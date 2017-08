Una domenica di feste formato famiglia L'agenda

BARDI

IN VAL CENO LA FESTA DELL'EMIGRANTE

Cultura, gusto, divertimento, musica, e storia. Saranno questi gli assoluti protagonisti, domenica a Bardi, in occasione della trentaseiesima edizione della «Festa dell’emigrante e delle genti della Val Ceno».

Il tradizionale e attesissimo evento, che verrà organizzato come di consueto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Avis, l’ assistenza pubblica, e l’associazione sportiva, si aprirà, alle 16, sotto i portici di palazzo Maria Luigia, con la presentazione di numerosi e appassionanti volumi locali; mentre, alle 18, presso l’auditorium San Francesco, avrà luogo l’incontro tra l’amministrazione comunale e numerosi emigranti che hanno da poco fatto ritorno in Valceno per non perdere l’importante manifestazione. Per l’occasione, si terrà la proiezione di un cortometraggio sulla comunità italiana a Londra, intitolato “Little Italy”, del regista inglese di origine bardigiana Nicola Gallani. L’attesissima festa entrerà nel vivo dalle 19.30, con una sfiziosa cena in piazza, organizzata dai volontari dell’Avis e dell’assistenza pubblica, che proporranno un ricco menù fatto di specialità gastronomiche locali. Come in ogni manifestazione che si rispetti, non potrà mancare la musica: a fare da «apripista», alle ore 21, saranno le note incalzanti dell’orchestra di “Matteo Bensi”.

Alle 21,30 si terrà il saluto del sindaco e delle autorità in piazza, mentre, alle 23.30, sarà la volta di uno dei momenti più attesi e partecipati, ovvero il classico appuntamento, ormai divenuto il vero e proprio simbolo dell’evento, dell’albero della cuccagna.

Dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino, per concludere in bellezza la festa, disco e divertimento con “Carpanella Story”, a cura della Sportiva, al “Groppo”.



BEDONIA

WEEKEND NEI RIFUGI DEL PENNA E DEL FAGGIO

Sarà un weekend di sport, musica e gastronomia quello organizzato sul Monte Penna, aperte le due baite, le strutture e le sale dei due rifugi del Monte Penna e del Faggio, pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro e domenica a mezzogiorno ci sarà la possibilità di gustare in entrambe le baite pane nostrano, polenta, selvaggina, asado, grigliate, arrosti, salumi e formaggi tipici e anche qualche fungo porcino fresco. Dalle 15 musica al rifugio del Penna, danze con orchestrina e i fisarmonicisti Liguri-Emiliani e dalle 17 merenda con pizza, focaccia al formaggio tipo Recco e salumi.

«NOTTE ROSA» DOMENICA

Domenica a Bedonia ci sarà un'altra de «Le Notti Rosa»: amministrazione comunale, centro commerciale Naturale, Proloco e altri sponsor hanno organizzato l’edizione 2017.

Confermata la formula delle passate edizioni con una serie di spettacoli itineranti ideati per soddisfare tutti i gusti e per coinvolgere gente di tutte le età. Una novità però non poteva mancare: quella di una sfilata di moda della domenica sera che concluderà la lunga ed articolata maratona, quando alcune indossatrici sfileranno e presenteranno in Via Garibaldi e Via Aldo Moro i capi invernali elaborati da aziende bedoniesi per poi concludere la loro performance in Piazza caduti per la patria per essere festeggiate. Fin dal primo pomeriggio di domani per le vie e le piazzette del centro storico si esibiranno vari artisti, i locali organizzeranno eventi musicali e gastronomici e le vetrine dei negozi saranno allestite e colorate di rosa. Il programma prevede mercatini in “tenuta Rosa” e incontri animati da gruppi musicali, nelle contrade e nelle piazze del paese si esibiranno diversi artisti di strada tra i quali gruppi di giocolieri, illusionisti e saltimbanchi e poi all’imbrunire tutti alla festa rigorosamente vestiti in rosa.

A CARNIGLIA TORNA IL CAMPANILE D'ORO

Domenica Carniglia, frazione del comune di Bedonia, si terrà la 25esima edizione de «Il campanile d’Oro», una manifestazione ormai storica con due tradizionali giornate di festa organizzate dalla parrocchia e dagli abitanti con cene, musica e balli animati da orchestre.

BORGOTARO

FINE SETTIMANA DA VIVERE A PORCIGATONE

Domenica si chiuderà alla Costa di Porcigatone, a pochi chilometri da Borgotaro, la tradizionale festa estiva giunta alla sua 28a edizione, all’ombra del secolare castagneto. Dopo la Messa delle 11.15, si terrà il pranzo a base di polente, grigliate miste, risotto ai funghi, torte salate e tanti altri prodotti tipici: il pane e le torte saranno infatti cotte nel forno a legna, i funghi e la cacciagione provengono dai boschi di Porcigatone e le polente saranno cucinate nei paioli di rame sulle stufe a legna come una volta. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con giochi, baby dance e spettacolo di magia con Magik Albert. Dalle ore 19 si ripeterà la cena, e dalle 21 inizio serata danzante con l’orchestra Mario Zecca. A mezzanotte infine estrazione premi della lotteria. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook «Porcigatone in festa».

BENEDIZIONE DEI BAMBINI NELLA CHIESA IN VAL VONA

Domenica alle 11, nella chiesa di san Martino in Val Vona verrà celebrata la santa Messa con a seguito la tradizionale benedizione dei bambini. Al termine della celebrazione, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti, ed i più piccoli potranno divertirsi con i giochi organizzati dai volontari. Sarà inoltre presente un mercatino dell’usato con oggetti d’epoca, utensili e giocattoli.

SETTIMANA DI FESTE DA DOMENICA A SAN ROCCO

Domenica si aprirà la settimana di feste nel quartiere San Rocco di Borgotaro con il mercato della Versilia-Forte dei Marmi, che sarà ospitato su viale Libertà dalle 8 alle 20. Sarà possibile degustare ed acquistare prodotti tipici toscani e, per l’occasione, un tratto della strada rimarrà chiuso al traffico durante parte della giornata. L.B.

FESTA IN AMICIZIA A PIAN DEL MONTE DI TIEDOLI

Domenica si terrà a Pian del Monte di Tiedoli la 43esima edizione della “Festa in amicizia”, sagra organizzata dal circolo ACLI: al termine della Messa presieduta dal parroco don Lelio Costa, i partecipanti potranno gustare il pranzo a base di piatti tipici e trascorrere un pomeriggio di festa con giochi e fisarmoniche. Alla sera per chi lo desidera verrà servita anche la cena nell’amena cornice dei boschi.

CALESTANO

QUESTO E' IL WEEKEND DI «MAI DIRE BAGANZAI»

Questo sarà il week end di «Mai dire Baganzai». Domenica alle 14.30 ci si ritroverà al campo sportivo. In programma ben 15 sfide. A darsi battaglia saranno 10 squadre in rappresentanza delle diverse frazioni e località: Lesignano Palmia, Calestano, La Brugnara, Vallerano, Ravarano Fragno Terenzo, Casaselvatica, e da quest’anno anche la squadra di Marzolara, e quella dei «trapiantati». Dalle 18:30 poi si potrà cenare con i Food Truck di «Mordiparma».

CAPRIGLIO DI TIZZANO

DOMENICA POMERIGGIO LA FESTA DEI BAMBINI

Domenica il campo sportivo di Capriglio ospiterà la divertentissima festa dei bambini con tanti giochi di acqua e di terra. Tutti i bambini sono invitati a partecipare ad una giornata all’aria aperta, che prenderà il via alle 16 con l’inizio dei giochi.

COMPIANO

DOMENICA «SIAMO TUTTI ARTISTI»

Domenica alle 20,30 in Piazza Scopesi all’interno delle mura del Vecchio Maniero ritorna “Siamo tutti artisti” una simpatica serata riservata a quei talenti autodidatti che presenteranno le loro performance e saranno applauditi dal pubblico. M.C.

CORNIGLIO

CONDIVISIONE DI RICORDI E MEMORIE DELL'APPENNINO

Domenica Tra Terra e cielo organizza un percorso di creativa condivisione di ricordi e memorie dell’ Appennino, stimolati dallo scrittore Guido Cavalli, dall’attore e regista Paolo Pisi e della psicologa Roberta Graiani. Ambientato in un castagneto, dove trascorrere due giorni al fresco e lontani dallo stress. domenica teatro collettivo d’Appennino. Per info e iscrizioni: infotraterraecielo@gmail.com oppure 347/8786029. B.M.

VIAGGIO TRA I MAESTRI DELLA FISARMONICA

Domenica alle 21, i Parchi della Musica tornano a Corniglio con «Parigi-Buenos Aires sola andata», un suggestivo viaggio attraverso il lavoro dei grandi maestri della Fisarmonica, che vedrà esibirsi il Traveling Quartet. Il programma propone brani di Galliano, Viseur e Murena. Il repertorio sarà poi arricchito con una serie di rivisitazioni di brani di Pat Metheny e da alcune composizioni originali di Michele Bianchi e Daniele Richiedei.

FELINO

SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA FIERA D'AGOSTO

SEdizione 2017 della Fiera d’Agosto organizzata dal Comitato Estate Felinese e patrocinata dall’amministrazione comunale.

Due i luoghi della festa: piazza Miodini e via Du Tillot, strada che costeggia il centro commerciale Val Baganza. La piazza centrale ospiterà gli stand gastronomici ed i concerti, la via all’ingresso del paese invece le giostre. Quest’ultime saranno attive tutti i giorni con promozione e divertenti attrazioni.

Domenica a partire dalle 19 si potranno gustare stinco al forno, tagliatelle con pasta di salame, Prosciutto di Parma del Prosciuttificio Greci Enzo, salame del Salumificio Ravanetti e Coppa del Salumificio Boschi Fratelli. Alle 21 vi sarà un’esibizione di balli country mentre alle 22.30 vi sarà il concerto dei Disco Inferno.

FONTANELLATO





WEEKEND DI FESTE POI LA SAGRA DELL'ASSUNTA

Sarà un weekend di festa e spettacoli, a Fontanellato, quello che precederà la tradizionale Sagra dell’Assunta, dal 14 al 16 agosto: domenica, in piazza Garibaldi si concluderà infatti una mini-rassegna musicale a ingresso libero, promossa dall’associazione culturale «Arti & Suoni» e da Global Art Service, con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Dalle 21.30 si terrà il «Gran galà dell’operetta e non solo…»: saranno in scena la soprano e soubrette Silvia Felisetti, il comico e cantante Alessandro Brachetti e il tenore Luca Bodini, tra gag e l’esecuzione di arie celebri nella storia della musica.

GATTATICO

LA «FESTA DEL GRANO» È A OLMO

Si rinnovano le serate della «Festa del grano» di Olmo, un evento che ogni anno viene preso d’assalto da tanti inguaribili buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti anche da Parma e provincia.

La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 34esima edizione, terminerà mercoledì 23 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. La festa del grano di Olmo vuole rendere omaggio agli antichi mestieri proprio nello stesso modo in cui venivano svolti, nel secolo scorso, come la trebbiatura del grano, la raccolta del mais e la cottura del famoso formaggio locale: il Parmigiano-Reggiano, la preparazione della polenta, la cottura del pane e la pigiatura dell’uva. Le serate passeranno allegramente - all’insegna dell’amicizia e del divertimento - grazie ad animazioni, gare di trattori (traino ed aratura), giochi, commedie comiche e cabaret. Non mancherà anche in questa edizione della festa del grano tanta musica e ballo liscio: ogni sera un’orchestra diversa allieterà gli ospiti che potranno esibirsi nella nuova aia così come un tempo si ballava nelle corti. Come di consueto nella balera si ruoteranno le orchestre più famose del palcoscenico nazionale e anche lo spazio giovani avrà un calendario accattivante con gruppi del calibro dei Rio, Divina, Jovanotte, Max Pezzali tribute, Ma Noi No e tanti altri ancora; senza dimenticare l’Arena commedie dove si esibiranno Antonio Guidetti, Gianpaolo Cantoni, Willer Collura e tanti altri artisti dialettali mentre l’Arena centrale ospiterà rievocazioni storiche, spettacoli e tornei. Per tutta la durata della festa del grano funzioneranno: ristorante, pizzeria, torta fritta, bar-gelateria, pesca dei fiori e di beneficenza, stand commerciali, campo da beach, la fattoria degli animali e tanti stand commerciali. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.







LAGDEI

ORIENTEERING FORMATO FAMIGLIA



Il programma del weekend di Lagdei si chiude domenica mattina, con «Carta, bussola e... orienteering» una giornata di divertimento e relax per famiglie (o gruppi di amici), una sfida all’ultima lanterna, con un gioco che appassiona i bambini (ma forse più ancora i papà). Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, alla ricerca dei punti segnalati dalle lanterne. Per info e prenotazioni contattare Roberto Piancastelli al 339.4876053 oppure via mail a piancastelliroberto@hotmail.com. Per tutta la giornata, inoltre, possibilità di escursioni a cavallo per grandi e piccini con il Ranch Stella del Bosco.





LESIGNANO BAGNI

TRE GIORNI CON RIVALTA IN FESTA

Tre giorni di buona cucina, motori rombanti, liscio tradizionale o rock nel contesto del parco dei “Barboj”: da domenica avrà inizio a Rivalta, sulla collina lesignanese, la kermesse di serate “Rivalta in festa”, che quest’anno offre un programma davvero per tutti. Il “lungo Ferragosto” di Rivalta inizierà domenica con la “Festa Alpina”, che da tradizione apre le feste d’agosto della frazione: la festa è organizzata in collaborazione con gruppo di Lesignano e Santa Maria del Piano dell’Associazione Nazionale Alpini, e dopo la cena con menù tipico presso il circolo vi sarà la serata danzante con l’orchestra Campanini.

VISITE GUIDATE A BADIA CAVANA

Domenica, il complesso monumentale di Badia Cavana sarà aperto e visitabile, a cura di Melusine associazione culturale, nell’ambito del Progetto “Reti d’Arte». proseguiranno inoltre le conversazioni culturali della rassegna “Quel che passa il convento”. Le visite guidate sono previste ogni ora dalle 10 alle 13 (inizio ultima visita alle 12) e 16 alle 19 (inizio ultima visita alle 18). Per informazioni contattare i numeri 338 6310900, 338 4336671 o scrivere a associazione.melusine@gmail.com.

LUNIGIANA

«BAGNONE IN FESTA»

Il borgo di Bagnone tra arte, musica, gastronomia e tradizioni grazie a «Bagnone in festa», rassegna che si terrà nel paese della Lunigiana fino a lunedì. La manifestazione è organizzata dai volontari delle associazioni del territorio col supporto logistico del Comune. «Il messaggio che vogliamo dare - dicono gli organizzatori - è che questa festa è fatta per il paese, da gente del paese, con l’obiettivo di farlo conoscere e amare».

Durante la kermesse, che si svolgerà dalle 19 alle 2 di notte ci saranno vari punti di ristoro sparsi tra le contrade e il castello, con cibi tipici della tradizione bagnonese e lunigianese in generale come focaccette, sgabei, frittelle ma anche piatti tipici dei due versanti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ci sarà anche uno stand di street food dedicato alle cucine del mondo (sarà attivo anche a pranzo) in piazza Monsignor Rosa. In piazza Europa le quattro serate saranno dedicate alla musica con vari generi che si proporranno alternativamente: swing, blues ma anche il concerto della banda musicale di Bagnone.

Proseguirà durante la kermesse la mostra di arte contemporanea «Arte in Borgo» già cominciata in paese, la quale si snoda tra le stanze del Teatro Quartieri, la pinacoteca «Da Ravaldi», la chiesa di Santa Maria, e il borgo del Castello. Interessante anche la mostra fotografica «SS.62- 1041 metri-linea di confine» , un titolo che è un chiaro riferimento alla strada e al Passo della Cisa che demarca il confine tra Lunigiana e Parmense: la mostra è organizzata dal Gruppo Fotoamatori di Tresana e dall’ associazione Parmafotografica, le quali sono gemellate e offriranno i più bei scatti sul tema proposto partendo dai portici del Municipio, attraversando il Museo-Archivio della Memoria e concludendosi nella sala consiliare. Sparsi per tutti il paese poi ci saranno i i banchi dei vari artigiani che avranno una vetrina per le loro creazioni Per tutta la durata della manifestazione a Bagnone vigerà l’isola pedonale.

MEZZANI

FESTIVAL AL PORTO FLUVIALE

Serate di festa al porto fluviale di Mezzani con il Ferragosto live festival frutto della collaborazione tra Beer Po risto-disco-pub e Nautica Mezzani. Domenica spazio a La grande risata insieme al cabaret del duo Tosco&Miliano. Ogni sera ci saranno giochi gonfiabili per bimbi, mercatino della Nautica e mercatino del riuso. Dalle 20 sarà inoltre attivo il servizio bar e ristorante. Info e prenotazioni al numero 320 6933630 o sulla pagina Facebook: Porto fluviale di Mezzani. Tutte le iniziative saranno ad ingresso gratuito.

MONCHIO

DOMENICA DA VIVERE ASPETTANDO APPENINFEST

Domenica Monchio sarà in festa con «Aspettando Appenninfest». Dalle 9 mercatino della solidarietà e agroalimentare, alle 10 laboratorio per bambini e alle 12 aperitivo con torta fritta. Il pomeriggio prosegue alle 16 con l’intrattenimento di Amatafrica, alle 18 con l’aperitivo acustico di Wahnsinn e alle 21 con lo spettacolo del Mangiafuoco.

NEVIANO ARDUINI

GIORNATA ALL'ARIA APERTA DOMENICA A BAZZANO

Giornata all’aria aperta per tutti gli amanti della natura e della buona cucina, domenica a Bazzano, a cura dell’associazione Proloco del paese: tra i sentieri della collina di Bazzano e la suggestiva pineta della località Rivareto si terrà la camminata “Bazzano d’estate”, manifestazione sportiva non competitiva a misura di tutti, che si concluderà a tavola con il pranzo in pineta.Per l’edizione 2017 di “Bazzano d’estate”, la Proloco ha predisposto tre percorsi diversi, da 6, 10 e 17 chilometri, da affrontare in camminata non competitiva ludico motoria: Il ritrovo è in piazza don Luigi Ferrari, da cui vi sarà la partenza libera dalle 8 alle 9. Al termine della camminata, alla pineta di Rivareto sarà allestito dalla Proloco il “Pranzo in pineta”, con prezzo convenzionato di 10 euro per i partecipanti alla camminata, e 15 euro per chi non partecipa, tutto compreso. Per informazioni sulla camminata e sul pranzo è possiible contattare Antonio al 347 9672157 oppure Erio al 348 7764928.In caso di maltempo, il pranzo si terrà all’ex bocciodromo di Bazzano.

NOCETO





FESTA DELL'ASININA A COSTAMEZZANA

Musica, buon cibo e convivialità per la 32esima edizione della Festa dell’Asinina a Costamezzana di Noceto. Oltre 50 volontari saranno al lavoro sotto la guida dell’associazione Amici di Costamezzana guidata da Nelso Bazzini perché tutto funzioni a perfezione dalle cucine, all’intrattenimento, ai parcheggi. Per Costamezzana la Festa dell’Asinina è l’appuntamento dell’anno. Domenica si balla sulla pista d’acciaio con Marco & Alice. Il ricco menù prevede insieme al piatto forte, lo stracotto di asinina servito con la polenta, anche la grigliata di carne, polenta fritta, polenta con gorgonzola, salumi misti, patatine fritte, vini nostrani della Val Parola, birra e dolci.Il ricavato della Festa andrà, come sempre, a sostenere le attività della Pro Loco senza dimenticare le donazioni alle associazioni nocetane la Croce Verde, l’Avis e la LILT.

_______________________________

PARMA



PISCINA DOMENICA MUSICA CON IL DJ MAX TESTA

A Parma non ci sarà il mare, ma il divertimento è assicurato alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri», in via Pietro Cardani (zona Campus) dove domenica, a partire dalle 15.30, il fresco si unirà alla buona musica di Max Testa, uno dei dj storici della night-life parmigiana, quella vera e indimenticabile - che in trent’anni di carriera ha fatto ballare e divertire più di una generazione di parmigiani e non solo. Max Testa allieterà, dunque, la domenica dei bagnanti con il suo frizzante dj set. E per lui, si tratta di una sorta di ritorno alle origini: «Non suonavo alla domenica pomeriggio dal 1995, quando ho lavorato con Benny Benassi all’“Egyptus”. All’inizio ero un po’ titubante ma ora sono davvero soddisfatto di aver iniziato questa sfida».





_______________________________

SALA BAGANZA

LA NOTTE DELLE PIEVI NEL SEGNO DEL VIOLONCELLO

Domenica alle 21, torna nella frazione salese «La Notte delle Pievi»: un’occasione speciale per ammirare in notturna la pieve romanica di San Biagio e ascoltare il concerto del celebre violoncellista Giovanni Ricciardi. Il programma del concerto è un excursus tra opere conosciute per violoncello, come la Suite n° 1 di Johann Sebastian Bach; «Suite per violoncello», scritto a metà degli anni ‘20 dal compositore e violoncellista spagnolo Gaspar Cassadò; «Ricorrenza» del compositore scozzese Gwyn Pritchard. Al termine del concerto sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla Pieve di San Biagio. L’ingresso al concerto e la visita guidata alla pieve sono gratuiti.

SAN SECONDO

MUSICA DALL'ARMENIA ALLA PIEVE DI SAN GENESIO

Nella pieve romanica di San Genesio, a San Secondo, domenica alle 21, nell’ambito della «Notte delle Pievi», l’Ensemble De La Paix si esibirà in «Canti e ritmi d’oriente», un viaggio iniziatico verso la cultura armena. Il concerto sarà anticipato, alle 20.30, dalla visita alla pieve. Ingresso libero. Info al 3383625900. La serata è promossa dall’Archeoclub locale e dalla parrocchia. p.p.

SCHIA

DANZE DEGLI ANIMALI AL PARCO DEI CENTO LAGHI

Proseguono le attività estive per bambini dei Parchi del Ducato nella splendida cornice di Schia, nel cuore Parco dei Cento Laghi. Appuntamento per domenica, alle 15,30, con «Le danze degli animali», un’attività che prevede balli, danze gioco e mimi che rievocano i richiami ed i movimenti di diversi animali. Accompagnati da musiche di diverse estrazioni culturali e dal canto dei partecipanti, sarà una divertente carrellata di balli da imparare e riproporre con i più piccoli, anche accompagnati dai genitori, con il musicista e guida ambientale escursionistica Diadorim Saviola. L’attività è gratuita, adatta a bambini dai 4 anni accompagnati da un genitore. Il ritrovo è fissato per domenica, alle 15,30, al Camping di Schia. Info e prenotazioni obbligatorie telefonando a Diadorim Saviola (del gruppo guide Gae del Monte Caio) al numero 3491613984.

TARSOGNO

APERTO IL MUSEO DELL'EMIGRANTE

Per tutto il weekend aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 il museo dell’emigrante e la mostra antologica di Welleda Tommasi Cantù. Per visite guidate e inf. 0525 89272 (ufficio turistico).

REPERTI AERONAUTICI NELLA SALA PARROCCHIALE

A cura di Francesco Sabini, domenica alle 17 nella sala parrocchiale Santo Stefano di Tarsogno inaugurazione della mostra di Archeologia Aeronautica, un’esposizione di reperti di velivoli caduti tra le montagne dell’Alta Valtaro dagli albori dell’aviazione ai giorni nostri che resterà aperta fino al 20 agosto.

TRAVERSETOLO

GINO PAOLI «LIVE» ALLA FESTA DELL’ANTICO POMODORO RICCIO

Sarà il cantautore Gino Paoli, domenica alle 21, a concludere a Traversetolo (nell’area verde adiacente al Prosciutto Bar di Rosa dell’Angelo) la giornata dedicata all’antico pomodoro Riccio di Parma, organizzata dal movimento Rural, biodiversità agricola.

Un artista in perpetuo movimento ed evoluzione, con una lunghissima carriera alle spalle e la voglia di continuare a sperimentare. Gino Paoli, originario di Monfalcone e genovese d’adozione, sta proseguendo il suo viaggio sui palchi italiani con un fitto calendario di spettacoli live, facendo tappa anche nel parmense: filo conduttore, la voce unica ed avvolgente e il carisma di Paoli con i suoi indimenticabili successi. Ad accompagnare il cantautore sul palco anche Vittorio Riva alla batteria, Marco Caudai al basso, Riccardo Cavalieri alle chitarre e Dario Picone al piano e tastiere, in uno spettacolo che è un vero e proprio viaggio nella storia musicale - e non - di uno degli artisti più amati e più influenti nel panorama culturale del nostro paese. In scaletta canzoni che hanno scritto le pagine della storia della musica italiana, pezzi unici, universali e preziosi che restano nel tempo, capaci di emozionare, diverse generazioni. Da “La Gatta”, “Sapore di sale”, “Sassi”, “Averti addosso”, “Il cielo in una stanza”, passando per “Questione di sopravvivenza”, “Che cosa c’è”, “Una lunga storia d’amore”, “Vivere ancora” e “Albergo a ore”, fino alle recenti “Il nome”, “Il buco”, “L’uomo che vendeva domande” e “Due vite”.

Sarà un’altra magica serata di mezza estate, come quella dello scorso anno con Roberto Vecchioni, nella pace della campagna traversetolese. L’ingresso è gratuito (fino a esaurimento posti). Per informazioni: sito web: www.pomodororicciodiparma.it

TIZZANO

TERZA EDIZIONE DELLA COPPA SUNSHINE

Tifo alle stelle, domenica pomeriggio all’Arena Sunshine di Tizzano, per la terza edizione della «Coppa Sunshine», il torneo di calcio a 5 organizzato da Ondanomala in collaborazione con Arena Sunshine Extra e Uisp Parma. Il regolamento prevede (oltre a ricchi premi per le prime tre classificate) due gironi da 4 squadre ciascuno, con il passaggio alle semifinali delle prime due di ogni girone. Le vincenti di sfideranno nella finalissima, le perdenti nella finale per il terzo e quarto posto. Info ed iscrizioni al 3461554109 oppure 3489772095.

TORRECHIARA

DOMENICA ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO

Domenica a Torrechiara è sempre tempo per scoprire il castello e il suo territorio. Il biglietto intero di ingresso è di 4 euro, in più ci sono le visite guidate in costume, alle 11 e 17, al costo di 3 euro. Inoltre c’è il tour del gusto “Food from Love”, che apre le porte dei caseifici del Parmigiano e vi porta ad assaggiare i migliori prodotti locali. Per info: 0521.218889 e 328.2250714.



________________________________

LIGURIA



SARZANA SERATE A TAVOLA IN PIAZZA

Ddalle 19 alle 24, fino al 20 agosto in piazza Matteotti si svolgerà l’evento enogastronomico Sarzana a Tavola. In queste serate si potrà assaporare il gusto dei prodotti tipici del territorio.

RAPALLO FESTA DEL MARE

E’ iniziata mercoledì “La Festa del Mare”. Si ripete così in questi giorni l’iniziativa che lo scorso anno ha contato numeri da record di presenze tra sport acquatici, laboratori per grandi e piccoli, aperitivi, escursioni, degustazioni e giochi come la caccia al tesoro. Le attività si divideranno in tre maxi aree: quella “relax” dove si potrà stare a contatto con il mare, quella ”activity” dedicata agli sportivi e quella “natura” per scoprire l’ambiente marino. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo “2000 stelle in fondo al mare”, lunedì sera, dove il pubblico potrà assistere ad un’immersione notturna nei fondali dell’Area Marina Protetta.

MONTE MARCELLO LA FESTA DEI PIRATI

domenica si svolgerà nel Borgo di Montemarcello, la nona edizione della Festa dei Pirati. In Piazza XIII dicembre si potrà cenare con gustosi piatti a base di pesce. Il tutto sarà caratterizzato dall’atmosfera, una vera e propria festa in costume , con rievocazioni piratesche e scorribande coreografiche per far calare il pubblico presente in una antica atmosfera. Dopo la cena inizieranno le danze con musica e deejay set fino a tarda notte.

LA SPEZIA MIGLIARINFEST 2017

fino a domenica in piazza Enzo Fregosi a Migliarina si svolgeranno tre serate imperdibili, dove saranno ospitati musicisti, attori e autori. Per la giornata di chiusura, quella di domenica, si inizierà alle 19.00 con la presentazione del libro di Ebuli “Le dieci stanze”. L’evento si chiuderà con un tributo al grande Frank Sinatra, interpretato da Gianluca Guidi e accompagnato da Andrea Rea al piano con Daniele Sorrentino al contrabbasso.

BOCCA DI MAGRA SLOOP STREET FOOD

fino a martedì torna la seconda edizione del Sloop Bocca di Magra e sarà aperto dalle 17.00 alle 24.00. Saranno presenti i sedici migliori food truck d’Italia, due aree giochi per i bambini e alcuni stand che venderanno oggetti di artigianato. I food truck offriranno tanto cibo: dal salato al dolce, ci sarà cibo per tutti i gusti. Oltre al cibo, durante lo Sloop Bocca di Magra Street Food si potrà assistere ad esibizioni musicali e deejay set.

TOSCANA



VIAREGGIO COLOR VIBE

Domenica si svolgerà la corsa più colorata dell’estate. Al mattino alle 11 aprirà il Vibe Village, vicino al Belvedere delle Maschere vicino a Piazza Mazzini; qui si potrà ritirare il kit o iscriversi. L’intrattenimento inizierà alle 16.30 e la corsa inizierà alle 18.30. Alle 19 inizierà il color party.

MARINA DI PIETRASANTA LA VERSILIANA

Per questo lungo weekend la Versiliana ospiterà tanti noti artisti. domenica a Fiorella Mannoia.

LUCCA SAGRA DELLA ZUPPA DI AQUILEA

Continua anche per questo weekend la Sagra della Zuppa: fino a domenica alle 19 apriranno gli stand dove si potranno assaporare le specialità del territorio come: la torta con i becchi di verdure crema e cioccolata, gli gnocchi e i maccheroni fatti in casa; ed in particolare, la zuppa fatta solo di verdure di aziende agricole locali, olio e vino. Tutte le sere ci sarà intrattenimento musicale e l’area giochi per i bambini.

CAMAIORE FOLLIE D’ALTRI TEMPI

fino a ferragosto a Camaiore si svolgerà “Follie d’altri Tempi”. Il centro storico si animerà di bancarelle e stand per dar vita ad un evento imperdibile. L’evento “Follie d’altri tempi: Notti di Santa Maria” è la mostra mercato dell’antiquariato. Il cuore della manifestazione è la mostra mercato dell’antiquariato , del modernariato e del vintage che conta più di novanta espositori. Ci sarà anche una zona dedicata alla mostra scambio di auto, vespe e velocipedi d’epoca. Oltre al mercato ci sarà l’intrattenimento con musica e spettacoli teatrali che riempiranno i tanti palchi messi nelle varie piazze di Camaiore. Ci sarà anche un motoraduno e ciclo pedalate in stile “altri tempi”.

CAMAIORE SAGRA DEL PESCE

E’iniziata la ventesima sagra del pesce, che caratterizzerà due fine settimana: questo e il prossimo. E’organizzata dalla P.A. Croce Verde di Lido di Camaiore. Il menù ovviamente è composto da piatti a base di pesce; ma ci saranno anche piatti a base di carne, tortelli e grigliata mista. L’appuntamento è fissato per le 20, di ogni sera. Durante le serata ci sarà una pesca di beneficenza e il ricavato servirà per l’acquisto di un’autoambulanza.

FORTE DEI MARMI MERCATINO D’ANTIQUARIATO

fino al 15, dalle 8 alle 20, in piazza Dante si svolgerà il mercatino d’antiquariato. Saranno circa sessanta gli stand, provenienti da tutta Italia, che esporranno: oggettistica, arte antica, dipinti, vintage e antiquariato.

ADRIATICO



BELLARIA IGEA MARINA BAY FEST

Domenica inizierà la terza edizione del Bay Fest che si svolgerà nel Parco Pavese di via Pinzon. Il Bay Fest è il festival punk rock dove, per tre serate, saranno presenti grandi artisti della scena nazionale e internazionale come: i Rise Against e i Bad Religion. Oltre a queste due famosissime band si esibiranno altri gruppi emergenti italiani. Domenica si esibiranno i Less Than Jake, gli Undeclinable Ambuscade, i Raw Powe e i Lennon Kelly. Nella serata di lunedì ci saranno: i Bad Religion, i Pennywise, i Face to Face, Gli Shandon, gli Andead, i 7Years e i Linterno. Nella serata conclusiva toccherà ai Rise Against, ali Ignite. Ai Vanilla Sky, alle Cattive Abitudine e ai Lineout.

CATTOLICA ANDREA PUCCI IN PIAZZA

Domenica in piazza della Repubblica, all’Arena della Regina, alle 21, Andrea Pucci si esibirà con il suo spettacolo “In…Tolleranza Zero”. E’ questo il titolo del nuovo show del comico, che proporrà tante risate e divertimento.





RIMINI

TERZA MOSTRASCAMBIO

Domenica dalle 8.30 al museo nazionale del Motociclo di Rimini si svolgerà la terza edizione della “Mostrascambio”, all’esterno del museo; mentre all’interno si possono ammirare moto, scooter , vespe e vari cicli con pezzi di ricambi e accessori.