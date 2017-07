Le lacrime di San Lorenzo: serata di osservazione astronomica a Cronovilla

Anche quest’anno lo sciame meteorico delle Perseidi (“stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”), sarà l’occasione per una serata astronomica aperta al pubblico che si terrà sabato 12 agosto dalle ore 21 presso i laghi di pesca sportiva della Cronovilla (a Vignale). I partecipanti alla serata impareranno a riconoscere le costellazioni dell’estate e potranno, inoltre, osservare alcuni interessanti oggetti al telescopio. Un’occasione da non perdere per grandi e piccini! L’iniziativa, organizzata dall'assessorato alla Cultura e dal “Gruppo astrofili” di Traversetolo, si terrà solo con cielo sereno. Per informazioni telefonare alla Biblioteca Comunale di Traversetolo (0521-842436), negli orari di apertura. La serata rientra nel calendario della rassegna culturale "Giovedì in Corte", organizzata da Comune di Traversetolo-Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale e Centro Commerciale Naturale.