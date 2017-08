Trio Canossa: tra storia, goliardia e canti dell’Appennino

Un programma da non perdere questo appuntamento di sabato 12 agosto alle 20 con la musica del Trio Canossa, che torna a grande richiesta, un evergreen estivo, diretto da Giovanni Gelmini. con un viaggio musicale tra storia e goliardia con cabaret da osteria e folklore dell’Appenino insieme alla cena all’aperto al lume di candela.

La settimana continuerà poi con la serata di ferragosto e lo spettacolo in abito medievale dove rivivremo emozioni antiche ed al tempo stesso attuali con gli attori Antonietta Centoducati e Gianni Binelli che impersoneranno Matilde ed Enrico IV nello spettacolo teatrale più atteso della stagione: "L'incontro". Per tutta la settimana ferragostana inoltre, il centro turistico rimarrà aperto anche la sera e sarà possibile cenare e degustare tutti i prodotti tipici dell'Appennino e camminare alla scoperta del labirinto,Cuore di Matilde, per gruppi, a partire da dieci persone.

Tutte le serate sono organizzate dal centro turistico Andare a Canossa, ed è consigliata la prenotazione (cell.3334419407, numero posti limitato) è gradita prenotazione, numero posti limitato.La settimana di ferragosto

