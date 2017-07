L'ultimo weekend di Fotografia Europea

Ultimo weekend e ultima occasione per visitare Fotografia Europea 2017: 7, 8 e 9 luglio non perdete l'opportunità per vedere e rivedere le mostre di quest'edizione.

Fotografia Europea 2017 è promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto di numerosi partner e sponsor e dedicata al tema Mappe del tempo. Memoria, Archivi, Futuro (www.fotografiaeuropea.it).



Momento clou delle giornate conclusive è il finissage di sabato 8 luglio ai Chiostri di San Pietro dalle ore 18.30 con la festa del Circuito OFF e la premiazione del progetto più interessante del Circuito Off 2017 sul tema dell'edizione.



Durante la serata visual dal circuito, le vibrazioni psichedeliche dal rock all’elettronica al soul del dj set di Luca G. (Julie’s Haircut) – in collaborazione con La Polveriera e Red Noise - e l’aperitivo del Chiostrino di Federico D’Amato.



La giuria composta dai curatori Elio Grazioli e Walter Guadagnini ha selezionato il miglior progetto che verrà premiato dal Sindaco Luca Vecchi e da Manuela Pecorari, consigliere di Fondazione Palazzo Magnani.