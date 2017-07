Da oggi tre giorni di musica e un fiume di birra

di Chiara Pozzati

Tra un boccale e l’altro per una festa lunga quasi vent’anni.

Torna «Viarolo in piena» l’ormai tradizionale tre giorni con «bionde», «rosse», musica e prelibatezze. Una storia di successo che, litro dopo litro, si è fatta apprezzare anche fuori dai confini di Sissa Trecasali. E ha portato migliaia di appassionati in via del Cornazzano.

Si comincia questa sera, quando il circolo Arci Viarolo, anima dell’iniziativa, alzerà il sipario. Non solo una sagra di paese con prodotti tipici e birra che scorre, ma anche tanta musica.

Ad aprire le danze con la musica folk irlandese, non a caso, saranno i Folkamiseria, poi tutti in pista con dj Chris Falleri.

Il clou è però venerdì quando sarà la volta del Jambo story, le intramontabili hit che hanno fatto ballare generazioni. E sabato per il gran finale: Explosion band, con l’energy disco show. A seguire saliranno sul palco i The forgotten e Prince dj set. C’è quindi da brindare, e l’occasione non manca. Sfruttando le serate estive, ad accogliere gli appassionati di bionde e corpose rosse sarà lo staff di Viarolo, più affiatato che mai dopo 19 anni tondi tondi. Ad accompagnare i brindisi, il food made in Parma: ricette e creazioni lievitate e sfornate dalla fantasia delle rezdore del paese.

Un abbinamento, quello tra spine e divertimento, a misura di tutti. Ecco perché all’appuntamento, che non può mancare nell’agenda estiva, partecipano non solo gli appassionati di birra, ma anche molti giovani e famiglie. Tutto per una serata fuori dal comune.

Nel dietro le quinte spiccano una settantina di fedelissimi: tra chi monta il palco, chi spignatta, chi serve da bere.

«Anche quest’anno abbiamo voluto dare il massimo ai partecipanti dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori già in pista da alcune settimane per i preparativi -. L’obiettivo non è solo offrire birra di qualità e buona musica, ma anche un’occasione per stare insieme e divertirsi».

Allora vietato mancare. L’ingresso è gratuito, per ulteriori informazioni basta contattare 346 8492487 oppure il 347 4914545, oppure consultare la pagina facebook www.facebook.com/arciviarolo.