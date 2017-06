Da Parma a Gomel: i motociclisti raccontano il viaggio

Mercoledì 28 giugno i 6 parmigiani dell'iniziativa «Raid Motohelp» racconteranno la loro esperienza in Bielorussia. Hanno percorso quasi 5.500 chilometri in moto per portare una donazione ai bimbi di Gomel. Appuntamento nella sala Righi di via Baganza 9, alle 21.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato diverse gallery con il "foto-diario" del viaggio da Parma a Gomel.