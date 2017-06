Quest'anno le rane si gusteranno a Roccabianca

Dopo 40 anni a Paroletta, sotto la magistrale organizzazione del gruppo sportivo Condor, la «festa della rana», in programma sabato e domenica, si sposta a Roccabianca e il timone passa allo Sport Club Roccabianca.

E invece di passare di mano in mano la squisita ricetta del condimento per la frittura, tenuta sempre segreta delle rezdòre impegnate alle friggitrici della particolare sagra capace ad ogni edizione di fare il tutto esaurito, sarà proprio il «team» della cucina a traserirsi nell’area feste del paese della Bassa.

Quintali di rane sono già pronte per essere ripassate in farina e aromi e fritte con la maestria che distingue i volontari dedicati alla cucina ma accanto al piatto re della manifestazione ci sarà anche un ricchissimo menù particolarmente vario ed adatto a tutti i gusti: dalle cucine usciranno infatti anche ottimi salumi del parmense, verdure e succulente grigliate e tutti i piatti saranno accompagnati dai vini tipici del territorio.

Una prima edizione che sta già suscitando entusiasmo nella bassa dopo lo «stop» di due anni dopo la morte dell’ideatore Adriano Pincolini.

«La squadra della cucina rimane quasi la stessa: prima una parte dei cuochi si spostava da Roccabianca a Paroletta, ora faremo viceversa. La rana fritta nelle spezie è un piatto molto amato e particolare: speriamo di portare avanti questa tradizione gastronomica per i prossimi 40 anni».

Le cuoche sono quindi di nuovo pronte ad affrontare l’assedio dei golosi che arriveranno nella Bassa per gustare i manicaretti sotto le stelle e godersi due serate all’insegna dell’allegria.

Per tutti i bambini saranno infatti montati i giochi gonfiabili e una speciale bancarella proporrà dolci ghiottonerie per tutti. Non mancheranno nemmeno musica e spettacolo: il sabato sera è in programma lo show-tributo ad Adriano Celentano, interpretato dalla band cremonese «Il re degli ignoranti» capitanata da Maurizio Schweizer; la domenica invece, si balla con l’orchestra Claudio Bonelli.