” ideato e realizzato dall’associazione Compiano Arte Storia. Per l’occasione verrà offerto un rinfresco.

CORNIGLIO

ULTRAKTRAIL: UN SABATO DI SPETTACOLO E AGONISMO

Tre percorsi competitivi (da 62 chilometri, da 32 e o da 18,5) che vanno ad abbracciare le emergenze ambientali più suggestive dell’Alta Val Parma. Promette grande spettacolo l’UltraKTrail, la gara podistica organizzata da Asd +Kuota in collaborazione con Cai Parma, Parco Nazionale, Parchi del Ducato, Fiski, Uisp, International Trail Running Association e Alp Station col patrocinio dei Comuni di Corniglio e di Monchio, che si correrà sabato sui sentieri del cornigliese con un «excursus» nel monchiese. Tantissimi gli iscritti all’UltraSKyTrail, il percorso da 62 chilometri con 4300 metri di dislivello, che porterà i partecipanti da Corniglio (partenza alle 7) al Navert, dal Passo della Colla fino ai rifugi Lagoni, Lagdei e Cai Mariotti del Lago Santo, e poi ancora dal Monte Marmagna (dove si toccheranno i 1850 metri di quota, punto più alto del percorso) al greto del torrente Parma, dove i partecipanti potranno rinfrescarsi prima di affrontare l’ultima salita alla volta del Castello del capoluogo cornigliese, dove taglieranno il traguardo. Il percorso medio, quello da 32 chilometri, con 1900 metri di dislivello, partirà alle 14 da Lagdei (punto intermedio della «lunga») per poi raggiungere il medesimo traguardo in Castello. Chi non se la sentisse di affrontare i percorsi più lunghi potrà cimentarsi nel terzo ed ultimo percorso, quello da 18,5 chilometri con 1150 metri di dislivello, che - con partenza alle 17 - si sviluppa nella zona di Corniglio, Grammatica e Sivizzo. I meno atletici potranno affrontare la camminata non competitiva da 7,6 chilometri (che partirà alle 17,05 da Corniglio) mentre i più piccoli potranno divertirsi, con partenza alle 10, correndo il Minitrail con un percorso di 2 chilometri riservato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15 anni. Dopo le premiazioni (che si terranno alle 19 per l’UltraSky Marathon, alle 19,30 per il Trail 32Km e alle 20 per il trail 18,5 km), si potrà cenare in compagnia dell’associazione Corniglio Chiama che organizza una tortellata a chiusura dell’evento.

FELINO

TORNA LA "NOTTE DEL PALATO FINO"

Sarà grande festa a Felino sabato dalle 19 e per tutta la notte, che non vuole essere né bianca né rosa, ma unica nel suo genere, dedicata ai buongustai della tavola e della buona musica. Filo conduttore della tradizionale «Notte del palato fino» è innanzitutto la cucina di qualità, con un’offerta così vasta e variegata da accontentare tutti i gusti. A fare da contorno la buona musica con concerti, djset, karaoke e piano bar in ogni angolo del centro e nella piazza Miodini, dove alle 22.45 si ballerà con i Taro Taro Story. Completa l’offerta lo “spazio bimbi” allestito nell’area parrocchiale per far rilassare mamma e papà, con spettacoli e truccabimbi. Le cucine aprono alle 19. In piazza Miodini ci sono i tradizionali torta fritta e salume, pizza, focaccia e panini con salume, oltre alla celeberrima paella del cuoco itinerante spagnolo Juan Solbas, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Altro must della festa è il menù parmigiano dei commercianti di via Carducci, con tortelli d’erbetta, anolini estivi, punta ripiena, formaggi e salumi, oltre a porchetta di Ariccia e mele fritte. Procedendo verso piazza Garibaldi si trovano sapori più intensi: gnocchi allo speck, stinco al forno e wurstel, menù hard da consumare volgendo lo sguardo all’esposizione di Harley Davidson con il sottofondo musicale dell’«Ichen duo Giorgia&Andrea». In via Verdi spazio alla frutta da passeggio: cocomero, spiedini di frutta e sangria; non mancheranno anche gli antipasti e la famosa «pasta dell’alpino». Tutto annaffiato da birre artigianali, vini e champagne. Nella piazzetta del Centro direzionale tornano carne e pesce, con la tradizionale grigliata e il fritto. Infine, prima che giunga la sazietà, è d’obbligo un salto in via Camount Caimi per assaggiare le torte caserecce. E nella notte tornano i mitici bomboloni reperibili in piazza Miodini. In questo luogo nevralgico la colonna sonora della serata prevede alle 20.30 il concerto del Gruppo strumentale bandistico di Felino, con il suo originale concerto di musica contemporanea. Poi tutti in pista, alle 21.30 per «fare fiky fiky» insieme a Gianni Drudi e alla sua band. Fino all’arrivo del Taro Taro Story, con Paolo Alfieri e Mario Trivey, per una lunga notte di danze scatenate. Per gli amanti del genere in via Verdi dalle 20.30 ci sono gli «Opera Swing», mentre in via Carducci il liscio di «Giorgio e Serena». La grande Notte prevede anche un’anteprima artistica, alle 18.30 in via Verdi: l’inaugurazione di «Falso d’autore», la mostra estemporanea delle opere degli allievi dell’Università popolare. Da non perdere anche la pesca di beneficienza nel salone parrocchiale, con tanti salami e gustosità tipiche. Si consiglia di sfruttare l’ampio parcheggio del Centro commerciale Val Baganza, alle porte del paese, da cui si può raggiungere la festa con il trenino navetta gratuito a corse continue.

FONTANELLATO

CANONICA DEL PRIORATO: LA BOHÈME

Continua la collaborazione tra l’associazione Amici di Priorato e il Conservatorio «Arrigo Boito» di Parma e sabato alle 21, nella canonica del complesso monumentale di Priorato, andrà in scena «La Bohème» di Giacomo Puccini, in versione adattata per la serata, con Haruka Takahashi nel ruolo di Mimì e Park Sungbaek in quello di Rodolfo sotto la regia di Nazzareno Luigi Todarello e la direzione musicale di Lelio Capilupi. Ingresso a offerta libera.

LABIRINTO DELLA MASONE: OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Sarà un omaggio alla musica di Lucio Battisti l’appuntamento musicale di sabato al Labirinto della Masone. Dalle 18 nella corte d’ingresso sarà servito un aperitivo gourmet, il concerto è previsto per le 21. Al termine dello spettacolo live, la musica continuerà fino a notte inoltrata con un Dj set. Entrata libera.

LESIGNANO

IN FESTA CON LA FIERA DEL ROSMARINO

L'arrivo dell’estate, a Lesignano, non può non coincidere anche quest’anno con la tradizionale «Fiera del Rosmarino».

La comunità di Lesignano e dintorni e l’associazione «Il Rosmarino» sono pronte per godersi una festa che durerà per una intera settimana, a partire da questo fine settimana e per concludere in bellezza con la tradizionale Tortellata di san Giovanni di venerdì prossimo. Con la Fiera del Rosmarino, Lesignano celebra la propria sagra annuale. Non a caso, questo momento di festa è intitolato ad una delle piante aromatiche più tipiche della collina parmigiana, in richiamo ad una tradizionale fiera mercato istituita nel diciannovesimo secolo niente meno che dall’arciduchessa Maria Luigia stessa. In anni più recenti, grazie alle ricerche del compianto monsignor Enrico Dall’Olio e all’impegno di tanti volontari che hanno dato vita all’associazione «Il Rosmarino», la fiera mercato antica è stata riproposta in veste moderna, ma sempre con un occhio alla storia e alla tradizione, prevedendo ogni anno più serate di cena all’aperto, spettacoli musicali e ballo nell’area feste parrocchiale di Lesignano, al di sotto della chiesa e sulla terrazza naturale del campo sportivo affacciata sulla Val Parma e su Torrechiara. Il primo appuntamento con la «Festa del Rosmarino» di quest’anno sarà stasera: dalle 19,30 sarà attivo il servizio di cucina con tortelli d’erbetta, cappelletti in brodo, anitra arrosto, grigliata mista, salumi misti. La serata proseguirà con le danze nella pista da ballo di Lesignano, insieme all’orchestra spettacolo «I Monelli».

MEZZANI

FESTA DEL CALCIO

Sono in programma due giorni di festa al campo sportivo di Casale, per festeggiare i 30 anni dell’Sc Mezzani. sabato alle 15 è in programma una partita tra vecchie glorie; alle 18.30 presentazione delle squadre giovanili; alle 19 aperitivo e presentazione della prima squadra; alle 20 cena con tortelli e pesce di mare; alle 21.30 spettacolo con premiazione dei personaggi della società; dalle 22.30 Fluo party con dj Max.

TRIBUTO AI CLASH AL PORTO FLUVIALE

Inaugurazione della stagione serale estiva al Beer Po del porto fluviale di Mezzani sabato con il concerto della band The Klash Live, tributo alla storica band dei Clash. Ci sarà anche il maxischermo per assistere alla finale dei play off di Lega Pro che vedrà scendere in campo il Parma calcio. Attivo servizio cucina e ristoro. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni 0521 253911.

NEVIANO ARDUINI

CEDOGNO APRE L'ESTATE NEL SEGNO DELLO SPORT

L’estate di feste e iniziative a Cedogno, a cura del circolo arci “Gabriele Rivieri”, inizierà quest’anno nel segno dello sport, con una finora inedita “Camminata del monte Lupo”: l’appuntamento per tutti gli appassionati di trekking e di passeggiate è per sabato pomeriggio. La prima “Camminata del monte Lupo” sarà un percorso ludico motorio, aperto a tutti, diviso in due diversi tracciati tra cui scegliere, uno da 5 chilometri e uno più impegnativo da 10 chilometri. Si partirà alle 17, dopo il ritrovo presso la sede del circolo arci Cedogno “Gabriele Rivieri”; fissato per le 16,30; durante il percorso si potranno ammirare i paesaggi e i punti panoramici sull’Enza e sulle colline vicine, tra i boschi e i sentieri.

A CAMPORA E' L'ORA DELLA TORTELLATA

L’estate di Campora continua con la tradizionale tortellata “Aspettando San Giovanni” di sabato sera: l’appuntamento è dalle 20.30 nel parco del salone parrocchiale. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 3407155323 o 3405080010. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto.

NOCETO

FRATI, CARABINIERI E POLITICI AL TRIANGOLARE DI CALCIO

Sfida di calcio a tre sabato dalle 17 al campo centrale del Noce per la prima edizione del «Trofeo Aparecida». Sul terreno si incontreranno le formazioni dei Frati della Fraternità Francescana di Betania di Cella di Noceto, i carabinieri del nucleo di Fidenza e Salsomaggiore e una selezione di amministratori locali. A dar sostegno alle compagini la partecipazione del vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi e di Luigi Apolloni, Matteo Pisseri, Lorenzo Minotti.

PARMA

GOLESE A TUTTA BIRRA: MARATONA DEL DIVERTIMENTO

Continua anche per questo fine settimana la festa «Golese a tutta birra». Il campo Mordacci, a Baganzola, ospiterà gli ultimi giorni della nona edizione di una festa che apre le porte all’estate parmigiana. Gli ingredienti del successo di questa amata manifestazioni sono semplici: cucina, fiumi di birra, musica e spettacoli. Dalle 19.30, per tutte le sere, si potrà cenare con un menù ricco che comprende: tortelli d’erbetta, penne all’arrabbiata, chicche della nonna, grigliate, spiedini, roastbeef, alette di pollo, contorni e dolci. Nella giornata di sabato, la festa inizierà alle 18, e come da tradizione si svolgerà il torneo internazionale di pugilato «Ermes Zerbini» dove pugili italiani e internazionali si batteranno per vincere il torneo organizzato dall’Associazione Boxe Parma. Un evento che si svolgerà nel ring che sarà allestito di fronte alle tribune. Alle 22 inizierà la musica con il gruppo King of Pop, che interpreterà i brani più famosi di Michael Jackson. Finito il grande concerto, dalle 24 in poi la serata proseguirà con il deejay El Loco. Durante tutti i giorni della manifestazione è presente il servizio bar dove si possono consumare caffè, amari e cocktails; ci sarà anche una zona dedicata ai più piccoli con i giochi di Gommaland, che saranno curati dall’Avis-Aido, e il ricavato andrà in beneficenza.

BALLI E ALLEGRIA AL BARILLA CENTER

Penultimo appuntamento con «Let's Dance!» la rassegna di ballo che propone spettacoli e saggi gratuiti con i bambini e le bambine delle scuole di ballo di Parma. sabato alle 17.30 il Barilla Center si accende con le performance di Street Dance della scuola The Flow Hip Hop. Breaking, Hip Hop, Popping, Locking sono i diversi stili che gli allievi e le allieve porteranno sul palco della piazzetta centrale per uno spettacolo dal sound trascinante. Il pubblico sarà rapito dal ritmo della strada grazie ad una speciale esibizione di danza urbana a suon di passi incalzanti ed energia pura.

FEDERICA CARTA DA "AMICI" ARRIVA AL PARMA RETAIL

Musica e spettacoli al centro commerciale Parma Retail. sabato dalle 16, gli appassionati di danza potranno divertirsi ed ammirare spettacolari performance di alcuni allievi della scuola di danza di Parma - Ventura Dance School ASD. Alle ore 19 esibizioni di Fly Fitness. Domenica dalle 17.30 arriva Federica Carta dalla scuola di «Amici» per regalare a tutti i suoi fans un mini live e firmare le copie del suo album d’esordio «Federica». Anche se non ha vinto il programma, la cantante diciottenne romana è stata sicuramente una delle voci rivelazione dell’ultima edizione di «Amici». Dopo quell’avventura Federica racconta: «Mi sento cresciuta, sto diventando quello che probabilmente volevo essere, che i miei avrebbero voluto per me».

PILASTRO

TORNA PILASTRO SOTTO LE STELLE

sabato torna la grande festa “Pilastro sotto le stelle”: nel Parco ex Zileri, ci sarà il concerto dei Disco Inferno. Il menù della sagra prevede tortelli, gnocchi, stinco, grigliata e salumi. È possibile prenotare per evitare la fila al numero 340/0681084 e 335/8029090.

ROCCABIANCA

TRE GIORNI TUTTI DA VIVERE NEL SEGNO DEL "RIPARTY"

Fino a domenica torna l’appuntamento con il Riparty a Roccabianca, l’evento giovane più originale della Bassa con i suoi tre giorni tra musica, arte, esposizioni, giocoleria, spettacoli danzanti, teatro, buona cucina e tanto altro. sabato prenderà il via dalle 17 il mercatino tematico sulla carta “Carta Manent Festival” con un ricco programma all’interno del Riparty: laboratori didattici per i bambini con Giulia e Fabio, il workshop DoodlArt con Fra Design e “Come si fa la carta a mano?” con il Museo Carta Mele; in serata inoltre lo spettacolo danzante “Balarù” di Balfolk, il jazz e rock con The New Standard Duo, le “Storie di Luce” di Bandart e per tutta la notte spettacoli di giocoleria con gli artisti di strada. Il servizio di cucina sarà disponibile per tutta la durata del Riparty. Alla manifestazione hanno collaborato varie associazioni e circoli di Roccabianca: Circolo di Rifondazione Comunista, Caritas, gruppo di Protezione civile “Roccabianca per il Po”, Circolo Arci Faraboli e Associazione “A Piccoli Passi”. Il Riparty è sostenuto da numerosi sponsor, organizzato da RipartyRokka in collaborazione con Carta Manent Festival e il patrocinio del Comune di Roccabianca.

A FONTANELLE ASPIRANTI MISS IN PASSERELLA

Bellezze in passerella sabato a Fontanelle di Roccabianca, al bar PS10 con il concorso Miss Venere. Per la prima volta in Emilia Romagna si svolge questo concorso, a livello nazionale, portato in giro dall’agenzia Passionmodel. Questo concorso culminerà con la finale nazionale che si terrà in Sicilia, ad Acireale. La serata si svolgerà all’aperto e inizierà alle 21.30 circa. Chi intendesse partecipare può contattare il 342-9875545 oppure presentarsi direttamente sul posto entro e non oltre le 21.

SORBOLO

SERATA ROCK TUTTA AL FEMMINILE

Rock with Mascara, una serata rock tutta al femminile per ricordare, attraverso la sua più grande passione, la musicista sorbolese Ilaria Bandini, scomparsa lo scorso dicembre a soli trent’anni. Questo l’intento della serata di concerti in programma per sabato al parco Avis Cri Aido di Sorbolo. Dalle 21.30, con ingresso libero, si esibiranno Steri Strip, formazione della quale faceva parte anche Ilaria, Roipnol Witch (nella foto) con la speaker di K Rock Giulia Guandalini e Fucking Cookies oltre a Fidelmatters.

TRAVERSETOLO

CENA DI BENEFICENZA PER IL BANGLADESH

Le associazioni onlus “Sos Ortopedia” e “Operare per” organizzano sabato alle 20 al Lido Valtermina la terza edizione della Cena di beneficienza per sostenere l’ospedale di chirurgia ortopedica e pediatrica di Khulna in Bangladesh. Il menu della cena sarà doppio, a scelta tra piatti bengalesi e piatti italiani.

SERATA A MAMIANO PER AIUTARE AMATRICE

A Mamiano questo weekend si cena per aiutare i terremotati di Amatrice. sabato a partire dalle 19 nella tensostruttura accanto alla chiesa, l’associazione “Mamiano Insieme” organizza la una serata gastronomica e danzante, il ricavato andrà a sostegno delle famiglie terremotate.

ZIBELLO

FEDE E BUONA TAVOLA CON LA FESTA PATRONALE

Fede e beneficenza, tra buona tavola e piacere di stare insieme. Questi gli «ingredienti» dell’appuntamento in programma sabato a Zibello, in occasione della festa patronale dei santi Gervasio e Protasio. Alle 19, in chiesa parrocchiale, sarà celebrata la messa solenne. A presiederla sarà il vescovo diocesano monsignor Carlo Mazza, alla sua ultima visita ufficiale a Zibello, prima del suo ritiro per raggiunti limiti di età. Sarà quindi l’occasione, per tutti, per salutare il presule e dirgli «grazie» per quanto ha fatto in questi anni per la comunità della Bassa. Al termine della funzione religiosa, sul sagrato della chiesa, su iniziativa dell’associazione per il servizio alle chiese dei santi Gervasio e Protasio, col patrocinio del Comune, spazio invece a una serata ludico gastronomica dal titolo «Aspettando San Giovanni».