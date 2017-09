Giro in Vespa e lotteria di beneficenza ricordando Giulio Bernini

Dopo il giro al mare e la messa a Felegara, domenica 10 settembre è in programma un Vesparaduno per ricordare Giulio Bernini, giovane di Felegara che ha perso la vita nel 2011 in un incidente stradale con la sua moto, a Valmozzola Stazione.

Fra le 8,30 e le 10,15 il ritrovo al bar Stazione di Collecchio, in viale della Libertà 26. Alle 10,15 la partenza per il giro turistico in Vespa. Alle 11,30 i motociclisti si fermeranno per un aperitivo al caseificio Montecoppe di Collecchio. Alle 12,30 ci saranno le premiazioni e l'estrazione dei premi (il primo premio della lotteria di beneficenza è una Vespa50N del 1965 restaurata).

Per informazioni sulla vendita dei biglietti: pagina Facebook Vespa Club Collecchio - www.vespaclubcollecchio.it - vespaclubcollecchio@gmail.com. Come di consueto, l'incasso sarà devoluto in beneficenza.

Per infor: 338-4031327 (dopo le 17).