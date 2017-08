Tra crinale e Lago Verde: dal tramonto alle stelle cadenti

La notte tra il 12 e il 13 agosto è quella in cui lo spettacolo offerto dalle Perseidi raggiunge il suo apice. Per poterne godere partiremo all'ora in cui di solito si ritorna: dal Lago Ballano saliremo con ampio percorso verso il crinale, per lasciarci soprendere dalle ultime luci del giorno. Scenderemo poi verso la conca del Lago Verde, dove cenare al sacco alla luce delle lampade e poi, lontani da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso, osservare il cielo. Il rientro al Lago Ballano avverrà per comodo sentiero, alla luce delle lampade frontali, ascoltando i rumori del bosco di notte. Possibilità, per chi lo desiderasse, di pernottare gratuitamente presso l'area attrezzata Lago Ballano (con tenda propria), previo richiesta da inoltrare al Comune di Monchio entro 5 giorni dall'evento.