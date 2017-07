Pastasciutta Antifascista alla Fattoria di Vigheffio

Da molti anni il Museo Cervi festeggia la caduta del fascismo, il 25 Luglio, rievocando la famosa "pastasciutta in piazza" offerta dalla famiglia Cervi ai compaesani di Campegine. La rete di pastasciutte antifasciste si sta allargando e quest'anno c'è anche la Fattoria di Vigheffio. L'evento a Vigheffio è fissato per domenica 23 luglio: alle 20 la "pastasciuttata", alle 21 Stefano Cefy Reggae Vibes Dj Set. Non è necessaria la prenotazione.