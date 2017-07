Vignale: spettacolo di folklore della Bielorussia

Tre spettacoli a Collecchio, Sala Baganza e Vignale di Traversetolo del gruppo folcloristico “Anima Slava”, per festeggiare l’ospitalità dell’Unione Pedemontana e di Help for Children nei confronti dei “Bambini di Chernobyl”. Dagli anni ’90 ad oggi ne sono arrivati più di 4mila.

A dire “grazie” a suon di musica sarà il gruppo "Slavianskaya dusha" (Anima Slava) di Korma, provincia della regione di Gomel a 100 chilometri da Chernobyl, con balli e canti del folclore bielorusso, russo e ucraino. Mercoledì 26 alle 21, gli “Anima Slava” si esibiranno al Circolo “Il Grappolo” a Vignale di Traversetolo, in via S. Geminiano 2.

Giovedì 27 a Sala Baganza, in via Vittorio Emanuele II, sempre alle 21, con uno spettacolo in occasione della serata “Karaoke e Anguria”.

Korma, al confine con la Russia, è una delle zone più colpite dalle radiazioni ed è al centro delle attività svolte dall’Unione Pedemontana Parmense, che nell’ottobre del 2014 ha siglato un patto di amicizia con le province della Regione bielorussa di Gomel per un sostegno sanitario, la creazione di progetti culturali e sociali oltre ai soggiorni nel periodo estivo per i bambini. Soggiorni che hanno l’obiettivo di far trascorrere a questi ragazzi un po’ di tempo in un ambiente sano, consentendogli di scaricare in parte la radioattività accumulata e migliorare le loro condizioni di salute, cercando di impedire, in futuro, l’insorgenza di tumori. Durante la loro permanenza vengono inoltre sottoposti a cure ed esami clinici e si organizzano tantissime iniziative sostenute da enti, associazioni e privati cittadini. Perché per i “Bambini di Chernobyl”, da sempre, si mobilità l’intera comunità e solamente nella provincia di Parma, dagli anni ’90 ad oggi, sono stati ospitati più di 4.000 ragazzi provenienti da orfanotrofi, istituti o famiglie in difficoltà.