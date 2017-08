Un sabato tra carnevale, stelle cadenti e... baciocca L'agenda

BARDI



AL CASTELLO DI BARDI PASSEGGIATA E VISITA GUIDATA

Giacomo Cella, guida ambientale escursionistica abilitata, organizza sabato una passeggiata con visita guidata notturna nella celebre fortezza. Il programma: alle 18, partenza dall’oratorio della Madonna delle Grazie. Si percorrerà, quindi, l’antica strada che porterà ai piedi dello sperone roccioso su cui si erge il castello. Da qui, inizierà un percorso ad anello attorno alla rupe, dove si incontreranno curiose formazioni rocciose ed antiche costruzioni. Inoltre, si godrà costantemente di punti di vista unici sul maniero. Risalendo lungo il sentiero, si entrerà poi nel borgo antico attraverso la “porta Riolo” (oggi perduta), passeggiando tra i vicoli medioevali. Si giungerà, dunque, alla cinquecentesca chiesa di San Francesco, mausoleo dei Principi Landi, ed al suo straordinario panorama sulla valle. La prima parte dell’escursione terminerà ai piedi del castello. Una volta conclusa la visita guidata interna, il percorso ad anello verrà completato scendendo per la via “delle Vasche” e tornando sul sentiero che riporterà al punto di partenza (info dettagliate e contatti: http://www.trekkingtaroceno.it/notte-al-castello-bardi/). Info castello: 3801088315 o 0525.733021; info@castellodibardi.info.

«THE MASK STREET»

Cibo della tradizione, ottima musica, show e divertimento. È questa la promessa della prima edizione di ”The Mask Street”, che sabato trasformerà il centro storico di Bardi in una maxi festa carnevalesca. Cibo da strada e format straniero rivisitato, puntando sulle eccellenze del territorio. A caratterizzare la manifestazione, che prenderà il via alle ore 18 con l’apericena nei tanti bar del paese, saranno la musica, ma, soprattutto, le maschere. Ai partecipanti è infatti richiesto l’utilizzo di maschere, per un carnevale estivo che promette tanto divertimento.



BEDONIA

WEEKEND NEI RIFUGI DEL PENNA E DEL FAGGIO

Sarà un weekend di sport, musica e gastronomia quello organizzato sul Monte Penna, aperte le due baite, le strutture e le sale dei due rifugi del Monte Penna e del Faggio, pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro.

LE «NOTTI ROSA»

Da sabato a Bedonia ci saranno «Le Notti Rosa»: amministrazione comunale, centro commerciale Naturale, Proloco e altri sponsor hanno organizzato l’edizione 2017.

Confermata la formula delle passate edizioni con una serie di spettacoli itineranti ideati per soddisfare tutti i gusti e per coinvolgere gente di tutte le età. Fin dal primo pomeriggio di sabato per le vie e le piazzette del centro storico si esibiranno vari artisti, i locali organizzeranno eventi musicali e gastronomici e le vetrine dei negozi saranno allestite e colorate di rosa. Il programma prevede mercatini in “tenuta Rosa” e incontri animati da gruppi musicali, nelle contrade e nelle piazze del paese si esibiranno diversi artisti di strada tra i quali gruppi di giocolieri, illusionisti e saltimbanchi e poi all’imbrunire tutti alla festa rigorosamente vestiti in rosa.

SERATA DI STUDI AL PLANETARIO

sabato alle 21 nelle sale del Planetario del seminario di Bedonia, appuntamento di studio e di approfondimento sul firmamento e sul mondo che lo circonda. Per informazioni telefonare al 320 3470730 o 0525 824420, M.C.

A CARNIGLIA TORNA IL CAMPANILE D'ORO

Da sabato a Carniglia, frazione del comune di Bedonia, si terrà la 25esima edizione de «Il campanile d’Oro», una manifestazione ormai storica con due tradizionali giornate di festa organizzate dalla parrocchia e dagli abitanti con cene, musica e balli animati da orchestre.

BORGOTARO

FINE SETTIMANA DA VIVERE A PORCIGATONE

Da sabato si terrà alla Costa di Porcigatone, a pochi chilometri da Borgotaro, la tradizionale festa estiva giunta alla sua 28a edizione, all’ombra del secolare castagneto. sabato dalle 19.30 sarà possibile partecipare alla cena, e dalle 21 serata danzante con l’orchestra spettacolo Marco & Alice. Dall’una inizierà invece la discoteca a cielo aperto con dj Ocras. .

BOSCO DI CORNIGLIO

MUSICA E DIVERTIMENTO ALLA FESTA DELLA BIRRA

Musica e divertimento, sabato a Bosco, con la tradizionale Festa della Birra organizzata dalla Pro Loco. Dalle 19 cena con grigliata mista e dalle 22 musica con dj Alex. Il tutto innaffiato da fiumi di birra.

BAMBINI ALLA SCOPERTA DI FIORI ED ALBERI

Una passeggiata guidata nel bosco, alla scoperta di fiori ed alberi, durante la quale si potrà raccogliere, toccare e ascoltare tutto ciò che si troverà, per poi realizzare un piccolo e personale taccuino. Il ritrovo è sabato alle 15 nel piazzale antistante l’albergo Ghirardini di Bosco. L’iniziativa è gratuita ma i posti sono limitati, per cui è obbligatoria la prenotazione telefonando ad Andrea al numero 333 1805781 o inviando una mail a cooperativa100laghi@gmail.com. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Equipaggiamento obbligatorio: scarpe da trekking; 1 litro d’acqua, cappellino e crema solare. Si chiede ai bimbi di portare un proprio astuccio con colori e matite per disegnare e scrivere sul taccuino.

CALESTANO

E' IL WEEKEND DI «MAI DIRE BAGANZAI»

Questo sarà il week end di «Mai dire Baganzai». sabato al campo sportivo di Calestano si terrà la serata anteprima con «Aspettando mai dire Baganzai»: a partire dalle 18 ci saranno le prove generali di alcuni giochi, poi dalle 19 inizierà la festa vera con aperitivo e cena. Dalle 20 musica dal vivo.

CASSIO

CENA DI PESCE PER BENEFICENZA

sabato dalle 19, il gruppo di Protezione civile di Terenzo con l’aiuto del gruppo Alpini, organizza una cena di pesce nell’antico borgo romeo di Cassio. I partecipanti potranno offrire leccornie e dolci da condividere con la tavolata. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

COMPIANO

«FIROSSI STORIE» SU PROVERBI E TIRITERE

sabato alle 21 nella piazza del centro del Borgo antico Ettore Rulli presidente dell’associazione culturale “Compiano Arte Storia” presenterà con alcuni ospiti la nona serata di “Firossi-Storie”, appuntamenti dedicati alla storia, al dialetto e alla toponomastica di Compiano e dintorni. Il tema di questa serata sarà: “Proverbi, Tiritere e modi di dire”. M.C.

CORNIGLIO

CONDIVISIONE DI RICORDI E MEMORIE DELL'APPENNINO

Da sabato Tra Terra e cielo organizza un percorso di creativa condivisione di ricordi e memorie dell’ Appennino, stimolati dallo scrittore Guido Cavalli, dall’attore e regista Paolo Pisi e della psicologa Roberta Graiani. Ambientato in un castagneto, dove trascorrere due giorni al fresco e lontani dallo stress. Sabato laboratorio di scrittura creativa. Per info e iscrizioni: infotraterraecielo@gmail.com oppure 347/8786029. B.M.

COZZANO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO VIVAN

sabato a Cozzano c’è la presentazione del libro di Stefano Vivan “Antologia dei miei tempi cupi”. L’appuntamento è alle 18.30, nel bar pizzeria “La Perla” in via Bodoni a Cozzano Pineta. A seguire, alle ore 20, ci sarà il concerto degli Ichinen Duo, formato da Giorgia Bartoli e Andrea Dardari.

FELINO

SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA FIERA D'AGOSTO

Riflettori sull’edizione 2017 della Fiera d’Agosto organizzata dal Comitato Estate Felinese e patrocinato dall’amministrazione comunale.

Due i luoghi della festa: piazza Miodini e via Du Tillot, strada che costeggia il centro commerciale Val Baganza. La piazza centrale ospiterà gli stand gastronomici ed i concerti, la via all’ingresso del paese invece le giostre. Quest’ultime saranno attive tutti i giorni con promozione e divertenti attrazioni.

sabato la Fiera d’Agosto comincia già in mattinata con il mercato tradizionale che sarà allestito lungo le vie del centro del capoluogo. Alle 19 si apriranno le cucine con gnocchi allo speck e radicchio rosso, scaloppine ai funghi, contorni, culatello del Salumificio Ravanetti, Salame di Felino IGP del Salumificio Cavalier Umberto Boschi e coppa del Salumificio Aurora. Alle 21.30 tutti a ballare con la musica dei deejay del Taro Taro Story.





FIDENZA

APE E MUSICA COL VIDEODJ GAIBAZZI

Ape e musica col videodj Valeriano Gaibazzi, sabato dalle 19, al bar Spiga d’oro. I fidentini rimasti in città, potranno gustarsi un fresco drink, ascoltare buona musica e dalle 21 in poi karaoke per tutti. I momenti della serata, patrocinata da Passion Model, verranno trasmessi su maxi schermo.

STELLE CADENTI DA GUARDARE A FORNIO

Ritorna nella frazione fidentina di Fornio la festa delle stelle cadenti, in occasione della ricorrenza di san Lorenzo, patrono della chiesa e del paese. Anche quest’anno il Circolo folkloristico sportivo di Fornio organizza la tradizionale sagra patronale che si conclude sabato: con Dj Albert e la sua musica dance anni 70/80. Tutto contornato dal meglio della cucina locale: sono stati preparati 120 chili di tortelli e 90 chili di pisarei , tutti prodotti e cucinati dai volontari dell’associazione, 200 anatre arrosto, spalla cotta, torta fritta, prosciutto di Parma, grigliata, porchetta e tanto altro. In caso di maltempo sarà garantito un servizio d’asporto per l’anatra arrosto.

FONTANELLATO





WEEKEND DI FESTE POI LA SAGRA DELL'ASSUNTA

Sarà un weekend di festa e spettacoli, a Fontanellato, quello che precederà la tradizionale Sagra dell’Assunta, dal 14 al 16 agosto: da sabato piazza Garibaldi ospiterà infatti una mini-rassegna musicale a ingresso libero, promossa dall’associazione culturale «Arti & Suoni» e da Global Art Service, con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Sabato, alle 21.30, il Parma Brass Quintet si esibirà nello spettacolo «Professione Crooner», un omaggio ai cantanti che hanno scritto la storia della musica, da Frank Sinatra a Michael Bublè: ad interpretare le loro voci, sul palco della piazza ai piedi della rocca Sanvitale, la voce di Fabrizio Berta.

FORNOVO

SAN LORENZO SUL MONTE PRINZERA

sabato , in occasione di San Lorenzo, ritorna l’ormai tradizionale appuntamento «Prinzera sotto le stelle»: un incontro per osservare insieme il cielo stellato che sovrasta le suggestive ofioliti e le dolci vallate della Riserva Naturale Monte Prinzera. Insieme ad un’esperta astronoma dell’associazione Gogool, appassionati e curiosi potranno scoprire i segreti delle costellazioni, con l’osservazione del cielo ad occhio nudo e, con un po’ di fortuna, «catturare» qualche stella cadente. L’appuntamento è dunque per domani a partire dalle 21,30 al Centro visite, lungo la S.S.62 della Cisa - località Piantonia di Fornovo Taro, via Rocchetta, 1 (a 7 Km da Fornovo lungo la S.S.62 della Cisa verso Berceto).

L’iniziativa è gratuita e promossa dallo Iat di Fornovo con il patrocinio di Parchi del Ducato. L’Associazione culturale Googol è nata a Parma nel 1998. Inizialmente composta da cinque fisici e facente capo al Dipartimento di Fisica dell’Università di Parma, è oggi formata da un gruppo di persone con competenze diversificate: biologia, geologia, filosofia, scienza degli alimenti, veterinaria, matematica, astronomia, arte e comunicazione. Per quanti lo desiderano, dalle 20 sarà possibile partecipare alla cena organizzata in collaborazione con il Circolo Arci «A. Guatelli» di Riccò, al Centro visite. Per la cena la prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turistico IAT tel 0525 2599; 346 9536300.

GATTATICO

LA «FESTA DEL GRANO» È A OLMO

Si rinnovano le serate della «Festa del grano» di Olmo, un evento che ogni anno viene preso d’assalto da tanti inguaribili buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti anche da Parma e provincia.

La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 34esima edizione, terminerà mercoledì 23 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. La festa del grano di Olmo vuole rendere omaggio agli antichi mestieri proprio nello stesso modo in cui venivano svolti, nel secolo scorso, come la trebbiatura del grano, la raccolta del mais e la cottura del famoso formaggio locale: il Parmigiano-Reggiano, la preparazione della polenta, la cottura del pane e la pigiatura dell’uva. Le serate passeranno allegramente - all’insegna dell’amicizia e del divertimento - grazie ad animazioni, gare di trattori (traino ed aratura), giochi, commedie comiche e cabaret. Non mancherà anche in questa edizione della festa del grano tanta musica e ballo liscio: ogni sera un’orchestra diversa allieterà gli ospiti che potranno esibirsi nella nuova aia così come un tempo si ballava nelle corti. Come di consueto nella balera si ruoteranno le orchestre più famose del palcoscenico nazionale e anche lo spazio giovani avrà un calendario accattivante con gruppi del calibro dei Rio, Divina, Jovanotte, Max Pezzali tribute, Ma Noi No e tanti altri ancora; senza dimenticare l’Arena commedie dove si esibiranno Antonio Guidetti, Gianpaolo Cantoni, Willer Collura e tanti altri artisti dialettali mentre l’Arena centrale ospiterà rievocazioni storiche, spettacoli e tornei. Per tutta la durata della festa del grano funzioneranno: ristorante, pizzeria, torta fritta, bar-gelateria, pesca dei fiori e di beneficenza, stand commerciali, campo da beach, la fattoria degli animali e tanti stand commerciali. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.



GHIARE DI CORNIGLIO

FESTA DI MEZZA ESTATE CON L'AVOPRORIT

Prosegue il calendario della Festa di Mezza Estate organizzata dall’Avoprorit di Ghiare. Sabato l’ultimo appuntamento. Si parte alle 19,30 con la cena in compagnia a base di piatti tipici, per poi proseguire in musica con l’orchestra Campanini.

LAGDEI

CIELO STELLATO DA AMMIRARE SOPRA L'APPENNINO

Il cielo stellato (e solcato da luminosi sciami di meteore) sarà l’indiscusso protagonista del weekend a Lagdei. La prima escursione in programma partirà sabato alle 17 da Lagdei (o alle 18 dal Rifugio Mariotti del Lago Santo) da dove ci si dirigerà verso la vetta del Monte Marmagna, a quota 1851 metri. Il tramonto sarà occasione per ammirare l’Appennino Tosco-Emiliano ed il Golfo di La Spezia dipinti di colori caldi e freddi al contempo, dal rosso al blu, per poi incamminarsi sulla via del rientro con l’ausilio delle torce ed accompagnati da un cielo stellato e da una luna prossima all’ultimo quarto. Prenotazione obbligatoria entro le 20 di venerdì telefonando al 3290047306 oppure mandando una mail a alessandro.bazzini@gmail.com. Due le escursioni che quasi contemporaneamente partiranno sabato sera da Lagdei. Alle 20,30, in compagnia della guida Gae Francesco Salton, si partirà per un’ escursione serale nella suggestiva abetaia dei Lagdei per incontrare quelle figure mitiche (folletti, streghe, ecc) che abitano in quei luoghi. Attraverso quella memoria ancestrale che è patrimonio collettivo si risalirà alle origini del folklore popolare che regolava il trascorrere della vita. Accompagnati dalle canzoni di Rocco Rosignoli (chitarra, voce) e dalle poesie di Nicola Morella (flauto traverso, lettura) si potrà poi osservare la volta celeste. Per info e iscrizioni (entro le 19 di venerdì) 3208436753 oppure francescosalton82@gmail.com.

Alle 21 si partirà invece, in compagnia della guida ambientale escursionistica di Terre Emerse Antonio Rinaldi, per una «Notte dei desideri», un’escursione notturna con polvere di stelle (cadenti) a portata di mano.Le notti dei desideri sono notti in cui è più facile osservare le stelle cadenti, perché in questi momenti siamo vicini ai picchi di alcuni sciami di meteore. Questa sera a dare spettacolo saranno proprio le più famose, le Perseidi di San Lorenzo, che i partecipanti potranno scorgere camminando fino ad ampi e panoramici prati vicini al crinale. Info e prenotazioni obbligatorie al 328.8116651 oppure antonio.rinaldi.76@gmail.com.







LESIGNANO BAGNI



VISITE GUIDATE A BADIA CAVANA

Da sabato , il complesso monumentale di Badia Cavana sarà aperto e visitabile, a cura di Melusine associazione culturale, nell’ambito del Progetto “Reti d’Arte». Domenica proseguiranno inoltre le conversazioni culturali della rassegna “Quel che passa il convento”. Le visite guidate sono previste ogni ora dalle 16 alle 19 (inizio ultima visita alle 18). Per informazioni contattare i numeri 338 6310900, 338 4336671 o scrivere a associazione.melusine@gmail.com.

LUNIGIANA

BAGNONE IN FESTA

Il borgo di Bagnone vivrà tra arte, musica, gastronomia e tradizioni grazie a «Bagnone in festa», rassegna che si terrà nel paese della Lunigiana fino a lunedì. La manifestazione è organizzata dai volontari delle associazioni del territorio col supporto logistico del Comune.

Durante la kermesse, che si svolgerà dalle 19 alle 2 di notte ci saranno vari punti di ristoro sparsi tra le contrade e il castello, con cibi tipici della tradizione bagnonese e lunigianese in generale come focaccette, sgabei, frittelle ma anche piatti tipici dei due versanti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ci sarà anche uno stand di street food dedicato alle cucine del mondo (sarà attivo anche a pranzo) in piazza Monsignor Rosa. In piazza Europa le quattro serate saranno dedicate alla musica con vari generi che si proporranno alternativamente: swing, blues ma anche il concerto della banda musicale di Bagnone.

Proseguirà durante la kermesse la mostra di arte contemporanea «Arte in Borgo» già cominciata in paese, la quale si snoda tra le stanze del Teatro Quartieri, la pinacoteca «Da Ravaldi», la chiesa di Santa Maria, e il borgo del Castello. Interessante anche la mostra fotografica «SS.62- 1041 metri-linea di confine» , un titolo che è un chiaro riferimento alla strada e al Passo della Cisa che demarca il confine tra Lunigiana e Parmense: la mostra è organizzata dal Gruppo Fotoamatori di Tresana e dall’ associazione Parmafotografica, le quali sono gemellate e offriranno i più bei scatti sul tema proposto partendo dai portici del Municipio, attraversando il Museo-Archivio della Memoria e concludendosi nella sala consiliare. Sparsi per tutti il paese poi ci saranno i i banchi dei vari artigiani che avranno una vetrina per le loro creazioni Per tutta la durata della manifestazione a Bagnone vigerà l’isola pedonale.

MEZZANI

FESTIVAL AL PORTO FLUVIALE

Quattro serate di festa al porto fluviale di Mezzani con il Ferragosto live festival frutto della collaborazione tra Beer Po risto-disco-pub e Nautica Mezzani. Primo appuntamento sabato con i balli country insieme alla scuola Freedom e deejay Pier. Ogni sera ci saranno giochi gonfiabili per bimbi, mercatino della Nautica e mercatino del riuso. Dalle 20 sarà inoltre attivo il servizio bar e ristorante. Info e prenotazioni al numero 320 6933630 o sulla pagina Facebook: Porto fluviale di Mezzani. Tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito.

NEVIANO ARDUINI





TRAKTOR NIGHT A BAZZANO

Ritorna la “Traktor Night” a Bazzano, sabato a cura del “Bazzano Junior team”: si tratta della seconda edizione per la gara tutta bazzanese di Fast pulling in notturna, per tutti i mezzi agricoli del territorio. Il ritrovo per tutti i possessori di mezzi agricoliche vogliano mettersi in gioco nella gara di fast pulling nel secondo “Traktor raduno” bazzanese è per domani sera: l’apertura per le iscrizioni è alle 18, e l’inizio delle gare sarà alle 20. Tra la prima gara e la seconda, è prevista una pausa per la cena in compagnia.

FESTA DELLA BIRRA CON LA PRO SCURANO

La “Festa della birra” a cura dell’associazione turistica Pro Scurano arriva alla sua settima edizione: l’appuntamento è per sabato , dalle 19, 30 all’area feste dell’ex consorzio agrario di Scurano. La festa sarà anticipata, alle 19, dalla partenza dei corridori della “Strafuso by night”, versione notturna e on competitiva dell’affermata corsa sui sentieri del monte Fuso e della vallata di Scurano. Seguirà quindi la cena con menù tipico e accompagnata da birra artigianale; si potrà quindi ballare, dalle 22, 30 con il ritorno degli “Oxxxa” a Scurano, e a seguire dj set.

NOCETO

CELLA FESTEGGIA IL PATRONO SAN LORENZO

Cella di Noceto festeggia il suo patrono San Lorenzo sabato con una manifestazione inserita nella rassegna #NocetoincamminolungolaviaFrancigena. Alle 19 la Messa sarà celebrata da Don Romano Quagliotti e la serata proseguirà alle 20 nel parco giochi attrezzato a fianco della parrocchia con un rinfresco a base di torta fritta e salumi offerti dai volontari della Pro Loco e giochi per bambini. «Una ricorrenza, quella di San Lorenzo, che era stata abbandonata e che negli ultimi anni abbiamo recuperato come momento di aggregazione della nostra comunità» ha ricordato il presidente della Pro Loco Gabriele Gandolfi».

FESTA DELL'ASININA A COSTAMEZZANA

Quattro serate di musica, buon cibo e convivialità per la 32esima edizione della Festa dell’Asinina a Costamezzana di Noceto. Oltre 50 volontari saranno al lavoro sotto la guida dell’associazione Amici di Costamezzana guidata da Nelso Bazzini perché tutto funzioni a perfezione dalle cucine, all’intrattenimento, ai parcheggi. Per Costamezzana la Festa dell’Asinina è l’appuntamento dell’anno e l’inaugurazione sabato , con ingresso libero, sarà dedicata ai giovani: musica anni ‘70 e ‘80 con i Dj del Jumbo Story, birra a volontà, servizio cucina. Il ricavato della Festa andrà, come sempre, a sostenere le attività della Pro Loco senza dimenticare le donazioni alle associazioni nocetane la Croce Verde, l’Avis e la LILT.

SANTA MARIA DEL TARO

FESTA DELLA BACIOCCA CON LA PRO LOCO

sabato a Santa Maria del Taro festa della Baciocca organizzata dalla proloco, una manifestazione gastronomica dedicata ad una torta salata di patate che viene cucinata sul posto e servita calda. Una specialità fatta con la ricetta dei nonni, un segreto che si tramandano intere generazioni, da madre in figlia come un rito e sempre con gli stessi ingredienti. Sempre buona, gustosa e saporita, dalla fragranza e dal sapore unico e straordinario che solo chi l’ha assaggiata ne può fare le dovute considerazioni. La festa inizia alle 8 nel piazzale della chiesa parrocchiale per l’iscrizione e la partenza della camminata della baciocca “Piedi Duri” gara non competitiva sui sentieri del monte Penna. A mezzogiorno pranzo nei ristoranti della frazione a base di funghi porcini e pietanze di piatti tipici locali. Alle 14, raduno e partenza per la seconda camminata breve “Piedi dolci”, una passeggiata nei dintorni di Santa Maria del Taro per anziani e famiglie con bambini. Alle 18,30 inizio festa gastronomica nel salone delle feste e nel parco della proloco. Saranno sfornate decine e decine di teglie di baciocca, verranno prima tagliate a pezzi e poi distribuite calde e fragranti e a seguire la serata danzante in compagnia dell’orchestra di Alessandro Di Lenola.

TARSOGNO

APERTO IL MUSEO DELL'EMIGRANTE

Per tutto il weekend aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 il museo dell’emigrante e la mostra antologica di Welleda Tommasi Cantù. Per visite guidate e inf. 0525 89272 (ufficio turistico).

FESTA GASTRONOMICA DEI CACCIATORI

La sezione Enalcaccia di Tornolo e il gruppo cacciatori di cinghiali della squadra di Tornolo organizzano per sabato la prima “Festa gastronomica dei cacciatori di Tornolo”. A partire da mezzogiorno nel castagneto del parco giochi di Tarsogno prepareranno una mega polenta con cinghiale e capriolo per tutti. La festa sarà animata dal gruppo musicale degli “F.104”.

MINGARDI OSPITE D'ONORE AL PREMIO DI POESIA

sabato sera sarà il famoso cantautore Andrea Mingardi l’ospite d’onore della serata finale del premio Nazionale di Poesia Tarsogno e Alta Valtaro, che si svolgerà nella sala polivalente del cinema teatro Ducale. Una manifestazione importante per tutta la montagna Ovest, al centro dei programmi culturali estivi della montagna dove il Premio Nazionale di Poesia è giunto alla 29esima per quanto riguarda l’edizione “Tarsogno e Alta Valtaro”, alla 19esima “L’Ambiente” e alla nona “Memorial prof. Anna Maria Figoni” al quale sarà abbinato anche il premio speciale Valtaro Cultura 2017. Il concorso riservato alle liriche ispirate alle bellezze naturali, alle tradizioni, al folklore e alle impressioni di Tarsogno e di tutti gli altri i paesi dell’Alta Valtaro, era aperto a tutti e dopo mesi di lavoro si concluderà proprio domani sera con una serata di gala alla quale parteciperanno autorità civili, militari e personaggi della cultura e dello spettacolo. Il comitato presieduto dal consigliere Regionale Alessandro Cardinali, supportato da una qualificata giuria ha avuto il compito di esaminare oltre 300 poesie pervenute da gran parte della penisola. L’evento è molto atteso non solo dai poeti ma anche dagli appassionati di poesia, dal mondo letterario, da villeggianti e turisti che da sempre partecipano a questa manifestazione unica in Provincia e che riserva sempre straordinarie e speciali emozioni. Durante la serata conclusiva saranno lette e premiate le poesie vincitrici abbinate ai tre rispettivi concorsi, Andrea Mingardi proclamerà le poesie vincitrici, consegnerà assieme ai tanti altri ospiti i premi ed i riconoscimenti ed infine leggerà alcuni brani delle liriche vincenti. Un premio, quello della poesia nato per valorizzare i personaggi, le bellezze naturali, la storia di Tarsogno e di tutta l’Alta Valtaro attraverso la poesia è patrocinato anche dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni di Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo, con la collaborazione delle associazioni di volontariato di tutto il paese. Le poesie prescelte saranno inserite in un volume che poi verrà distribuito gratuitamente ai presenti prima di partecipare ad un rifresco gratuito offerto dall’amministrazione comunale e dalle altre associazioni del paese.

TREFIUMI DI MONCHIO

PROSEGUONO LE FESTE PER SAN LORENZO

Proseguono i festeggiamenti per San Lorenzo nel suggestivo borgo di Trefiumi. sabato dalle 16,30, appuntamento con «Dal latte al formaggio. Passo passo tutti i consigli della Claudia», che vedrà protagonista Claudia Fortini dell’azienda agricola Giancarlo Boschetti. Dalle 18,30 sarà servito prosciutto e melone e la pasta «San Lorenzo» mentre alle 21,30 sarà presentato il libro «Vita di Montagna» di Giacomo Rozzi. A seguire «La Fesia» porterà in scena lo spettacolo «Tri montanar al ristorant». B.M.

VARANO MELEGARI

FANTASMI & LEGGENDE AL CASTELLO PALLAVICINO

sabato con inizio alle 20.30, l’associazione «Oltre lo Specchio» organizza l’evento «Fantasmi & leggende al castello di Varano», una speciale vista guidata, in notturna, che condurrà i partecipanti a scoprirne i segreti e le antiche leggende del millenario Castello. Le visite guidate sono previste alle 20.30, 21.30, 22.30, 23.30. Si tratta di una speciale visita guidata in notturna nel millenario Castello, attraverso spettacolari saloni e stretti camminamenti illuminati solo dalla tenue luce delle candele, che condurranno a scoprirne i segreti e le antiche leggende. Come noto, il Castello Pallavicino di Varano Melegari, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di sfarzose cerimonie, ma anche di innumerevoli battaglie, intrighi di potere ed eventi drammatici. La prenotazione è obbligatoria e l’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Per info: 327 3797253.

VIANINO

TORNA LA «BATERA»

sabato torna la «Batera», organizzata dall’Associazione Amici di Vianino. Alle 15.30 è prevista l’apertura della manifestazione con l’esposizione di trattori d’epoca, una mostra fotografica dedicata alla filiera del grano. Alle 17 si svolgerà la trebbiatura nell’aia, secondo il rito contadino. Alle 19.30, la festa proseguirà con la cena contadina a base di un menù tipico del «dopo-trebbiatura» e dalla musica folk. V.Stra.

ZIBELLO

PRESENTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO

sabato alle 19 sarà presentato il rinnovato impianto sportivo di via Bocchi, a Zibello. Interverranno il sindaco Andrea Censi; il vicesindaco Giuseppe Galli, che presenterà i lavori di ripristino del centro sportivo recentemente completati; Lorenzo Capelli, presidente della Pro loco di Zibello, associazione a cui è stato affidato in gestione l’impianto. Nel corso della serata sarà consegnata la benemerenza al giovane Noah Guarinelli, Allievo della Polisportiva Torrile, ma da sempre residente a Zibello, per aver dato lustro e fama al comune rivierasco attraverso i successi sportivi ottenuti nei campionati italiani di ciclismo su pista di Dalmine (primo classificato gara di «Inseguimento a squadre» e nella gara «Madison»). Il riconoscimento sarà consegnato insieme a Silvio e Giuseppe Belloni. Seguirà un aperitivo per tutti.

LIGURIA



SARZANA SERATE A TAVOLA IN PIAZZA

Da sabato , dalle 19 alle 24, fino al 20 agosto in piazza Matteotti si svolgerà l’evento enogastronomico Sarzana a Tavola. In queste serate si potrà assaporare il gusto dei prodotti tipici del territorio.

RAPALLO FESTA DEL MARE

E’ iniziata mercoledì “La Festa del Mare”. Si ripete così in questi giorni l’iniziativa che lo scorso anno ha contato numeri da record di presenze tra sport acquatici, laboratori per grandi e piccoli, aperitivi, escursioni, degustazioni e giochi come la caccia al tesoro. Le attività si divideranno in tre maxi aree: quella “relax” dove si potrà stare a contatto con il mare, quella ”activity” dedicata agli sportivi e quella “natura” per scoprire l’ambiente marino. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo “2000 stelle in fondo al mare”, lunedì sera, dove il pubblico potrà assistere ad un’immersione notturna nei fondali dell’Area Marina Protetta.

MONTE MARCELLO LA FESTA DEI PIRATI

Sabato e domenica si svolgerà nel Borgo di Montemarcello, la nona edizione della Festa dei Pirati. In Piazza XIII dicembre si potrà cenare con gustosi piatti a base di pesce. Il tutto sarà caratterizzato dall’atmosfera, una vera e propria festa in costume , con rievocazioni piratesche e scorribande coreografiche per far calare il pubblico presente in una antica atmosfera. Dopo la cena inizieranno le danze con musica e deejay set fino a tarda notte.

LA SPEZIA MIGLIARINFEST 2017

Fino a domenica in piazza Enzo Fregosi a Migliarina si svolgeranno tre serate imperdibili, dove saranno ospitati musicisti, attori e autori. Nella serata di sabato si inizia alle 21.30 con l’incontro storico, per raccontare Migliarina e saranno presenti: Gino Ragnetti, Piergiorgio Cavallini e Marco Tarabugi. Per la giornata di chiusura, quella di domenica, si inizierà alle 19.00 con la presentazione del libro di Ebuli “Le dieci stanze”. L’evento si chiuderà con un tributo al grande Frank Sinatra, interpretato da Gianluca Guidi e accompagnato da Andrea Rea al piano con Daniele Sorrentino al contrabbasso.

BOCCA DI MAGRA SLOOP STREET FOOD

Fino a martedì torna la seconda edizione del Sloop Bocca di Magra e sarà aperto dalle 17.00 alle 24.00. Saranno presenti i sedici migliori food truck d’Italia, due aree giochi per i bambini e alcuni stand che venderanno oggetti di artigianato. I food truck offriranno tanto cibo: dal salato al dolce, ci sarà cibo per tutti i gusti. Oltre al cibo, durante lo Sloop Bocca di Magra Street Food si potrà assistere ad esibizioni musicali e deejay set.

TOSCANA







MARINA DI PIETRASANTA LA VERSILIANA

Per questo lungo weekend la Versiliana ospiterà tanti noti artisti. sabato sera toccherà ai The Kolors e domenica a Fiorella Mannoia.

MONTEREGGIO IL CAMMINO DELLE MAESTA’ 2017

sabato a Montereggio di Mulazzo, si svolgerà la manifestazione podistica competitiva inserita nel «Corrilunigiana 2017». Il percorso è di 11 km, il 60% è immerso nel verde mentre il restante si svolgerà nell’asfalto. Sono previste anche distanze minori e un percorso ludico motorio per chi vuole cimentarsi nella competizione con una passeggiata lenta. A tutti gli iscritti è offerto un pacco gara e sono istituiti premi per la Competitiva, mentre tutti i bambini saranno premiati con una medaglia.

LUCCA SAGRA DELLA ZUPPA DI AQUILEA

Continua anche per questo weekend la Sagra della Zuppa: fino a domenica alle 19 apriranno gli stand dove si potranno assaporare le specialità del territorio come: la torta con i becchi di verdure crema e cioccolata, gli gnocchi e i maccheroni fatti in casa; ed in particolare, la zuppa fatta solo di verdure di aziende agricole locali, olio e vino. Tutte le sere ci sarà intrattenimento musicale e l’area giochi per i bambini.

CAMAIORE FOLLIE D’ALTRI TEMPI

fino a ferragosto a Camaiore si svolgerà “Follie d’altri Tempi”. Il centro storico si animerà di bancarelle e stand per dar vita ad un evento imperdibile. L’evento “Follie d’altri tempi: Notti di Santa Maria” è la mostra mercato dell’antiquariato. Il cuore della manifestazione è la mostra mercato dell’antiquariato , del modernariato e del vintage che conta più di novanta espositori. Ci sarà anche una zona dedicata alla mostra scambio di auto, vespe e velocipedi d’epoca. Oltre al mercato ci sarà l’intrattenimento con musica e spettacoli teatrali che riempiranno i tanti palchi messi nelle varie piazze di Camaiore. Ci sarà anche un motoraduno e ciclo pedalate in stile “altri tempi”.

CAMAIORE SAGRA DEL PESCE

E’iniziata la ventesima sagra del pesce, che caratterizzerà due fine settimana: questo e il prossimo. E’organizzata dalla P.A. Croce Verde di Lido di Camaiore. Il menù ovviamente è composto da piatti a base di pesce; ma ci saranno anche piatti a base di carne, tortelli e grigliata mista. L’appuntamento è fissato per le 20, di ogni sera. Durante le serata ci sarà una pesca di beneficenza e il ricavato servirà per l’acquisto di un’autoambulanza.

FORTE DEI MARMI MERCATINO D’ANTIQUARIATO

fino al 15, dalle 8 alle 20, in piazza Dante si svolgerà il mercatino d’antiquariato. Saranno circa sessanta gli stand, provenienti da tutta Italia, che esporranno: oggettistica, arte antica, dipinti, vintage e antiquariato.

NEK A VILLA BERTELLI

Nella serata di sabato, alle 21, a Villa Bertelli, si esibirà il cantante Nek con il suo “Unici tour”. Domenica sera toccherà a Marco Masini e nella serata che precede il ferragosto, sempre alle 21, toccherà all’intramontabile Venditti cantare i suoi quarant’anni di successi.

ADRIATICO







RIMINI CASTEL SISMONDO BROperADWAY

sabato sera, alle 21, in piazza Malatesta nel cortile di Castel Sismondo si svolgerà il concerto dedicato all’Opera Italiana e al Musical Theatre di Broadway, dal nome: BROperADWAY. In questa speciale occasione artisti provenienti dalle migliori scuole musicali di New York si esibiranno in cinque diversi concerti e riempiranno di energia e musica il cortile di Castel Sismondo.

MISS MIRAMARE

sabato sera alle 21 inizierà il concorso di bellezza per incoronare “Miss Miramare 2017” in viale Oliveti. Le iscrizioni sono aperte a tutte le ragazze dai 15 ai 30 anni e oltre alla fascia di Miss Miramare saranno distribuite quelle di Miss Eleganza e Miss In-gambissima.

RICCIONE DEEJAY ONSTAGE

Un weekend davvero lungo e impegnativo per il palco di Piazzale Roma. sabato sera per il Deejay On Stage, sempre alle 21.30 Ermal Meta presenterà Cosmo. Per il 14 sul palco di Piazzale Roma ci sarà una serata speciale con Francesco Gabbani e Marianne Mirage.Lo spettacolo si concluderà con i tradizionali fuochi pirotecnici. Mentre nella serata del 15 saliranno sul palco Ghali e Merk & Kremont.