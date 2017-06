Apre la Mostra Fotografica "diffusa"

Per questa estate 2017 il Gruppo Giovani del Museo Uomo-Ambiente di Bazzano ha organizzato un evento artistico definibile circuito fotografico "diffuso": non una classica mostra bensì un'esposizione all'aperto, lungo le vie del paese. Ed il tutto ispirato ad un solo tema: "Il paesaggio culturale". L'iniziativa è in programma dal 9 luglio al 25 agosto. Inaugurazione domenica 9 luglio alle 16,30 in piazzetta con la compagnia teatrale "El Bornisi".