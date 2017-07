La domenica da vivere nel Parmense e...non solo

BARDI

LA COOPERATIVA BUCANEVE FESTEGGIA I SUOI 30 ANNI

La cooperativa sociale “Bucaneve” di Bardi festeggerà domenica i 30 anni dalla sua fondazione inaugurando il “Giardino dei Sensi.” Alle 17.30 la musica del gruppo Enerbia ed il ricordo di Mario Faccini; il saluto della presidente Antonia Basini e delle autorità alle 18. Alle 19 le premiazioni dei vincitori del concorso di pittura ”Un Castello in giardino” svoltosi domenica scorsa. A seguire, l’inaugurazione del “Giardino dei Sensi”, con rinfresco, e dalle 20.30, un concerto.

BEDONIA

APERTI I DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Sarà un weekend organizzato per gli amanti della montagna e i buongustai quello organizzato dai gestori dei rifugi del Monte Penna. Domenica saranno aperti dalle 8 all’imbrunire le due baite e le sale dei due rifugi. Saranno organizzate camminate, escursioni a piedi o in mountain bike e passeggiate tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro. Dalle 15 musica, danze con orchestrina e con il fisarmonicista Alberto Calle e dalle 17 merenda con pizza e focaccia al formaggio tipo Recco.

SAGRA DI SAN MARCO

Continua la sagra della Madonna di San Marco, festa delle feste di Bedonia ma anche per le valli del Taro e del Ceno, Valnure, Val d’Aveto e Lunigiana entra nel vivo. Per cinque giorni sarà festeggiata la Madre della Consolazione o comunemente chiamata la Madonna di San Marco. In paese come sempre domenica si tiene una delle fiere più importanti dell’anno e non mancano le manifestazioni collaterali con musica, spettacoli, gastronomia e cultura.

BERCETO

FESTIVAL DELLA COSCIENZA

Il “Coscienza Festival” anima Berceto nel fine settimana, con un programma frizzante e originalissimo, pensato per fare riflettere divertendosi e suscitando meraviglia. L’evento è promosso dall’Associazione culturale Sentieri dell’Arte, che ha organizzato “percorsi di consapevolezza” tematici per tutte le attitudini e preferenze, declinati su arte, cinema, laboratori, teatro, eventi e incontri.

Al bando quindi la noia e il senso di colpa che la parola “coscienza” evoca (a partire dal Grillo Parlante di Pinocchio) e spazio alla creatività e all’originalità di una proposta fitta e diversificata, in grado di affascinare e coinvolgere adulti e bambini.

Domenica nuovi affascinanti appuntamenti ripartiti nell’intensa giornata, a partire dal suggestivo “elogio dell’alba”: “Suoni, musiche, letture sul crinale” alle 5.30, per osservare la notte in cui la luna tramonta un’ora dopo il sorgere del sole. Segue la camminata lungo la via Francigena con letture accompagnamento musicale, alle 8.30. A parlare di coscienza animale, ambiente, arte e libertà personale saranno lungo la giornata Angelo Tartabini, Enrico Ottolini, Marzio Dall’Acqua ed Edoardo Boncinelli. Originali i laboratori di yoga e cosmesi naturale.

Per i più piccoli c’è l’immancabile “Pinocchio cantastorie” e per gli adulti il “Cattivo teatro” itinerante di Biagio Accardi; a seguire lo spettacolo dell’Ensemble de la Paix. Anche la ristorazione è rigorosamente “consapevole”, con pietanze e aperitivi studiati per nutrire la coscienza. Il “Coscienza Festival” ha il patrocinio dei Comuni di Berceto, Valmozzola, Terenzo e il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Fondazione Cariparma. Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalcoscienza.com.

BORGOTARO

APERTA FINO A DOMENICA LA TERRA E' DEI BAMBINI

Sarà visitabile, fino a domenica, al Museo delle Mura di Borgotaro, la mostra dal titolo «La terra è dei bambini», promossa dal Consorzio «Lovetaro&Ceno», che ha proposto alle scuole dell’infanzia e le primarie statali e private di Borgotaro.

TORNEO MATCH POINT MIX DI CALCIO E TENNIS

E’ in corso fino a domenica, a Borgotaro, il primo torneo di «calcio a tennis» valtarese. Teatro ideale di «Match Point» è la centralissima piazza Verdi. Per qualsiasi informazione, è possibile chiamare o contattare su «WhatsApp» gli organizzatori: Andrea al 328.1454881 e Michele al 340.5954221.

BUSSETO

DOMENICA IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica dalle 8 alle 19, nella centralissima via Roma, appuntamento con il Mercatino di antiquariato. In esposizione oggetti di antiquariato, pezzi da collezione, orologi, pietre preziose, modernariato, abbigliamento retrò, stampe, libri e accessori. E' l’ultimo appuntamento prima dello stop estivo. In caso di maltempo il mercatino si svolgerà regolarmente sotto i portici. Per informazioni: Bi&Bi Eventi, tel. 0521.313300 info@ilmercatodeglieventi.it, www.ilmercatodeglieventi.it, www.facebook.com/biebieventi., www.instagram.com/biebieven.

CALESTANO

ASN ON BROADWAY IN PIAZZALE S.LORENZO

Domenica a Calestano prendono il via gli spettacoli estivi in piazzale San Lorenzo, un vero teatro naturale posto al centro del bel borgo storico in sasso. Si parte con un concerto degli «ArtistiSenzaNome» che si esibiranno sotto le stelle in «ASN on Broadway» proponendo canzoni da musical teatrali e cinematografici di successo. L’appuntamento è in piazza San Lorenzo per le 21,15.

DOMENICA TORTAFRITTA DI MONTAGNA

Domenica sera torta la «tortafritta di montagna» nel borgo; la specialità sarà come sempre preparata dai soci del circolo ricreativo calestanese Val Baganza e si potrà acquistare alla casa del popolo; nel borgo saranno disposti dalla Proloco i tavoli, e si potrà prendere la tortafritta, sedersi e ordinare bibite e salumi ai bar e ristoranti di via Mazzini.

COLLECCHIO

TERZO E ULTIMO WEEK END CON LA FESTA MULTICULTURALE

Terzo fine settimana alla ventunesima edizione della Festa Multiculturale al parco Nevicati di Collecchio. La kermesse si conferma momento dedicato all’integrazione, alla riflessione ed al confronto sul tema dei migranti e ha come obiettivo quello di favorire il dialogo interculturale, dire no al razzismo e alle guerre, guardare all’altro come risorsa attraverso la conoscenza reciproca. La Festa Multiculturale ha compiuto 21 anni ma mantiene inalterato il proprio smalto grazie Forum Solidarietà ed al coinvolgimento di numerose associazioni.

L’appuntamento è al Parco Nevicati con il terzo ed ultimo fine settimana: domenica. La Festa Multiculturale vede coinvolti i rappresentanti di più di 100 associazioni, cooperative, comunità migranti e centinaia di volontari. Sono 31 le cucine da ogni angolo del pianeta e poi gazebo e stand, musica, divertimento ma anche tante occasioni di incontro e di riflessione sul tema dei migranti e tante storie che si intrecciano tra presente e passato.

E’ un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo: ogni sera con spettacoli, eventi culturali, laboratori, balli tradizionali, concerti e animazioni. Non mancano, come da tradizione, gli stand delle associazioni e le vivacissime bancarelle.



Domenica alle 20.30, “Dagli Appennini alle Ande” a cura di Patricio Valderrama, alle 21.30 BollyWood Dance, alle 21.30 “Lo que no cabe en las urnas”, limiti e possibilità della nuova proposta politica zapatista con Lucia Linsalata ed il giornalista Andrea Cegna a cura di Kwa Dunia, Ciac e ArtLab; alle 22, “Casa cantoniera bene comune” a cura di Rete Diritti in casa. Info: www.multiculturale.org.





COLLECCHIO - PARCO DEL TARO

MOZ'ART OPERA ALLA CORTE DI GIAROLA

Apre nel Parco del Taro, domenica alla Corte di Giarola, l’edizione 2017 dei «I Parchi della Musica», la rassegna di 13 concerti nelle Aree Naturali Protette di Parma e Piacenza. Sarà una grande performance ad aprire il programma di eventi, con il Concerto «Moz’ Art Opera» che vedrà protagonista l’Ensemble I Fiati del Ducato. Il programma del concerto interamente dedicato a Mozart - promosso dai Parchi del Ducato e dal Comune di Colecchio - propone ascolti da trascrizioni dell’epoca di due opere celeberrime come Le Nozze di Figaro e Don Giovanni e l’accattivante Divertimento in Si bemolle maggiore KV182. L’interpretazione originale di soli fiati conferisce al concerto sonorità inusuali e accattivanti. Il concerto si svolgerà nel Cortile Interno della Corte di Giarola e in caso di maltempo sotto il Portico del Teatro. L’accesso è libero e gratuito. Info: www.parchidelducato.it – www.facebook.com/parchidelducato - www.facebook.com/iparchidellamusica.

COLORNO

APERTURA BOX RI-UTILIZZIAMO

Al box ri-utilizziamo di via Volta, domenica dalle 9 alle 12, si possono ritirare beni durevoli recuperati. I beni sono distribuiti previa offerta che sarà devoluta al progetto «Filo d’argento» a sostegno degli anziani. Info: Auser Colorno–Torrile, Tel.0521312719- Fax: 0521310580, e-mail:ausercolornotorrile@libero.it

COLTARO DI SISSA TRECASALI

TUFFI E BAGNI NEL PO CON IL BIG JUMP

Un tuffo dal valore simbolico per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla qualità delle acque e sul tema del recupero della balneabilità nei grandi corsi d’acqua. Ha tutti questi valori il Big Jump, iniziativa di respiro europeo nell’ambito della quale sarà proposto un tuffo con bagno nel fiume Po domenica nell’area del parco Boschi Maria Luigia di Coltaro. Il ritrovo è fissato per le 16.30 con successiva partenza in barca per raggiungere lo spiaggione del Po, attrezzato con ombrelloni e sdraio. Quindi il tuffo nel Grande Fiume. La partecipazione è libera e gratuita. Il rientro è previsto per le 18.

CORNIGLIO-PONTREMOLI

MADONNA DELL'ORSARO: FESTA AL PASSO DEL CIRONE

E’ tutto pronto per la tradizionale festa della Madonna dell’Orsaro, che domenica si terrà sul Passo del Cirone. La giornata inizierà alle 9.45 nel piazzale del Faro Rosso. Quest’anno ricorre il 30esimo anniversario della posa della statua della Madonna bronzea realizzata dallo scultore Luciano Preti.

FIDENZA

TORNA LA FESTA DE L'UNITA'

Ritorna, al campo sportivo Ballotta, la tradizionale Festa de l’Unità di Fidenza, un’occasione per passare tre serate in compagnia, come sempre, con buon cibo, musica e divertimento.

LAGDEI

APPUNTAMENTO NELL'ALTA VAL PARMA

Sarà un fine settimana intenso quello in programma a Lagdei. Domenica, alle 14.30 «Faggio musicale - concerti d’Appennino» farà tappa al Rifugio Lagdei, con un piccolo festival di musica classica per gli amanti della montagna. Per tutte le info: www.faggiomusicale.it

LESIGNANO

MUSICA RINASCIMENTALE A BADIA CAVANA

Si andrà a inaugurare domenica, alle 21 alla storica Badia Cavana a San Michele Cavana, una serie di eventi artistici, musicali e culturali per il proogetto “Nel segno di Matilde, lungo la via del Sale”: la sezione di concerti, dal titolo “Medioevo e oltre”, ospiterà capolavori dal medioevo al rinascimento e al barocco, a iniziare dal concerto d’apertura di domenica “Musica per un mercante - Voci, suoni e colori nella Venezia del Rinascimento” a cura dell’Ensemble Lucidarium, dalla Svizzera.

FESTA DEL QUADRIFOGLIO A SANTA MARIA DEL PIANO

A Santa Maria del Piano, via alle due settimane della Festa Sociale del “Quadrifoglio”. Domenica con la terza cena all’aperto e l’esibizione dell’orchestra spettacolo Matteo Tarantino.

SILVIA MARCHESINI PRESENTA IL SUO LIBRO

Domenica, alle 18,30 nel parco delle ex terme di Lesignano, la scrittrice parmigiana d’origini lesignanesi Silvia Marchesini presenterà “Morsi di luce”, il suo terzo libro pubblicato a cura di “Linee infinite” edizioni.

MEZZANI

FESTA DE L'UNITA' A CASALE

Domenica spazio alla tradizione con lo spettacolo teatrale e musicale Robi Nusträni con Corrado Medioli, Eugenio Martani e la Compagnia dialettale sissese. In entrambe le serate sarà attivo il servizio cucina, con piatti tipici della Bassa.

MOTORADUNO E CONCERTI AL PORTO FLUVIALE

Motoraduno e concerti al porto fluviale di Mezzani. Domenica dalle 18 aperitivi con tramonto sul Po, dalle 21 live ska dei WhiteCollars e dalle 22.30 dj set swing e lindy hop con Jitterburg Sisters. Disponibili anche lettini ed ombrelloni per prendere il sole. c.cal.

MONTICELLI TERME

DOMENICA TORTA FRITTA AL BAR SOLE VERDE

Domenica alle 18, al Bar Sole Verde del Punto blu verrà preparata e distribuita torta fritta.

NEVIANO ARDUINI





MOSTRA FOTOGRAFICA DOMENICA A BAZZANO

Il centro culturale “Il Camino” e il museo “Uomo – Ambiente” di Bazzano andranno a inaugurare, domenica alle 16, 30, la prima mostra fotografica “diffusa” del paese, a cura di un gruppo di giovani fotografi e con il supporto del gruppo giovani del museo di Bazzano. “Il paesaggio culturale” è il titolo sotto cui sono riunite le sei diverse esposizioni. Alcuni giovani attori dell’associazione teatrale “El Bornisi” di Neviano affiancheranno infatti, domenica, i fotografi per accompagnare il pubblico alla scoperta delle foto esposte, offrendo scene recitate in relazione alle immagini e ai temi scelti. Il percorso, e l’inaugurazione della mostra, partiranno dalla piazzetta di Bazzano alle 16,30.

NOCETO

FIERA DI LUGLIO MUSICA, SPETTACOLI E STREET FOOD

Tutto pronto Noceto. Una non stop di festa, tre giorni di musica e spettacoli a Noceto per la Fiera di Luglio 2017. Fino a domenica in centro storico e Via Veneto arriveranno le bancarelle di street food, una decina di truck, Apecar o rimorchi che, a ridosso della Rocca proporranno cucina sfiziosa e menù assortiti di qualità: dai sapori calabresi a quelli lucani, dalla tradizione parmigiana a quella sarda, il gelato e le birre artigianali, le patatine fritte fresche e le crepes. Per gustare ricette originali passeggiando e assistendo agli spettacoli. Un programma ricco in equilibrio perfetto tra momenti finalizzati allo stare insieme e fare comunità, che possono dare soddisfazione a tutte le fasce d’età. L’organizzazione è affidata agli esperti volontari della Pro Loco e ai ragazzi della Consulta dei Giovani.

Domenica 9 dalle 21 un tuffo negli anni ‘70 con Akka, il gruppo che porterà a Noceto la magica musica degli Abba.

Nell’area il Pioppo c'è anche il tradizionale Luna Park dei fratelli Barbera. La novità del 2017 è il Crazy Raft che promette giri da mozziafiato, insieme all’autoscontro che si presenterà con le nuove macchinine Ferrari, le giostrine per bambini, il moto quad, i go kart, le adrenaliniche gabbie volanti, il jumping.

TORTELLATA ANSPI E GREEN VOLLEY

Sport, divertimento, amicizia, e buona cucina nella Festa organizzata domenica dalla Parrocchia e dal Circolo ANSPI di Noceto. A partire dalle 17 nel campo parrocchiale avrà inizio il Torneo di Green Volley con squadre composte da 4 giocatori e la sfida di calcio delle porticine, che verrà giocato da squadre di 3 giocatori. Il pomeriggio si concluderà con la quinta edizione della “Tortellata Anspi”, nell’area adiacente l’oratorio San Filippo Neri. Per iscrizioni rivolgersi a Rudy (347/4311773) oppure a Pino (348/3969367).

BORGHETTO ONORA S. LUCIO PROTETTORE DEI CASARI

La comunità di Borghetto di Noceto ha scelto di onorare San Lucio, protettore dei casari organizzando, per la prima volta una grande festa. Una due giorni, che prosegue domenica, di musica e buona cucina all’insegna della tradizione e del gusto del Parmigiano Reggiano. Domenica la giornata inizia alle 9 con le visite guidate ai caseifici; alle 11 la Messa e a seguire il concerto dei corni svizzeri. Nel pomeriggio passeggiata guidata per Borghetto, alle 17.30 giochi contadini. Dalle 18 Radio Malvisi live, alle 19 l’apertura della cucina e alle 21.30 lo spettacolo “Io parlo parmigiano”.

PALANZANO

DOMENICA TOUR NELLE VALLI DEI CAVALIERI

Domenica è in programma il tour nelle valli dei cavalieri, alla scoperta dell’antica via di Linari, organizzato da Assapora Parma, fra luoghi storici nel Comune di Palanzano, incontri, racconti e assaggi. per info: 328.2250714.

RAMIOLA

DOMENICA SPAGHETTATA SUL TARO

Domenica sul prato del campo sportivo di Ramiola si terrà la 41esima edizione della «Spaghettata sul Taro». I fondi raccolti durante l’evento sono utilizzati a favore di Ramiola, per la scuola elementare del paese, per l’associazione «Noi per loro» e per la Croce Verde Fornovese». Alle 19 l’apertura degli stand gastronomici. Domenica, dalle 21, ci sarà l’orchestra «Bergamini».

SALSOMAGGIORE

BEVI BIRRA 2017 A PONTE GHIARA

E’ in programma anche domenica al parco delle Feste di Ponte Ghiara «Bevi birra 2017» ovvero quando la birra artigianale incontra il buon cibo: una tre giorni, al suo debutto, dedicata alla birra anche senza glutine e al mangiar bene anche quando si soffre di intolleranze alimentari. Molto ricco il programma fra musica, degustazioni e laboratori. Tutte le info dettagliate su: https://www.bevi-birra.it/.

SISSA TRECASALI

GASTRONOMIA E BALLI ALLA FESTA DEL DONATORE

Prima festa insieme per la nuova Avis comunale di Sissa Trecasali. Domenica appuntamento alle 19.30 nuovamente nel parco della Montagnola per la festa gastronomica e, dalle 21.30, con l’intrattenimento musicale di Rosita.

SORAGNA

DOMENICA IL CONCORSO «LADY VIRGINIA»

Domenica in piazza Garibaldi appuntamento con il concorso nazionale «Lady Virginia – Una star per lo spettacolo». Dalle 10saranno in mostra alcune Ferrari da strada, alle 11 si esibirà la banda musicale di Salsomaggiore. In serata, alle 21, spazio alle majorette della compagnia «Le Fenici Twirling», quindi sfileranno gli abiti da sposa dell’atelier Chiesa, sino all’arrivo delle modelle e all’elezione di Miss e Lady Virginia, che saranno finaliste al concorso nazionale. Per info: 339-5907879.

TRAVERSETOLO

FESTA DEL DONATORE

Domenica l’Avis organizza la tradizionale Festa del Donatore. b.m.s.

PARMA



VIGATTO - «CAPITALE» DELLA TORTA FRITTA

Questo fine settimana, a partire dalle 19, a Vigatto è tutto pronto ad accogliere i golosi. La tradizionale Sagra della Torta Fritta aprirà i cancelli di Villa Meli Lupi per accogliere le migliaia di persone che ogni anno affluiscono a Vigatto per questo importante appuntamento gastronomico.

Un weekend all’insegna del buon mangiare tradizionale, del divertimento, dell’intrattenimento musicale per i più grandi e dei giochi per i più piccini.

Con la dipartita del parroco Don Girolamo Sozzi, avvenuta nel 1984, si resero necessari dei pesanti lavori di ristrutturazione della canonica della parrocchia di S. Pietro in Vigatto, sia per il mantenimento in buono stato dell’immobile che per accogliere il nuovo parroco, don Armando Bizzi. Si pose allora il problema del reperimento dei fondi. La Cassa di Risparmio di Parma fece una generosa donazione, ma i fondi non bastarono. Così, nel 1986, un piccolo e intraprendente gruppo di vigattesi, tra cui Albino Aschieri, Jolanda Carra, Alfredo Rossi, i fratelli Flavio e Luca Bonati e Gianni Sacchelli, ebbero l’idea di organizzare una sagra di paese per raccogliere i fondi necessari ad ultimare le opere. Si rivolsero a Pino Sartori, che si era insidiato da appena un anno nella gestione della famosa Trattoria del Grillo, per organizzare la parte culinaria. Mancava però la location. Si rivolsero quindi al Marchese Lupo Meli Lupi per ottenere lo spazio all’interno del parco.

Nacque così una festa che oggi giunge alla sua 30a edizione e che porta la firma del circolo Anspi «La Famiglia». L’unico anno in cui la sagra fu sospesa fu il 2006, anno del decesso del Marchese Lupo, in segno di rispetto anche nei confronti dei famigliari. Così anche quest’anno la tradizione continua. Oltre al piatto principale, composto da torta fritta e salumi, la cucina propone anche gorgonzola e stracchino da abbinare alla torta fritta, verdure in insalata, fagioli con cipolle, salamini alla griglia, patatine fritte, anguria e melone, dolci e servizio bar. Per tutte le serate di festa non mancheranno l’intrattenimento musicale del pianobar, i giochi per far divertire i più piccoli e l’immancabile pesca di beneficenza.

La prima serata di piano-bar sarà affidata alla vocalità del duo “Ilaria &Andrea”. La domenica sarà allietata, come di consuetudine, dal “Piano Bar di Cristina”.

ARCI COLOMBOFILI - DALL'AFRO FUNKY NIGHT A NEUROX E MOTHERSHIP

Continuano le serate al circolo Arci App Colombofili di via Dei Mercati 15/d.

Domenica, alle 21, esibizione dal vivo dei texani Mothership che si ispirano alla tradizione rock classica degli anni ‘70, aggiornata e amplificata secondo i parametri odierni; con loro sul palco, Monolith e Mashiro Tamigi. L’evento è promosso da Perpetual Stain e Arci Colombofili. Ingresso riservato soci Arci.





LIGURIA



BOGLIASCO - TORNA IL NININ FESTIVAL

In questo weekend il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà, grazie alla quinta edizione del Ninin Festival, in un mondo a misura di bambini e ragazzi.Il festival è un’idea di Mariagrazia Bisio, sostenuto dal Comune di Bogliasco e propone: concorsi, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni per i bimbi e ragazzi; e conferenze ed incontri per adulti. Ci sarà lo Street Food, che sbarcherà per la prima volta al Festival, proponendo ai visitatori trofie, trenette, frittelle dolci e salate, acciughe fritte e specialità gluten free. Il festival ha da sempre anche un rapporto molto stretto legato all’attenzione nei confronti dell’ambiente e all’ecologia. Questa edizione il Festival supporta Helpcode , che è un’organizzazione non governativa italiana che lavora nel mondo per garantire il diritto di essere bambini. Il tema fondamentale sarà “la giustizia” che attraversa tutto il programma declinato nelle forme più diverse, . Un tema scelto per spingere i bambini e i ragazzi ad interrogarsi sulle loro opinioni e, come sempre al NiNiN, alla ricerca di un punto di vista che sia il pensiero individuale e non della massa.



GENOVA - GOA BOA AL PORTO ANTICO

Nel porto antico di Genova, questo fine settimana, si svolge il Goa Boa Festival. Nella serata di domenica si esibiranno: Ghall, Pop X, Carl Brave x Franco 126, Mikky Blanco, Gazzelle e Cromo.





AMEGLIA - LA POTENZA DELLE EMOZIONI

Terminerà domenica l’appuntamento letterario “La potenza delle emozioni” curato dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.







BOLANO - BORGO INCANTATO

Domenica, a Bolano, si svolgerà l’undicesima edizione della manifestazione “Borgo Incantato”: una rassegna di giochi e spettacoli dedicati ai bambini.



TOSCANA



MARINA DI PIETRASANTA - INCONTRI AL CAFFE'

Domenica invece il tema scelto sarà: Giustizia all’Italiana; con: Annamaria Bernini di Forza Italia, Arturo Diaconale direttore “L’opinione delle libertà”, David Ermini responsabile giustizia Pd, Peter Gomez direttore de “Il fatto quotidiano” Massimo Mellegni sindaco di Pietrasanta, Beniamino Migliucci presidente delle Camere Penali e Stefano Zurlo de “Il Giornale”. A condurre la serata saranno Annalisa Chirico e Marco Ventura







LIDO DI CAMAIORE - THE COLOR RUN

Domenica lungo la passeggiata di Lido di Camaiore si svolgerà «The color run». E’ una “fun run”, una corsa divertente, ed è un evento internazionale che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il benessere, la felicità e l’armonia. Il messaggio principale è che i partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i cinque chilometri della corsa durante la quale, ad ogni chilometro, saranno cosparsi di colori, dalla testa ai piedi, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizierà un’indimenticabile festa di musica e di colori.



MARINA DI MASSA - FESTA SPAGNOLA IN PIAZZA BETTI

In questo weekend, in piazza Betti, si svolgerà la festa spagnola. Dalle 10 alle 24, la Spagna si trasferirà a Marina di Massa con i suoi cibi tradizionali ma anche danze popolari e tanto divertimento. In occasione della festa spagnola si potranno trovare anche cibi provenienti da tutto il mondo.



PIANO DEL QUERCIONE - FESTA DELLA BIRRA

Questo weekend nel guado della zona dell’ex zoo Parco si svolgerà la festa della birra. In questa occasione si potranno vedere i birrai artigianali sfidarsi. Infatti, saranno presenti alcuni birrifici della zona che presenteranno le loro birre più gettonate, per poter cogliere dagli assetati partecipanti il gradimento e accogliere suggerimenti. Oltre alle birre, saranno presenti stand gastronomici con specialità e piatti tradizionali come: penne, tortelli, arrosti, rosticciana, salsiccia e patatine. Finita la cena, la festa continuerà con tanta musica e divertimento.



FILATTIERA - FESTA DELLA FAME E DELLE SETE

Fino a domenica a Filattiera si terrà la diciannovesima edizione della Festa della Fame e della Sete. La festa che per tradizione apre la stagione delle sagre in Lunigiana, nasce dall’ ultima edizione della Festa del Porco che ebbe un successo smisurato, da questo si decise di continuare e cambiare nome a un evento che richiama davvero tantissime persone. Le serate si svolgono all’interno del borgo di Filattiera, tra la piazza del castello e il borgo di mezzo. Gli stand gastronomici sono le cantine che per l’occasione invece di custodire attrezzi, propongono specialità della Lunigiana. Le serate proseguono anche dopo cena, con musica dal vivo, balli rock e liscio ma anche musica leggera.

ADRIATICO



RIVIERA ROMAGNOLA - DOPO LA NOTTE ROSA

Continuano gli eventi legati alla "Notte Rosa", il cui tema di quest'anno è "Together". A Ravenna, all'Antico Porto di Classe, andrà in scena la tragedia satiresca di Euripide “Il Ciclope”.