Nada a Parma con A toys orchestra

Nada Malanima, conosciuta da tutti semplicemente come Nada, accompagnata da A toys orchestra, sarà Venerdì 22 settembre a Parma sul palco del circolo Arci “Colombofili”, un evento da non perdere.

Nada, la musa della musica indipendente italiana, ha esordito al Festival di Sanremo del 1969 con "Ma che freddo fa" che è diventato un successo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Un'artista capace di passare dalla musica, al teatro, alla scrittura con un'invidiabile nonchalance e credibilità. Da anni macina chilometri e cavalca palchi passando da un club rock ad un festival.

Ha fatto della pancia e del cuore il fulcro attorno al quale far girare l'urgenza del suo messaggio musicale che ancora oggi affascina e suggestiona il pubblico.

Non è un caso quindi che abbia deciso – come già accaduto in passato con Zen Circus e Criminal Jokers - di coinvolgere gli ...A Toys Orchestra, una band con una storia solida e prestigiosa e che come lei ha saputo conquistare una credibilità trasversale, cavalcando l'eterogeneità di ascoltatori appartenenti a epoche e generazioni diverse. Gli ...A Toys Orchestra accompagnano Nada e la sua magnifica voce in tutte le date del tour, durante il quale rimescoleranno le carte del suo ultimo, apprezzatissimo album "L'amore devi seguirlo", pubblicato da Santeria/Audioglobe.

La voce unica di Nada, per andare oltre le parole.

L'evento è promosso dal Circolo Arci Colombofili e da Arci Parma in collaborazione con CAOS Organizzazione Spettacoli.

Biglietti in vendita da martedì 22 agosto presso:

ARCI Parma - Via Testi, n. 4 – Parma

Music Mille - Piazza Arturo Balestri, n. 51/A – Parma

e tramite il circuito www.ticketone.it

La partecipazione all’iniziativa è rivolta ai soci Arci.

Info: ARCI Parma / CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214

info@arciparma.it