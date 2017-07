I media e il populismo nell'era della "post-verità": ecco il nuovo libro di Gabriele Cosentino

"L'era della post-verità. Media e populismi dalla Brexit a Trump". Il tema è di forte attualità ed è il titolo del libro di Gabriele Cosentino, docente e ricercatore in comunicazione politica che vive e lavora negli Stati Uniti. Martedì 18 luglio Cosentino sarà a Correggio (Reggio Emilia) per la prima presentazione del suo libro, negli spazi di "Festa Correggio" (zona piscine). Modera Andrea Violi, redattore del sito web della Gazzetta di Parma. Il libro uscirà giovedì 13 luglio.

Il "lancio":

È vero che Papa Francesco ha fatto un pubblico endorsement a favore di Donald Trump? E Obama, è nato alle Hawaii, in Kenya o in Indonesia? E quanti crimini ha sulla coscienza Hillary Clinton, nota frequentatrice di pizzerie dotate di segreti tunnel per la tratta di bambini? E i famosi trecento milioni di sterline a settimana che il Regno Unito risparmierà uscendo dalla UE? Ma soprattutto, la crisi dei rifugiati è stata creata apposta per indebolire l’Italia? Se queste domande vi sembrano assurde, è perché ancora non vi siete resi conto che state vivendo nell’era della postverità, un periodo storico in cui la distinzione fra fatti e opinioni, fra informazione e spettacolo e fra verità e menzogna è diventata sempre più impercettibile, e che ha portato a sconvolgimenti politici come la Brexit e alla fulminante ascesa di Trump alla Casa Bianca. Proprio a suggello dell’insorgere di una fase politica dagli effetti dirompenti e dai connotati inediti, gli Oxford Dictionaries hanno assegnato all’aggettivo “postverità” il titolo di parola dell’anno 2016. Dalle infondate statistiche in sostegno della campagna per la Brexit alle innumerevoli false notizie fatte circolare dai seguaci di Trump, il sistema dei media, trainato da migliaia di invenzioni, speculazioni e teorie del complotto su Facebook e Twitter, sembra essersi trasformato in una gigantesca macchina di disinformazione.

Questo breve saggio si propone di investigare il sistema di cause economiche, meccanismi culturali e strumenti tecnologici che sottendono all’emergere dell’era della postverità, tracciando una mappa per orientarsi fra i moderni populismi e la complessa rete di relazioni che li lega al sistema dei media. In questo periodo di cambiamenti di portata epocale sembra infatti aver preso vita un inedito rapporto fra media e politica, causato dalla crisi di legittimità del giornalismo e dei partiti tradizionali, e in parallelo dall’imporsi di una sfera di informazione e dibattito centrata sui social media, che ha portato alla divisione dell’opinione pubblica in fronti ideologici chiusi e bellicosi e alla diffusione di un’informazione sensazionalista, faziosa e spesso palesemente falsa.