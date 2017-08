Cavallo bardigiano, eventi medievali e... anolini: l'agenda

BARDI

A LAGO MONTI LA GRANDE BELLEZZA DEL CAVALLO BARDIGIANO

E' il weekend della Mostra nazionale del Cavallo Bardigiano, a Lago Monti di Bardi, alla 43° edizione. Un’occasione tanto tradizionale quanto prestigiosa per ammirare questi splendidi animali impegnati nel concorso morfologico e in spettacoli equestri relativi a diverse discipline sportive, così come nelle prove attitudinali all’interno del 10° Memorial Pietro Curati. L’appuntamento tanto atteso si apre sabato alle 8,30 con l’inizio della valutazioni delle femmine e dei maschi in gara, che proseguiranno, dopo la pausa pranzo, alle 14. Alle 17,30 seguirà il «X Memorial Pietro Curati» con prova attitudinale e lavoro in piano, mentre in serata, a partire dalle 21, si terrà la grande «festa dell’allevatore», con tanto di ristorazione e orchestra. Nel corso della due-giorni funzioneranno alcuni punti ristoro, in cui i visitatori avranno l’opportunità d’assaggiare i piatti e i vini tipici del territorio. A fare da sfondo alla kermesse, come di consueto, vi saranno numerosi banchi di attrezzature zootecniche, articoli di sport equestre ma anche stand di abbigliamento, hobbistica e tanto altro ancora. Ingresso libero.

ALLA FORTEZZA VISITA GUIDATA NOTTURNA

Comincerà sabato sera, alla fortezza di Bardi, l’appassionante ricerca animata alla scoperta del tenebroso Moroello e dell’anima della sua incantevole Soleste. Dalle 21, nella suggestiva location medioevale, si terrà una nuova visita guidata in notturna, ma questa volta «animata», che prevede la presenza di veri e propri tableaux vivants all’esterno della piazza d’armi e all’interno di alcune sale. Comparse in costume ricreeranno quadri viventi interagendo con lo spazio del castello e facendo rivivere ai visitatori i fasti di un’epoca lontana. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, in cui c’è chi ha giurato di aver visto “qualcosa”, la storia del maniero “infestato” torna ad intrecciarsi con il mistero. Il fantasma del castello potrebbe essere Giulia Landi: moglie del principe Agostino, morta prematuramente, sembra che gli sia apparsa, nei suoi palazzi piacentini, già centinaia di anni fa; ma anche la famosa leggenda di Moroello e Soleste continua a tenere banco. Famosi cercatori di fantasmi, anche recentemente, hanno testimoniato diverse attività paranormali all’interno della fortezza. Prezzo adulti 10 euro; bambini 5,50 euro. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525/733021 – 380/1088315.

BEDONIA

SERATA DI FESTA A MONTARSICCIO

Sabato a Montarsiccio, frazione a monte del centro di Bedonia, serata di festa per i residenti per i turisti e per i tanti emigrati: dalle 19 spuntini e torte nostrane, dalle 21 il fisarmonicista Alberto Kalle.

GRAN GALA' DELLE BANDE MUSICALI

Sabato sera alle 21 in piazza Caduti Per la Patria 16° Gran Galà delle bande musicali «Le Sempreverdi» organizzato dalla Glenn Miller e dall’amministrazione comunale.

SERATA AL PLANETARIO

Sabato alle 21 nelle sale del Planetario del seminario di Bedonia un appuntamento di studio e di approfondimento sul firmamento e sul mondo che lo circonda. Per info 320 3470730, 0525 824420.

MONTE PENNA, SPORT E RISTORO

Weekend di sport, musica e gastronomia sul Monte Penna: saranno aperte le due baite e le sale dei due rifugi, quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai, pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini che sceglieranno questa splendida foresta ed il parco naturale per passare momenti indimenticabili. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro.

BERCETO

FESTA DEL PESCE DI MARE

Sabato a Ghiare la serata sarà rallegrata dalla festa del pesce di mare con le specialità di Aiolfi. E dopo tutti in balera al ritmo della musica di Mario Zecca. La festa è organizzata dalla Pro Ghiare 2004.

L'OPERETTA DOMENICA IL DOCUFILM

Sabato al camping «I pianelli» alle 21 verranno proposte le «Magie d’operetta», selezione di arie celebri a cura della Compagnia emiliana d’operetta diretta dal maestro Francesco Sicuri.

TORTELLATA AL «PERCUDANI»

Tradizionale tortellata al circolo «Percudani» sabato alle 19: tortelli di patate e di erbette, spalla cotta e dolci innaffiati da vini frizzanti. poi si balla al ritmo dell’orchestra di Paolo Bertoli.

BORE

"RIDER'S NIGHT", EVENTI DEDICATI ALLE DUE RUOTE

Continua la terza edizione di «Rider’s Night», che quest’anno sarà ancora più ricca di eventi, sport, musica e convivialità. L’evento, organizzato dall’Associazione Filippo Ferrari Vittime della Strada, si svolge nella località Ferrari di Bore. L’Associazione Filippo Ferrari Vittime della Strada è nata il 25 febbraio 2016, in memoria di Filippo Ferrari, giovane pilota originario di Bore, prematuramente scomparso in un incidente stradale. L’obiettivo dell’associazione è quello di organizzare e promuovere eventi e iniziative atti a sensibilizzare la popolazione sul tema delle stragi stradali. Per questa ragione il ricavato della Rider’s Night, come per le precedenti edizioni, sarà destinato alla realizzazione di progetti benefici legati a queste tematiche.

Saranno giorni all’insegna dello sport su due ruote, che vedranno la partecipazione di grandi piloti. La madrina della manifestazione sarà la stella del motocross femminile e campionessa mondiale Kiara Fontanesi. Insieme a lei molti altri campioni delle due ruote, della velocità e dell’off-road, che sostengono la manifestazione con la loro presenza.

Ecco il programma: sabato scenderanno in pista le moto da fuoristrada - dalle 8 alle 17 circa - insieme all’ospite d’onore, il campione italiano in carica di Supercross SX1 Matteo Bonini e ad altre stelle del motocross e dell’enduro che anche quest’anno verranno a sostenere la manifestazione. Nel pomeriggio gli attesissimi spettacoli di freestyle con il team Daboot; anche la sera sarà allietata da ottimo cibo, live music e disco. Info: associazionefilippoferrari@gmail.com.

BORGOTARO

MOSTRA «INCISIONI DAL MONDO»

Sabato, alle 18, verrà inaugurata a Borgotaro, nel Museo delle Mura, la mostra «Incisioni dal mondo», organizzata da Rita Lauto, esperta di arte moderna e contemporanea. Arnaldo Pomodoro, Alberto Burri, Piero Dorazio sono alcuni degli artisti esposti fino al 23 agosto. Ingresso libero, info 0525-96796.

BOSCO

MOJITO PARTY E DJ LUCKY

La Proloco di Bosco organizza una gara di briscola a coppie; divertimento assicurato, sabato dalle 22, con il Mojito Party: tanti cocktail e la musica di Dj Lucky.

CALESTANO

ASSISTENZA PUBBLICA: GRANDE FESTA

Primo weekend di agosto e come da tradizione torna la grande festa dell’Assistenza pubblica a Calestano. Sabato la festa continua con la cucina tipica del territorio: tortelli, penne alla calestanese, pesto di salamino alla griglia, spalla cotta, fagioli, patatine, polentina. Nel dopo cena, spazio alle danze con l'orchestra «Silvano e Mauro». Novità assoluta: per la prima volta si ballerà su una pista d’acciaio. Nell’area della festa ci sarà spazio anche per i bambini sia con i giochi classici del parco giochi adiacente alla festa, sia in altri piccoli spazi a loro dedicati con gonfiabili.

CASTELNUOVO FOGLIANI

LA FESTA DELL'ALLEGRIA

Quarantesima festa dell’allegria, da sabato a lunedì a Castelnuovo Fogliani di Alseno. Sabato suona l'orchestra Monica Riboni. Si potranno gustare anatra e fritto misto di mare.

COLORNO

LE VISITE ALLA REGGIA

Nel mese di agosto le visite alla Reggia si svolgono da martedì a venerdì alle 11 e alle 16; sabato, domenica e festivi alle 10, 11, 15 e 18. La visita dura circa 70 minuti. Tel. 0521312545.

COMPIANO

APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Sabato alle 20,30 nella piazza del centro del borgo antico Ettore Rulli presenterà con alcuni ospiti «Firossi-Storie», rassegna di appuntamenti dedicati alla storia di Compiano e dintorni. Gli incontri proseguiranno per tutti i sabati fino a metà settembre.

CORNIGLIO

SERATA CONVIVIALE A BASE DI CARNE

Sabato grande serata a base di buon cibo e ottima musica sotto le mura del Castello. Corniglio Chiama (in collaborazione con Best Carni) invita tutti, a partire dalle 20, ad una serata conviviale a base di carne alla griglia. Tra i protagonisti della serata, Massimiliano della trattoria La Diola di Neviano, che tenterà di battere il record di 60 chili di patatine fritte, ma anche il chiosco bar con birra alla spina gestito dal barman Ivano di Agna veterano delle sagre di San Nicola, ed i Guilty Rats, band parmigiana carica di energia. Gradita la prenotazione: tel. 339 9341908.

COZZANO

MUSICA DAL VIVO ALLA PERLA

Sabato, a Cozzano Pineta, sopra le colline di Langhirano, serata di musica nel bar disco pizzeria “La Perla”. Dalle 20.30 ci sarà la musica dal vivo con Ichinen Duo, a seguire alle 23.30 dj set con Francesco Piperis.

FELINO

MUSICA SOTTO LE STELLE

Sabato sera dalle 20 il ristorante-pizzeria «Il Vertigo» ospiterà «Musica sotto le stelle» con l’esibizione della gruppo karaoke «Portavoce cantanti» formazione parmigiana è composta da: Rosy Lacchesi, Marco Melli, Annarita Zavaroni, Pierfrancesco Bisaschi, Cinzia Grezzo e Carlo Bertolini.

FIDENZA

LA RASSEGNA «CLASSICO»

Secondo appuntamento con «Classico», la rassegna organizzata dall’associazione Jamais Vu negli spazi dell’ex liceo di piazza Matteotti e nell’adiacente «piazzetta svelata» tra le piazze Pontida e Verdi. Sabato ci sarà «La notte del Condor», una serata musicale organizzata in collaborazione con Mario Portera (Dj Gratis) e Il Taun per ricordare il compleanno dell’amico Stefano Barilli, detto il Condor, recentemente scomparso. Per l’occasione di esibiranno nella piazzetta due dei gruppi preferiti di Stefano, cioè Little Taver e i The Stalkers. Sarà possibile visitare negli spazi del piano terra dell’ex liceo la mostra «Macedonia (di frutta)» di Notawonderboy, con surreali illustrazioni. La serata, a ingresso gratuito, inizia alle 18,30.

FONTANELLATO

APERICONCERTO CON I MASA

Saranno I Masa ad animare l’apericoncerto di sabato al Labirinto della Masone di Fontanellato. Dalle 18 nella corte d’ingresso sarà servito un aperitivo gourmet in attesa del concerto live previsto per le 21. Al termine dello spettacolo la musica continuerà fino a notte inoltrata con un dj set. L’entrata è libera.

GATTATICO

LA FESTA DEL GRANO DI OLMO

Continua la Festa del grano di Olmo, un evento che ogni anno viene preso d’assalto anche da tanti buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti da Parma e provincia. La Festa del grano di Olmo vuole rendere omaggio agli antichi mestieri proprio nello stesso modo in cui venivano svolti, nel secolo scorso, come la trebbiatura del grano, la raccolta del mais e la cottura del famoso formaggio locale: il Parmigiano-Reggiano, la preparazione della polenta, la cottura del pane e la pigiatura dell’uva. Le serate passeranno allegramente grazie ad animazioni, gare di trattori (traino ed aratura), giochi, commedie comiche e cabaret. Non mancheranno tanta musica e ballo liscio: ogni sera un’orchestra diversa allieterà gli ospiti. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it.

GHIARE DI CORNIGLIO

LA FESTA DELL'AVOPRORIT

Torna, a Ghiare, la Festa di mezza estate organizzata dalla locale sezione Avoprorit. Weekend di festeggiamenti e grande musica. Sabato, dopo la cena sempre a base di piatti tipici, protagonista sarà l’orchestra Battaini Conti, ma durante la serata si potrà assistere anche all’esibizione della scuola di ballo Holly Dance.

LAGDEI

SCENDE "LA NOTTE DEL PIPISTRELLO"

Quattro le occasioni, questo weekend in Alta Val Parma, per togliersi dal bollore della pianura e della città.

Sabato sera, alle 21, è in programma invece la tradizionale «Lunata» per andare in punta di piedi nella foresta, tra i suoi abitanti e le sue leggende, sotto la luna piena (o quasi) in compagnia della guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi. Info e prenotazioni obbligatorie 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it.

Domenica divertimento assicurato con «Carta, bussola e... orienteering!», una sfida all’ultima lanterna, con un gioco che appassiona i bambini, ma non solo. Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, alla ricerca dei punti segnalati dalle lanterne per arrivare a completare il percorso per primi e vincere un simpatico omaggio. Info 3288116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it. Si chiude domenica, con l’escursione «Sulle tracce di Maria Luigia al Lago Santo», l’escursione in compagnia della guida Gae Alessandro Bazzini che condurrà i partecipanti sulle tracce di Maria Luigia, ripercorrendo il tragitto che la duchessa fece per giungere al Lago Santo insieme al generale Niepperg, rivivendone la vita e la storia, immersi in un bellissimo e suggestivo ambiente naturale. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di sabato al 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com.

LANGHIRANO

FESTA DELLA CAPPELLINA

Sabato torna la tradizionale Festa della Cappellina, in località Costa di Castrignano, tra i boschi sopra Langhirano. La festa inizierà alle 16,30 con la benedizione della cappella della Madonna di Castrignano. Alla sera, il gruppo parrocchiale del paese, organizza la cena. La serata sarà accompagnata dalla musica.

LESIGNANO

LA FESTA «ROSMARINO ESTATE»

L’Associazione «Il Rosmarino» di Lesignano organizza da diversi anni la festa «Rosmarino Estate». Sabato l’area parrocchiale di Lesignano farà da cornice a serate di buona cucina, musica e balli: dalle 19 cena con servizio al tavolo con cucina tipica.

VISITE GUIDATE A BADIA CAVANA

Il complesso monumentale di Badia Cavana è visitabile a cura a cura di Melusine Associazione Culturale. Le visite guidate si terranno ogni ora dalle 16 alle 19. Tel. 338 631090, 338 4336671.

MEZZANI

TRIBUTO A BON JOVI AL PORTO FLUVIALE

American Prayer-Bon Jovi tribute in concerto sabato dalle 22 al Beer Po Summer Pub del porto fluviale di Mezzani. Ingresso gratuito. Attivo servizio ristoro con piatti anche per vegetariani e vegani. Tel. 335 6228687 o 0521 253921.

TOMBOLA SOTTO LE STELLE

Tradizionale appuntamento con la tombola sotto le stelle sabato alle 21 all’Arci Capanna Verde di via Martiri della Libertà a Mezzano Inferiore.

MULAZZO

"BANCAREL'VINO", TRE GIORNI DA GUSTARE NEL BORGO

A sei anni dall'alluvione del 25 ottobre 2011 che la inghiottì completamente, piazza XXV Settembre a Mulazzo, in Lunigiana, torna ad avere un ruolo da protagonista nell'ambito della 34esima edizione di «Bancarel'Vino», la tre giorni che, da oggi a domenica, animerà il borgo storico. Ricostruita e inaugurata lo scorso 25 aprile, la piazza ospiterà le «Cene di Bancarel'Vino», ovvero gli stand della gastronomia dove sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione lunigianese, accompagnati dai vini in concorso della provincia di Massa Carrara. Ospite d'onore della 34esima edizione sarà il Consorzio Vino Chianti. «Bancarel'vino» non sarà soltanto vino e cibo, ma anche tante altre iniziative dove la cultura enogastronomica si fonde con la tradizione libraria. Quest'anno saranno oltre 40 i vini in degustazione che i produttori in concorso a «Bancarel'Vino» esporranno sui banchi allestiti nella piazza principale del borgo di Mulazzo. Il momento clou della rassegna è come sempre rappresentato dall'attribuzione del «Premio Bancarel'Vino», che viene assegnato ai tre vini migliori fra bianco, rosso e rosato, selezionati fra le seguenti categorie: Doc Colli di Luni, Doc Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magra, Igt Toscana. Quanto alla musica, sabato revival anni '70 '80 e '90 con Alberto Radius e la sua Formula 3.

NEVIANO

MENU' DI RANE A CEDOGNO

Torna sabato la tradizionale «Festa delle rane» di Cedogno alla ventisettesima edizione. La serata gastronomica a base di rane avrà inizio alle 20. A seguire musica a cura di «Paolo e Simo – Eds Live Show».

LE ATTIVITA' A CAMPORA

Un fine settimana denso di attività a Campora, a cura della Pro Loco del paese, della piscina e dell’associazione Asd Acquablu: il paese ai piedi del monte Fuso fa da cornice a manifestazioni per bambini, ragazzi e adulti. Sabato sera ritorna la «Gimkana Trattoristica», al centro polivalente di Campora, inizio alle 19; la serata proseguirà poi con la Festa della birra artigianale. Chiuderà questa prima settimana d’agosto a Campora, la ventisettesima edizione del «Green volley Campora».

L'ASSOCIAZIONE TEATRALE «EL BORNISI»

La celebre commedia di William Shakespeare «Sogno di una notte di mezza estate» verrà proposta sabato sera a Urzano, alla casa museo Colibri, dall’associazione teatrale nevianese «El Bornisi». Ore 21, ingresso a offerta libera.

PARMA

SAN PROSPERO: GALLEGGIANTI, TRIONFO DELLA TRADIZIONE

Sfidando la colonnina di mercurio, sabato, a partire dalle 20,45, all’ombra del campanile della chiesa parrocchiale di San Prospero - tra i tavoli imbanditi a festa sulla pista da pallavolo - andrà in scena la «serata dell’anolino» organizzata e messa in piedi con regolare impegno da, ormai, tredici anni grazie ai soci e ai volontari del circolo ricreativo «Frontiera 70», lo storico sodalizio presieduto da Flavio Azzi. Una singolare kermesse estiva che è in grado di attirare ad ogni edizione l’attenzione di tutti, dai giovani alle famiglie con bambini fino ai nonni. Sarà una serata all’insegna della buona tavola quella che si appresta ad accogliere diverse centinaia di inguaribili buongustai: si partirà con un fresco aperitivo di benvenuto con sangria e stuzzichini e poi si potranno gustare gli anolini - rigorosamente preparati in casa da Floriana, una giovane «rezdora» di San Prospero - immersi nel brodo bollente con lessi al seguito, carne di manzo e di gallina, salsa verde e rossa, ripieno o polentino (preparato con formaggio, pan grattato e uova e poi avvolto in carta da forno e cotto nel brodo), sorbetto, torte e i liquori serviti simpaticamente con una carriola: il tutto accompagnato dall’immancabile lambrusco ma non solo. Per informazioni: Flavio (335/446584), Giovanni (334/7458816) oppure Davide (334/1195536). Le prenotazioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili a sedere.

PELLEGRINO

SOTTO IL CIELO DI MARIANO

Si svolgerà anche sabato a Mariano di Pellegrino Parmense la 23esima edizione della «Gran festa sotto il cielo d’estate». Dopo l’apertura degli stand alle 19, si ballerà con l’orchestra di Giacomo Maini.

RAMIOLA

SAGRA DELLA CACCIATORA CON POLENTA

A Ramiola torna con la 28° edizione, la «Sagra della cacciatora con polenta». Al campo sportivo, oltre alla cacciatora con polenta, si potranno gustare spalla cotta, polenta fritta, salumi, cotiche e fagioli, patatine fritte, torte fatte in casa e tante altre specialità. Gli stand gastronomici apriranno dalle 19, le orchestre inizieranno dalle 21. Sabato ad esibirsi sarà l’orchestra di Mirko Casadei. La sagra è stata organizzata grazie all’impegno di tanti volontari e amici del circolo «Due Fiumi» di Ramiola.

SALA BAGANZA

DIVERTENTE RITORNO AL MEDIOEVO

Weekend dedicato alla vita di corte tra esibizioni, laboratori, spettacoli e buona cucina: torna la quarantennale Sagra del Suffragio di San Vitale Baganza. Oltre al buon cibo, alle visite guidate e ai giochi per grandi e piccini chi arriverà nella frazione salese potrà vivere momenti d’altri tempi, tirando con l’arco e partecipando ai laboratori didattici sulla cucina dell’epoca, sulle antiche tecniche di tessitura «a tavolette» e «lucet», sulla creazione di abiti, ceramiche, scudi e spade in legno per i bimbi ed osservare le tecniche di addestramento medievali dei rapaci. La manifestazione medievale che prevede pranzi dalle 12,30 e cene all’aperto dalle 19,30, prenderà il via sabato alle 16,30 con una visita guidata tra gli artigiani e i vecchi mestieri. Non mancherà la musica. La manifestazione sarà inoltre impreziosita dalla mostra di pittura «Il borgo del Torrione. Antichi scorci di San Vitale» dell’artista Riccardo Capra, che sabato alle 18,30 donerà un quadro all’amministrazione comunale.

SORAGNA

TANTI MODI DI GUSTARE IL PESCE

Weekend di grande festa, a Soragna, per uno degli eventi di maggior successo nell’estate della Bassa: nell’area feste di via Veneto si terrà infatti la festa del pesce, organizzata dal locale circolo degli alpini con il patrocinio dell’amministrazione comunale soragnese. E' un weekend di musica e buona cucina: la cucina del gruppo soragnese delle penne nere preparerà infatti piatti tipici di pesce (e non solo), come fritto misto, paella, tortelli al branzino, luccio e pesce gatto, con servizio al tavolo. Non solo ottimi piatti a base di pesce, ma a Soragna sarà di scena anche la musica: sabato sera saranno infatti protagonisti Ringo & Samuel. Si terrà inoltre un’esibizione di ballo del duo soragnese Giacomo & Susy, in scena sull’ex pista di pattinaggio di via Veneto con il gruppo «Stelle Azzurre» di Cerea (Verona). La cucina aprirà alle 19: per informazioni e prenotazioni di tavoli, è possibile contattare i numeri 334-9229094 o 348-7301062 o consultare il sito www.alpinisoragna.it.

TARSOGNO

"DU BESTRAIAU", C'E' LA CUCINA ARGENTINA

La Famiglia Tarsognina organizza la 41° festa «Du Bestraiau», un appuntamento che coinvolge tarsognini, valligiani, turisti ed emigrati. La festa inizierà sabato pomeriggio alle 17 quando all’interno del museo dell’Emigrante, al pian terreno del cinema-teatro Ducale ci sarà la visita guidata al museo per far rivivere momenti che ricorderanno a tutti un passato economicamente povero ma ricco di inventiva e quanto abbiano fatto i tarsognini emigrati, gente capace ed intraprendente, gente che ha fatto onore alla terra delle loro origini e si sono distinti per il loro impegno anche oltreoceano. Ne seguirà l’inaugurazione di alcune mostre ed il rinfresco offerto dall’amministrazione comunale e poi, alle 20,45 al Ponte dei Tosini, sulla provinciale Tarsogno-Miramonti-Passo Centocroci, raduno e partenza della fiaccolata-processione che attraverso la vecchia strada del Monte raggiungerà il Prato Lungo e il rifugio «Du Bestraiau». Il lungo corteo guidato dal parroco don Ferdinando Cherubin, illuminato dalle torce e animato dalle preghiere e dai canti dei giovani, dopo quasi un’ora di marcia porterà i pellegrini a quota 1000, al rifugio che come d’incanto al loro arrivo si illuminerà a giorno e alle 22 il sacerdote celebrerà la messa al campo nella quale ricorderà tutti i soci della Famiglia Tarsognina defunti. L’altare sarà preparato all’interno della Cappellina in legno costruita nel 1977 dai primi consiglieri dell’associazione.

TIZZANO

CENA E BALLI ALLA FESTA DEL PD

Il circolo Pd di Tizzano è in festa, questo weekend, con la tradizionale Festa dell’Unità.

TRAVERSETOLO

FESTA DELL'AVANTI AL LIDO VALTERMINA

Il Lido Valtermina di Traversetolo ospita la festa provinciale dell’Avanti!, a cura del Partito Socialista Italiano: giovani e famiglie del territorio sono attesi buona cucina e serate danzanti. Per info: 348 2444456 o 331 5622924, dalle 14.30 alle 19.

FINALE DEL «LIVE SONG FESTIVAL»

Un grande varietà dal vivo, con la sfida dei migliori talenti canori selezionati in tutta Italia alternata a momenti di spettacolo, danza e comicità. Sabato alle 21.15 in piazza Vittorio Veneto si terrà l’attesa finale del «Live Song Festival», il concorso organizzato dall’associazione «Bottega di Orfeo» con il patrocinio del Comune di Traversetolo, giunto alla 14° edizione. L’ingresso all’evento è gratuito.

TRECASALI

LE MILLE ATTRAZIONI DELLA FIERA AGRICOLA

Continuano la fiera agricola, tra i campi di San Quirico, e la sagra di Trecasali, nel centro del paese. Sabato è il giorno del fast pulling con doppia pista e doppia slitta nell’area agricola, mentre in paese a tavola sarà servito il toro allo spiedo con possibilità di scegliere anche gnocchi ai formaggi o al soffritto. In pista, dalle 22, si ballerà con Discoinferno e a seguire, per il quinto anno, con dj Robertino. Nel programma della sagra in paese figurano anche mercatino ogni sera, possibilità di vedere da vicino i pony, mostra d’arte in sala civica e luna park.

VAL TIDONE

LUNGO LA VIA DEGLI ABATI

Anche per quest’anno, proprio in concomitanza con il periodo estivo dedicato al cavallo bardigiano, i «Cavalieri delle Terre di San Colombano» sono pronti a ripercorrere la Via degli Abati. La partenza è prevista per sabato da Nibbiano in Val Tidone: prima tappa doverosa a Bobbio (paese che ospita lo storico Luigi Magistretti, divulgatore della Via degli Abati) dove il gruppo terrà un incontro con il sindaco Andrea Pasquali. Info: 349/4923140.

VARANO MELEGARI

LA SAGRA NELL'ANTICO BORGO

L’antico borgo di Varano Melegari ospita «Varano in sagra». Numerosi gli eventi che si alterneranno fra gastronomia, spettacoli e musica. Sabato è in programma «winebar» in giardino e dalle 19, cena in rocca. Dalle 22 si balla nella corte del castello con Taro Taro Story.

VERNASCA

GUSTOSA ESCURSIONE TRA VIGNETI E CALANCHI

Sabato escursione tra vigneti e calanchi con degustazione finale al Parco Stirone e Piacenziano, area protetta piacentina che attraversa paesaggi diversi che vanno dall’ambiente fluviale fino alla collina. Per conoscerlo meglio sabato è in programma una camminata di 4 chilometri su e giù tra i vigneti e i calanchi del Monte La Ciocca, alla scoperta delle bellezze delle colline. Al termine ci si potrà fermare per un aperitivo a base di vino e prodotti tipici all'azienda vitivinicola di Illica Vini, produttore di vini biologici. Il ritrovo è per sabato alle 15.30 all’Azienda Illica Vini a Case Barani, nel comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi entro le 18 di oggi contattando la guida Elena Maffini di Eureka Coop al numero 3337094460.

ZIBELLO

CENA BENEFICA SOTTO LE STELLE

Una grande cena in corte, sotto le stelle, per sostenere i lavori di restauro della monumentale chiesa collegiata di San Giovanni Battista in Pieveottoville. L’appuntamento è in programma sabato nella corte della casa canonica. Una bella occasione per gustare varie specialità tipiche. Info ai numeri 3280975156 e 3334399756 (dopo le 18).

TOSCANA

AQUILEA

LA SAGRA DELLA ZUPPA

Si svolge in questo primo weekend d’agosto la quarantaduesima edizione della Sagra della Zuppa a Aquilea (Lucca). Il piatto forte di questa manifestazione è per l’appunto la zuppa che è fatta con le verdure locali ed insaporita da erbe spontanee tipiche della zona. Ci sarà anche la disfida della zuppa, momento clou della manifestazione, che ogni anno mette a confronto gli chef della zona. Oltre alla zuppa si potranno gustare i maccheroni fatti a mano, gnocchi, grigliate, dolci con la torta co’becchi. Ogni sera gli stand apriranno alle 19.30 e si dopo potrà ballare il liscio.

CARRARA

LA GARA DELLA SOLIDARIETA'

Ad Avenza, vicino a Carrara, si svolge la venticinquesima edizione della Sagra della Solidarietà. Gli stand gastronomici che stanno sotto la Torre di Castruccio apriranno alle 19,30 e accoglieranno le prelibatezze della cucina casalinga locale.

GRUPPI MUSICALI IN PIAZZA ALBERICA

Inseriti nel calendario della manifestazione «Carrara Estate 2017» sabato sera si esibiranno due gruppi musicali in piazza Alberica dalle 21,30. Sabato sera sarà la volta del jazz con Bill Laurence in «Snarky Puppy».

CECINA

LA FESTA DELLA COZZA

Continua la quarantaseiesima edizione della Festa della Cozza. La festa propone un ricco menù a base di pesce in particolare con la zuppa di cozze e il caciucco, ma ci sarà anche la carne alla brace. Gli stand gastronomici apriranno alle 19,30 e ci sarà animazione e musica dal vivo.

FIVIZZANO

FOCACCETTE DA GUSTARE

Terminerà in questo weekend la Sagra della Focaccetta. La diciannovesima edizione della sagra che propone come piatto principe la tipica focaccetta lunigianese a base di grano e granoturco e cotta nei testi di terracotta. Si potranno degustare le focaccette accompagnate da formaggi e salumi ma anche le altre tipiche specialità lunigiane.

FOSDINOVO

LA SAGRA DELLA TORTA

Continua la sagra della torta dove ci saranno i prodotti tipici a km zero. Nel menù ci sono: ravioli, testaroli, grigliate, porchette ed in particolare torte dolci e salate e pane di produzione propria. Gli stand apriranno alle 19. Ci sarà musica dal vivo fino a tarda notte.

MARINA DI MASSA

CIBI DI STRADA DA TUTTO IL MONDO

In piazza Betti continua l’appuntamento con «Cibo di strada da tutto il mondo». Una manifestazione dove si potranno mangiare specialità da varie zone del mondo, assistere a spettacoli e ballare le danze latino americane guidati da maestri.

PIETRASANTA

UN TUFFO NEL MEDIOEVO

Pietrasanta torna indietro nel tempo, più precisamente nel Medioevo. Fulcro della manifestazione sarà il centro storico, le mura antiche, il Palazzo Pretorio, la Torre delle Ore, piazza Duomo e la Chiesa Sant'Agostino che ospitano le giornate dedicate al Medioevo. La città sarà invasa da cavalieri, dame, scudieri, sbandieratori, musicisti, e artigiani e le vie principali saranno colorate dai colori della città. Si potrà ammirare il mercatino, le esibizioni, i giochi col fuoco, lo spettacolo dei falconieri e poter gustare cene a tema nel Chiostro di San Agostino, o nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. Sabato alle 18 aprirà il mercatino e l’accampamento militare. A seguito inizieranno gli spettacoli e le esibizioni in piazza. Alle 19 ci sarà il torneo degli Arceri in piazza Teatro e alle 20 inizierà la cena a tema Sant’Agostino. Alle 21.15 inizieranno le esibizioni medioevali dal vivo per le strade del centro e alle 22 continueranno, fino a mezzanotte, gli spettacoli in piazza tra sbandieratori, musici, giochi di fuoco e combattenti.

SAN GIULIANO TERME

PAPPARDELLE IN TUTTE LE SALSE

In questo weekend si svolge la Festa della Pappardella. Il menù per questa manifestazione sarà molto ricco e tra i piatti speciali ovviamente ci saranno le pappardelle condite con il sugo di cinghiale, funghi o ragù. Come seconda portata ci sarà la grigliata di carne e il tutto sarà accostato al buon vino toscano. La festa è organizzata dal Circolo Arci La Pergola di Agnano. La cena si aprirà alle 19,30 a seguire ci sarà la musica e si potrà ballare.

LIGURIA

LA SPEZIA

SI ACCENDE IL "PALIO DEL GOLFO"

Entra nel vivo, in questo weekend, la novantaduesima edizione del Palio del Golfo. Sabato, alle 15.30 ci sarà la stazzatura e il controllo delle imbarcazioni in piazza del Mercato. Alle 18 si potrà ammirare l’esposizione statica delle auto e delle moto storiche in piazza Chiodo e alle 20.30 ci sarà la cena delle Borgate in corso Cavour. Dalle 21.30 alle 22 ci saranno le prove di abilità cronometrata di auto e moto storiche. E, sempre alle 21.30, al Teatro Civico ci sarà il concerto di Jenny Fumanti.

RAPALLO

IL TROVATORE ALL'OPERA FESTIVAL

Inserito nella rassegna «Opera Festival», nel Parco di Villa Tigullio, si svolgerà il primo spettacolo con l’esibizione del «Trovatore» . La manifestazione è in collaborazione con la Fondazione Pavarotti e nasce per promuovere la formazione dei giovani lirici e il mantenimento e la diffusione della lirica italiana.

SARZANA

LA SOFFITTA NELLA STRADA

Sabato inizia a Sarzana l’imperdibile appuntamento con «La soffitta nella strada» e durerà fino al 20 agosto. Dalle 16 a mezzanotte, la deliziosa cittadina ligure sarà letteralmente invasa da espositori da tutte le parti del mondo. Tra le bancarelle si possono trovare mobili di antiquariato, abiti vintage, pellicce, accessori d’epoca. Gioielli antichi, pizzi antichi, bigiotteria pregiata, oggetti di antiquariato orientale, stampe, libri antichi e oggetti da collezione. «La soffitta nella strada» di Sarzana è una delle manifestazioni più antiche e conosciute d’Italia.

ZOAGLI

LA MADONNA DEL MARE

Sabato sera a Zoagli si svolgerà la tradizionale festa in onore della Madonna del Mare. Alle 21.30 sarà celebrata la messa sulla rotonda della passeggiata, ci sarà la fiaccolata dei sub con la posa dei lumini in mare. Alle 23 inizierà lo spettacolo pirotecnico.

ADRIATICO

CASTIGLIONE DI RAVENNA

CORPOSAMENTE FESTIVAL

Sabato, nel giardino del Palazzo Grossi, continuano le serate con spettacoli, concerti e gusto all’interno del parco, a partire dalle 19.30 per il Corposamente Festival.

CERVIA

MUSICA IN STAZIONE

Fino al 20 agosto, ogni mattina i turisti che scenderanno nella stazione di Cervia saranno accolti da musica. Ad inaugurare questa bellissima iniziativa sarà Lello Cortesi, con il concerto «Cello solo». Sabato mattina si esibirà Giulia Vasapollo con «Celtic solo».

IN MEMORIA DI WALTER CHIARI

Sabato alle 21 in piazza Garibaldi si svolgerà «Il Sarchiapone»: il concorso per i giovani talentuosi comici in memoria di Walter Chiari. Oltre al concorso si potrà assistere al «Premio Walter Chiari».

MILANO MARITTIMA

MOSTRA D'ANTIQUARIATO

Per tutto il weekend, l’isola pedonale di Milano Marittima sarà il luogo dove si potrà ammirare la terza Mostra d’Antiquariato. Hanno aderito più di cinquanta antiquari da tutte le zone d’Italia.

RICCIONE

DEEJAY ON STAGE

Durerà per tre settimane, l’estate della musica targata Radio deejay insieme al Comune di Riccione: tantissimi eventi in diretta da piazzale Roma. Sabato sera si esibiranno Fabio Rovazzi, Nilla Zilli e Michele Bravi.

RIMINI

LE SPECIALITA' DEL CIBO DI STRADA

In piazza Federico Fellini approda lo «Streetfood 4Wheels», per la seconda tappa dello street food dedicato alle migliori specialità del cibo di strada.

IL TIBERIO MUSIC FESTIVAL

Continua il Tiberio Music Festival al Parco Marecchia: sono serate dedicate alla musica reggae, elettronica e pop. Ci saranno stand gastronomici che proporranno i prodotti tipici e sarà anche allestita una zona bimbi. Il programma prevede le esibizioni di deejay provenienti da tutto il mondo come: Cedric dalla Jamaica, Inty dalla Francia, From Sugar Cane dall’America e tanti altri ancora.