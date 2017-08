Circolo Due Fiumi, Sci Club, circolo Anspi, oratorio e gruppo Alpini organizzano la grigliata intitolata «Campane in festa» per sabato 2 settembre 2017 alle 20 presso la chiesa di Ramiola. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 1 settembre. Intrattenimenti per bambini. Info: parrocchia-circolo Anspi. Durante la serata sarà presente servizio bar, accompagnato da pianobar e Karaoke. L’intero ricavato sarà devoluto al ripristino delle campane della parrocchia.