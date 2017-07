Fiera a Noceto e tante tavolate all'aperto: l'agenda

BARDI

CIBO E MUSICA IN CENTRO

Cibo da leccarsi i baffi, ottima musica, show e tanto divertimento. È questa la promessa della seconda edizione dello «Street Food Sound festival», che sabato trasformerà il centro storico di Bardi in una tavola imbandita a cielo aperto, oltre che in un magico palcoscenico. Cibo da strada e format straniero rivisitato e adattato, puntando sulle eccellenze del territorio: è il connubio perfetto che hanno voluto proporre l’amministrazione comunale, in sinergia con il club di prodotto “Principato Landi” ed i commercianti, con un nuovissimo Street Food a chilometri zero.

BEDONIA

APERTI I DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Sarà un weekend organizzato per gli amanti della montagna e i buongustai quello organizzato dai gestori dei rifugi del Monte Penna. Saranno aperti dalle 8 all’imbrunire le due baite e le sale dei due rifugi. Saranno organizzate camminate, escursioni a piedi o in mountain bike e passeggiate tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro. Dalle 15 musica, danze con orchestrina e con il fisarmonicista Alberto Calle e dalle 17 merenda con pizza e focaccia al formaggio tipo Recco.

SAGRA DI SAN MARCO

Continua la sagra della Madonna di San Marco, festa delle feste di Bedonia ma anche per le valli del Taro e del Ceno, Valnure, Val d’Aveto e Lunigiana entra nel vivo. Per cinque giorni sarà festeggiata la Madre della Consolazione o comunemente chiamata la Madonna di San Marco. In paese come sempre si tiene una delle fiere più importanti dell’anno e non mancano le manifestazioni collaterali con musica, spettacoli, gastronomia e cultura.

BERCETO

FESTIVAL DELLA COSCIENZA

Il “Coscienza Festival” anima Berceto nel fine settimana, con un programma frizzante e originalissimo, pensato per fare riflettere divertendosi e suscitando meraviglia. L’evento è promosso dall’Associazione culturale Sentieri dell’Arte, che ha organizzato “percorsi di consapevolezza” tematici per tutte le attitudini e preferenze, declinati su arte, cinema, laboratori, teatro, eventi e incontri.

Al bando quindi la noia e il senso di colpa che la parola “coscienza” evoca (a partire dal Grillo Parlante di Pinocchio) e spazio alla creatività e all’originalità di una proposta fitta e diversificata, in grado di affascinare e coinvolgere adulti e bambini.

Il Festival apre alle 9,30 di sabato con l’inaugurazione del “Monumento alla Coscienza” nel centro del paese. A seguire, nella Villa Berceto, si presenta la mostra itinerante “Il pittore della Tenda” di Emanuele Modica, un primo, forte esempio di coscienza sociale sulla mafia. Per i bambini c’è il laboratorio “Come nascono le piante” e, nel pomeriggio, lo spettacolo teatrale “L’orco puzza”. Intanto i grandi possono spaziare tra gli incontri con Renato Pilutti “Di questi tempi la coscienza morale è un lusso?”, Umberto Galimberti “La coscienza nell’età della tecnica” e Viviano Dominici “Voci della caverna”, tutti introdotti da Mariangela Guandalini.

Tra gli eventi più originali, alle 15, c’è il tecnologico “La mindfulness zen: meditare al giorno d’oggi”, con il Maestro Testugen Serra Abate Zen di Sanboji – Tempio dei Tre Gioielli. C’è spazio anche per musica e danza: “In_coscienza” di Elisa Cuppini e a seguire le letture in musica “Trabastìa, cent’anni di gente comune” di Beppe Mecconi. Si chiude in serata on “Passeggiando con il Signor G” della Compagnia Teatro Musica. Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalcoscienza.com.

GRANDE ABBUFFATA A CASASELVATICA

Grande abbuffata a Casaselvatica sabato: al circolo «Percudani» è in programma, a partire dalle 19,30, la tradizionale tortellata estiva. E dopo cena tutti in balera con l’orchestra «Katia e Attilio».

BORGOTARO

APERTA LA MOSTRA "LA TERRA E' DEI BAMBINI"

E' visitabile, al Museo delle Mura di Borgotaro, la mostra «La terra è dei bambini», promossa dal Consorzio «Lovetaro&Ceno», che ha proposto alle scuole dell’infanzia e le primarie statali e private di Borgotaro.

ANSIA, AMORE, AMICIZIA E ALTRE AMENITA'

Sabato alle 21, la piazzetta «La Quara», in attesa del programma completo di «Sere d’Estate», ospiterà lo spettacolo dal titolo «Ansia, amore, amicizia e altre amenità» di e con Carlo Giuffra e Giorgio Rosa. Parte del ricavato verrà destinato ai progetti per «Help For Children Parma», a favore dei bimbi bielorussi. Info: 338.6318093 - 340.9606810.

TORNEO MATCH POINT MIX DI CALCIO E TENNIS

E’ in corso a Borgotaro il primo torneo di «calcio a tennis» valtarese. Teatro ideale di «Match Point» è la centralissima piazza Verdi. Per qualsiasi informazione, è possibile chiamare o contattare su «WhatsApp» gli organizzatori: Andrea al 328.1454881 e Michele al 340.5954221.

BORGOTARO-BEDONIA-BARDI

CINQUE ESCURSIONI TUTTE DA VIVERE

Sabato, a Bedonia, trekking al tramonto sul Monte Penna (info e prenotazioni: emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it; cell. 333.4555208). Sempre sabato, in notturna, escursione al Monte Pelpi (info e prenotazioni: 339-7843072 ; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).

BORGOTARO - RISERVA DEI GHIRARDI

I BAMBINI IMPARANO A «CATTURARE LE IMPRONTE»

Nell’ambito dell’evento «La leggenda del bosco» - una maratona di tre giorni dedicata alle eccellenze ambientali dell’Appenino Ligure-Emiliano organizzata dall’Associazione Iononhopauradelupo, in collaborazione con Trekking TaroCeno e WWF Parma - il Centro Visite della Riserva dei Ghirardi ospiterà (sabato alle 15) il laboratorio per bambini «Catturiamo le impronte». Durante una breve escursione alla ricerca delle tracce di cinghiali, daini e caprioli e di altri abitanti della Riserva, i piccoli partecipanti potranno imparere a riconoscere e collezionare le impronte creando utili calchi in gesso. L’iniziativa (gratuita) è a cura dei Parchi del Ducato. Prenotazione obbligatoria al 349 7736093 oppure info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

BUSSETO

Appuntamento con «Terzo tempo» sabato nell’Area Artigianale di via I Maggio a Busseto. L’iniziativa è «firmata» da associazione Olimpiadi Verdiane, Phomo Sapiens 9 e Anolineria. Dalle 19.30 spazio a food (con primi piatti e carne alla griglia) e drinks (con due postazioni dedicate a birra e cocktails). Info ai numeri 3492242022 e 3288311393.

COLLECCHIO

TERZO E ULTIMO WEEK END CON LA FESTA MULTICULTURALE

Terzo fine settimana alla ventunesima edizione della Festa Multiculturale al parco Nevicati di Collecchio. L’appuntamento è al Parco Nevicati con il terzo ed ultimo fine settimana. La Festa Multiculturale vede coinvolti i rappresentanti di più di 100 associazioni, cooperative, comunità migranti e centinaia di volontari. Sono 31 le cucine da ogni angolo del pianeta e poi gazebo e stand, musica, divertimento ma anche tante occasioni di incontro e di riflessione sul tema dei migranti e tante storie che si intrecciano tra presente e passato.

E’ un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo: ogni sera con spettacoli, eventi culturali, laboratori, balli tradizionali, concerti e animazioni. Non mancano, come da tradizione, gli stand delle associazioni e le vivacissime bancarelle.

Alle 21 “Qamar Al-Sharq”, balli orientali; alle 21.30 l’associazione Amici Italia Birmania propone: “Conflitti, riconciliazione, pace: il cammino della Birmania di Aung San Suu Kyi”; alle 22, Kalevala in acustico, concerto nello spazio pedana.



COMPIANO

FIROSSI-STORIE NEL BORGO ANTICO

Sabato alle 20,30 nella piazza del centro del Borgo antico, Ettore Rulli presenterà con alcuni ospiti la serata dei “Firossi-Storie”, una rassegna di storia, dialetto e toponomastica di Compiano e dintorni.

FIDENZA

ENTRANO NEL VIVO LE SERATE IN PISCINA

Entrano nel vivo le serate by night alla piscina comunale Guatelli. Anche sabato va in scena la seconda edizione di Stereotto, festival dedicato agli anni 60/70/80. In calendario, “Galaxy generation” con Giancarlo Pioli e la Galaxy generation band live che proporranno le migliori selezioni musicali degli anni 60/70/80 per ricordare lo storico locale borghigiano e a seguire il Dj set 70/80 di Anto dj.

TORNA LA FESTA DE L'UNITA'

Ritorna, al campo sportivo Ballotta, la tradizionale Festa de l’Unità di Fidenza, un’occasione per passare tre serate in compagnia, come sempre, con buon cibo, musica e divertimento.

SERATA «LIVE» AL PARCO DEGLI OLMI

Nell’ambito della rassegna «Una serata al teatro al parco degli Olmi» sabato Live acustico, col gruppo chitarre di Ezio Gardella. L’ingresso alle serate è libero e le offerte saranno destinate ad attrezzare il parco con giochi per bambini.

FONTANELLATO

LABIRINTO DELLA MASONE: JAZZ E DINTORNI

Jazz e dintorni sabato al Labirinto della Masone di Fontanellato con Mara Mazzieri e Claudio Tuma. Dalle 18 nella corte d’ingresso sarà servito un aperitivo gourmet in attesa del concerto previsto per le 21. Al termine dello spettacolo live, la musica continuerà fino a notte inoltrata con un Dj set. L’entrata è libera.

GHIARE DI CORNIGLIO

CENA ALLA SEZIONE AVOPRORIT

Sabato sera la sezione Avoprorit di Ghiare festeggerà l’inizio dell’estate con una lauta cena a base di piatti tipici e la musica dell’orchestra Giacomo Maini.

LAGDEI

CINQUE APPUNTAMENTI NELL'ALTA VAL PARMA

Sarà un fine settimana intenso quello in programma a Lagdei. Si parte sabato, alle 16, con Carta, bussola e... orienteering! Info e prenotazioni Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it. Alle 18, in compagnia della guida Gae Monica Valenti, si potrà invece partire per un’escursione seminotturna alla cima del Monte Marmagna. Info e prenotazione 3488224846. Alle 21, guidati dalla guida Gae Antonio Rinaldi, si potrà camminare in punta di piedi nella foresta. Per tutte le info: www.faggiomusicale.it

LESIGNANO

FESTA DEL QUADRIFOGLIO A SANTA MARIA DEL PIANO

A Santa Maria del Piano, via alle due settimane della Festa Sociale del “Quadrifoglio”. La festa prosegue sabato con la cena a scelta tra cucina tradizionale e specialità a base di pesce, a cui seguirà ancora il ballo sulle note del tradizionale liscio emiliano, insieme all’orchestra spettacolo “Grande Evento”.

MEZZANI

FESTA DE L'UNITA' A CASALE

Sabato con i balli anni ‘70 e ‘80 a Mezzani con la Festa de L’Unità al centro sportivo di Casale. Dalle 21, si balla con lo staff del Jumbo Story. Sarà attivo il servizio cucina, con piatti tipici della Bassa.

MOTORADUNO E CONCERTI AL PORTO FLUVIALE

Motoraduno e concerti al porto fluviale di Mezzani. Sabato dalle 18 arrivo delle motociclette dell’Easy rider biker poi seguito, alle 22, dal concerto rock anni ‘60 e ‘70 dei Guilty Rats. Attivo il servizio ristoro con offerte speciali per motociclisti. In palio premi per la moto «più guardata» e per il motociclista più stravagante. Per informazioni e prenotazioni 0521 253921. Disponibili anche lettini ed ombrelloni per prendere il sole.

NEVIANO ARDUINI

FESTA DEL PESCE A CEDOGNO

Arriva alla sua venticinquesima edizione la “Festa del Pesce” di Cedogno: l’appuntamento con la serata gastronomica a base di pesce e con le danze è per sabato, al circolo Arci “Gabriele Rivieri” di Cedognoa partire dalle 20. A seguire, si potrà ballare fino a notte con “Max Deejay”.

NOCETO

FIERA DI LUGLIO MUSICA, SPETTACOLI E STREET FOOD

Tutto pronto Noceto. Una non stop di festa, tre giorni di musica e spettacoli a Noceto per la Fiera di Luglio 2017. In centro storico e Via Veneto arrivano le bancarelle di street food, una decina di truck, Apecar o rimorchi che, a ridosso della Rocca proporranno cucina sfiziosa e menù assortiti di qualità: dai sapori calabresi a quelli lucani, dalla tradizione parmigiana a quella sarda, il gelato e le birre artigianali, le patatine fritte fresche e le crepes. Per gustare ricette originali passeggiando e assistendo agli spettacoli. Un programma ricco in equilibrio perfetto tra momenti finalizzati allo stare insieme e fare comunità, che possono dare soddisfazione a tutte le fasce d’età. L’organizzazione è affidata agli esperti volontari della Pro Loco e ai ragazzi della Consulta dei Giovani.

Sabato di musica e notte rosa in Piazza Repubblica, dalle 19 alle 2 con le band locali Rattledoggo, Radio Suites, Io, lui, lei, l’altro, la Tribute Band “Colpa d’Alfredo” con l’omaggio a Vasco Rossi e il Dj Set di Sabi e Duranti. I Rattledoggo, Irene Gioia, Mattia Mazzeo, Irene Gi e Mak Spazio hanno un programma psicadelic in acustico; Radio Suites, ovvero Riccardo Spagnolo, Matteo Falavigna, Michele Fiorani e Carlos Cortès, nati come cover degli Oasis oggi propongono brani originali pop rock che si ispirano alla tradizione inglese, Io, Lui, Lei e l’altro, Luis Pezzoli, Leonardo Boschi, Mihaela Joy Neantu e Silvia Invidia, percussioni, chitarra, voce e cori hanno un repertorio soul, pop e cantautori italiani.

Nell’area il Pioppo c'è anche il tradizionale Luna Park dei fratelli Barbera. La novità del 2017 è il Crazy Raft che promette giri da mozziafiato, insieme all’autoscontro che si presenterà con le nuove macchinine Ferrari, le giostrine per bambini, il moto quad, i go kart, le adrenaliniche gabbie volanti, il jumping.

BORGHETTO ONORA S. LUCIO PROTETTORE DEI CASARI

La comunità di Borghetto di Noceto ha scelto di onorare San Lucio, protettore dei casari organizzando, per la prima volta una grande festa. Una due-giorni, a partire da sabato, di musica e buona cucina all’insegna della tradizione e del gusto del Parmigiano Reggiano. Il programma prevede l’inaugurazione alle 18 con i giochi contadini e l’apertura del bar e aperitivi; alle 19 inizia il servizio di cucina e alle 21.30 la musica dell’Orchestra Marco e Alice.

PILASTRO

ULTIMA SERATA «SOTTO LE STELLE»

Sabato sera, nell’ex parco Zileri di Pilastro, c’è l’ultima serata della festa “Pilastro sotto le stelle”, con cena e musica all’aperto, con l’orchestra Matteo Bensi. Si può prenotare ai numeri 3400681084 – 3358029090.

POLESINE

TORNA LA FESTA DELLA SEZIONE AVIS

Anche sabato, nell’area feste di Polesine, appuntamento con la tradizionale festa gastronomica promossa dalla sezione Avis. Si potranno gustare, sotto le stelle, pisarei e fasoi, torta fritta, spalla cotta, culatello, ambolina e grigliata di carne. La festa sarà animata dall’orchestra Millenium.

RAMIOLA

SPAGHETTATA SUL TARO

Anche sabato sul prato del campo sportivo di Ramiola si terrà la 41esima edizione della «Spaghettata sul Taro». I fondi raccolti durante l’evento sono utilizzati a favore di Ramiola, per la scuola elementare del paese, per l’associazione «Noi per loro» e per la Croce Verde Fornovese». Alle 19 l’apertura degli stand gastronomici. Sabato alle 22 lo spettacolo del «Taro-Taro Story».

SALA BAGANZA - BOSCHI DI CARREGA

PICCOLI ORTI PERSONALIZZATI IN CASSETTA

Coltivare un orto è un’esperienza entusiasmante, ma chi non ha la fortuna di avere un fazzoletto di terra non deve comunque perdersi d’animo. Sabato, alle 17,30 Al Vivaio Scodogna, nel Parco Boschi di Carrega, si potranno creare orti molto piccoli, ma adatti a coltivare alcune varietà di erbe e ortaggi, come basilico e prezzemolo e altre essenze profumate. Alla fine ogni bambino porterà a casa il proprio orto personalizzato. Possibilità di visite guidate al frutteto di varietà antiche e agli orti del Vivaio. L’attività è gratuita. Info e prenotazioni (obbligatorie): 3474018157.

SAN SECONDO

VENTIQUATTR'ORE DI NUOTO PER LA MARATONA SOLIDALE

Nuoto e solidarietà, alla piscina comunale Acquablu di San Secondo. Infatti, anche sabato, rinnovando una consuetudine che si ripete da qualche anno, grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale andrà «in scena» la Maratona di Nuoto Solidale, giunta alla sua settima edizione. L’evento, nell’impianto di via Raffaello, si concluderà alle 18 di sabato. La manifestazione è aperta a tutti: sportivi, appassionati, grandi, piccoli e famiglie e chiunque voglia potrà portare il suo contributo nuotando nelle corsie che saranno sempre disponibili durante le 24 ore, notte compresa. La piscina garantirà almeno due corsie nuoto riservate alla maratona; oltre all’evento natatorio saranno svolte attività di acqua fitness.

Da evidenziare anche che la piscina manterrà i normali orari di apertura al pubblico per cui tutti gli utenti abituali dell’impianto potranno partecipare o sostenere la manifestazione.

SALSOMAGGIORE

BEVI BIRRA 2017 A PONTE GHIARA

E’ in programma anche sabato al parco delle Feste di Ponte Ghiara «Bevi birra 2017» ovvero quando la birra artigianale incontra il buon cibo: una manifestazione, al suo debutto, dedicata alla birra anche senza glutine e al mangiar bene anche quando si soffre di intolleranze alimentari. Molto ricco il programma fra musica, degustazioni e laboratori. Tutte le info su: https://www.bevi-birra.it/.

SISSA TRECASALI

GASTRONOMIA E BALLI ALLA FESTA DEL DONATORE

Prima festa insieme per la nuova Avis comunale di Sissa Trecasali. La festa avrà inizio sabato alle 19,30 con la serata gastronomica, seguita, dalle 21,30, dalla musica e dai balli con l’orchestra Katty Piva.

LA FESTA DELLA BIRRA A VIAROLO

La festa della birra di Viarolo di Sissa Trecasali compie diciott’anni e regala serate di festa all’Arci Viarolo di via Cornazzano 35. Sabato si balla con Explosion band energy disco show e The Forgotten, seguiti da dj set con Prince. Per chi non si accontenta della musica e della birra ma vuole mangiare il servizio cucina è previsto a dalle 20. Ingresso libero. Per informazioni 346 8492487 o 347 4914545.

SORBOLO

FESTA DELL'AIDO NEL PARCO AVIS CRI

Festa dell’Aido sabato dalle 18 nel parco Avis Cri Aido di via Gruppini con apertura dello stand gastronomico. Alle 21 intrattenimento danzante con l’orchestra Chicco Della Franca. Attivo il servizio cucina.

TRAVERSETOLO

BISTECCATA ALL'APERTO A BANNONE

A Bannone, frazione di Traversetolo, si mangia all’aperto: torna la grande “Bisteccata” del circolo La Fontana (prenotazione consigliata: 338/3846369). Al Lido Valtermina, anche sabato, l’Avis organizza la tradizionale Festa del Donatore.

VAIRO DI PALNZANO

CENA DI PESCE CON LA PRO LOCO

La Pro Loco di Vairo propone un altro goloso appuntamento sabato sera. A partire dalle 20 tutti a tavola, per la Cena di Pesce. Per info e prenotazioni 3496602023 o 3476027516.

PARMA

VIGATTO - «CAPITALE» DELLA TORTA FRITTA

Questo fine settimana, a partire dalle 19, a Vigatto è tutto pronto ad accogliere i golosi. La tradizionale Sagra della Torta Fritta aprirà i cancelli di Villa Meli Lupi per accogliere le migliaia di persone che ogni anno affluiscono a Vigatto per questo importante appuntamento gastronomico.

Un weekend all’insegna del buon mangiare tradizionale, del divertimento, dell’intrattenimento musicale per i più grandi e dei giochi per i più piccini.

Per tutte le serate di festa non mancheranno l’intrattenimento musicale del pianobar, i giochi per far divertire i più piccoli e l’immancabile pesca di beneficenza.

La prima serata di piano-bar sarà affidata alla vocalità del duo “Ilaria &Andrea”. Il sabato saranno allietati, come di consuetudine, dal “Piano Bar di Cristina”.

ARCI COLOMBOFILI - DALL'AFRO FUNKY NIGHT A NEUROX E MOTHERSHIP

Continuano le serate al circolo Arci App Colombofili di via Dei Mercati 15/d.

Sabato sera, alle 22.30, saliranno sul palco i Neurox con il loro live set esplosivo dove troverà spazio il nuovo materiale che andrà a comporre il primo album della band «Hello Goodbye» che sarà presentato in anteprima proprio in questa performance. Della prima formazione sono rimasti voce e chitarra, ovvero, Aldo «Ape» Piazza e Marco Varotti.

Insieme a Gian Filippo Barciri al basso, già nella precedente ri-unione, a questo nuovo progetto si uniscono due nuovi musicisti: Mirko Baistrocchi alla chitarra e Davide Corradi alla batteria, naviganti professionisti già in diverse band del nostro territorio. Il genere prediletto è quello degli albori: una sorta di power pop che pesca dalle varie influenze musicali dei singoli musicisti: la new wave anni ottanta, il grunge ma anche l’hard rock e il pop. I testi in italiano sono scritti da Ape e la musica è, invece, un lavoro di gruppo. Da segnalare la grande forza che la band comunica live, la condizione preferita per esprimere al meglio la loro musica. A seguire, dj set a cura di Marco Pipitone e Black Ossian (Endenocte). Ingresso riservato ai soci Arci. L’evento è promosso da Perpetual Stain e Arci Colombofili. Ingresso riservato soci Arci.



MORO CAFFE' - I «PORTAVOCE CANTANTI»

Sabato sera a partire dalle 20, la band nostrana «Portavoce Cantanti» si esibirà al «Moro Caffè» di via Emilio Lepido 289/a per una serata di buona cucina, musica e divertimento denominata «Musica…insieme». Info: 349/2889846.



LIGURIA

BOGLIASCO - TORNA IL NININ FESTIVAL

In questo weekend il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà, grazie alla quinta edizione del Ninin Festival, in un mondo a misura di bambini e ragazzi.Il festival è un’idea di Mariagrazia Bisio, sostenuto dal Comune di Bogliasco e propone: concorsi, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni per i bimbi e ragazzi; e conferenze ed incontri per adulti. Ci sarà lo Street Food, che sbarcherà per la prima volta al Festival, proponendo ai visitatori trofie, trenette, frittelle dolci e salate, acciughe fritte e specialità gluten free. Il festival ha da sempre anche un rapporto molto stretto legato all’attenzione nei confronti dell’ambiente e all’ecologia. Questa edizione il Festival supporta Helpcode , che è un’organizzazione non governativa italiana che lavora nel mondo per garantire il diritto di essere bambini. Il tema fondamentale sarà “la giustizia” che attraversa tutto il programma declinato nelle forme più diverse, . Un tema scelto per spingere i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni e, come sempre al NiNiN, alla ricerca di un punto di vista che sia il pensiero individuale e non della massa.



GENOVA - GOA BOA AL PORTO ANTICO

Nel porto antico di Genova, questo fine settimana, si svolge il Goa Boa Festival. Sabato sera toccherà a Samuel, Canova, Era Serenase, Teta Mona, Bruno Bellissimo e Sonny Willa.



RIOMAGGIORE - LE NOTTI DELLA MUSICA

Sabato sera, in occasione della manifestazione «In Opera and Jazz. Le notti della musica-La Pro Loco di Riomaggiore» si esibiranno, per una serata lirica alla marina di Riomaggiore, con la voce del tenore Patrick Salati, accompagnato dalla soprano Simona Bertini e dalla vocalist di Zucchero Fornaciari, Lisa Hunt. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Riomaggiore con la collaborazione dello Staff del Premio Lunezia è promosso da NuovadueEffe Automazioni.



AMEGLIA - LA POTENZA DELLE EMOZIONI

Continua l’appuntamento letterario “La potenza delle emozioni” curato dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Sabato sera toccherà ad Aldo dalla Vecchia con “Piccola mappa della nostalgia” accompagnato da Cristiano Malgoglio.



SARZANA - SERATA DI SOLIDARIETA'

Si svolgerà in Piazzale Matteotti, dalle 21 di sabato, il “Smaile la piazza dei bambini - memorial Lorenzo Costantini e Filippo Ferraris”, a cura dell’associazione “Il mondo del teatro” con il patrocinio del Comune di Sarzana. La serata di solidarietà sarà dedicata alla ricerca sulla Sma, allietata da tanta musica e dal piacere di stare insieme.

BOLANO - BORGO INCANTATO

Sabato, a Bolano, si svolgerà l’undicesima edizione della manifestazione “Borgo Incantato”: una rassegna di giochi e spettacoli dedicati ai bambini. Si inizia alle 17 dove si potrà partecipare a laboratori didattici, giochi e balli. Ci sarà: Mago Merlino, Mary Poppins la Maga Magò ma anche fate, giocolieri e trampolieri, mangiafuoco ed equilibristi. Sarà allestito anche Pompieropoli , in Piazza Castello, grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco di La Spezia, dove i piccoli potranno fare percorsi ludico educativi. Dalle 21.30, si svolgeranno gli spettacoli degli artisti di strada e a seguire cabaret dedicati ai bimbi. Sabato potrà assistere a Duo Full House. Ci saranno bancarelle gastronomiche e sarà presente la bancarella del libro.



SANTO STEFANO MAGRA - MUSICALMANGIANDO

Sabato sera, nelle vie del borgo storico di Ponzano Superiore, si svolgerà Musicalmangiando. Una rassegna dedicata alla pittura e al buon cibo. La manifestazione inizierà alle 19 con un aperimusica e l’apertura estemporanea di pittura, per poi proseguire con la cena che invaderà di profumi della tradizione culinaria il delizioso borgo ligure.

TOSCANA

MARINA DI PIETRASANTA - INCONTRI AL CAFFE'

Sabato ricominceranno gli incontri al Caffè della Versiliana con il presidente del Parlamento Europea, Antonio Tajani e il direttore del Corriere della sera , Luciano Fontana insieme al sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni. Nella giornata di sabato, dalle 18.30 si discutera di “Europa: Fuori o Dentro? Marco Ventura condurrà il dibattito.



FORTE DEI MARMI - CAPPUCCETTO ROSSO

La programmazione estiva di Villa Bertelli, si aprirà sabato con una versione imperdibile di Cappuccetto Rosso, a cura della Compagnia Sganzisgatto. “Cappuccetto rosso e il Mantello Maledetto” sarà il musical dedicato ai bambini; ma che coinvolgerà anche gli adulti ad immergersi nel magico mondo delle favole e della musica. Il musical “Cappuccetto rosso e il Mantello Maledetto” è la storia complessa di ogni bambino che entra nel mondo degli adulti , naturalmente con fatica. Ma è anche la storia di ogni adulto che è quello che è, proprio perché è stato bambino, di chi ha intenzione di mettersi in viaggio, di chi è ripartito e di chi sa quello che vuole e va a prenderselo.



MARINA DI MASSA - FESTA SPAGNOLA IN PIAZZA BETTI

In questo weekend, in piazza Betti, si svolgerà la festa spagnola. Dalle 10 alle 24, la Spagna si trasferirà a Marina di Massa con i suoi cibi tradizionali ma anche danze popolari e tanto divertimento. In occasione della festa spagnola si potranno trovare anche cibi provenienti da tutto il mondo.



PIANO DEL QUERCIONE - FESTA DELLA BIRRA

Questo weekend nel guado della zona dell’ex zoo Parco si svolgerà la festa della birra. In questa occasione si potranno vedere i birrai artigianali sfidarsi. Infatti, saranno presenti alcuni birrifici della zona che presenteranno le loro birre più gettonate, per poter cogliere dagli assetati partecipanti il gradimento e accogliere suggerimenti. Oltre alle birre, saranno presenti stand gastronomici con specialità e piatti tradizionali come: penne, tortelli, arrosti, rosticciana, salsiccia e patatine. Finita la cena, la festa continuerà con tanta musica e divertimento.



FILATTIERA - FESTA DELLA FAME E DELLE SETE

A Filattiera continua la diciannovesima edizione della Festa della Fame e della Sete. Le serate si svolgono all’interno del borgo di Filattiera, tra la piazza del castello e il borgo di mezzo. Gli stand gastronomici sono le cantine che per l’occasione invece di custodire attrezzi, propongono specialità della Lunigiana. Le serate proseguono anche dopo cena, con musica dal vivo, balli rock e liscio ma anche musica leggera.

ADRIATICO

RIVIERA ROMAGNOLA - DOPO LA NOTTE ROSA

Continuano gli eventi legati alla "Notte Rosa", il cui tema di quest'anno è "Together". A Ravenna, all'Antico Porto di Classe, andrà in scena la tragedia satiresca di Euripide “Il Ciclope”.



RIMINI - AQUILONI IN VOLO

Ci sarà un cielo speciale sabato pomeriggio a Rimini, grazie all’ Aquilonata Rosa. Dalle 14,30 alle 19,30, nei bagni 138 e 144 ci saranno laboratori per costruire il proprio aquilone. E dalle 17, gli aquiloni inizieranno ad invadere il cielo. L’evento è a cura della Pro Loco Miramare da Amare in collaborazione con RiminiVola.



RICCIONE - LA NOTTE CON RADIO DEEJAY

Sabato sera continuerà, a Riccione, la notte Rosa con Radio Deejay. Dalle 21.30 in Piazzale Roma si svolgerà l’anteprima del Contest Deejay on Stage. Saranno presenti sul palco i personaggi di Radio Deejay e gli ospiti con le hit dell’estate. Gli ospiti speciali di questa serata saranno “Lo Strego e Ricky”. La serata sarà presentata da Rudy Zerbi e il deejay set sarà curato da Alex Farolfi.



BELLARIA - THE COLORS AL PORTOCANALE

Sabato alle 22.30 al Portocanale in Piazza Capiteneria, saliranno sul palco i “The Kolors”. Dopo un’attesa di due anni, il gruppo più amato tra i teenagers hanno pubblicato il loro nuovo album e sabato sera approderanno a Bellaria di Igea Marina, per far scoprire il loro nuovo capolavoro.



CATTOLICA - LEZIONE DI MUSICA POP ROCK

Sabato sera in Piazza Mercato alle 21.30 si svolgerà il Grammar School con Paul Gordon Manners , per una lezione di musica pop rock. Si potranno ascoltare i classici passati presentati in un concerto tecnologico e multimediale della storica band internazionale anglo-italo-americana.



CERVIA - RICORDANDO ELVIS

Sabato in piazza Garibaldi, dalle 21.30, il Comune di Cervia e l’associazione Nebraske presentano: The King is Alive Remembering Elvis; con il concerto Miami& The Groovers che dedicheranno la serata al re del rock’n’roll. Oltre alla riproduzione dei celebri brani, a rendere speciale questo concerto sarà la presenza del trio The PepperBlondes con Manuel Cilio alla tromba. Una serata unica e imperdibile dove sarà gradito ed è consigliato un look anni ‘50.