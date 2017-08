Matilda festival: incanto all'alba con Marina Ligabue

La cantante Marina Ligabue terrà un concerto al sorgere del sole, alle 6 del mattino di domenica 6 agosto, sul belvedere sotto il castello di Canossa. Condurrà il pubblico alla scoperta di sonorità musicali in connubio con gli elementi della natura. Dopo il concerto, è prevista un'abbondante colazione/banchetto proposta dal centro turistico Andare a Canossa.



La cantante, è appena tornata dal Festival dell'Abbazia di Orval, in Belgio, dove la sua voce e le sue canzoni su Matilde di Canossa sono state molto apprezzate ed hanno costituito uno dei momenti più importanti ed emozionanti della manifestazione.

La leggendaria fontana dove Matilde perse il suo anello nuziale per poi ritrovarlo grazie al guizzo salvifico di un pesce che glielo riportò in bocca, ha visto Marina protagonista di una delle performance canore più suggestive. La sua canzone "Matilde" è stata utilizzata come colonna sonora nelle quattro serate dello spettacolo "Nocturnes"dedicato proprio a Matilde ed al Perdono di Canossa e verrà riproposta anche durante questo atteso concerto all'alba.

La settimana prossima invece, sconfiggeremo la calura estiva di Ferragosto, nel fresco della collina, deliziandoci con il teatro e la musica: il Trio Canossa con Giovanni Gelmini e i canti gogliardici dell'Appennino sabato 12 agosto ore 20 ; mentre martedì 15 agosto, Ferragosto, è previsto lo spettacolo teatrale in abito medievale "Matilde ed Enrico: l'incontro" con Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, ore 19. Le serate comprenderanno la cena degustazione all'aperto.

Gli eventi sono organizzati dal centro turistico Andare a Canossa ed è consigliabile prenotare, numero posti limitato; cell.333.4419407; www.andareacanossa.it