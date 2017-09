"In Art Obiettivo Fotografia" a Villa Genesio

“IN ART Obiettivo Fotografia”, la mostra collettiva fotografica, promossa da Elisabetta Margini in collaborazione con il Comune di San Polo d'Enza, verrà inaugurata venerdì 8 settembre alle 18, nelle stanze secentesche di Villa Genesio che si trova a San Polo in via Don Pasquino Borghi 14.

Dalle cantine fino al solaio, attraverso il salone al piano terra, nelle stanze al primo e al secondo piano e anche all’interno dell’ex casa del custode saranno esposte le ricerche fotografiche di diciotto autori:

Fabrizio Artoni, Achille Ascani, Alle Basso, Eduardo Becchimanzi, Marco Borciani, Alessandro Brintazzoli, Alessandra Calò, Francesca Catellani, Antonio Cavicchioni, Toni Contiero (in collaborazione con Laura Cadelo, Corrado Costa, Compagnia Teatrale Pietribiasi Tedeschi), Daniele Corradini, Enzo Crispino, Marcello Grassi, Massimo Mantovani, Franco Monari, Marco Montanari, Carlo Vannini, Riccardo Varini.

Nel giardino saranno inoltre presentate le sculture in ferro zincato di Oscar Accorsi.

«Scatti svelati – spiega Elisabetta Margini – dove stile e tecnica non sono lo scopo o il fine, ma un mezzo per realizzare immagini che nascono ben prima della ripresa. Negativi e positivi che riassumono una visione personale e originale della realtà a prescindere dal soggetto che, a sua volta, si trasforma in espressione d’arte e momento di storia. Obiettivi in movimento, desiderosi di scoprire, emozionare, catturare. Soggetti, luoghi, ambientazioni, geometrie, prospettive reali o surreali, ispiratrici di un progetto artistico da perpetuare nel tempo».



Fino al 1° ottobre, Villa Genesio sarà aperta al pubblico il venerdì 15-22, sabato e domenica 10-22.

Ingresso libero.

Per informazioni: tel. 0522 241729.