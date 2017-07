Serata sotto le stelle alla Pieve di Tizzano

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia organizza, per il quarto anno consecutivo, una serata sotto le stelle nella splendida cornice della Pieve di Tizzano, amena località dell’Appennino Parmense dove ancora le stelle si riescono a vedere sia perché più in alto, “vicini al cielo”, sia perché lontani dall’inquinamento luminoso delle grandi città. Sabato 12 agosto la serata benefica, con incasso devoluto a favore di LIFC Emilia onlus, potrà portare refrigerio dal caldo cittadino e divertimento all’insegna di umorismo, musica e buon cibo. Questa speciale edizione vedrà la partecipazione di Marco Stocchi, noto presentatore parmigiano, che con il suo coinvolgente umorismo intratterrà i partecipanti mentre, con il naso all’insù, cercheranno di catturare un desiderio. La serata avrà inizio alle ore 20,00, dove sarà servita una cena preparata dai volontari LIFC Emilia, allietata da un gradevolissimo sottofondo musicale. Si continuerà all’insegna del divertimento con lo spettacolo del karaoke, proposto dagli Amici di Tizzano. In caso di condizioni meteo avverse la serata si svolgerà al coperto. Per informazioni e prenotazione posti (sino ad esaurimento) contattare Irene al 3926704837 anche con SMS o Whatsapp. Partecipare significa godere di una serata di mezza estate tra buon cibo, musica e divertimento, ma anche contribuire a regalare un respiro in più a chi soffre di Fibrosi Cistica. L’intero ricavato sarà devoluto a LIFC Emilia onlus e destinato a sostenere la cura della malattia presso il Centro di Cura Regionale per la Fibrosi Cistica, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. La Fibrosi Cistica è una grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all’anno. L’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia favorisce solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica e affianca questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.