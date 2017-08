Torna Mangiacinema, dedicato a Federico Fellini: ecco le novità

Dal 27 settembre al 4 ottobre a Salsomaggiore torna "Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso". La quarta edizione proporrà, come sempre, una stuzzicante settimana fra degustazioni gratuite, show cooking, proiezioni appetitose e tantissimi incontri con artisti del gusto e dello spettacolo. Oltre quaranta eventi, tutti a ingresso libero per il pubblico, negli otto giorni del Festival più goloso d'Italia.

Dopo Ugo Tognazzi nel 2014, Totò nel 2015 e Sordi lo scorso anno, questa edizione della kermesse diretta dal giornalista Gianluigi Negri è dedicata a Federico Fellini.

Visitatori e turisti potranno godere di momenti di intrattenimento e "seduzione", grazie ai cibi d’autore e alle prelibatezze che saranno servite.



GLI EVENTI

Fondamentale, come sempre, è la partecipazione dell’istituto alberghiero “Magnaghi”, con i suoi studenti ed il corpo docente: saranno loro a “guidare” le attese degustazioni che il Festival, voluto dal Comune di Salsomaggiore, offrirà al pubblico. Gli eventi si svolgeranno tra le Terme Berzieri, il Cinema Odeon e le Terme Baistrocchi. Ne saranno protagonisti i migliori artisti del gusto del Made in Salso, affiancati da grandi nomi delle Terre Verdiane e della Food Valley. “Gli artisti del gusto con le loro creazioni golose - anticipa il direttore artistico Gianluigi Negri - verranno 'abbinati' a importanti personaggi dello spettacolo e della cultura. Mangiacinema si riconferma una festa per gli occhi (con diverse proiezioni) e una vera festa per il palato, unica nel suo genere”.

Tra gli appuntamenti, la cena di gala del giovedì dedicata a Fellini (che sarà "guidata" dallo chef di Golosìa e del Ristorante La Porchetta Edoardo Craviari, con altri tre importanti colleghi e quattro show cooking previsti durante la serata), i famosi laboratori “Crea & Gusta” per turisti e appassionati di cucina, un'originale e sorprendente "sfida" tra anolini di Salsomaggiore Terme e anolini di Parma che già ha il sapore di un "classico". Buona visione e buon appetito? Sempre. O, come dice il pubblico di Mangiacinema, #guardagustagodi.

www.mangiacinema.it





NUOVA GRAFICA, FIRMATA DA VICTOR CAVAZZONI. Nuova grafica, stessa passione. Mangiacinema si presenta con un nuovo poster firmato dall'illustratore Victor Cavazzoni. Forchetta stilizzata e poltrone rosse: l'artista mantovano così "visualizza" il neologismo "mangiacinema", e riassume alla perfezione lo spirito di un festival che, prima di ogni altra cosa, è una festa. Il cibo d'autore e il cinema goloso vanno a braccetto, fin dalla prima edizione del 2014, nella kermesse diretta dal giornalista Gianluigi Negri. "Il nostro - afferma il direttore artistico - è un festival giocoso, gioioso e, per definizione, goloso. Ogni anno offriamo al pubblico e ai turisti lo spettacolo del gusto, in maniera completamente gratuita, facendo registrare, di volta in volta, un sempre maggiore numero di partecipanti. Quello che piace della nostra manifestazione è lo stare insieme, come se si fosse in famiglia. Le tante degustazioni, le proiezioni e gli incontri con gli artisti dello spettacolo e del gusto hanno sempre un sapore diverso, unico, mai banale. Cavazzoni, con il suo lavoro, ha dato forma meravigliosamente alla nostra idea di Mangiacinema".

L'illustratore aveva già firmato lo scorso novembre l'apprezzatissimo poster di Mangiamusica - Note pop, cibo rock, nuovo format di Negri, che tornerà, sempre in novembre, al Teatro Magnani di Fidenza.