In piazza gli sbandieratori della Maestà della Battaglia

Giovedì 7 settembre, dalle 21 alle 22,30, in piazza Matteotti a San Polo d'Enza, ci saranno gli sbandieratori e i musici dell'associazione Maestà della Battaglia di Quattro Castella per la prova generale del loro campionato. Venerdì infatti il gruppo partirà per Ascoli, dove, fino a domenica 10 settembre, si svolgeranno le gare della Tenzone Aurea, ovvero il campionato di serie A1 della Fisb,la Federazionie italiana sbandieratori. Alla Tenzone Aurea partecipano numerosi gruppi provenienti da tutta Italia, molti dei quali in questi decenni hanno fatto la storia dell'arte della bandiera.

In piazza Matteotti a San Polo d'Enza saranno proposti tutti gli esercizi che saranno portati ai campionati nelle varie specialità degli sbandieratori e musici, dalle esibizioni del singolo e della coppia (sbandieratori) fino alla "Grande squadra", che è la specialità che vede in pista molti sbandieratori e musici, impegnati non solo nello sbandierare e nel suonare, ma anche nell'eseguire coreografie in movimento che rappresentano la parte più spettacolare e difficile dei campionati. L’ingresso è libero.

Per consentire la realizzazione dello spettacolo, il Comune di San Polo d'Enza ha disposto, mediante ordinanza, la chiusura di piazza Matteotti dalle 20 alle 22.30 di giovedì con divieto di transito e sosta ed eventuale rimozione forzata dei veicoli.

La Maestà della Battaglia conta 410 soci, di cui 170 atleti (sbandieratori, musici e arcieri). La maggior parte degli atleti ha un’età compresa fra i 16 e i 35 anni, ma è molto numerosa anche la sezione giovanile, che raggruppa ragazzi dai 6 ai 15 anni ed è alimentata dai corsi che la MdB tiene nelle scuole della Val d’Enza, nella palestra della sede MdB e in altre palestre del territorio. Fanno della MdB il gruppo “Maestà di Fuoco”, che realizza spettacoli con il fuoco grazie a sputafuoco e giocolieri del fuoco, il gruppo arcieri, e 40 costumanti che indossano abiti d’epoca. Innumerevoli le manifestazione cui ha partecipato e partecipa la Maesta della Battaglia in Italia e nel mondo.