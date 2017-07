Pastasciutta Antifascista a Pontenovo

Domenica 23 luglio si mangerà anche a San Polo d'Enza la pastasciutta antifascista, in omaggio alla famiglia Cervi che alla caduta del fascismo il 25 luglio 1943 offrì ai propri compaesani una pastasciutta per festeggiare la presunta fine della dittatura fascista. Al Circolo Arci Pontenovo, alle 20.30, pastasciutta e canzoni partigiane con Marco Bertolini. La serata è a offerta libera (bevande escluse).

Serata promossa da Anpi di San Polo in collaborazione con il Circolo Arci di Pontenovo e lo Spi Cgil.

Prenotazioni consigliate allo 0522 1932174, cell. 392.592.52.61 o arcipontenovo@gmail.com