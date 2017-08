Fiera agricola, sagre e tanto gusto: l'agenda della domenica

BARDI

A LAGO MONTI LA GRANDE BELLEZZA DEL CAVALLO BARDIGIANO

Continua la mostra nazionale del Cavallo Bardigiano a Lago Monti di Bardi. Un’occasione tanto tradizionale quanto prestigiosa per ammirare questi splendidi animali impegnati nel concorso morfologico e in spettacoli equestri relativi a diverse discipline sportive, così come nelle prove attitudinali all’interno del 10° Memorial Pietro Curati. L’apice della mostra sarà raggiunto domenica, a iniziare dalle 9, con sfilate, premiazioni, spettacoli equestri, vendita di equini e grandi performance, a cui farà seguito attorno alle 12,30 l’attesa proclamazione del campione e della campionessa della mostra. Nel pomeriggio la manifestazione andrà avanti con nuovi show, il «X memorial Pietro Curati» alle 16,30, con prova attitudinale, «gimkana veloce» e premiazioni. Per finire, alle 18, si terrà il sorteggio della lotteria. Funzioneranno alcuni punti ristoro, in cui i visitatori avranno l’opportunità d’assaggiare i piatti e i vini tipici del territorio. A fare da sfondo alla kermesse, come di consueto, vi sono numerosi banchi di attrezzature zootecniche, articoli di sport equestre ma anche stand di abbigliamento, hobbistica e tanto altro ancora. Ingresso libero.

IL MERCATO DI FORTE DEI MARMI

Arriva a Bardi la moda di Forte dei Marmi. Domenica, a partire dalle 8 della mattina fino alle 19, il celebre mercato della Versilia farà tappa nel capoluogo valcenese con circa 40 bancarelle che si riverseranno nelle vie centrali del paese proponendo marchi prestigiosi di abiti, calzature e molto altro.

BEDONIA

MONTE PENNA, SPORT E RISTORO

Weekend di sport, musica e gastronomia sul Monte Penna: sono aperte le due baite e le sale dei due rifugi, quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai, pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini che sceglieranno questa splendida foresta ed il parco naturale per passare momenti indimenticabili. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro e domenica a mezzogiorno possibilità di gustare in entrambe le baite pane nostrano, polenta, selvaggina, asado, grigliate, arrosti, salumi e formaggi e anche qualche fungo porcino fresco. Dalle 15 musica, danze con orchestrina e con il fisarmonicista Mirko Capolungo e dalle 17 merenda.

BORE

"RIDER'S NIGHT", EVENTI DEDICATI ALLE DUE RUOTE

Continua in località Ferrari di Bore la terza edizione di «Rider’s Night», che quest’anno sarà ancora più ricca di eventi, sport, musica e convivialità. L’evento è organizzato dall’Associazione Filippo Ferrari Vittime della Strada, nata il 25 febbraio 2016, in memoria di Filippo Ferrari, giovane pilota originario di Bore, prematuramente scomparso in un incidente stradale. L’obiettivo dell’associazione è quello di organizzare e promuovere eventi e iniziative atti a sensibilizzare la popolazione sul tema delle stragi stradali. Per questa ragione il ricavato della Rider’s Night, come per le precedenti edizioni, sarà destinato alla realizzazione di progetti benefici legati a queste tematiche. Sono giorni all’insegna dello sport su due ruote, con la partecipazione di grandi piloti. La madrina della manifestazione sarà la stella del motocross femminile e campionessa mondiale Kiara Fontanesi. Insieme a lei molti altri campioni delle due ruote, della velocità e dell’off-road, che sostengono la manifestazione con la loro presenza.

Domenica torna il freestyle mozzafiato di Daboot, con altri tre spettacoli, mentre dedicato alle moto da strada ci sarà il motogiro: un percorso panoramico sulle colline di Bore e dintorni, guidato dal mitico Vittoriano Guareschi La sera, cena e ballo liscio per chiudere in bellezza. Info: associazionefilippoferrari@gmail.com.

BORGOTARO

IL MERCATINO DELL'ARTIGIANATO

Partirà domenica, nel quartiere di San Rocco, vicino alla chiesa, e proseguirà in tutti i giorni festivi del mese, il Mercatino di artigianato valligiano. Verrà inoltre allestito, nello stesso luogo, il «Mercatino delle pulci»: oggetti di piccolo antiquariato, modernariato e piccole collezioni. Apertura sarà dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

MOSTRA «INCISIONI DAL MONDO»

Continua a Borgotaro, nel Museo delle Mura, la mostra «Incisioni dal mondo», organizzata da Rita Lauto, esperta di arte moderna e contemporanea. Arnaldo Pomodoro, Alberto Burri, Piero Dorazio sono alcuni degli artisti esposti fino al 23 agosto. Ingresso libero, info 0525-96796.

CALESTANO

ASSISTENZA PUBBLICA: GRANDE FESTA

Prosegue la grande festa dell’Assistenza pubblica a Calestano. Domenica la festa continua nella maniera più tradizionale con la cucina tipica del territorio: tortelli, penne alla calestanese, pesto di salamino alla griglia, spalla cotta, fagioli, patatine, polentina. Nel dopo cena, spazio alle danze con l'orchestra e «Battaglini e Conti» nella serata di domenica; novità assoluta sarà che per la prima volta si ballerà su una pista d’acciaio. Nell’area della festa ci sarà spazio anche per i bambini sia con i giochi classici del parco giochi adiacente alla festa, sia in altri piccoli spazi a loro dedicati con gonfiabili.

CASALE DI TORNOLO

LA FESTA PATRONALE

Domenica festa patronale di San Pietro in Vincoli per la frazione di Casale di Tornolo: alle 15 apertura banco di beneficenza, alle 16 messa solenne e processione. Alle 17.30 concerto della banda di Tarsogno diretta da Roberto Fasano e rinfresco per tutti.

CASTELNUOVO FOGLIANI

LA FESTA DELL'ALLEGRIA

Quarantesima festa dell’allegria, fino a lunedì a Castelnuovo Fogliani di Alseno. Si esibiranno le orchestre Fratelli Scarabelli e Luca Caminati (domenica) e Ringo e Samuel (lunedì). Domenica si potranno gustare anatra e fritto misto di mare e lunedì la polenta farcita.

COLORNO

LE VISITE ALLA REGGIA

Nel mese di agosto le visite alla Reggia si svolgono da martedì a venerdì alle 11 e alle 16; sabato, domenica e festivi alle 10, 11, 15 e 18. La visita dura circa 70 minuti. Tel. 0521312545.

COMANO

AL LAGO PADULI IL SIMPATICO FOLLETTO DEI BOSCHI

Four Seasons Emilia Romagna, con la guida ambientale escursionistica Antea Franceschin, organizza domenica una piacevole giornata dedicata alle famiglie e ai bambini (attività adatta a partire dai 5 ai 12 anni). Un buffo folletto del bosco armato di una «valigia delle meraviglie» accompagnerà i partecipanti nel suo viaggio intorno al Lago Paduli, tra Emilia Romagna e Toscana. Diverse tappe, giochi, sfide con le famiglie e tante avventure da vivere con la nostra simpatica guida. Si partirà in Emilia Romagna per ritrovarsi poi in Toscana: dalla diga del Lago Paduli (1150), al Lago Squincio (1240) e giro nelle antiche faggete dei Carbonai. La parola d’ordine sarà: educazione non-formale. Le tematiche trattate saranno le seguenti: biodiversità, evoluzione della Terra, i 5 sensi, interazione con l’ambiente circostante, botanica, zoologia, geologia, teatralità a tutto tondo. Info e prenotazioni: entro sabato alle ore 13 presso la segreteria Fsnc Emilia-Romagna: tel. 338/3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it (Dislivello: quasi nullo; lunghezza: 5,5 km).

CORNIGLIO

LA CAROVANA DEL TEATRO MEDICO IPNOTICO

Nei Parchi del Ducato è in viaggio una strana carovana: sono i burattini del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine e Veronica Amborsini con «La gita scolastica», l’incredibile avventura di un gruppo di burattini-bambini alla scoperta dei Parchi del Ducato. Primo appuntamento a Corniglio, domenica alle 17 nella piazza superiore del Castello. Lo spettacolo è una storia animata con il linguaggio del teatro d’arte dei burattini ed è sognante e crudele come una favola. La storia racconta di un cattivo maestro che non riusciva a domare una classe di ragazzi difficili. Decise così di mandarli in gita nei Parchi del Ducato a bordo di uno scalcinato furgone. Il gruppo attraverserà i Parchi del Ducato e a Corniglio la stravagante carovana arriva sullo sfondo del maestoso castello e incontra il fantasma di una Dama dell’Ottocento che ricorda Maria Luigia. Sarà lei? Ingresso libero e gratuito. Per info: 0521802688. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella palestra comunale.

FIDENZA

NOTTE DELLE PIEVI: I TESORI DEL ROMANICO DA SCOPRIRE

Domenica si rinnoverà l’appuntamento con «La notte delle Pievi»: un’occasione imperdibile per scoprire, al chiaro di luna, i preziosi tesori del Romanico conservati a Fidenza e nelle sue frazioni. Il programma prevede, con partenza alle ore 20, una visita guidata itinerante a cura di Alessandra Mordacci, direttrice del Museo del Duomo di Fidenza, iniziando proprio dalla Cattedrale di Borgo, proseguendo alla Pieve di San Tommaso Becket a Cabriolo e infine arrivando all’Abbazia di Santa Maria Assunta a Castione Marchesi. La serata prevede l’accompagnamento musicale di Alessandra Vavasori (canto) e Richard Benecchi (liuto medievale e voce). L’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Sarà messo a disposizione anche un bus per gli spostamenti (da Fidenza a Cabriolo, da Cabriolo a Castione Marchesi e ritorno a Fidenza) e chi desidera usufruirne dovrà comunicarlo al momento della prenotazione allo IAT Casa Cremonini - piazza Duomo, 16 Fidenza – con telefono 0524 83377 o via e-mail a iat.fidenza@terrediverdi.it. Contestualmente il Museo del Duomo e diocesano annuncia la chiusura estiva, da lunedì 7 agosto sino a lunedì 21 compreso. È in programma, però, un’apertura straordinaria, proprio a Ferragosto: dalle ore 16.00 ci sarà una visita guidata a tema, dedicata all’iconografia mariana nelle collezioni del Museo Diopcesano, in particolare ai dipinti raffiguranti la Madonna Assunta, come la tela firmata dal pittore cremonese Vincenzo Campi (1576) con la Madonna Assunta in cielo adorata da S. Rocco e dal committente. L’ingresso sarà gratuito, mentre è consigliata la prenotazione a: Museo del Duomo di Fidenza - via Don Minzoni 10/A – telefono e fax 0524 514883 e-mail museoduomofidenza@gmail.com oppure a: IAT Casa Cremonini - piazza Duomo, 16 Fidenza telefono 0524 83377 e-mail iat.fidenza@terrediverdi.it.

LA RASSEGNA «CLASSICO»

Secondo appuntamento con «Classico», la rassegna organizzata dall’associazione Jamais Vu negli spazi dell’ex liceo di piazza Matteotti e nell’adiacente «piazzetta svelata» tra le piazze Pontida e Verdi. Domenica nella piazzetta si esibiranno i My gravity girls. Sarà possibile visitare negli spazi del piano terra dell’ex liceo la mostra «Macedonia (di frutta)» di Notawonderboy, con surreali illustrazioni. La serata, a ingresso gratuito, avrà inizio alle 18,30.

GATTATICO

LA FESTA DEL GRANO DI OLMO

Continua la Festa del grano di Olmo di Gattatico, un evento che ogni anno viene preso d’assalto anche da tanti buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti da Parma e provincia. La Festa del grano di Olmo vuole rendere omaggio agli antichi mestieri proprio nello stesso modo in cui venivano svolti, nel secolo scorso, come la trebbiatura del grano, la raccolta del mais e la cottura del famoso formaggio locale: il Parmigiano Reggiano, la preparazione della polenta, la cottura del pane e la pigiatura dell’uva. Le serate passeranno allegramente grazie ad animazioni, gare di trattori (traino ed aratura), giochi, commedie comiche e cabaret. Non mancheranno tanta musica e ballo liscio: ogni sera un’orchestra diversa allieterà gli ospiti. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it.

LAGDEI

SCENDE "LA NOTTE DEL PIPISTRELLO"

Ci sono occasioni, questo weekend in Alta Val Parma, per togliersi dal bollore della pianura e della città.

Domenica divertimento assicurato con «Carta, bussola e... orienteering!», una sfida all’ultima lanterna, con un gioco che appassiona i bambini, ma non solo. Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, alla ricerca dei punti segnalati dalle lanterne per arrivare a completare il percorso per primi e vincere un simpatico omaggio. Info 3288116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it.

LANGHIRANO

FESTA DELLA CAPPELLINA

Continua la tradizionale Festa della Cappellina, in località Costa di Castrignano, tra i boschi sopra Langhirano. Domenica ci sono anche la torta fritta e musica in serata.

LESIGNANO

LA FESTA «ROSMARINO ESTATE»

L’Associazione «Il Rosmarino» di Lesignano organizza da diversi anni la festa «Rosmarino Estate». Anche domenica l’area parrocchiale di Lesignano farà da cornice a due serate di buona cucina, musica e balli: dalle 19 cena con servizio al tavolo con cucina tipica.

VISITE GUIDATE A BADIA CAVANA

Anche domenica, il complesso monumentale di Badia Cavana è visitabile a cura a cura di Melusine Associazione Culturale. Le visite guidate si terranno ogni ora dalle 16 alle 19. Tel. 338 631090, 338 4336671.

TORTA FRITTA ALLA LONGAROLA

Torta fritta preparata con le farine biologiche domenica dalle 20 alla Longarola.

MONCHIO

CACCIA AL TESORO AUTOMOBILISTICA

Torna, domenica, la Caccia al tesoro automobilistica delle Corti, la divertentissima manifestazione che ormai da anni richiama a Monchio tantissimi automobilisti che si sfidano alla ricerca dell’ambito tesoro. Ritrovo e iscrizioni alle 12.30 in piazza Ca’ Boneto.

MULAZZO

"BANCAREL'VINO", TRE GIORNI DA GUSTARE NEL BORGO

A sei anni dall'alluvione del 25 ottobre 2011 che la inghiottì completamente, piazza XXV Settembre a Mulazzo, in Lunigiana, torna ad avere un ruolo da protagonista nell'ambito della 34esima edizione di «Bancarel'Vino», la tre-giorni che fino a domenica anima il borgo storico. Ricostruita e inaugurata lo scorso 25 aprile, la piazza ospiterà le «Cene di Bancarel'Vino», ovvero gli stand della gastronomia dove sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione lunigianese, accompagnati dai vini in concorso della provincia di Massa Carrara. Ospite d'onore della 34esima edizione sarà il Consorzio Vino Chianti. «Bancarel'vino» non sarà soltanto vino e cibo, ma anche tante altre iniziative dove la cultura enogastronomica si fonde con la tradizione libraria. Quest'anno saranno oltre 40 i vini in degustazione che i produttori in concorso a «Bancarel'Vino» esporranno sui banchi allestiti nella piazza principale del borgo di Mulazzo. Il momento clou della rassegna è come sempre rappresentato dall'attribuzione del «Premio Bancarel'Vino», che viene assegnato ai tre vini migliori fra bianco, rosso e rosato, selezionati fra le seguenti categorie: Doc Colli di Luni, Doc Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magra, Igt Toscana.

Per il gran finale di domenica sono previsti due diversi momenti musicali tutti dedicati ai giovani.

NEVIANO

FIERA D'AGOSTO A SCURANO

L’estate scuranese prosegue domenica con la tradizionale Fiera d’Agosto a cura dell’associazione Pro Scurano: per tutto il giorno Scurano ospiterà il mercato, con bancarelle di ogni tipo, impagliatori e cestai da Canossa, e attività di diverso tipo per tutte le età. Novità dell’edizione 2017 sarà lo spettacolo per i più piccoli «La zuppa di sasso» alle 16.30 con ingresso gratuito. Ad arricchire il programma anche la ventunesima camminata non competitiva, da Scurano ai sentieri del Monte Fuso. Cena all’area feste dalle 19.30, seguita dall’esibizione dell’orchestra di Daniele Desideri e Rebecca Bonoldi.

LE ATTIVITA' A CAMPORA

Un fine settimana denso di attività a Campora, a cura della Pro Loco del paese, della piscina e dell’associazione Asd Acquablu: fino a domenica, il paese ai piedi del monte Fuso farà da cornice a manifestazioni per bambini, ragazzi e adulti. Chiuderà questa prima settimana d’agosto a Campora, la ventisettesima edizione del «Green volley Campora».

PARMA

DOMENICA SUGGESTIVO SAFARI AL CHIARO DI LUNA

Domenica alle 21 a Villa Meli Lupi, avrà luogo una suggestiva visita notturna con la guida ambientale Roberto Montanari che condurrà i partecipanti in un safari al chiaro di luna per scoprire la vita dopo il calar del sole della flora e della fauna notturna che popola il parco romantico dei Marchesi Meli Lupi di Soragna. Ritrovo ore 20.45, costo 10 euro.

PELLEGRINO

SOTTO IL CIELO DI MARIANO

Continua domenica a Mariano di Pellegrino Parmense la 23esima edizione della «Gran festa sotto il cielo d’estate». Domenica si terrà il pranzo alle 12,30 mentre alla sera si ballerà con l’orchestra Renzo e i menestrelli.

POLESINE

IN BARCA SUL GRANDE FIUME

Itinerari in barca sul Grande fiume domenica pomeriggio, a Polesine. Partenze alle 15.30 e alle 17.15 dall’attracco di Polesine. Necessaria la prenotazione al 3385951432.

RAMIOLA

SAGRA DELLA CACCIATORA CON POLENTA

A Ramiola continua con la 28° edizione, la «Sagra della cacciatora con polenta». Al campo sportivo, oltre alla cacciatora con polenta, si potranno gustare spalla cotta, polenta fritta, salumi, cotiche e fagioli, patatine fritte, torte fatte in casa e tante altre specialità. Gli stand gastronomici apriranno dalle 19, le orchestre inizieranno dalle 21. Domenica si continuerà a ballare con Gabriele Zilioli e la sua orchestra. La sagra è stata organizzata grazie all’impegno di tanti volontari e amici del circolo «Due Fiumi» di Ramiola.

RUBBIANO

LA SAGRA DI SAN FERMO

Domenica dalle 19.30, nella piazza della chiesa e nel centro storico, si svolgeranno i festeggiamenti della sagra patronale dedicata a San Fermo. Nel corso della festa saranno serviti torta fritta e salume, torte caserecce. La serata sarà allietata da tanta musica e giochi. Il ricavato della serata sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Rubbiano.

SALA BAGANZA

DIVERTENTE RITORNO AL MEDIOEVO

Weekend dedicato alla vita di corte tra esibizioni, laboratori, spettacoli e buona cucina: continua la quarantennale Sagra del Suffragio di San Vitale Baganza. Oltre al buon cibo, alle visite guidate e ai giochi per grandi e piccini chi arriverà nella frazione salese potrà vivere momenti d’altri tempi, tirando con l’arco e partecipando ai laboratori didattici sulla cucina dell’epoca, sulle antiche tecniche di tessitura «a tavolette» e «lucet», sulla creazione di abiti, ceramiche, scudi e spade in legno per i bimbi ed osservare le tecniche di addestramento medievali dei rapaci. La due-giorni medievale, che prevede pranzi dalle 12.30 e cene all’aperto dalle 19.30, continua domenica. Alle 12, corteo e cerimonia medievale; alle 16.30 scatterà la caccia al tesoro per le vie del borgo seguita, alle 18, da giochi per tutta la famiglia. Non mancherà la musica.

SANTA MARIA DEL TARO

SI GUSTANO I FUNGHI PORCINI

Domenica a Santa Maria del Taro sagra del fungo porcino: dal primo pomeriggio stand gastronomico, mercatini, gonfiabili per bambini e dalle 18.30 musica e danze nel salone delle feste della Proloco.

SORAGNA

TANTI MODI DI GUSTARE IL PESCE

Weekend di grande festa, a Soragna, per uno degli eventi di maggior successo nell’estate della Bassa: nell’area feste di via Veneto si svolge infatti la festa del pesce, organizzata dal locale circolo degli alpini con il patrocinio dell’amministrazione comunale soragnese. Anche domenica e lunedì, serate di musica e buona cucina: la cucina del gruppo soragnese delle penne nere preparerà infatti piatti tipici di pesce (e non solo), come fritto misto, paella, tortelli al branzino, luccio e pesce gatto, con servizio al tavolo. Non solo ottimi piatti a base di pesce, ma a Soragna sarà di scena anche la musica: domenica toccherà a Barbara Lucchi e Massimo Venturi, mentre lunedì si esibirà l’orchestra Ivana Group. In tutte le serate, la cucina aprirà alle 19: per informazioni e prenotazioni di tavoli, è possibile contattare i numeri 334-9229094 o 348-7301062, o consultare il sito www.alpinisoragna.it.

TARSOGNO

"DU BESTRAIAU", C'E' LA CUCINA ARGENTINA

Domenica continua la festa «Du Bestraiau», un appuntamento che coinvolge tarsognini, valligiani, turisti ed emigrati. Domenica grande festa campestre: fin dalle prime ore del mattino esperti cuochi di origini Argentine cucineranno a fuoco lento e con legna di faggio del monte Zuccone l’Asado: una carne magra di vitello lasciata rosolare lentamente, girata e rigirata, unta da particolari intingoli di erbe aromatiche e legata su appositi telai in acciaio. Intanto lo staff della grande cucina preparerà il risotto con i funghi porcini e grigliate di patate e altre verdure. A mezzogiorno la distribuzione del pranzo sulle tavole al fresco della secolare pineta dove troveranno posto i commensali e nel pomeriggio la musica degli F.104 animerà la festa campestre. Il presidente Filippo Camisa ed il consiglio direttivo ringrazieranno i convenuti, consegneranno alcuni riconoscimenti e daranno loro l’appuntamento per il prossimo anno.

TIZZANO

CENA E BALLI ALLA FESTA DEL PD

Il circolo Pd di Tizzano è in festa, questo weekend, con la tradizionale Festa dell’Unità. La festa prosegue fino a domenica. E' in programma anche la presentazione del libro "Dal Pci al Pd" con i parlamentari Patrizia Maestri, Giorgio Pagliari e Giuseppe Romanini.

A SCHIA TORNA IL FESTIVAL DELLO SPORT IN MONTAGNA

Il Festival dello sport in montagna torna domenica a Schia, nel cuore del Parco dei Cento Laghi. Quale miglior cornice nella quale fare sport all’aria aperta, se non quella dei Parchi: le aree protette sono il luogo ideale per un corretto stile di vita in movimento. Per questo, domenica dalle 11 alle 18 si svolge a Schia di Tizzano Val Parma, nel Parco dei Cento Laghi, la terza edizione dello Skia Sport Day, un vero e proprio «Festival dello sport in montagna» ideato ed organizzato da Associazione Pro Schia Monte Caio e Parchi del Ducato, dedicato a discipline sportive, a partire da quelle più legate allo sport in natura. Grazie alla presenza di qualificati istruttori e associazioni sportive e clubs del territorio, i partecipanti avranno la possibilità di assistere a presentazioni, dimostrazioni e soprattutto di provare direttamente le diverse discipline sportive. Tra le varie attività, si segnala, per tutta la giornata, quella con gli asini: il battesimo della sella per i neofiti, brevi trekking per i ragazzi, il grooming, con questi splendidi e dolci animali. L’attività è adatta per bambini dai 2 anni.

TORRECHIARA

PORTE APERTE AL CASTELLO

Domenica 6 agosto c’è l’ingresso gratuito nel Castello di Torrechiara, come ogni prima domenica del mese, per iniziativa del ministero dei beni culturali. Inoltre e domenica ci sono i tour del gusto «Food from Love», con partenza da Parma o da Torrechiara per piccoli viaggi alla scoperta di come nascono Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano (per info Iat Parma 0521.218889 e Torrechiara 328.2250714). Per le visite in costume medievale con Bianca in Castello, questa domenica ci saranno solo due turni: alle 11 e alle 17, servizio guida (3 euro a persona, per info: 328.2250714).

TRAVERSETOLO

FESTA DELL'AVANTI AL LIDO VALTERMINA

Fino a domenica, il Lido Valtermina di Traversetolo ospita la festa provinciale dell’Avanti!, a cura del Partito Socialista Italiano: giovani e famiglie del territorio sono attese iniziative, buona cucina e serate danzanti. Per info: 348 2444456 o 331 5622924, dalle 14.30 alle 19.

TRECASALI

LE MILLE ATTRAZIONI DELLA FIERA AGRICOLA

La festa è doppia, il divertimento è unico. Questo il filo conduttore che lega la fiera agricola, tra i campi di San Quirico, e la sagra di Trecasali, nel centro del paese, per questo fine settimana. Domenica la mattinata è dedicata all’agricoltura. Dalle 9 dimostrazioni in campo di aratura con trattori d’epoca, esecuzione di lavorazioni agricole e dimostrazione di lavorazioni storiche di tutta la filiera del cece. In programma anche il campionato italiano della falce e alle 10.30 l’atterraggio dei paracadutisti. A seguire pranzo del trebbiatore. Alla sera riflettori accesi in paese. Tema del menu «Il vitello e il tartufo»: tra i piatti tagliatelle al tartufo, chicche al ragù di fiocchetto e vitello alla toscana. In pista si danzerà con Caffè Italia, solo musica italiana da ballare, e con il Celentano tribute show di Maurizio Schweizer, il re degli ignoranti. A seguire dj Mauro Scipioni. Nel programma della sagra in paese figurano anche mercatino ogni sera, possibilità di vedere da vicino i pony, mostra d’arte in sala civica, gara di scacchi domenica mattina e luna park. La fiera agricola si concluderà lunedì con il concerto Cantoni e la dimostrazione di antichi mestieri, mentre in paese ci si scatenerà con il Jumbo story e un menu all’insegna dei risotti salsiccia e porro, radicchio e taleggio, speck e zucchine (disponibile anche il tris) e pollo mistico (alla piastra con misticanza). Infine martedì in paese in tavola pisarei e fasò, bucatini cacio e pepe, vecchia di cavallo e in pista Walk of life.

VARANO MELEGARI

LA SAGRA NELL'ANTICO BORGO

L’antico borgo di Varano Melegari ospita fino a domenica «Varano in sagra». Numerosi gli eventi che si alterneranno fra gastronomia, spettacoli e musica. Domenica cena in Rocca dalle 19, mentre alle 21 quindici talenti varanesi si sfideranno nel «Varano's got talent». A mezzanotte in punto la festa si concluderà con il lancio dei palloncini dei desideri.



TOSCANA

AQUILEA

LA SAGRA DELLA ZUPPA

Si svolgerà in questo primo weekend d’agosto la quarantaduesima edizione della Sagra della Zuppa a Aquilea (Lucca). Il piatto forte di questa manifestazione è per l’appunto la zuppa che è fatta con le verdure locali ed insaporita da erbe spontanee tipiche della zona. Ci sarà anche la disfida della zuppa, momento clou della manifestazione, che ogni anno mette a confronto gli chef della zona. Oltre alla zuppa si potranno gustare i maccheroni fatti a mano, gnocchi, grigliate, dolci con la torta co’becchi. Ogni sera gli stand apriranno alle 19.30 e si dopo potrà ballare il liscio.

CARRARA

LA GARA DELLA SOLIDARIETA'

Fino a domenica ad Avenza, vicino a Carrara, si svolge la venticinquesima edizione della Sagra della Solidarietà. Gli stand gastronomici che stanno sotto la Torre di Castruccio apriranno alle 19.30 e accoglieranno le prelibatezze della cucina casalinga locale.

GRUPPI MUSICALI IN PIAZZA ALBERICA

Inseriti nel calendario della manifestazione «Carrara Estate 2017» domenica ci sarà la musica nuda «Leggera» di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

CECINA

LA FESTA DELLA COZZA

Terminerà domenica la quarantaseiesima edizione della Festa della Cozza. La festa propone un ricco menù a base di pesce in particolare con la zuppa di cozze e il caciucco, ma ci sarà anche la carne alla brace. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30 e tutte le sere ci sarà animazione e musica dal vivo.

FIVIZZANO

FOCACCETTE DA GUSTARE

Termina questo weekend la Sagra della Focaccetta. La diciannovesima edizione della sagra che propone come piatto principe la tipica focaccetta lunigianese a base di grano e granoturco e cotta nei testi di terracotta. Tutte le sere si potranno degustare le focaccette accompagnate da formaggi e salumi ma anche le altre tipiche specialità lunigiane.

FOSDINOVO

LA SAGRA DELLA TORTA

Fino a domenica si svolgerà la sagra della torta dove ci saranno i prodotti tipici a km zero. Nel menù ci sono: ravioli, testaroli, grigliate, porchette ed in particolare torte dolci e salate e pane di produzione propria. Gli stand apriranno alle 19 e domenica saranno aperti anche per il pranzo. Ci sarà musica dal vivo fino a tarda notte.

MARINA DI MASSA

CIBI DI STRADA DA TUTTO IL MONDO

Fino a domenica, in piazza Betti, si svolgerà l’appuntamento con «Cibo di strada da tutto il mondo». Una manifestazione dove si potranno mangiare specialità da varie zone del mondo, assistere a spettacoli e ballare le danze latino americane guidati da maestri.

PIETRASANTA, UN TUFFO NEL MEDIOEVO

Pietrasanta torna indietro nel tempo, e più precisamente nel Medioevo. Fulcro della manifestazione è il centro storico, le mura antiche, il Palazzo Pretorio, la Torre delle Ore, piazza Duomo e la Chiesa Sant'Agostino che ospiteranno le due giornate dedicate al Medioevo. La città sarà invasa da cavalieri, dame, scudieri, sbandieratori, musicisti, e artigiani e le vie principali saranno colorate dai colori della città. Si potrà ammirare il mercatino, le esibizioni, i giochi col fuoco, lo spettacolo dei falconieri e poter gustare cene a tema nel Chiostro di San Agostino, o nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa. Nella giornata di domenica alle 9 di mattina aprirà il mercato medioevale fino alle 12. Alle 19 ci sarà il torneo dei Balestieri della contrada San Paolino al parco della Lumaca. Alle 21.30 inizierà il corteo storico per le strade della città e alle 22 ci sarà la rievocazione storica con l’esibizione in piazza. Sono previsti giochi speciali e magie per i bimbi.

SAN GIULIANO TERME

PAPPARDELLE IN TUTTE LE SALSE

Continua la Festa della Pappardella. Il menù per questa manifestazione sarà molto ricco e tra i piatti speciali ovviamente ci saranno le pappardelle condite con il sugo di cinghiale, funghi o ragù. Come seconda portata ci sarà la grigliata di carne e il tutto sarà accostato al buon vino toscano. La festa è organizzata dal Circolo Arci La Pergola di Agnano. Tutte le sere, la cena si aprirà alle 19.30 a seguire ci sarà la musica e si potrà ballare.

LIGURIA

LA SPEZIA

SI ACCENDE IL "PALIO DEL GOLFO"

Entra nel vivo, in questo weekend, la novantaduesima edizione del Palio del Golfo. Nella giornata di domenica alle 15 ci sarà la riunione dei Capi Borgata e il Consiglio di regata nella sala giunta comunale di La Spezia. Alle 17 inizierà il Palio, con la gara femminile, nello specchio d’acqua antistante alla passeggiata Morin e alla 18 toccherà alla gara Juniores. Alle 19 inizierà il defilamento delle imbarcazione, alle 19.15 si svolgerà la commemorazione dei caduti in mare e alle 19.25 ci sarà la solenne apertura del Palio con la disfida remiera tra le borgate. Alle 22.30 inizierà il suggestivo spettacolo pirotecnico.

RAPALLO

IL TROVATORE ALL'OPERA FESTIVAL

Inserito nella rassegna «Opera Festival», nel Parco di Villa Tigullio, si svolgerà il primo spettacolo con l’esibizione del «Trovatore» . La manifestazione è in collaborazione con la Fondazione Pavarotti e nasce per promuovere la formazione dei giovani lirici e il mantenimento e la diffusione della lirica italiana.

GARA DI NUOTO IN NOTTURNA

Domenica dalle 21 a Rapallo si potrà vivere l’esperienza «Sea2sky…di notte». Ci si potrà tuffare nelle acque di San Michele di Pagana con il calar del sole. La manifestazione è una gara che mette alla prova i partecipanti con una nuotata di ottocento metri nel golfo. L’unico riferimento sono le boe luminose che segnalano la rotta. Sarà istituita una zona per il cambio sulla spiaggia di Trelo e da lì, con scarpe e torcia frontale, si partirà per la corsa lungo i sentieri della «Michelino»: un fuoristrada di quattro chilometri totalmente al buio.

MUSICA DA DISCOTECA IN SPIAGGIA

Domenica dalle 21.30 sul lungomare Vittorio Veneto di Rapallo si svolgerà Night on the Beach; una manifestazione che nasce per portare la musica da discoteca sulla spiaggia e poter trascorrere una serata di balli scatenati. In occasione di questa data, sarà ospite il deejay Molella.

RIGATTIERI PER UN GIORNO

Domenica dalle 9 alle 17, in via Mameli, a Rapallo torna «Garage Sale- Rigattiere per un giorno»: si potranno esporre oggetti trovati in solaio o in cantina che possono incuriosire o servire il pubblico. Il mercatino è organizzato dall’associazione Egoenergyfreetime Mercatino «svuota cantine».

SARZANA

IL LABORATORIO D'ARTE «LA CALADRINIANA»

Domenica inizia, in piazza Calandrini, il laboratorio d’arte all’aperto chiamato «La Calandriniana», dove saranno ospitati artisti internazionali e giovani pittori che lavoreranno davanti al pubblico. La manifestazione durerà fino al 20 agosto, per tutte le domeniche.

LA SOFFITTA NELLA STRADA

A Sarzana l’imperdibile appuntamento con «La soffitta nella strada» durerà fino al 20 agosto.

SI CONCLUDE IL FESTIVAL PIANISTICO

Si conclude con l’esibizione in programma domenica sera, il XXIII Festival Pianistico «Città di Sarzana», al Salone Porticato della Fortezza Firmafede. Alle 21.15 ci sarà l’esibizione intitolata «Giovani talenti» con l’esibizione di Sarah Giannetti al pianoforte, che interpreterà le musiche di Bach, Schubert e Chopin.

ADRIATICO

CERVIA

MUSICA IN STAZIONE

Fino al 20 agosto, ogni mattina i turisti che scenderanno nella stazione di Cervia saranno accolti da musica. Ad inaugurare questa bellissima iniziativa sarà Lello Cortesi, con il concerto «Cello solo». Domenica si esibirà Giulia Vasapollo con «Celtic solo».

MILANO MARITTIMA

MOSTRA D'ANTIQUARIATO

Per tutto il weekend, l’isola pedonale di Milano Marittima sarà il luogo dove si potrà ammirare la terza Mostra d’Antiquariato. Hanno aderito più di cinquanta antiquari da tutte le zone d’Italia.

RIMINI

CON GLI OCCHI AL CIELO

Domenica alle 21.15 si terrà la conferenza «Con gli occhi rivolti al cielo» in collaborazione con l’Osservatorio Copernico di Rimini. La serata si svolgerà nel chiostro della Chiesa di San Giuliano.

RASSEGNA JAZZ A CASTEL SISMONDO

Domenica alle 21, a Castel Sismondo, il concerto della Banda A.B. Rimini Big Band, tra le più interessanti band del panorama jazz.

LE SPECIALITA' DEL CIBO DI STRADA

Fino a domenica in piazza Federico Fellini, approderà lo «Streetfood 4Wheels», per la seconda tappa dello street food dedicato alle migliori specialità del cibo di strada.

IL TIBERIO MUSIC FESTIVAL

Fino a domenica si svolgerà il Tiberio Music Festival al Parco Marecchia. Sono serate dedicate alla musica reggae, elettronica e pop. Ci saranno stand gastronomici che proporranno i prodotti tipici e sarà anche allestita una zona bimbi. Il programma prevede le esibizioni di deejay provenienti da tutto il mondo come: Cedric dalla Jamaica, Inty dalla Francia, From Sugar Cane dall’America e tanti altri ancora.