A Tagliata torna la sagra della Madonna della neve

Come ogni anno la piccola Comunità di Tagliata si prepara a festeggiare la sagra patronale in onore della Madonna della neve, in coda alla Festa Paesana organizzata dal Gst (Gruppo Sportivo Tagliata).

Dopo due sere di preparazione con le messe celebrate all’aperto (giovedì 3 agosto nel parco del GST e venerdì 4 agosto nel Parco pubblico di Via Moro) sabato 5 agosto è prevista una serata nell’area feste Gst con stand gastronomici e spettacolo musicale a cura del gruppo "Best be Five". Alla fine della serata ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione interna organizzata dal Gst Pro-Parrocchia.

Domenica 6 agosto alle 21 la sagra si concluderà con la celebrazione della messa e la processione con la statua della Madonna, infine tombolata nel cortile dell'oratorio. Il ricavato delle serate sarà a favore della parrocchia di Tagliata.

Gli organizzatori ringraziano tutti i volontari che presteranno il loro aiuto durante la sagra e tutti coloro che parteciperanno a questi festeggiamenti.