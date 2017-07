Tra spaventapasseri, polenta e canoe di cartone: l'agenda

BARDI

LUNGO IL FIUME SULLE CANOE DI CARTONE

Agrande richiesta, per la prima volta nel bardigiano, la «Val Ceno River Race»: nella splendida cornice montana, attraversata e segnata dal lento scorrere del Ceno: centinaia di persone, domenica potranno tornare per un attimo bambini, dando libero sfogo alla propria immaginazione, grazie alla costruzione di piccole barche di cartone, per un’esperienza unica.

Una gara divertente, ecologica, creativa, ma soprattutto aggregante; una prova amatoriale di abilità sportiva che si pone l’obiettivo primario di promuovere il territorio con pratiche virtuose e nello specifico dell’iniziativa facendo leva sul principio di riciclo dei materiali. L’iniziativa, proposta per il quarto anno consecutivo dall’associazione Dolceacqua, è già consolidata in due regioni italiane (Piemonte e Lombardia), e sta riscuotendo un successo eclatante, in quanto perfetto mix di divertimento e benessere psicosociale. L’evento, per il quale sono aperte le iscrizioni, si terrà presso Gerra Cella di Bardi: alle 9.30, dopo l’arrivo dei partecipanti, si procederà con le registrazioni e la convalida delle diverse squadre. Alle ore 10, dopo la consegna dei materiali, seguirà la realizzazione delle canoe che si potrà protrarre fino alle 13.

Al termine della pausa pranzo, alle 15 la grande avventura sull’acqua prenderà il via. «Dopo la realizzazione delle canoe - hanno detto gli organizzatori- partirà la seconda fase della competizione, la più avvincente: i partecipanti dovranno infatti affrontare una discesa a tempo in un idoneo percorso tracciato in acqua mossa. Non sarà facile e proprio per questo, per evitare difficoltà, i vogatori dovranno essere abili nuotatori». L’obiettivo della manifestazione sarà quello di proseguire nel progetto di valorizzazione e promozione della valle: «Ci siamo ispirati - hanno raccontato- alle bellissime iniziative organizzate dai ragazzi di Cesana Torinese, la «Carton Rapid Race», e a quelli di Imbersago che organizzano la «Soap Kayak Race»; entrambi i gruppi riscuotono da anni un successo incredibile e una partecipazione che è garanzia di divertimento e buon umore». Per info e iscrizioni: salvatorebossio@yahoo.it; associazioneculturaledolceacqua.blogspot.it. A seguire, premiazioni finali, cena e grande festa con musica..

BEDONIA





CORRI PER BEDONIA DOMENICA MATTINA

Domenica amministrazione comunale, Proloco e altre associazioni organizzano “Corri per Bedonia” gara podistica competitiva di 10 chilometri e gara non competitiva di 5 km. L’appuntamento per gli atleti è fissato per le 7,30 in Piazza Centinaro per le ultime iscrizioni e la consegna dei numeri di gara e alle 9,30 partenza. Per inf.www.corrixbedonia.it. G.C.

BEDONIA IN BIKE PER «GIOVANISSIMI»

Domenica pomeriggio organizzata dal Caseificio Porcari in collaborazione con amministrazione comunale e altre associazioni, si svolgerà la seconda edizione di “Bedonia on bike”, gara ciclistica categoria giovanissimi. La partenza dei piccoli campioni provenienti da ogni parte della penisola è prevista per le 15,30 in Via Aldo Moro. Per l’occasione il sindaco Carlo Berni ha emanato un’ordinanza di chiusura al traffico nei tratti dove si svolge la manifestazione con circolazione modificata per l’intera giornata.





APERTE LE BAITE DEL PENNA E DEL FAGGIO

Per tutto il weekend saranno aperte le due baite e le sale dei due rifugi rispettivamente quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani da slitta tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro, dalle 15 musica e danze con orchestrina e dalle 17 merenda con pizza e focaccia al formaggio tipo Recco.

BEDONIA-VARSI

ESCURSIONI DA NON PERDERE

Domenica, nel bedoniese, all’interno del Sic del Monte Ragola e dei laghi Moo e Bino per ammirare la splendida fioritura delle ninfee gialle (Nuphar luteum). Il ritrovo è previsto per le ore 9,30 a Bedonia, in piazza Centinaro. Ulteriore ritrovo alle 9.45 a Ponteceno di Bedonia, presso la trattoria “Reghitto”, oppure alle 10.15 presso l’agriturismo “Da Milietto” loc. Granere di Bardi (per info e prenotazioni: 333-4555208; emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it). Infine, sempre domenica, si andrà alla scoperta delle rovine nascoste nei boschi della Città d’Umbria. Ritrovo alle 9 presso “Ristorante pizzeria Città d’ Umbria” a Tosca di Varsi (info e prenotazioni: 388.8930476; e-mail: giuseppe.zanetti@trekkingtaroceno.it).

BERCETO

FESTA ESTIVA DOMENICA A VALBONA

Domenica a Valbona si tiene la consueta festa estiva in paese: a partire dalle 9 del mattino nel centro della frazione bercetese ci saranno bancarelle, musica, pesca di beneficenza e buon cibo.

BORE

DOMENICA CI SARA' «STALLE APERTE»

Ultimi preparativi per “Stalle Aperte“, l’originale evento all’insegna della natura e della gastronomia locale, che si terrà domenica nell'azienda agricola di località Raffi, a Metti di Bore. Info: e-mail campana.valentino@gmail.com; 340/3172721 oppure 327/7681990.

BORGOTARO

LA MOSTRA ANTOLOGICA DI WELLEDA TOMASI CANTU'

E’ visitabile, fino a domenica al Museo delle Mura, la mostra antologica di Welleda Tomasi Cantù. La mostra è dedicata a Francesco Barocelli, critico dell’arte e Pier Luigi Ferrari, vice-presidente della Provincia e sindaco di Borgotaro. La mostra chiuderà i battenti domenica. Questi gli orari: oggi dalle 17,30 alle 20, domani e domenica dalle 11 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20.

BOSCHETTO DI ALBARETO

FESTA DEI BAMBINI DEDICATA A DON RENATO

Domenica festa dei bambini e Boschetto si trasformerà in una metropoli del divertimento, una giornata dedicata all’ideatore di questo simpatico evento: il parroco scomparso da qualche anno don Renato Corbelletta. Nell’area ricreativa parrocchiale di fronte alla basilica della Madonna del Boschetto si svolgerà l’annuale festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie organizzata dalla proloco della Valgotra e dai volontari del comitato parrocchiale.

COLLECCHIO

FESTA DEGLI AGRICOLTORI CON MOTOARATURA

Ci saranno gare nei campi, incontri a tavola e momenti di divertimento in pista. È una festa degli agricoltori quella che si terrà domenica nei campi di strada Notari a Madregolo di Collecchio per le competizioni agricole del Fast pulling e della gara di motoaratura organizzata dall’Anga – l’Associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Parma – e da Agribifolchi. . Domenica sarà il giorno dedicato al grande ritorno della storica gara di motoaratura dell’Anga di Parma. Il programma prevede dalle 8 le iscrizioni, alle 9.30 l’inizio delle gare, alle 12.30 la premiazione e alle 13 il pranzo. Nell’area espositiva sono previste anche prove in campo di trapiantatrice automatica ed esposizione di mezzi agricoli multimarca. Per informazioni Lorenzo (345 9680961) e Giulia (320 2109807).

LA «FESTA CAMPESTRE» DI SAN MARTINO SINZANO

Fine settimana all’insegna della «Festa Campestre» a San Martino Sinzano, frazione del comune di Collecchio.

Al campo sportivo, attrezzato con tavoli e panche nonché con un ampio spazio cucina, domenica si svolgerà il primo week-end organizzato dal Circolo Arci San Martino Sinzano. Un appuntamento che da diversi anni propone cucina casalinga con cotiche e fagioli come piatto tipico della festa, tortelli di zucca o di erbette, grigliate miste, carne, pesce, prosciutto e melone, macedonia e tanto altro. Grazie alla collaborazione della Gelateria Ciringhipo vi sarà anche la possibilità di gustare gelati in vari gusti. Durante le due serate è garantito il servizio al tavolo grazie all’impegno di numerosi volontari. Non mancheranno i momenti musicali con possibilità di ballare sulla pista. domenica sarà di scena sul palco Marco Gavioli. Un angolo sarà riservato al divertimento dei bambini grazie alla presenza dei gonfiabili da sempre molto apprezzati e graditi. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’attività che il circolo Arci San Martino sviluppa durante l’arco dell’anno e per far fronte alle spese di gestione della sede. La festa campestre proseguirà anche nel fine settimana successivo (29 e 30 luglio) con musiche di Giorgio e gli Ikebana (sabato) e Luca Canali (domenica).

COMPIANO

CONTINUANO LE FESTE A SUGREMARO

Dopo la serata di apertura continuano i giorni di festa a Sugremaro di Compiano organizzati dall’associazione culturale “La Gondola di Sugremaro” dedicati a Santa Teresa. Domenica alle 11 Santa Messa al campo, alle 12,30 pranzo comunitario al coperto. Nel pomeriggio dalle 16,30 inizio festa campestre dedicata ai ragazzi con giochi animazione, gara podistica e corsa campestre. Alle 19 cena e la festa si concluderà con la serata danzante.

FIDENZA

FESTA DELL'ARCOBALENO NEL PARCO DELLA PACE

fino a domenica, nel parco della pace della parrocchia di San Giuseppe lavoratore, la 30a festa dell’Arcobaleno, la cooperativa sociale che si occupa in città di disabili. Decine i volontari impegnati, che allestiranno gli stand gastronomici con grigliata, torta fritta, salumi, dolci, vini e bibite. Non mancheranno buona musica , balli, animazione per i più piccoli.

BASTELLI, IN FESTA PER LA PATRONA SANT'ANNA

Ritorna nella frazione fidentina di Bastelli la tradizionale festa di Sant’Anna, patrona della chiesa e del paese, fino a mercoledì, con pausa lunedì, a cura del consiglio direttivo del Circolo ricreativo di Bastelli, capeggiato dal presidente Riccardo Allegri e della parrocchia, guidata da don Gianemilio Pedroni. utte le sere funzionerà il servizio di cucina con tortelli d’erbette, pisarei e faso, anatra arrosto, stinchi al forno, filetto al pepe verde, fritto misto di mare, torta fritta e spalla cotta, salumi, grigliate con costine, salamini, bistecche, torte caserecce, il tutto innaffiato dai vini dei colli piacentini.

FONTANELLATO

TORNA LA FESTA DELL'ANATRA AL FORNO

Si accendono le luci sull’area feste di Cannetolo di Fontanellato per la «Festa dell’Anatra al Forno». Anche quest’anno un menu da veri gourmet accompagnerà la musica da ballare: per le quattro serate della festa sarà allestita la maxi pista in metallo e arriveranno le orchestre «top» della zona. La festa avrà anche una finalità benefica: il ricavato sarà infatti destinato alle associazioni di volontariato del fontanellatese.

LAGDEI

ESCURSIONI NELL'ALTA VAL PARMA

Weekend intenso nei rifugi dell’Alta Val Parma. Domenica alle 10 è in programma «Carta, bussola e... orienteering!», divertimento e relax per famiglie. Info 3288116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it. Domenica, inoltre, il rifugio Lagdei si trasformerà in un accampamento medievale con tanto di campo di tiro con l’arco e accampamento allestito dal gruppo rievocativo «La Mandragora». Partecipazione libera. www.compagniadellamandragora.it.

MEDESANO

QUANTE OCCASIONI A MEDESANO IN FIERA

Medesano in Fiera 2017 inizia alle 8,30 con il ritrovo davanti al «Meat & Co.» dell' ottavo motoraduno «San Giacomo in sella». Dalle 9 saranno aperti i mercatini e lo street food. Alle 16 in sala «Gandolfi» consegna del San Giacomo d’Oro 2017. Alle 18,30 in piazza Marconi andrà in scena il Palio di Medesano con la staffetta delle forme di formaggio. Alle 20 nell’area parco concerto con Alessia Galeotti, mentre alle 21 in piazza Marconi si esibirà la «Swing Bros Orchestra». Quest’anno oltre che nella piazza centrale, la festa si svilupperà su altri due importanti poli: nel cortile della scuola elementare, con le iniziative degli scout, e in via Europa, con l’area del «ClimBeer». Per le 3 serate del weekend, dalle 19, gli scout proporranno torta fritta, salumi e altre specialità, mentre si potrà gustare ottima birra dai ragazzi del «ClimBeer».

NEVIANO ARDUINI

TUTTO PRONTO A SCURANO PER LA FESTA DEGLI ALPINI

A Scurano per il primo grande “Raduno alpino della Val d’Enza”, con cori, buona cucina e lo spettacolo dei paracadutisti in arrivo domenica: chiamate a raccolta a Scurano tutte le penne nere della Val d’Enza Parmense, le sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini di Scurano, Mediano, Traversetolo e Montechiarugolo, e dai Comuni e territori limitrofi.

PALANZANO

PRESENTAZIONE ANNUARIO VALLI DEI CAVALIERI

Domenica alle 10 in piazza Cardinal Ferrari, sarà presentata la 34esima edizione dell’Annuario Valli dei Cavalieri. Il volume raccoglie diversi saggi tutti inerenti a tematiche locali. Interverranno gli autori di alcuni dei saggi contenuti nell’Annuario, i sindaci dei comuni della valle, tra cui il sindaco di Palanzano, Lino Franzini, Francesca Scala, presidente della Comunità, e Michele Berini.

RUBBIANO

FESTA D'ESTATE DEDICATA ALLA SOLIDARIETA'

A Rubbiano è «Festa d’estate», il consueto appuntamento estivo dedicato alla solidarietà. L’iniziativa è promossa dagli Amici sportivi di Rubbiano con il patrocinio del Comune di Solignano. domenica alle 20 proposte gastronomiche e una serata danzante con Marco e Alice. L’incasso sarà devoluto all’associazione «Noi per Loro» e a sostegno dei terremotati di Amatrice.

SALSOMAGGIORE

RITORNA LA FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Ritorna anche domenica la grande festa in località Case Giarone, in occasione della quinta rassegna degli spaventapasseri. Anche in questa quinta edizione sono tanti i buffi omini di paglia, che rallegrano il grande campo a Case Giarone, realizzati da associazioni, enti, scuole, centri estivi e privati. Un’iniziativa che richiama ogni estate, centinaia e centinaia di visitatori. Domenica, alle 10, a tutti bambini verrà offerta la colazione di una volta, con biscottini e torte della nonna, pane casereccio e marmellata. Mentre alle 18 andranno in scena i giochi di una volta, insieme agli spaventapasseri. Gli intervenuti potranno mangiare tutti insieme alle 20, con la cena sotto le stelle. Gran finale alle 21 con la premiazione dei migliori spaventapasseri. Nell’ambito della rassegna è organizzato anche un concorso fotografico riservato ai bambini under 12, a cura del Circolo fotografico Zoom e di Fotodigital Salso. Gli spaventapasseri resteranno allestiti sino fine luglio. s.l.

TARSOGNO

SAGRA DELLA POLENTA CON FUNGHI PORCINI

Sarà una domenica dedicata ai buongustai quella organizzata dalla proloco di Tarsogno. Per l’ennesima volta la terza domenica di luglio sarà dedicata alla sagra della polenta condita con il sugo di funghi porcini della Valtaro. La manifestazione si svolgerà nel castagneto del parco giochi dove alcuni esperti cuochi locali prima cucineranno nei paioli disposti sui bracieri la polenta ed il sugo di funghi e poi a mezzogiorno sarà servita calda condita al sugo di funghi o ricoperta di formaggio tenero, non mancheranno le dolci pietanze, le degustazioni dei frutti di bosco, le torte salate tipiche e le frittelle della nonna. Il tutto impreziosito dalla sfilata e da un miniconcerto della banda musicale “Glenn Miller di Bedonia”. Nel pomeriggio mercatino con musica, giochi e degustazioni di prodotti tipici locali e poi la premiazione dell’annuale concorso della marmellata di montagna.

TIZZANO

FESTA AVOPRORIT AL PALAZZO DELLO SPORT

Domenica la sezione tizzanese di Avoprorit sarà in festa al Palazzetto dello Sport . Alle 21, si potrà invece assistere allo spettacolo teatrale «Sartor r’il donni» che vedrà andare in scena la compagnia «La Duchèssa».

BAMBINI ESPLORATORI AL GRANDE FAGGIO

Bambini esploratori al Grande Faggio, domenicA, con il progetto «Si Legge Biodiversità», che vedrà protagonista lo straordinario albero monumentale che si trova nell’area tizzanese del Parco dei Cento Laghi. Partendo dai piedi del Monte Caio si partirà per una breve passeggiata nel bosco dove raccogliere, toccare e ascoltare tutto ciò che si trova sul cammino. Arrivati al Grande Faggio, i bambini realizzeranno un piccolo e personale taccuino su ciò che hanno scoperto, raccolto, sulle loro sensazioni, idee e curiosità. E’ richiesto il pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Per il laboratorio si chiede ai bimbi di portare un proprio astuccio coi colori e le matite per disegnare e scrivere sul taccuino. Il ritrovo è fissato per le 10 allo Chalet Pian Della Giara (in località Schia). Il termine delle attività è previsto per le 15 circa. L’iniziativa è gratuita. I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti: Andrea: Tel: 3331805781 oppure cooperativa100laghi@gmail.com..

CAVALLI E CAVALIERI SUL MONTE CAIO

Cavalli e cavalieri saranno protagonisti, domenica a Schia, dell’ormai tradizionale appuntamento con il Cavallo Raduno sul Monte Caio, l’attesissimo evento organizzato da Pro Schia Monte Caio in collaborazione con Aiacs, che per un week end trasformerà Schia nella capitale del mondo equestre.

Cavalieri, ma non solo: al raduno potrà partecipare chiunque voglia vivere una giornata a stretto contatto con la natura incontaminata del Monte Caio. Domenica il raduno entrerà nel vivo, con il ritrovo alle 8,30 in Piazzale Noè Bocchi per la colazione e la registrazione dei partecipanti. Alle 9,30, dopo la sfilata dei cavalli nel campo scuola, si partirà per una passeggiata a cavallo di circa 3 ore con spuntino nell’area pic inc a quota mille e 400 metri.

Dalle 13 tutti a pranzo al Rifugio Schia con un asado argentino preparato dal ristorante «Nueva Patagonia».

Per tutto il weekend sarà allestita la mostra mercato di cavalli, mentre le bancarelle Aiacs venderanno gadget e selleria sudamericana. I più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili, tappeto elastico e parco giochi gratuito. Per info visitare la pagina Fb Cavallo Raduno Schia 2017 oppure chiamare il numero 3356987137.

TORRECHIARA

FOOD FROM LOVE NEL CUORE DEL GUSTO

Questo weekend debutta “Food from Love”, il nuovo tour nel cuore del gusto di Parma. A organizzarlo è Assapora Parma, in collaborazione con il Club “Parma nel cuore del gusto”. La partenza è doppia: da piazza Garibaldi a Parma, con bus-navette, oppure da Piazza Leoni a Torrechiara, con mezzi propri. si parte alle 9.15 da Parma, si visita un caseificio nei dintorni di Langhirano, segue la visita a Castello e Borgo di Torrechiara e poi la degustazione di prodotti locali nella quattrocentesca Piazza Leoni. Il costo per persona è di 55 euro (40 per chi parte da Torrechiara), ridotto per bambini, più 4 euro per l’ingresso in castello. Per info e prenotazioni: 0521.218889 e www.turismo.comune.parma.it oppure 328.2250714 e assaporaparma@assaporaparma.itInoltre, domenica ci saranno le Visite con Bianca a Torrechiara, in abiti medievali, al costo di 3 euro più l’ingresso in castello a 4 euro per gli adulti.

TORRILE

FESTA DELL'UNITA' ALLA VILLA DEL FULCINO

fino a domenica torna nel parco della Villa del Fulcino di via Buozzi a San Polo la festa dell’Unità. dalle 19,30, sarà possibile cenare con piatti tipici e grigliate ma si potrà anche solo ballare o bere una birra ascoltando la musica. La serata di chiusura sarà affidata a Gabriele Zilioli.



FINE SETTIMANA RICCO CON «IL PORTICO»

Fine settimana ricco di iniziative al circolo Il Portico di Torrile.. Domenica, già dalle 10 della mattina i campi sportivi ospiteranno il torneo di Green Volley del Summer Tour con birra e grigliate preparate dall’associazione Unitinsieme per «sostenere» giocatori e tifosi e raccogliere fondi per donare uno strumento al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Parma. E a fine giornata, attorno alle 21, arriverà sul palco Lorenzo Campani per chiudere in musica il fine settimana di solidarietà e divertimento.

TRAVERSETOLO

LA FESTA DEL PD AL LIDO VALTERMINA

Il Lido Valtermina la festa del Pd. Domenica 23, si cena con menù tradizionale e si balla con la Claudia Band. Domenica dalle 18,30 il dibattito sul tema dello «Ius Soli».

A MAMIANO SI RIDE COL DIALETTO

Domenica 23, a Mamiano, alle 21 spettacolo “Quota 90” della compagnia “La Sissese”.

DOMENICA SI SVELANO I SEGRETI DEI TREBBIATORI

Un’occasione unica per scoprire i segreti dei trebbiatori. Domenica a Castione si terrà la festa della trebbiatura, un evento gratuito pensato per le famiglie presso l’agriturismo Bella Ripa. Alle 9,30 visita al museo delle attrezzature agricole, alle 10,15 impasto del pane e cottura alle 11 prima dimostrazione di trebbiatura seguito dal pranzo (a pagamento). Nel pomeriggio alle 15,30 nuova visita al museo e macinatura del grano a pietra; alle 17 nuova dimostrazione della trebbiatura e al termine la cena con i macchinisti (su prenotazione 0521/841715).

PARMA



SAN PANCRAZIO - IN FESTA

A Parma non sarà certo il «solito» weekend estivo. Da stasera, fino a domenica, i cittadini non ancora partiti per le ferie sapranno dove andare a trascorrere le serate per rinfrescarsi dalle calde giornate. Al campo sportivo dietro la Chiesa di San Pancrazio la cucina aprirà alle 19.30, e offrirà un menù speciale composto da: tortelli d’erbetta, fiorentine, costate, galletto alla brace, alette di pollo piccanti, grigliate di carne mista e come contorno patate fritte e verdura alla griglia. Il tutto sarà innaffiato da “fiumi” di birra. Alle 22.30 inizierà la musica, con Davide Schmid e le migliori hits degli anni ‘90.





PARCO MARTINI - CENARE SOTTO LE STELLE

Torna domenica con il secondo appuntamento del 2017 le serate di festa nel Parco Martini. A fianco della parrocchia di San Paolo in via Grenoble, a partire dalle 19.30 aprirà la cucina, mentre dalle 21 si potrà ballare con il suono delle orchestre dal vivo. Le feste nel Parco Martini organizzate dai volontari del circolo Anspi e della parrocchia sotto la supervisione del parroco don Francesco Rossolini, sono nate più di 30 anni fa e da allora si sono sempre tenute. Quest'anno le serate previste sono sette. La cucina propone antipasti di salumi, torta fritta, gnocchi e tortelli d'erbetta, grigliata di carne, fritto misto di pesce di mare e patatine fritte. L'ingresso alle feste, cui si accede in auto da via Grenoble e a piedi o in bici direttamente dal Parco Martini è libero e i tavoli sono sistemati in un accogliente prato alle spalle della chiesa. Il ricavato delle feste viene poi devoluto a favore di attività benefiche della parrocchia e per completare il pagamento della palestra inaugurata meno di un anno fa.

ESCURSIONI - SULLA CIMA DEL MONTE CUSNA

Domenica è in programma da Parma un’escursione al Parco del Gigante, nell’appennino reggiano, in un ambiente unico e suggestivo. Si potrà raggiungere la cima del Monte Cusna, a 2.120 metri d’altezza, la seconda più alta dell’appennino settentrionale, da cui si può godere di un panorama mozzafiato. A organizzare l’escursione è la guida Alessandro Bazzini. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le 12 di domani (3290047306 o alessandro.bazzini@gmail.com).

LIGURIA





RAPALLO -



MERCATINO DELL'ARTIGIANATO

Per tutta la giornata di domenica in piazza Garibaldi si potrà visitare il curioso mercatino dell’artigianato.







TESTANA - FESTA DI SANTA MARGHERITA

Festa Patronale di Santa Margherita di Testana coni stand gastronomici. Domenica alle 20 ci saranno i vespri e la processione, alle 21.30 ci sarà il saluto alla Santa con sparata dei mascoli e alle 22 inizierà a suonare l’orchestra Primavera.







CHIAVARI - SAGRA DELLA CAPPONADDA

In questo weekend si svolgerà , in Piazza S.Giacomo, la ventiseiesima “Sagra della Capponadda” dove si potrà cenare con: trenette al pesto, salsicce, patatine, fritto di acciuge e la Capponadda, il piatto tipico.



CAMPO LIGURE - FESTA DI S.MARIA MADDALENA

fino a lunedì a Campo Ligure si svolgerà la festa patronale di Santa Maria Maddalena. Le celebrazioni, più importanti, saranno domani alle 21 con la “Calata” della statua della Santa. Domenica ci sarà alle 11 la messa con mons. Olivieri . Nel pomeriggio ci sarà la processione per il paese accompagnata dalla banda cittadina. Ogni sera dalle 19.30 nel centro storico, in via Trieste si potranno degustare i piatti che proporranno gli stand gastronomici. In piazza Vittorio Emanuele II lotteria e spettacoli musicali: isti. Domenica lo spettacolo sarà condotto da Sergio Sgrilli e alle 20.30 inizierà lo spettacolo con le Bolle e Giocheleria.



ADRIATICO







SAVIGNANO SUL RUBICONE - PIADINIAMO

nel centro storico del paese, si svolgerà la sesta edizione di “Piadiniamo, la Romagna com’era una volta”. La manifestazione è un percorso di degustazione con i migliori dieci chioschi del territorio. Oltre a mangiare la famosa piadina romagnola, durante la manifestazione, in pieno stile romagnolo, ci saranno: spettacoli, dimostrazioni, mercatino dedicato alle arti manuali, giochi di una volta, rappresentazioni teatrali a cielo aperto e la possibilità di ballare il liscio come si faceva una volta nelle balere con la musica delle migliori orchestre del territorio.



RIMINI - RIMINI COMIX

ventunesima edizione di Riminicomix. Fino a domenica, la grande mostra mercato sarà ospitata in Piazza Federico Fellini, in modo da dare all’attesissima manifestazione un nuovo spazio a pubblico e agli espositori. La manifestazione “Riminicomix” è l’unica fiera del fumetto ad ingresso gratuito in Italia e particolari sono anche gli orari d’ apertura: dalle 17 alle 24. Oltre alle bancarelle espositive, e alla zona relax e food sono tante sono le iniziative collegate a questa importante manifestazione, come: imparare a fare un fumetto. Si potrà, infatti frequentare il corso sul fumetto , dalle 17 alle 24, nella sala convegni all’interno della palazzina liberty adiacente a piazzale Fellini. Senza dimenticare la presenza dei set fotografici di A.I.FA.



TOSCANA







FIVIZZANO - PIOERO FEST

fino a domenica si svolgerà il Pioero Fest, una vera e propria istituzione per gli amanti della birra. Durante questo weekend si potranno degustare le migliori birre artigianali italiane e le birre austriache con metodo classico. La gastronomia seguirà il tema della serata con specialità bavaresi come: stinco di maiale, wurstel, crauti e patatine fritte. Gli stand gastronomici aprono alle 19 e dopo la cena si susseguiranno le performance musicali , tra gruppi rock e deejay set.



FORNO - SAGRA DI SANT’ANNA

Anche per questo weekend, fino a domenica, si svolgerà la Sagra di Sant’Anna tra le stradine del piccolo borgo . Durante la manifestazione si potranno assaggiare i piatti tipici della cucina locale. Dalle 19.30 gli stand gastronomici aprono e a seguire, dopo cena, le festa continua con musica.







MUTIGLIANO - SAGRA DEI RIGATONI

Anche per questo weekend, si svolgerà l’ultimo fine settimana della trentatreesima edizione della sagra dei Rigatoni. L’evento si tiene nel Parco della Rimembranza di Mutigliano e sarà invaso da stand gastronomici, aperti tutte le sere. Ovviamente il piatto principe della manifestazione è la pasta, o meglio i rigatoni al sugo, ad accompagnare il gustosissimo piatto ci sarà la carne alla brace come: galletto, bistecca di vitellone e maiale, salsiccia e rosticciana. Alle 22 sarà proposta la pasta fritta.



ROSIGNANO MARITTIMO - CACCIUCCATA STORICA

In questo weekend si svolgerà la venticinquesima edizione della Cacciuccata Storica. si potranno degustare le specialità livornesi, e tra queste non può mancare il cacciucco. E non solo, ci sono anche: penne dei rioni, lo stoccafisso con patate, la frittura di gamberi e totani e pesce alla piastra. Durante le serate ci sarà il mercatino artigianale ed agroalimentare. Gli stands gastronomici saranno ubicati nella storica Piazza Monte alla Rena e apriranno a pranzo e alle 19. Per il dopo cena ci sarà musica dal vivo e dj set.



VILLAFRANCA - FESTA DELLA PESCA

terminerà domenica la festa del frutto principe dell’agricoltura romagnola: la pesca. Nell’area parrocchiale di via Lughese si svolgerà l’evento “Pesche in festa” a cura di un gruppo di agricoltori volontari del quartieri. Sono inventati cocktail, pietanze, abbinamenti con i dolci e degustazioni. è possibile visitare la mostra allestita degli agricoltori e degustare i prodotti. Dalle 19 si svolge l’happy hour con la frutta. Sono presenti stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30 dove si potranno gustare i tortelli alle pesche, che sono la vera e propria specialità della festa.



SUVERETO - SUBERETUM

Domenica si svolgerà la ventiseiesima edizione di «Suberetum» con tantissime iniziative legate al trascorso medioevale del borgo. Durante la manifestazione ci sarà il mercatino dove si potranno acquistare oggetti d’artigianato locale. Ci saranno spettacoli itineranti che saranno ancor più magici, grazie alla scenografia che la cittadina offre. Non mancherà il cibo, con i ristori medioevali che saranno dislocati nel centro storico. domenica ci sarà la cena del Viandante e intorno alle 21.30 inizierà il corteo storico in notturna. Suberetum è organizzata dall’Ente Valorizzazione Suvereto.



VIAREGGIO - STREET FOOD ALLA CITTADELLA

fino a domenica, dalle 19 a mezzanotte, si svolgerà in via Santa Maria Goretti, lo Street Food alla Cittadella del Carnevale.