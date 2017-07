Feste campestri, cavalli e silent party: l'agenda del sabato

BARDI

VISITA AL CASTELLO E CACCIA DI FANTASMI

Straordinaria visita al chiaro di luna sabato al castello di Bardi, alla volta del paranormale. Durante la serata, che prenderà il via alle 21, a farla da protagonisti saranno cinque membri dell’associazione “HHMT” (Hidden Hunters Mystery Team), che andranno alla caccia di presenze e di indizi utili a scoprire chi realmente vive, ormai da secoli, nella celebre fortezza dei Landi. In tutto ciò, ampio spazio, grazie a una guida locale, verrà dato alla storia del maniero. I 5 esperti del paranormale si serviranno di accuratissime apparecchiature per captare ogni movimento, ogni cambiamento, ogni spirito “vagante”. L’incontro con il pubblico sarà infatti l’inizio di una lunga indagine in notturna. Ma non si parlerà solo di fantasmi. Prezzi: adulti 12 euro; bambini 10 (si consiglia l’uso di una torcia, macchine fotografiche e telecamere). Info: 3801088315 / 0525.733021 - info@castellodibardi.info; www.castellodibardi.info.

BEDONIA

SERATA IN MUSICA PER CARNIGLIA

sabato il comitato parrocchiale ha organizzato la prima serata in musica per Carniglia. A partire dalle 20 cena all’aperto con musica e allegria in compagnia dello showman Massimo Delgrosso e del fisarmonicista Giacomo Serpagli. G.C.





TORNEO DI XBOX CON MEGASCHERMO

sabato alle 21 in piazza Centinaro «Torneo di Xbox» con megaschermo. Ingresso gratuito.



APERTE LE BAITE DEL PENNA E DEL FAGGIO

Per tutto il weekend saranno aperte le due baite e le sale dei due rifugi rispettivamente quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani da slitta tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro, dalle 15 musica e danze con orchestrina e dalle 17 merenda con pizza e focaccia al formaggio tipo Recco.

BEDONIA-VARSI

ESCURSIONI DA NON PERDERE

sabato a Bedonia, trekking al tramonto sul Monte Penna, sul “sentiero segreto”, con panorami mozzafiato sulla “nave del Penna”. Ritrovo alle 15 in piazza Centinaro a Bedonia oppure alle 15.45 al Passo del Chiodo (info e prenotazioni: emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it; cell. 333.4555208).

BERCETO





LA NOTTE DELLE STELLE ALL'OSTELLO DELLA CISA

I più romantici potranno vivere una serata speciale sabato all’Ostello della Cisa: si terrà infatti, per la terza volta, «La notte delle stelle». Dopo le 21, appena farà buio, si potrà osservare il cielo ad occhio nudo e col telescopio portato appositamente dal planetario di Bedonia. Oltre alle stelle, quella sera saranno visibili anche due pianeti: Giove e Saturno. Ai partecipanti saranno distribuite le mappe del cielo. La presentazione della serata verrà effettuata a cura di Emanuela e Roberto dell’associazione «Googol». E se qualcuno volesse , si potrà prenotare la cena all’Ostello ai numeri: 347.4197674 o 328.8741814.

BORE





GRANDE BOXE SOTTO LE STELLE

Anche quest’anno torna a Bore il grande ed atteso evento di “Boxe sotto le stelle”, organizzato dalla Pro loco di Bore con la collaborazione dell’Avis locale e di Varsi, del gruppo alpini, della Polisportiva, e commercianti, con il patrocinio del Comune.

La manifestazione si terrà sabato e vedrà i migliori atleti dell’Emilia Romagna combattere contro i più forti atleti Lombardi in incontri di allenamento. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto più di mille partecipanti, la Pro loco ha deciso di riproporre pizza al forno a legna preparata ad hoc dai pizzaioli di montagna, in collaborazione con l’antica Corte di Corte Maggiore. Protagonisti della serata Gianluca Mandras, campione italiano pesi massimi, e Luca Tamborra, che si affronteranno sul ring. La serata continuerà con la disco music del dj Andrea Barbieri. Al bar, le sorelle Carpanini delizieranno i presenti con i loro cocktail. La manifestazione, che si svolgerà dalle 19 al Parco ex Colonia Leoni, sarà ancora una volta a carattere benefico: parte del ricavato andrà, infatti, all’Ospedale dei Bambini di Parma, ed in particolare al reparto oncologico. La serata sarà dedicata a Joele Conti, bambino affetto da malattia degenerativa, al motto di “questa festa è per tutti coloro che lottano in silenzio!!!”. Durante la kermesse sarà presente un banchetto della Casa di Arianna di Parma, casa di cura per persone diversamente abili o invalide.

BORGOTARO

LA MOSTRA ANTOLOGICA DI WELLEDA TOMASI CANTU'

E’ visitabile, fino a domenica al Museo delle Mura, la mostra antologica di Welleda Tomasi Cantù. La mostra è dedicata a Francesco Barocelli, critico dell’arte e Pier Luigi Ferrari, vice-presidente della Provincia e sindaco di Borgotaro. Questi gli orari: dalle 11 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20.

«LE FORRE DEI GHIRARDI»: TREKKING NELL'OASI

sabato alle 10 si terrà a Porcigatone di Borgotaro, presso la Chiesa, il ritrovo per partecipare alla escursione alla scoperta degli angoli più nascosti dell’area protetta (Oasi dei Ghirardi). Pranzo al sacco. L’escursione sarà con guida «Gae Aigae Wwf». Prenotazione obbligatoria, massimo 15 persone: 349-7736093, info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it - #parchidelducato #valtaro. F.B.

BOSCO DI CORNIGLIO

IL COMPLEANNO DELLA REAL BOSCO

sabato Bosco festeggerà il 23esimo compleanno della Real Bosco, la squadra di calcio locale. Il programma prevede tornei di calcio nel pomeriggio al campo sportivo di Bosco, per poi proseguire con una cena in compagnia e, a partire dalle 22, serata in musica con schiuma party e dj Trinity in consolle fino a tarda notte.

CALESTANO

MUSICA E SOLIDARIETA' IN PIAZZALE S.LORENZO

sabato serata di musica e solidarietà a Calestano. In piazzale San Lorenzo nell’ambito delle iniziative estive organizzate dalla Proloco, si terrà un concerto benefico (a favore dei disabili) dal titolo «Diverse Note» del duo «Hank & Sammy» che già riscossero successo lo scorso anno. L’appuntamento è nel piazzale della chiesa alle 21.15. Apriranno la serata «Maia e Simone» (Marianna Parcianello e Simone Salati).

COLLECCHIO

FESTA DEGLI AGRICOLTORI CON MOTOARATURA

Ci saranno gare nei campi, incontri a tavola e momenti di divertimento in pista. È una festa degli agricoltori quella che si terrà da sabato nei campi di strada Notari a Madregolo di Collecchio per le competizioni agricole del Fast pulling e della gara di motoaratura organizzata dall’Anga – l’Associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura Parma – e da Agribifolchi. Si partirà alle 18.30 con le prove tecniche del fast pulling. Quindi dalle 20 sarà attivo il servizio ristoro. alle 21 avrà inizio la gara di fast pulling accompagnata da musica non stop con deejay sino alle 24. Per informazioni Lorenzo (345 9680961) e Giulia (320 2109807).

LA «FESTA CAMPESTRE» DI SAN MARTINO SINZANO

Fine settimana all’insegna della «Festa Campestre» a San Martino Sinzano, frazione del comune di Collecchio.

Al campo sportivo, attrezzato con tavoli e panche nonché con un ampio spazio cucina si svolgerà il primo week-end organizzato dal Circolo Arci San Martino Sinzano. Un appuntamento che da diversi anni propone cucina casalinga con cotiche e fagioli come piatto tipico della festa, tortelli di zucca o di erbette, grigliate miste, carne, pesce, prosciutto e melone, macedonia e tanto altro. Grazie alla collaborazione della Gelateria Ciringhipo vi sarà anche la possibilità di gustare gelati in vari gusti. sabato vi sarà la musica di Marco e Alice. Un angolo sarà riservato al divertimento dei bambini grazie alla presenza dei gonfiabili da sempre molto apprezzati e graditi. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’attività che il circolo Arci San Martino sviluppa durante l’arco dell’anno e per far fronte alle spese di gestione della sede.

COLORNO

CENA DI PESCE AL CIRCOLO MARIA LUIGIA

Il Circolo Maria Luigia – Centro sociale Venaria organizza sabato alle 20, nel giardino della Venaria la cena di pesce, allietata dal concerto di Matteo Mazzoli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0521814628-3388435615 – mail circolomarialuigia@gmail.com

COMPIANO

CONTINUANO LE FESTE A SUGREMARO

Dopo la serata di apertura continuano anche stasera e per tutto il weekend i giorni di festa a Sugremaro di Compiano organizzati dall’associazione culturale “La Gondola di Sugremaro” dedicati a Santa Teresa. sabato alle 19 seconda serata con riapertura degli stand gastronomici e della pesca di beneficenza con ricchi premi, a seguire serata danzante in compagnia del gruppo musicale degli Amici della Notte.

NUOVA SERATA CON «FIROSSI-STORIE»

sabato alle 20,30 nella Piazza del centro del Borgo antico Ettore Rulli presidente dell’associazione culturale “Compiano Arte Storia” presenterà con alcuni ospiti la sesta serata dei “Firossi-Storie”, una rassegna di storia, dialetto e toponomastica di Compiano e dintorni.

IL CASTELLO DIVENTA UN GRANDE CINEMA

Il castello di Corniglio è pronto a trasformarsi in un grande cinema sotto le stelle con la proiezione del primo film in cartellone. Si parte sabato alle 21.15, con Tomorrowland. Ingresso ad offerta libera.

FELINO

GARE DI AGILITY DOG A SAN MICHELE TIORRE

Anche sabato nel Centro Cinofilo San Michele a Felino ci saranno due giorni di gare e di esibizioni, di agility dog, in memoria di Marco Binelli, scomparso 3 anni fa a soli 36 anni a causa di una malattia. Marco era appassionato di cani e di gare, così è stato deciso di ricordarlo proprio con una competizione della disciplina che praticava, l’agility dog, uno sport da praticare col proprio amico a quattro zampe per divertirsi insieme. La gara si svolgerà in notturna, a partire dalle 18 sia di venerdì che di sabato sera. L’ingresso è libero, nel centro cinofilo di via Calastra 3 a San Michele Tiorre.

FIDENZA

FESTA DELL'ARCOBALENO NEL PARCO DELLA PACE

Continua anche sabato nel parco della pace della parrocchia di San Giuseppe lavoratore, la 30a festa dell’Arcobaleno, la cooperativa sociale che si occupa in città di disabili. Decine i volontari impegnati, che allestiranno gli stand gastronomici con grigliata, torta fritta, salumi, dolci, vini e bibite. Non mancheranno buona musica , balli, animazione per i più piccoli.

ADOTTA IL CANE GIUSTO PER TE

sabato alle 18 nello store Maxi Zoo di Fidenza gli esperti PetPro condurranno l'evento «Adotta il cane giusto per te»

BASTELLI, IN FESTA QUATTRO SERE PER LA PATRONA SANT'ANNA

Ritorna nella frazione fidentina di Bastelli la tradizionale festa di Sant’Anna, patrona della chiesa e del paese. Quattro serate di festa da sabato a mercoledì, con pausa lunedì, a cura del consiglio direttivo del Circolo ricreativo di Bastelli, capeggiato dal presidente Riccardo Allegri e della parrocchia, guidata da don Gianemilio Pedroni. La festa si aprirà sabato con l’orchestra Maurizio Medeo. Tutte le sere funzionerà il servizio di cucina con tortelli d’erbette, pisarei e faso, anatra arrosto, stinchi al forno, filetto al pepe verde, fritto misto di mare, torta fritta e spalla cotta, salumi, grigliate con costine, salamini, bistecche, torte caserecce, il tutto innaffiato dai vini dei colli piacentini.

«SILENT PARTY» IN PIAZZA DUOMO

E’ un party, davvero originale, che sta spopolando in tutto il mondo. sabato a partire dalle 23, in occasione della notte bianca organizzata dal Comune di Fidenza, è in programma un suggestivo «Silent party» che animerà piazza Duomo: tre deejay, tre canali, tre generi musicali. Ma come si svolgerà, nel dettaglio, questo party così insolito? Tre dj suoneranno contemporaneamente sullo stesso palco e il pubblico con le cuffie potrà scegliere quale canale ascoltare; ogni cuffia emana, inoltre, una luce (verde, rossa e azzurra) in base a quale dj viene ascoltato, creando un’atmosfera incredibile. Quartier generale sarà lo «Scarlet wine cafè». Nella linea azzurra si esibirà Matteo Casalini (musica italiana, baracca e trash), mentre Matteo Corradi sarà alla linea rossa (hip hop commerciale) e Antonella Merli alla linea verde con sonorità rock e revival.

FONTANELLATO

TORNA LA FESTA DELL'ANATRA AL FORNO

Si accendono le luci sull’area feste di Cannetolo di Fontanellato dove sabato prenderà il via la «Festa dell’Anatra al Forno». Anche quest’anno un menu da veri gourmet accompagnerà la musica da ballare: per le quattro serate della festa sarà allestita la maxi pista in metallo e arriveranno le orchestre «top» della zona. La festa avrà anche una finalità benefica: il ricavato sarà infatti destinato alle associazioni di volontariato del fontanellatese.

FONTEVIVO

LIVE SONG FESTIVAL DOMANI ALL'ABBAZIA

sabato alle 21,15 nel parco dell’Abbazia di Fontevivo si alzerà il sipario sulla seconda semifinale del Live Song festival, organizzato dall’Associazione Culturale «La Bottega di Orfeo» di Traversetolo. Durante la serata si esibiranno anche i ballerini dello Sport Club Fontanellato e Alberto Caiazza intratterrà il pubblico con le sue gag. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

ISOLA DI PALANZANO

ASADO ARGENTINO E CANTI DA OSTERIA

Il circolo Anspi organizza, per sabato dalle 20, una cena a base di Asado argentino e canti da osteria. Per info e prenotazioni 3479791398.

LAGDEI

ESCURSIONI NELL'ALTA VAL PARMA

Weekend intenso nei rifugi dell’Alta Val Parma. sabato alle 16 è in programma «Carta, bussola e... orienteering!», divertimento e relax per famiglie. Info 3288116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it. Sabato sera, dalle 19,30 protagonisti saranno i Vini La Bandina, per una cena col produttore in cui a piatti del rifugio saranno abbinati vini spiegati con passione e competenza. Prenotazione obbligatoria al 0521889353 oppure 3332443053. Alle 21.30 l’astrofilo Marco Bastoni guida all’osservazione del cielo con «Stelle al telescopio». Info 0521889353. Sabato, inoltre, il rifugio Lagdei si trasformerà in un accampamento medievale con tanto di campo di tiro con l’arco e accampamento allestito dal gruppo rievocativo «La Mandragora». Partecipazione libera. www.compagniadellamandragora.it.

MONTECHIARUGOLO

RADUNO MOTCICLISTICO CON GRANDE MUSICA

Piazzale San Quintino a Montechiarugolo diventerà la location del Raduno di motociclisti. L’evento si svolgerà sabato, con inizio alle 18.30. La serata sarà anche sinonimo di cucina e concerti, l’ultimo dei quali previsto per le 22. Sul palco si alterneranno diverse band, tra cui gli «Easy Riders» e i «Band Rock Blues», capitanati da Mattia Lori. A seguire, infine, si esibiranno i «Mistery of Sound».

MEDESANO

QUANTE OCCASIONI A MEDESANO IN FIERA

Medesano in Fiera 2017 continua con una giornata ricca di eventi. sabato si parte dalle 15,30 nel campo di fronte al Bar «dal Forner» con le esibizioni di motocross. Alle 17,30 in Piazza Marconi esibizioni di Ju-Jitsu, in attesa dell’inaugurazione ufficiale della fiera, alle 19, con la banda di Medesano. Alle 19 al via anche lo «StricFestival» con gli artisti di strada che si esibiranno nelle vie centrali. Quest’anno oltre che nella piazza centrale, la festa si svilupperà su altri due importanti poli: nel cortile della scuola elementare, con le iniziative degli scout, e in via Europa, con l’area del «ClimBeer». Dalle 19, gli scout proporranno torta fritta, salumi e altre specialità, mentre si potrà gustare ottima birra dai ragazzi del «ClimBeer».

NEVIANO ARDUINI





A CEDOGNO LA FESTA DEGLI ARROSTICINI

Al circolo Arci «Gabriele Rivieri» di Cedogno è il turno della Festa degli arrosticini e della porchetta: prosegue la rassegna di serate gastronomiche e danzanti estive a cura del circolo, l’appuntamento è sabato dalle 20, 30 nella sede del circolo a Cedogno. Dopo la cena, la serata proseguirà in musica e con le danze insieme a dj Michele. In caso di maltempo, la festa potrà svolgersi sotto i padiglioni al coperto del circolo.

NEVIANO ARDUINI

TUTTO PRONTO A SCURANO PER LA FESTA DEGLI ALPINI

E’ tutto pronto a Scurano per il primo grande “Raduno alpino della Val d’Enza”, in programma anche sabato con cori, buona cucina e lo spettacolo dei paracadutisti in arrivo domenica: chiamate a raccolta a Scurano tutte le penne nere della Val d’Enza Parmense, le sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini di Scurano, Mediano, Traversetolo e Montechiarugolo, e dai Comuni e territori limitrofi.

NOCETO

L'ELEGANZA DEL DANCING

Rinasce per una sera a Noceto il Dancing Baren. Nel Parco della Rocca sabato rivive l’atmosfera degli anni ‘50 e ‘60 nella serata danzante organizzata dallo staff del Caffè Nero, Marina Lazzari e Anna Ruggeri, in collaborazione con la Pro Loco: musica dal vivo, tavolini e servizio bar, eleganza e chiacchiere. Dalle 21.30 fino a mezzanotte «Let’s twist again» con gli intramontabili balli anni ‘60. Sul palco la band degli Smile in versione “large” con Nicola Corradi, batteria, Aldo Ampollini e Maurizio Biavardi alla chitarra, Eugenio Bianchi, basso, Marco Pinardi, tastiere, Filippo Facconi sax, Giordano Mori tromba, Paolo Calzetti e Monica Mazzieri voce. In programma i “classici” brani spensierati anni ‘60: Bandiera Gialla di Gianni Pettenati, I Watussi e Guarda come dondolo di Edoardo Vianello, Il geghegè e Il ballo del mattone di Rita Pavone, Tintarella di luna, Se telefonando, Zebra a pois di Mina, La verità di Caterina Caselli, La pelle nera di Nino Ferrer e gli “stranieri” Beatles, Elvis Presley, Tina Turner, Mamas and Papas. Per accedere al dancing l’ingresso è libero. Ma è richiesta “l’eleganza”, anche d’epoca. Nel parco sarà allestita una mostra fotografica in cui molti nocetani ritroveranno momenti, volti, personaggi del dancing degli anni ‘60.

PIANADETTO

FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO

Sabato si celebrerà la Festa Patronale di San Giacomo: appuntamento dalle 19 al campo sportivo della frazione per una cena in compagnia e una divertente serata in musica.

POLESINE

TEATRO DIALETTALE AL PARCO «NICOLI»

sabato alle 21.30, al parco «Mario Nicoli» (porto di Polesine), la Compagnia di teatro comico parmigiano presenta lo spettacolo teatrale «Marmlada ad bruggni» per la regia di Aldo Pesce. Ingresso gratuito.

RAVARANO

PRIMA FESTA D'ESTATE NEL SEGNO DELLA BRACE

Prima festa d’estate in vista: protagonista sarà la brace, sulla quale la carne verrà grigliata (e servita al tavolo dai volontari del circolo) per la gioia di chi vorrà trascorrere una serata al fresco alle pendici del Monte Montagnana. La festa, è organizzata dal circolo «La piana» di Ravarano; dopo cena si ballerà sulle note di Profani che proporranno un classico repertorio di musica 70-80-90.

RUBBIANO

FESTA D'ESTATE DEDICATA ALLA SOLIDARIETA'

A Rubbiano è «Festa d’estate», il consueto appuntamento estivo dedicato alla solidarietà. L’iniziativa è promossa dagli Amici sportivi di Rubbiano con il patrocinio del Comune di Solignano. sabato dalle 20, nel giardino della sede sociale di Rubbiano saranno serviti piatti ispirati alla gastronomia locale, seguirà la serata danzante con l’orchestra Battaini e Conti. L’incasso sarà devoluto all’associazione «Noi per Loro» e a sostegno dei terremotati di Amatrice.

SALA BAGANZA

CHARMANT PROMENADE AL CASINO DEI BOSCHI

I Parchi della Musica tornano sabato alle 18.30 a Sala Baganza, nello storico Giardino della Villa Casino dei Boschi e del Centro Parco Casinetto, tra alberi secolari. Allo sbocco del viale degli Inglesi, andrà in scena una «Charmante promenade» tra i divertimenti e gli scherzi di Haydn, Boccherini e Mozart. Un programma raffinato e incantatore proprio come il luogo che lo accoglie. Ad eseguire il concerto saranno i bravissimi musicisti del Trio Emera, Fatlinda Thaci (violino), Emilio Eria (viola) e Antonio Papetti (violoncello), che trasporteranno il pubblico in un tempo lontano e affascinante. Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala interna del Centro Parco Casinetto. Per info 0521880363.

SALSOMAGGIORE

RITORNA LA FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Ritorna sabato la grande festa in località Case Giarone, in occasione della quinta rassegna degli spaventapasseri. Anche in questa quinta edizione sono tanti i buffi omini di paglia, che rallegrano il grande campo a Case Giarone, realizzati da associazioni, enti, scuole, centri estivi e privati. Un’iniziativa che richiama ogni estate, centinaia e centinaia di visitatori. Sabato, alle 18.30, andrà in scena la partita spaventapasseri contro il resto del mondo e naturalmente i giocatori saranno travestiti da queste bizzarre creature scaturite dalla tradizione contadina. Seguirà alle 21 la magica notte degli spaventapasseri, una camminata con competitiva di 4 chilometri, che si snoderà in un suggestivo percorso notturno. E’ gradito travestirsi da spaventapasseri. Nell’ambito della rassegna è organizzato anche un concorso fotografico riservato ai bambini under 12, a cura del Circolo fotografico Zoom e di Fotodigital Salso. Gli spaventapasseri resteranno allestiti sino fine luglio. s.l.

SAN SECONDO

FATTORIE IN FESTA A CASTELL'AICARDI

Torna a Castell’Aicardi l’appuntamento con «Fattoria in Festa». L’appuntamento è per sabato nel campo sportivo della frazione. Ci saranno animali da cortile, trattori, magnifici cavalli purosangue arabi e tanti giochi per tutti. Inoltre l’ottima cucina a base di specialità tipiche. Si inizierà alle 18 con l’esposizione delle macchine agricole d’epoca e degli animali da cortile per proseguire alle 21 con la sfilata dei cavalli. Quindi, alle 22, giochi a tema per tutti.

SISSA

FESTA DELL'UNITA' ALLA MONTAGNOLA

Serata gastronomica e danzante sabato nel parco della Montagnola di Sissa,in occasione della Festa dell’Unità a cura del Partito democratico di Sissa Trecasali e Roccabianca. Dalle 19.30 sarà attivo il servizio cucina e poi si ballerà con l’orchestra La band italiana.

SORAGNA

BASSA SUMMER PARTY DECIMA EDIZIONE

Nel weekend, Soragna ospiterà la decima edizione della Bassa Summer Party, evento organizzato da un gruppo di giovani del paese: un appuntamento che trasforma l’area feste di via Veneto in una vera e propria discoteca estiva. sabato sul palco della Bassa Summer Party salirà Jay-C, accompagnato da Francesco Molinari e dalla vocalist Barbara Bompani. Dalle 19 sarà aperta la cucina, che tra le varie specialità proporrà salumi, panini, carne e torta fritta: sarà attivo anche il servizio birra e cocktail. Per informazioni: 340-6160404 o 349-6163482. M.D.

TARSOGNO

TORNEO PER AMATORI DI RUGBY A SETTE

sabato a partire dalle 14 al campo sportivo «Pei» ci sarà «Tarsognovale», torneo di Rugby a sette per amatori e non. Durante e dopo la manifestazione Terzo tempo aperto a tutti, buongustai compresi. Musica grigliate e birra fino alle ore piccole.





TIZZANO

FESTA AVOPRORIT AL PALAZZO DELLO SPORT

Anche sabato la sezione tizzanese di Avoprorit sarà in festa al Palazzetto dello Sport del capoluogo con un weekend ricco di appuntamenti. Ad aprire la serata (dalle 19) sarà la banda del Tizzone di Tizzano, per poi proseguire con una cena a buffete il sottofondo musicale dell’orchestra Athos Bassissi che vedrà l’esibizione dei ballerini della scuola di danza di Tizzano del maestro Gino Luppi.

IL CASTELLO RITROVATO DI TIZZANO VAL PARMA

«Il castello ritrovato di Tizzano Val Parma»: è il nome delle diverse iniziative gratuite in programma a Tizzano, questo fine settimana, aperte a tutti, all’interno della “Summer school” di archeologia e architettura. sabato alle 10 in castello, ci saranno le conclusioni e la presentazione del lavoro svolto dagli studenti alla comunità, sulla riscoperta del castello di Tizzano.

«OLIMPIADI ANOMALE» IN SALSA TIZZANESE

Tutto è pronto, all’Arena Sunshine, per ospitare la terza edizione delle mitologiche «Olimpiadi Anomale», i giochi senza frontiere in salsa tizzanese organizzati da Ondanomala che si terranno sabato a partire dalle 14 nel tempio del divertimento della perla della Val Parma. 10 le squadre ammesse alle olimpiadi (per info 3497253159), ognuna delle quali dovrà essere composta da un minimo di 7 ad un massimo di 10 partecipanti (almeno 3 le donne) armati di intelligenza, astuzia, forza, precisione, concentrazione ma soprattutto tanta voglia di vincere.Inoltre, dopo le olimpiadi pacchetto speciale con pizza e ingresso in disco ad un prezzo speciale.

CAVALLI E CAVALIERI SUL MONTE CAIO

Cavalli e cavalieri saranno protagonisti, da sabato a Schia, dell’ormai tradizionale appuntamento con il Cavallo Raduno sul Monte Caio, l’attesissimo evento organizzato da Pro Schia Monte Caio in collaborazione con Aiacs, che per un week end trasformerà Schia nella capitale del mondo equestre.

Cavalieri, ma non solo: al raduno potrà partecipare chiunque voglia vivere una giornata a stretto contatto con la natura incontaminata del Monte Caio. Il ritrovo è fissato per sabato alle 8,30 a Schia, per il raduno dei cavalieri e la registrazione dei partecipanti. Dalle 11 al Campo Scuola sarà allestito un tondino dedicato per il battesimo della sella per grandi e piccini (attivo anche domenica, con dimostrazione di doma gaucha da parte di Luis Burgos alle 17 ) mentre alle 13,30 tutti a pranzo, con un menù convenzionato al Camping Schia. Alle 18 i cavalieri partiranno per un’emozionante passeggiata a cavallo sui sentieri del Monte Caio, che prevede un itinerario di circa due ore. Alle 20,30 si potrà cenare al Rifugio Schia, con un menù convenzionato, per poi assistere al concreto dei Guilty Rats.

Per tutto il weekend sarà allestita la mostra mercato di cavalli, mentre le bancarelle Aiacs venderanno gadget e selleria sudamericana. I più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili, tappeto elastico e parco giochi gratuito. Per info visitare la pagina Fb Cavallo Raduno Schia 2017 oppure chiamare il numero 3356987137.

TORRECHIARA

FOOD FROM LOVE NEL CUORE DEL GUSTO

Questo weekend debutta “Food from Love”, il nuovo tour nel cuore del gusto di Parma. A organizzarlo è Assapora Parma, in collaborazione con il Club “Parma nel cuore del gusto”. La partenza è doppia: da piazza Garibaldi a Parma, con bus-navette, oppure da Piazza Leoni a Torrechiara, con mezzi propri. sabato si parte alle 9.15 da Parma, si visita un prosciuttificio nei dintorni di Langhirano, segue la visita a Castello e Borgo di Torrechiara e poi la degustazione di prodotti locali nella quattrocentesca Piazza Leoni. Il costo per persona è di 55 euro (40 per chi parte da Torrechiara), ridotto per bambini, più 4 euro per l’ingresso in castello. Per info e prenotazioni: 0521.218889 e www.turismo.comune.parma.it oppure 328.2250714 e assaporaparma@assaporaparma.itInoltre, domenica ci saranno le Visite con Bianca a Torrechiara, in abiti medievali, al costo di 3 euro più l’ingresso in castello a 4 euro per gli adulti.

TORRILE

FESTA DELL'UNITA' ALLA VILLA DEL FULCINO

Fino a domenica torna nel parco della Villa del Fulcino di via Buozzi a San Polo la festa dell’Unità. Ogni sera, a partire dalle 19,30, sarà possibile cenare con piatti tipici e grigliate ma si potrà anche solo ballare o bere una birra ascoltando la musica. Sabato sera si balla il liscio con l’orchestra Loredana Ferrari



FINE SETTIMANA RICCO CON «IL PORTICO»

Fine settimana ricco di iniziative al circolo Il Portico di Torrile. sabato alle 18 , grazie alla collaborazione tra il Circolo Il Portico e l’Avis di Torrile, tutti a ballare la «baby dance» e la musica anni ‘70-’80 con gelato e cocomera offerti ai più piccoli dall’associazione dei donatori di sangue.

TARSOGNO

FAMIGLIA TARSOGNINA: FESTA DEGLI ANZIANI

sabatofesta degli anziani a Tarsogno organizzata dalla Famiglia Tarsognina in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tornolo. La “Famiglia Tarsognina” ha invitato tutti alla 17esima giornata dell’anziano, una festa speciale per i diversamente giovani, per le persone sole e per gli ammalati alla quale parteciperanno tarsognini, emigrati e villeggianti. Sarà anche un evento per festeggiare il nuovo parroco don Ferdinando Cherubin che alle 16 presiederà la Messa nel Santuario della Madonna del Carmelo durante la quale impartirà il sacramento dell’Unzione ad alcune persone che ne hanno fatto richiesta. Al termine della celebrazione tutti i partecipanti si ritroveranno nella sala polivalente del cinema-teatro Ducale per partecipare alla grande festa, allietata dagli attori della compagnia dialettale della Famija Pramzana. con un ricco rinfresco offerto dal consiglio dell’associazione Famiglia Tarsognina.

TRAVERSETOLO

LA FESTA DEL PD AL LIDO VALTERMINA

Al Lido Valtermina la festa del Pd, con dibattiti, musica e buona tavola. Sabato si cena con menù tradizionale e si balla con l' orchestra di Maurizio Leonardi. Dalle 19 alle 20 spettacolo di “Danze e musiche dal Mondo”.

A BANNONE LA FESTA DELLO SGRANFIGNONE

A Traversetolo si apre un weekend davvero ricco di intrattenimento. sabato si festeggia nelle frazioni: a Castione torna la tradizionale cena in strada degli “Amici di Castione”; a Bannone il Circolo “La Fontana” propone la “Festa dello Sgranfignone” mentre a Mamiano dalle 19 si serve il famoso toro allo spiedo con musica del dj Bonvi.

ZIBELLO

PROSEGUE LA RASSEGNA FOTOGRAFIA IN VIAGGIO

Nel chiostro dell’ex convento dei Padri Domenicani di Zibello prosegue la rassegna «Fotografia in viaggio» promossa da Comune, Gruppo fotografico Color’s Light e Federazione italiana associazioni fotografiche. sabato alle 21.30, con ingresso gratuito, sarà la volta di Daniele Parizzi in «Kaahmir – Ladakh» e «Maldive – Azzorre».

______________________

PARMA



SAN PANCRAZIO - IN FESTA

A Parma non sarà certo il «solito» weekend estivo. Fino a domenica, i cittadini non ancora partiti per le ferie sapranno dove andare a trascorrere le serate per rinfrescarsi dalle calde giornate. Tutte è pronto al campo sportivo dietro la Chiesa di San Pancrazio per ospitare la manifestazione organizzata dal Circolo Arci Di Vittorio. Dal cibo alla musica, niente è lasciato al caso. La cucina, che aprirà alle 19.30, offrirà un menù speciale composto da: tortelli d’erbetta, fiorentine, costate, galletto alla brace, alette di pollo piccanti, grigliate di carne mista e come contorno patate fritte e verdura alla griglia. Il tutto sarà innaffiato da “fiumi” di birra. Alle 22.30 inizierà la musica. sabato il palco sarà per deejay Ape con la musica rock anni ’80.



FATTORIA DI VIGHEFFIO - IL «MUSTER OF RIDERS» ACCENDE I MOTORI

sabato alla Fattoria di Vigheffio si svolgerà l’annuale e attesissimo «Muster of riders», il raduno di moto organizzato dal Lowlanders m.c. Parma. Dal pomeriggio fino a tarda serata si susseguiranno tantissimi appuntamenti imperdibili. Ci sarà anche il «bike show»: un’esposizione di moto caratteristiche con premiazione finale; i premi sono stati messi a disposizione da Federico Pesci del negozio Surf in Paradise e consisteranno in buoni d’acquisto da spendere nel negozio, coppe e targhe di partecipazioni. Ci sarà anche il «bike wash», il lavaggio delle moto con modelle.

Non solo moto, al «Muster of riders» si potrà visitare anche la «american car review» con una mostra di auto d’oltreoceano, d’epoca e recenti. Per la cena si potranno mangiare i piatti della cucina della Fattoria di Vigheffio, che per l’occasione proporranno questo menù: tortelli d’erbetta, salumi e misti; oltre a piatti inseriti nel menù alla carta. Le pietanze saranno accompagnate da birra alla spina. Durante la serata ci saranno due rock band che si esibiranno dal vivo: le prime a salire sul palco saranno le Wox e a seguire toccherà ai Chained. A concludere la serata ci sarà un deejset, fino all’ora di chiusura.

Al «Muster of riders» saranno presenti anche tante bancarelle, oltre all’official Lowlanders store.



APP COLOMBOFILI - SUL PALCO QUATTRO BAND

sabato a partire dalle 21, sul palco del circolo Arci App Colombofili di via dei Mercati 15/d si alterneranno ben quattro band: «Devasted», «Wah 77», «Skabiones» «Erezione continua» e gli «Skabiones». A seguire dj set a cura del Giovi aka Djamal. Ingresso riservato ai soci Arci.



PARCO MARTINI - CENARE SOTTO LE STELLE

Torna il secondo appuntamento del 2017 le serate di festa nel Parco Martini.

A fianco della parrocchia di San Paolo in via Grenoble, a partire dalle 19.30 aprirà la cucina, mentre dalle 21 si potrà ballare con il suono delle orchestre dal vivo. Le feste nel Parco Martini organizzate dai volontari del circolo Anspi e della parrocchia sotto la supervisione del parroco don Francesco Rossolini, sono nate più di 30 anni fa e da allora si sono sempre tenute. La cucina propone antipasti di salumi, torta fritta, gnocchi e tortelli d'erbetta, grigliata di carne, fritto misto di pesce di mare e patatine fritte. L'ingresso alle feste, cui si accede in auto da via Grenoble e a piedi o in bici direttamente dal Parco Martini è libero e i tavoli sono sistemati in un accogliente prato alle spalle della chiesa. Il ricavato delle feste viene poi devoluto a favore di attività benefiche della parrocchia e per completare il pagamento della palestra inaugurata meno di un anno fa.

BARILLA CENTER - CLOWNERIE E ACROBAZIE

Quarto appuntamento con Summer Street Festival, la rassegna estiva del Barilla Center che unisce la magia del circo a quella delle tradizioni popolari internazionali con spettacoli gratuiti curati da Teatro Necessario e Ok Club. sabato alle 18, in scena in piazzetta centrale lo spettacolo gratuito del Circ Samovar, un intrattenimento familiare fatto di clownerie, comicità e acrobatica, curato da Teatro Necessario. Circ Samovar è una compagnia specializzata in teatro di strada composta da due fratelli, Luca e Davide Salata, un po' rumeni e un po' italiani, nata da un'esperienza svolta in Romania in una struttura che ospita bambini con disagi familiari e sociali.

MORO CAFFE' - «PORTAVOCE CANTANTI»

sabato a partire dalle 20, la band nostrana «Portavoce Cantanti» si esibirà al «Moro Caffè» di via Emilio Lepido 289/a per una serata di buona cucina, musica e divertimento. Info: 349/2889846.

_____________



LIGURIA





RAPALLO - PREMIO DONNA SCRITTRICE

alle 21.15 sul Lungomare Vittorio Veneto si svolgerà la cerimonia conclusiva della trentatreesima edizione del premio letterario nazionale per la donna scrittrice Rapallo Carige. Nell’albo del premio, figurano tra le più significative scrittrici italiane del novecento e del duemila come: Alda Merini, Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini e tante altre.







TESTANA - FESTA DI SANTA MARGHERITA

E’iniziata ieri la festa Patronale di Santa Margherita di Testana e proseguirà per tutto il weekend. Per tutte le serate sono presenti stand gastronomici. sabato l’orchestra Spillo.



FIUMARETTA - NOTTE BLU

a Fiumaretta e Bocca di Magra, tra le due sponde del fiume,si svolgerà, dalle 19.30, la Notte Blu. Ad allietare la serata ci saranno tanti stand gastronomici, musica con deejay set e animazione per i bambini.



CHIAVARI - SAGRA DELLA CAPPONADDA

In questo weekend si svolgerà , in Piazza S.Giacomo, la ventiseiesima “Sagra della Capponadda” dove si potrà cenare con: trenette al pesto, salsicce, patatine, fritto di acciuge e la Capponadda, il piatto tipico.



CAMPO LIGURE - FESTA DI S.MARIA MADDALENA

fino a lunedì a Campo Ligure si svolgerà la festa patronale di Santa Maria Maddalena. Le celebrazioni, più importanti, saranno sabato alle 21 con la “Calata” della statua della Santa. Domenica ci sarà alle 11 la messa con mons. Olivieri . Nel pomeriggio ci sarà la processione per il paese accompagnata dalla banda cittadina. Ogni sera dalle 19.30 nel centro storico, in via Trieste si potranno degustare i piatti che proporranno gli stand gastronomici. In piazza Vittorio Emanuele II lotteria e spettacoli musicali: stasera si esibirà Giocchino Costa, sabato alle 21.30 toccherà alle Innocenti Evasioni con il tributo a Lucio Battisti. Domenica lo spettacolo sarà condotto da Sergio Sgrilli e alle 20.30 inizierà lo spettacolo con le Bolle e Giocheleria.



______________

ADRIATICO



SAVIGNANO SUL RUBICONE - PIADINIAMO

Nel centro storico del paese, si svolgerà la sesta edizione di “Piadiniamo, la Romagna com’era una volta”. La manifestazione è un percorso di degustazione con i migliori dieci chioschi del territorio. Oltre a mangiare la famosa piadina romagnola, durante la manifestazione, in pieno stile romagnolo, ci saranno: spettacoli, dimostrazioni, mercatino dedicato alle arti manuali, giochi di una volta, rappresentazioni teatrali a cielo aperto e la possibilità di ballare il liscio come si faceva una volta nelle balere con la musica delle migliori orchestre del territorio.



RIMINI - RIMINI COMIX

E’iniziata la ventunesima edizione di Riminicomix. Fino a domenica, la grande mostra mercato sarà ospitata in Piazza Federico Fellini, in modo da dare all’attesissima manifestazione un nuovo spazio a pubblico e agli espositori. La manifestazione “Riminicomix” è l’unica fiera del fumetto ad ingresso gratuito in Italia e particolari sono anche gli orari d’ apertura: dalle 17 alle 24. Oltre alle bancarelle espositive, e alla zona relax e food sono tante sono le iniziative collegate a questa importante manifestazione, come: imparare a fare un fumetto. Si potrà, infatti frequentare il corso sul fumetto , tutti i giorni, dalle 17 alle 24, nella sala convegni all’interno della palazzina liberty adiacente a piazzale Fellini. Senza dimenticare la presenza dei set fotografici di A.I.FA.



CATTOLICA - CONCERTO DI ALESSANDRO MANARINO

alle 21.15 all’arena della Regina di Cattolica inizierà il concerto di Alessandro Mannarino, per il suo tour 2017. Al centro di questo concerto ci saranno le canzoni di Apriti cielo, album di grandissimo successo. La scaletta vedrà i singoli Apriti Cielo e Arca di Noè, oltre ad altre canzoni del suo repertorio.

________________

TOSCANA





FIVIZZANO - PIOERO FEST

fino a domenica si svolgerà il Pioero Fest, una vera e propria istituzione per gli amanti della birra. Durante questo weekend si potranno degustare le migliori birre artigianali italiane e le birre austriache con metodo classico. La gastronomia seguirà il tema della serata con specialità bavaresi come: stinco di maiale, wurstel, crauti e patatine fritte. Gli stand gastronomici aprono alle 19 e dopo la cena si susseguiranno le performance musicali , tra gruppi rock e deejay set.



FORNO - SAGRA DI SANT’ANNA

Anche per questo weekend, fino a domenica, si svolgerà la Sagra di Sant’Anna tra le stradine del piccolo borgo . Durante la manifestazione si potranno assaggiare i piatti tipici della cucina locale. Dalle 19.30 gli stand gastronomici aprono e a seguire, dopo cena, le festa continua con musica.





MUTIGLIANO - SAGRA DEI RIGATONI

Anche per questo weekend, si svolgerà l’ultimo fine settimana della trentatreesima edizione della sagra dei Rigatoni. L’evento si tiene nel Parco della Rimembranza di Mutigliano e sarà invaso da stand gastronomici, aperti tutte le sere. Ovviamente il piatto principe della manifestazione è la pasta, o meglio i rigatoni al sugo, ad accompagnare il gustosissimo piatto ci sarà la carne alla brace come: galletto, bistecca di vitellone e maiale, salsiccia e rosticciana. Alle 22 sarà proposta la pasta fritta.



ROSIGNANO MARITTIMO - CACCIUCCATA STORICA

In questo weekend si svolgerà la venticinquesima edizione della Cacciuccata Storica. si potranno degustare le specialità livornesi, e tra queste non può mancare il cacciucco. E non solo, ci sono anche: penne dei rioni, lo stoccafisso con patate, la frittura di gamberi e totani e pesce alla piastra. Durante le serate ci sarà il mercatino artigianale ed agroalimentare. Gli stands gastronomici saranno ubicati nella storica Piazza Monte alla Rena e apriranno tutte le sere alle 19. Per il dopo cena ci sarà musica dal vivo e dj set.



VILLAFRANCA - FESTA DELLA PESCA

terminerà domenica la festa del frutto principe dell’agricoltura romagnola: la pesca. Nell’area parrocchiale di via Lughese si svolgerà l’evento “Pesche in festa” a cura di un gruppo di agricoltori volontari del quartieri. Sono inventati cocktail, pietanze, abbinamenti con i dolci e degustazioni. Per tutte le sere è possibile visitare la mostra allestita degli agricoltori e degustare i prodotti. Dalle 19 si svolge l’happy hour con la frutta. Sono presenti stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30 dove si potranno gustare i tortelli alle pesche, che sono la vera e propria specialità della festa.



SUVERETO - SUBERETUM

si svolgerà la ventiseiesima edizione di «Suberetum» con tantissime iniziative legate al trascorso medioevale del borgo. Durante la manifestazione ci sarà il mercatino dove si potranno acquistare oggetti d’artigianato locale. Ci saranno spettacoli itineranti che saranno ancor più magici, grazie alla scenografia che la cittadina offre. Non mancherà il cibo, con i ristori medioevali che saranno dislocati nel centro storico. Sabato sera ci sarà il Convivio Medievale e a seguire la cena.



VIAREGGIO - STREET FOOD ALLA CITTADELLA

fino a domenica, dalle 19 a mezzanotte, si svolgerà in via Santa Maria Goretti, lo Street Food alla Cittadella del Carnevale.