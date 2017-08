Mostra fotografica: "Images of words"

L' associazione U.C.A.I. Sezione di Parma è lieta di presentare la mostra personale di UMBERTO ONETTI IMAGES OF WORDS INAUGURAZIONE SABATO 2 SETTEMBRE ORE 17.30 pressso GALLERIA S. ANDREA Via G. Cavestro 6, Parma Ingresso libero Orari: da martedì a sabato 10-12 e 16-19; domenica 16-19; lunedì chiuso Da sabato 2 settembre a Parma dopo la pausa estiva riaprono i battenti dello spazio espositivo della ex chiesa di S. Andrea con la mostra personale di Umberto Onetti.

Il progetto della mostra fotografica dal titolo IMAGES OF WORDS nasce dal profondo desiderio di Umberto di donare espressività ad un pensiero nato a seguito di viaggi per il mondo a contatto con una Natura a tratti ostile o accogliente ed in relazione con un' Umanità invece sempre più frenetica ed in affanno. Da qui la proposta di “Images of Words” – “Immagini di Parole”, immagini e parole che come spiega lo stesso ideatore del progetti “nel frangente provano a stringersi in una meditazione visionaria operante oltre la scala della consueta osservazione, basata sull’aperto contrasto fra semplici fotografie di scenari naturali tranquilli e rilassanti, ed una triade di rappresentazioni grafiche fortemente ruotanti attorno alla violenza, quest’ultima quale sembianza ragionata ed intenzionale della cattiveria umana. Questo ingannevole calare le carte così “in antitesi”…, quasi un bianco schierato contro il nero, è chiaramente voluto e pilotato nello sforzo d’ingenerare una “tensione” emotiva. Il vigore impetuoso e all’occorrenza distruttivo della Natura è ad esempio come tenuto occultato …, facendo esaltare quello prodotto dall’Uomo. Come soggetto delle tre opere più elaborate e studiate in gigantografie Umberto Onetti ha selezionato pari avvenimenti sicuramente importanti per urto e conseguenze, i quali sono l’attacco terroristico dell’Undici di Settembre 2001 – “Blacks Blanks & Empty Spaces”, l’utilizzo non pacifico dell’energia nucleare – “Globes”, e l’Olocausto Ebraico negli anni 40’ – “Crossing Roads”.