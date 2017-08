Teatro in vernacolo: gran finale con la Sissese

di Giuseppe Labellarte

Sabato 5 agosto alle 21, con lo spettacolo della compagnia dialettale La Sissese, si conclude il 40° Festival del teatro dialettale di Varano Marchesi. Un lungo legame quello tra il Festival e la compagnia parmense, che ha calcato per la prima volta le scene varanesi addirittura nel lontano 1982 e ha sempre presentato spettacoli nuovi e originali, ideati dal regista e primattore Mauro Adorni.

Quest’anno, dopo l’anteprima alla Fiera di Sissa, verrà presentata al foro civico di Varano Marchesi «‘Na bèla vendicäda», commedia in tre atti firmata da Adorni.

Lo spettacolo metterà in scene le divertenti vicende di Vargén (interpretato dallo stesso Mauro Adorni), umile aiutante di falegnameria, il cui placido stile di vita è improvvisamente messo in pericolo dalla scomparsa del suo principale e dal nuovo matrimonio della vedova dello stesso, Bice (Ida Pedretti).

Il nuovo marito di questa infatti, il medico Medoro (Giampaolo Govi), convincerà la vedova a liberarsi della falegnameria e di Vargén, che si troverà così costretto a lottare per salvare la propria posizione e la sua unica fonte di sussistenza.

Tra gli attori, vedremo sul palco anche Alessandra Bernardi, Eugenio Martani, Umberto Mezzadri, Anna Rossi e Simona Agnetti. Gabriella Adorni ricoprirà il ruolo di suggeritrice.