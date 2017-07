Una corona per Miss Parma: chi sarà la più bella del reame?

Torna anche quest'anno all'Eurotorri l'appuntamento con la bellezza più atteso, l'elezione di Miss Parma, in programma giovedì.

La serata, condotta da Nicole Fouquè è organizzata da Marco Pellegrini della Gym Events, che ha ripreso la gestione del concorso di Miss Italia in Emilia Romagna dal 2016, dopo essere stato agente dapprima per l'Emilia dal 1989 al 1993, e per la Romagna fino al 2004.

L'Emilia Romagna lo scorso anno ha sfiorato il podio a Miss Italia con un 4° posto alle finali con Giadira Mohamed Ismail bolognese con papà somalo eletta miss Dermal Institute, e Pellegrini ha l'obiettivo di riportare il titolo nella nostra regione, dove manca da oramai ben 19 anni in Emilia e 26 in Romagna, quando vinsero rispettivamente Gloria Bellicchi - la bellissima di Salsomaggiore Terme che trionfò in casa nel 1998 - e Martina Colombari, riccionese allora 16enne nel 1991.

La selezione ad Eurotorri prenderà il via alle 19.30 circa e alle 21.30 conosceremo il nome della nuova Miss Parma che succederà a Nicole Monica, vincitrice della scorsa edizione.

Le iscrizioni sono aperte ed una delle novità di quest'anno è che giovedi nel pomeriggio alle 15.30, all'interno dell'Eurotorri si presenteranno le nuove candidate, di età compresa tra il 18 anni da compiersi al 27 agosto fino ad un massimo di 30 per essere selezionate dalla giuria, e se prescelte, partecipare direttamente alla elezione di Miss Parma la sera stessa.

Un altra novità è che saranno ben due le ragazze che in occasione delle finali provinciali accederanno alla regionale; nel caso di Miss Parma, la vincitrice del titolo dovrà essere necessariamente una ragazza nata in provincia di Parma, o trasferitasi a Parma per motivi di studio, pertanto la più votata tra le parmensi, ma anche la seconda classificata o la più votata assoluta della serata, che sarà eletta Miss Rocchetta Bellezza, accederà alle finali regionali.

Gli altri titoli in palio oltre a Miss Parma e Miss Rocchetta, sono Miss Equilibra, Miss Tricologica, Miss Alpitour, Miss Dermal Institute e Miss Interflora. Le finali regionali prenderanno il via il 2 agosto al centro commerciale Esp di Ravenna dove sarà eletta miss Equilibra Emilia Romagna, e si concluderanno il 22 agosto con l'elezione di Miss Emilia in piazza a Sasso Marconi Iscrizioni sul sito missitalia.it ed informazioni al 347-0090080.