Un sabato tra amor, musica e... castelli di sabbia: l'agenda

BARDI

IL LAVORO NELL'EST EUROPEO DEL '900 AL CENTRO DI UNA MOSTRA DI PITTURA

Al castello di Bardi, è visitabile la mostra museo permanente dal titolo: “Novecento: arti e mestieri dell’Est europeo”. Frutto della collezione Ferrarini-Nicoli, la splendida mostra costituisce una novità assoluta nell’ambito delle esposizioni d’arte contemporanea, per l’origine privata delle raccolte, alle quali hanno attinto i suoi promotori, e per il dichiarato intento di far conoscere a un più vasto pubblico occidentale l’opera di alcuni artisti attivi in territorio ceco e slovacco dagli ultimi anni del dominio asburgico, caduto nel 1918, al Secondo dopoguerra e alla controversa stagione del Realismo Socialista. Sono ben i 60 quadri e 16 le sculture proposte al castello, tutte con un unico denominatore: “il lavoro”. «

PASSEGGIATA INTORNO AL CASTELLO POI UNA VISITA GUIDATA NOTTURNA

Un sabato sera all’insegna della natura e della storia. Giacomo Cella, guida ambientale escursionistica abilitata, facente parte dell’attivissimo gruppo “Trekking Taro e Ceno” organizza, sabato, una bella passeggiata con tanto di visita guidata notturna nella celebre fortezza. Questo il programma: alle 18, partenza dall’oratorio della Madonna delle Grazie, sorto sul luogo di una feroce battaglia del 1321. Si percorrerà, quindi, l’antica strada che porterà ai piedi dello sperone roccioso su cui si erge il possente castello. Da qui, inizierà un percorso ad anello attorno alla rupe, dove si incontreranno curiose formazioni rocciose ed antiche costruzioni. Inoltre, si godrà costantemente di punti di vista unici sul maniero. Risalendo lungo il sentiero, si entrerà poi nel borgo antico attraverso la “porta Riolo” (oggi perduta), passeggiando tra gli antichissimi vicoli medioevali ai piedi del castello, cuore autentico di Bardi. Si giungerà, dunque, alla cinquecentesca chiesa di San Francesco, mausoleo dei Principi Landi, ed al suo straordinario panorama sulla valle. La prima parte dell’escursione terminerà ai piedi del castello. Una volta conclusa la visita guidata interna, il percorso ad anello verrà completato scendendo per la via “delle Vasche” e tornando sul sentiero che riporterà al punto di partenza (info dettagliate e contatti: http://www.trekkingtaroceno.it/notte-al-castello-bardi/). Ritrovo alle 17.30 a Bardi in piazza Vittoria (per tutti coloro che non sanno come raggiungere la chiesa della Madonna delle Grazie). Trasferimento presso la chiesa con mezzi propri. Ritrovo secondario alle 17.50 presso l’oratorio della Madonna delle Grazie. Inizio escursione alle 18 circa. Termine prima parte dell’escursione con l’arrivo all’ingresso del castello alle 19.45 circa. Info castello: 3801088315 o 0525.733021; info@castellodibardi.info.

BARDONE

TORTA FRITTA E SALUMI SOTTO LE STELLE

Sabato alle 20 avrà luogo, nel giardino del Circolo La Pieve, nel fresco e nella tranquillità dell’antico borgo, la festa «Bardone sotto le stelle» con torta fritta e salumi.

BEDONIA





TANTE INIZIATIVE AI DUE RIFUGI DEL PENNA

Sarà un weekend di sport, musica e gastronomia quello organizzato sul Monte Penna, aperte le due baite, le strutture e le sale dei due rifugi rispettivamente quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini che sceglieranno questa splendida foresta ed il parco naturale del monte di Bedonia per passare dei momenti indimenticabili. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno due punti di ristoro.

ESCURSIONE NOTTURNA AL CONFINE TRA PARMA, PIACENZA E GENOVA

Sabato si terrà a Bedonia un’escursione notturna al confine tra Parma, Genova e Piacenza, con salita verso il monte Maggiorasca, la vetta più alta dell’Appennino parmense ovest (1.799 metri), e discesa lungo il monte Bue (1.700), il Lago Nero e il Prato Grande, ossia la bellissima torbiera ricca di fiori alpini derivanti dall’ultima glaciazione. Il tutto, in occasione della festa di Nostra Signora di Guadalupe, Patrona di Santo Stefano d’Aveto, con tanto di spettacolo di fuochi d’artificio dal paese sottostante. Ritrovo alle 17 nel piazzale del seminario vescovile (Info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).

BERCETO

RASSEGNA FOTOGRAFICA SUL POPOLO SAHARAWI

La storia di un popolo senza terra raccontata in 40 scatti: sarà questa in sintesi la mostra fotografica della giovane bercetese Eleonora Agnetti, che esporrà fino a domenica nella galleria del Duomo. I visitatori potranno avervi accesso dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 22.30. Eleonora narra attraverso i suoi scatti la storia del popolo Saharawi, costretto da 40 anni a vivere in una striscia di confine tra Marocco e Algeria a seguito di vicende belliche e legate al colonialismo. Le dure condizioni di vita di questo popolo che vive confinato in un angolo del Sahara sudoccidentale hanno portato molti enti a organizzare missioni umanitarie in favore dell’etnia Saharawi e tra questi enti c’è anche la onlus «Help for Children» di Parma: nel 2013 Eleonora Agnetti è partita insieme ai volontari di Help for Children per portare anche il suo contributo e vivere fianco a fianco al popolo: e «Il popolo» è proprio il titolo della rassegna fotografica di Eleonora. Anche l'intera comunità di Berceto non è insensibile al dramma umano di questo popolo, come dimostra il fatto che ogni anno numerosi bambini saharawi vengono ospitati nel paese montano per permettere loro di passare un periodo in un clima più mite e in condizioni di vita più agiate. M.M.

BORGOTARO

BORGOTARO CELEBRA IL GUSTO DEGLI AMOR

Fervono i preparativi a Borgotaro per la Festa degli Amor, che nel pomeriggio di Sabato coinvolgerà tutto il paese nell’attesissimo appuntamento ormai divenuto tradizione: i celebri dolcetti saranno ancora una volta protagonisti di un evento che richiama partecipanti da tutta la valle. Il segreto per preparare i veri amor, golosi dolcetti che racchiudono tra due sottili wafer una delicata crema pasticciera avvolta da fine granella, è proprio la ricetta che unisce a farina, uova, zucchero, latte, burro con ingredienti e in dosi rimasti segreti, il che rende il prodotto ideato negli anni 20 dai fratelli Steckli inarrivabile: come si dice, diffidate dalle imitazioni. «Presto celebreremo un secolo dall’arrivo degli amor nel nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Giovanna Terroni –: anche quest’anno Borgotaro vedrà la presenza della storica ditta Loacker, che ci supporta nell’iniziativa fornendo gratuitamente i propri wafer per il confezionamento dei dolci ed allestendo intrattenimenti per i più piccoli». A partire dalle 17.30 sarà possibile degustare i dolcetti in piazza Manara, di fronte al municipio, dove dalle 17 alle 19 sarà attivo il laboratorio Art and Craft, in cui i bambini potranno sostare e divertirsi con disegni, animazione e laboratori. Durante l’evento la piazza sarà animata dalla musica dal vivo dell’Acoustic Duo “All you need is…” di Fiorello Biacchi e Massimo Armani: una festa che offre a chi la visiterà l’impagabile sapore di un secolo di storia. Per informazioni Ufficio turistico 052596796, uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it.

OMAGGIO A DE ANDRE' CON I «KERAVA'»

Sabato alle 21, nell’area del Gruppo folkloristico del quartiere san Rocco a Borgotaro, di fronte alla scuola dell’infanzia “Marchini-Camia”, saliranno sul palco i Keravà, che si esibiranno in un tributo alla musica straordinaria di Fabrizio De Andrè a conclusione della settimana di festeggiamenti in onore del patrono: l’evento è aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

FESTA IN STILE «AMERICA ANNI '50»

I ragazzi dell’Aula studio autogestita organizzano sabato a Borgotaro, nel campetto di palazzo Molinari su viale Bottego, una festa anni Cinquanta con lo scopo di aggregare la popolazione e divulgare il loro vincente progetto: «La festa, in stile americano, è aperta a tutti con ingresso gratuito – spiega Enrico Ori, presidente del sodalizio –, e sarà animata dalla musica di dj Zappa: è un’occasione per stare insieme e fare qualcosa di alternativo veramente dedicato ai giovani, anche se l’intera cittadinanza è invitata a partecipare». Dalle ore 20 si entrerà nel vivo della serata, ispirata in ogni aspetto ai ruggenti anni del sogno americano, con la cena “American Graffiti” che richiama il film cult di George Lucas e fa eco alla catena ristorativa che offre le specialità tipiche della cucina a stelle e strisce entrate nell’immaginario comune, con un occhio alle esigenze del palato italiano: hamburger, grigliata mista, patatine fritte, coca cola saranno servite ai tavoli dai ragazzi che si occupano della gestione della sala di studio. «L’atmosfera che abbiamo voluto ricreare è quella affascinante dei film come “Grease” o “Jersey Boys” - afferma Valeria Todaro –: nel campetto sarà attiva anche una postazione mojito, e chi verrà potrà scatenarsi a ritmo di musica». Come ha ricordato don Angelo Busi, che ha concesso entusiasta la location «è bello vedere che dei giovani del paese si impegnano per i loro coetanei in qualcosa di sano, utile e ben fatto: spero che altri seguano il loro esempio e diano il loro contributo per questo interessante progetto».

BOSCHETTO DI ALBARETO

IL PAESE CELEBRA LA FESTA PATRONALE

La comunità di Boschetto in questo fine settimana celebra la Festa patronale dedicata alla Madonna del Boschetto. Sabato nel piazzale della Basilica alle 16 partenza camminata in memoria di Marco Bottali e Mauro Bosi, alle 17 Messa per gli anziani ed ammalati, alle 19 cena nell’area del parco del centro ricreativo parrocchiale rallegrata dal barzellettiere parmigiano Gianpaolo Cantoni e dalle 21 serata musicale con l’orchestra di Rosella e Marco.

COMPIANO

NONA SERATA CON «FIROSSI-STORIE»

Sabato alle 21 nella Piazza del centro del Borgo antico Ettore Rulli presidente dell’associazione culturale “Compiano Arte Storia” presenterà con alcuni ospiti la nona serata di “Firossi-Storie”, una rassegna di appuntamenti dedicati alla storia, al dialetto e alla toponomastica di Compiano e dintorni.

CORNIGLIO

UN WEEKEND SULL'APPENNINO

Sarà un weekend all’insegna del relax e delle emozioni quello in programma al Rifugio Lagdei. I

FELINO

FIERA D'AGOSTO, WEEKEND FINALE

Entra nel weekend conclusivo la Fiera d’Agosto di Felino. Tutte le serate inizieranno alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici in piazza Miodini. Sabato si torna ai sapori di mare dell’Aiolfi Staff ed ai salumi del Prosciuttificio il Casale, de la Felinese Salumi e del Salumificio Fratelli Grossi. Alle 21 si balla con l’orchestra spettacolo Divina. La Fiera si chiuderà con la gara dei Pierin Pescatori al Lago Matteo di Barbiano con inizio alle 8 di domenica.

FIDENZA

MUSICA IN PIAZZA CON I SALSESI PH6

Serata in musica Sabato in piazza Garibaldi. Al Caffè della Piazza, a partire dalle 21.15, circa ci sarà il concerto della giovane band salsese PH6, le cui sonorità spaziano dal rock al funk. Ingresso libero.

GATTATICO

OLMO DI GATTATICO: PROSEGUE LA «FESTA DEL GRANO»

Si rinnovano le serate della «Festa del grano» di Olmo, un evento che ogni anno viene preso d’assalto da tanti inguaribili buongustai, provetti ballerini e appassionati degli antichi mestieri di «una volta», provenienti anche da Parma e provincia. La storica manifestazione, giunta quest’anno alla 34esima edizione, terminerà mercoledì 23 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. Info: 348/8304763 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.

MEZZANI

CONCERTO DI SAX AL PORTO FLUVIALE

Cosmopolitans Sax Quartet in concerto Sabato al porto fluviale di Mezzani ospiti del Beer Po summer pub. I quattro saxofonisti proporranno, dalle 21, uno spettacolo con musica swing e jazz. Sarà attivo anche il servizio bar e cucina (info e prenotazioni al numero 335 6238587). Apericena dalle 18.

MEZZANO INFERIORE

GARA DI CASTELLI DI SABBIA AL CAMPO DI BEACH VOLLEY

Gara di castelli di sabbia Sabato dalle 17 al circolo Arci La capanna verde di via Martiri della libertà 79 a Mezzano Inferiore. La gara si svolgerà sul campo da beach volley del circolo. Il regolamento prevede sino ad un massimo di 4 iscritti per squadra senza alcun limite di età. Tutto l’occorrente (palette, secchielli e decorazioni) dovrà essere portato da casa. Iscrizioni al circolo. A seguire cena con patatine, salsiccia, prosciutto e melone.

NEVIANO ARDUINI

A SCURANO TORNA LA «NOTTE BIANCA»

La speciale “notte bianca” estiva tutta scuranese ritorna Sabato : appuntamento con la “Notte Scura..no”, che arriva quest’anno alla sua sesta edizione tra cena all’aperto, bancarelle, disco e fuochi d’artificio. Ad aprire la “Notte scura” sarà la cena presso l’ex consorzio di Scurano, con menù a scelta di carne alla griglia a cura di Best Carni o pesce a cura di Ajolfi; la serata proseguirà poi nel centro del paese con bancarelle di hobbistica ed etniche, musica dal vivo in strada, e alle 23, 30 l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio sopra Scurano. Si proseguirà poi con le danze fino a notte fonda, con la “Disco piscina” alla piscina di Scurano.

NOCETO

MUSICA ANNI '70 E '80 CON IL TARO TARO CLUB

Musica e dance anni ‘70 e ‘80 con il Taro Taro Club Sabato al centro sportivo I di Noceto. L’organizzazione è a cura del Soul Kitchen in collaborazione con l’ASD Noceto e il Caffè Centrale. Servizio bar dalle 19 con cocktail, birra, grigliata mista, torta fritta e salumi, spalla cotta e arrosticini.

PARMA

A VICOFERTILE CON LA FESTA DELL'AVIS

Sabato a Vicofertile si svolgerà la Festa dell'Avis. Dalle ore 20 in piazza delle Terramare si potrà cenare sotto le stelle con torta fritta, salumi e pizze di tutte le varietà. Dalle 21.30 in poi la serata avrà come sottofondo la musica degli anni Sessanta grazie al concerto della band «I ragazzi del secolo scorso». L'evento è organizzato dall'Avis San Pancrazio in collaborazione con l'Associazione Vecchia Vico e con il Circolo La Lanterna. La serata sarà un'occasione importante non solo come momento conviviale , ma soprattutto per ricordare ancora una volta che donare il sangue è un gesto importantissimo che serve a salvare vite. I volontari dell'Avis saranno a disposizione di tutti coloro che volessero avere informazioni sull'associazione e per chi volesse diventare donatore di sangue. Volontari e collaboratori invitano tutti a partecipare alla festa per trascorrere una serata all'insegna della buona tavola, dell'amicizia e della solidarietà.

SERATA CON IL DJ FRAMBO

E’ uno dei dj storici della night-life parmigiana, che in più di trent’anni di carriera ha fatto ballare e divertire più di una generazione di parmigiani e non solo e festeggia in grande stile il compleanno. Sabato a partire dalle 22, sul palco del circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d si esibirà alla consolle il noto dj nostrano Enrico «Frambo» Frambati mentre alle percussioni ci sarà dj Topo, al secolo Gabriele Dominici. Alle luci si «esibirà» Cesare Frambati che accompagna, da sempre, il fratello Enrico ad ogni serata. Ingresso libero e gratuito per i soci Arci. Per informazioni: 347/7957502.

PIEVE DI GUSALIGGIO

FESTA DEL CACCIATORE DA OGGI A DOMENICA

Si preannunciano novità per la dodicesima edizione della «Festa del Cacciatore», organizzata dalla sezione Federcaccia e Arcicaccia di Valmozzola, in programma da oggi a domenica a Pieve di Gusaliggio. Per la prima volta sarà infatti proposto il tiro al piattello «American trap», il Trofeo delle squadre di cinghiale, e riproposto il tiro alla sagoma del cinghiale in movimento e il tiro alla mattonella. Sabato dalle 21, si balla con l’orchestra Giacomo Maini e domenica con l’orchestra Marco & Greco Band. Nel corso della serata avrà luogo l’estrazione della lotteria. I tiri saranno effettuati dalle 8.30 alle 19.30, alle 13 sarà preparato il pranzo e dalle 19 la cena.

PONTREMOLI

PONTREMOLI CON «MEDIEVALIS» DIVENTA UNA CITTÀ D'ALTRI TEMPI

Fino a domenica Pontremoli si trasforma in una città d’altri tempi. Per le strade non ci saranno macchine, ma viandanti, cavalieri, mercanti e carrozze. E tantissimi saranno i figuranti pronti ad interpretare i vari personaggi che si aggiravano per la città durante l’epoca medioevale. Durante questo weekend saranno rievocate le manifestazioni tipiche di quell’epoca come: duelli, cene con piatti tradizionali di quel periodo, sbandieratori ed in particolare sarà rivissuta la “Disfida della Cortina di Cazzaguerra” che è un torneo giornaliero dove le tre frazioni ( Sommoborgo, Immoborgo e Contado) si sfideranno in diverse specialità e al termine sarà consegnato il Palio alla contrada vincitrice. La giornata di Sabato inizierà con l’apertura del mercatino medioevale con tante attività che si susseguiranno, ma alle 18 le porte del castello si apriranno e si potrà assaporare il vino mentre per i bambini ci saranno attività ludiche e lo spettacolo di magia. Alle 19 ci saranno le dimostrazioni con il tiro con l’arco e alle 20 l’inizio della cena medioevale. Alle 21.30 si ripeterà il corteggio storico con l’”Imperatore” acclamato a festa dai sudditi. Alle 23.30 le evoluzioni con il fuoco. Nella giornata, conclusiva, di domenica nel pomeriggio, fino a sera, si disputeranno le varie disfide delle contrade per proclamare così , intorno alle 22, la contrada vincente e dare inizio ai festeggiamenti.

RAVARANO

TORNA LA FESTA DEL TORTELLO DI PATATE

Sabato sera in occasione della tradizionale festa di San Bartolomeo si terrà a Ravarano l’altrettanto tradizionale Festa del tortello di patate. Salumi, vini e torte casalinghe accompagneranno sulla tavola il piatto più tipico della montagna. Dopo cena la musica e il ballo saranno garantiti dall’Orchestra Paolo Bertoli. La festa si svolgerà al Circolo La Piana ed è previsto il servizio al tavolo.

SALSOMAGGIORE

CONCERTO ALLA PIEVE DI SAN NICOMEDE

«La memoria della mente»: è questo il titolo del concerto che si terrà sabato sera sul sagrato della Pieve di San Nicomede. La rassegna Parchi della Musica fa tappa al Parco Stirone e Piacenzano: appuntamento alle 21, quando prenderà il via un concerto (il nono della rassegna edizione 2017) profondamente legato al luogo in cui si svolge. Nella cripta della Pieve è infatti custodito un pozzo, la cui acqua, in origine chiamata Fontanabroccola, è da sempre considerata sacra e guaritrice, particolarmente per i dolori alla testa. Questo spingeva i pellegrini a recarvisi portando, come voto, una pietra sopra al capo. Sabato ad esibirsi sarà lo String&Song Ensemble: Jasenka Tomic e Julia Geller al violino, Roberto Ilacqua alla viola e Francesco Saccò al violoncello, che faranno ascoltare ai presenti le musiche di maestri come Brodin, Dvoràk, Ligeti e Weiner. Il concerto si terrà all’aperto, nel sagrato davanti alla Pieve di San Nicomede e in caso di maltempo all’interno della Pieve stessa.

TARSOGNO

APERTI MOSTRA E MUSEO DELL'EMIGRANTE

Per tutto il weekend aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 il museo dell’emigrante e la mostra antologica di Welleda Tommasi Cantù. Per visite guidate e inf. 0525 89272 (ufficio turistico).

TORRECHIARA

TOUR DEL GUSTO FOOD FROM LOVE

Torrechiara aperta e accogliente per tutti. “Food from Love” è il tour del gusto che ogni settimana parte da Torrechiara (e da Parma con bus navetta), in collaborazione con il Club Parma nel cuore del gusto, per conoscere come nasce il buon cibo. Visita a un caseificio (o sabato pomeriggio a una cantina), tour guidato del castello di Torrechiara e grande degustazione di prodotti tipici (costo 55 euro a persona, per info: 0521.218889 e 328.2250714).