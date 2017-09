Prosciutto, lambrusco, fungo porcino: un sabato goloso

ALBARETO

AL VIA LA FIERA DEL FUNGO PORCINO

E' il weekend della Fiera nazionale del Fungo Porcino di Albareto: giornate intense fra saperi e sapori, mostre, convegni, degustazioni di vini e soprattutto gastronomia speciale impreziosita dalla presenza dei migliori cuochi della vallata. Sarà un lungo weekend che si concluderà alle prime luci dell’alba di lunedì: musica, attrazioni, mostre, fiera-mercato ma soprattutto degustazioni, cene e pranzi cucinati sul posto e serviti da un piccolo esercito di volontari.

BERCETO

RISATE CON CANTONI PER AIUTARE «NANA»

Ancora una volta il comico Gianpaolo Cantoni farà tappa a Berceto per un evento di beneficenza: sabato il barzellettiere parmigiano farà ridere per aiutare «Nana», uno dei profughi giunti in paese col progetto Sprar nel 2011 e da allora rimasto sempre in paese. «Nana», ormai molto conosciuto da tutti, vive in una casa a Fugazzolo di Sotto messagli a disposizione dal Comune e ricambia la generosità svolgendo quotidianamente dei lavori di pubblica utilità che l’unico operaio comunale non riuscirebbe a fare da solo. Purtroppo, come molti giovani italiani, non è ancora riuscito a trovare un’occupazione stabile e per ricambiare la sua disponibilità e gentilezza la comunità bercetese ha organizzato questo pomeriggio di risate con Cantoni per dargli una mano, devolvendogli le offerte dei partecipanti. Appuntamento alle 17 in piazza San Moderanno.

BORGOTARO

ESCURSIONE GUIDATA SUL MONTE GOTTERO

Sabato sarà possibile partecipare ad un’escursione sul monte Gottero, per vedere il tramonto dalla vetta del monte all’incrocio fra tre regioni. La giornata prevede una passeggiata tra i boschi fino al sentiero che si inerpica ad oltre 1600 metri di altitudine. Sulla cima, in attesa del sorgere della luna è in programma un pic nic serale, prima del rientro in notturna fino al passo della Cappelletta. Il ritrovo è al parcheggio Conad di Borgotaro alle 15, da dove si partirà con i propri mezzi per raggiungere il luogo dell’inizio dell’escursione, accompagnati da una guida GAE, della durata di circa 6 ore comprese le soste. Per informazioni Roberto 3397550371.

DIECI ORE DI BASKET IN MEMORIA DI DALLARA

Sabato si svolgerà a Borgotaro la settima edizione del memorial “Tutti in campo con Claudio”, la dieci ore di basket in ricordo di Claudio Dallara, cestista della Valtarese scomparso prematuramente nel 2011. La manifestazione si svolgerà dalle 14 fino a mezzanotte nel campetto all’aperto a lui intitolato di fronte al Palaraschi. Alle 14.30 sono previsti giochi e partite di minibasket per gli under 12, dalle 15.30 il campo sarà a disposizione degli under 16 e fino alle 17 mezz’ora di basket in rosa. Alle 14 sarà possibile iscriversi alle gare e ricevere le magliette dei tradizionali colori bianco e blu, e sarà disponibile il servizio docce per tutti i partecipanti. Alle 17 i ciclisti si trasformeranno in cestisti per giocare il torneo tra la “Triathlon Trail Team Valtaro” ed il “Ciclo club Imbiani”. Alle 17.30 avrà luogo invece la simpatica competizione tra i calciatori del “Valgotra” e del “Borgotaro”, che si affronteranno con il pallone fra le mani: invitati anche i tifosi delle due formazioni a partecipare numerosi e a mettersi in gioco. Alle 18.30, in concomitanza con l’apertura del campo a tutti i seniores e gli appassionati, verrà inaugurata la mostra fotografica “Valtarese Basket, 65 anni di passione” all’ingresso del Palaraschi. Dalle 19.30 alle 21.30 sarà servita la cena, il cui ricavato andrà a finanziare le attività del settore giovanile della pallacanestro, e fino a mezzanotte sarà possibile palleggiare a ritmo di musica. Alle 21.30 infine si svolgerà il mini torneo a squadre 3 contro 3: sono aperte le iscrizioni, fino a un massimo di 5 persone per squadra, ed in premio sarà offerta la cena e un giro di birra”.

Per informazioni e prenotazioni contattare Walter al 3737587197 o Nicola al 3491319205.

FURLOTTI PRESENTA IL SUO PRIMO LIBRO

sabato verrà presentato alle 18, sotto i portici di palazzo Manara a Borgotaro, il primo libro di Pietro Furlotti “Il caso di via Petrarca”, pubblicato da Silva Editore, un thriller storico ambientato a Parma nel 1970 che vede l’esordio del commissario Amos Mariani nella sua prima avvincente indagine.

CAMMINO DAL BOCCO A MONTEROSSO

Fino a domenica si possono gustare i panorami più belli dell’Appennino, dai monti al mare di Monterosso. È questo il week-end, studiato dal gruppo di guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno». Sabato mattina nuova lunga camminata (Monte Alpe di Maissana, Monte Colello, Santuario di Velva, Monte Groppi, Monte San Nicolao, La Baracca, Monte Guaitarola, Colletto), così come domenica, quando i partecipanti ammireranno, tra gli altri, il Monte delle Streghe, Levanto, Punta Mesco, e Monterosso. Costo: complessivo euro 195 (comprendente il trasporto in pulmino da Borgotaro al Passo del Bocco, 2 pernottamenti, 2 cene, 2 colazioni, 2 pranzi al sacco, 3 giorni di accompagnamento con guida ambientale escursionistica, biglietto di ritorno in treno regionale da Monterosso a Borgotaro).

Per informazioni e iscrizioni: emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it

MANIFESTAZIONE CULTURALE AL SANTUARIO MADONNA PRATI

Anche sabato al santuario mariano di Madonna Prati di Busseto è in programma una manifestazione culturale in occasione della festa patronale del Santo Nome di Maria. Alle 20 saranno inaugurate le mostre dedicate a Giovannino Guareschi e a Giuseppe Verdi mentre alle 20.30 avrà inizio una conferenza che avrà, per relatori Enrico Beruschi, Giorgio Vittadini, Vittorio Testa, don Daniele Benecchi e i sindaci Giancarlo Contini di Busseto e Romano Freddi di Villanova sull’Arda che parleranno della figura del prete nell’opera di Giovannino Guareschi.

A MADREGOLO «UN GIR PAR TER»

Sabato a Madregolo si svolgerà la sesta edizione della camminata non competitiva «Un gir par Ter» . Il via alle 16 su un percorso ricavato fra la campagna della frazione collecchiese e il greto del fiume Taro.

COLORNO

«INCENDIO» DELLA REGGIA E FESTA DELLO SPORT

D’improvviso l’oscurità del parco ducale sarà rischiarata da un emozionante gioco di luci, colori e fuochi artificiali a tempo di musica. È la magia dello spettacolo pirotecnico Incendio della Reggia in programma sabato alle 22.30 a Colorno per la chiusura della fiera settembrina. Il palazzo che fu residenza dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia sarà lo sfondo di uno spettacolo che illuminerà il cielo in un crescendo di coreografie luminose sincronizzate a celebri composizioni musicali di Karl Jenkins, Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Trevor Rabin e Thomas Bergensen. In attesa dello spettacolo, che avrà inizio alle 22.30, piazza Garibaldi ospiterà la Festa dello sport con le società colornesi che, dalle 19, si presenteranno alla cittadinanza per fare il pieno di applausi prima dell’inizio della nuova stagione agonistica. Quindi alle 20.30 esibizioni di danza, ginnastica e judo e poi dalle 21 musica live con i Jam. Al termine, dopo lo spettacolo pirotecnico, si continuerà a ballare con il dj set insieme a Vinylistic e Area 90. La festa, organizzata a favore dell’Avis comunale, sarà arricchita anche dalla presenza di street food e giochi gonfiabili per i bambini.

COLTARO

TORNA LA FIERA SETTEMBRINA

Fiera settembrina a Coltaro di Sissa Trecasali a cura di Ascd e circolo La Duchessa. Sabato, dalle 14, si disputerà l’ottavo memorial Juri Rossi, torneo di calcio a 5 nel centro sportivo di piazza Gramsci. A seguire, alle 20,30, cena benefica con piano bar, sempre in piazza Gramsci, con prenotazione obbligatoria al numero 338-3069761.

FELINO

FESTA PATRONALE A SAN MICHELE TIORRE

San Michele Tiorre si prepara a celebrare la festa patronale con la Sagra di Santa Odilia che si svolgerà tra il cortile ed il campo parrocchiale della chiesa. Il primo fine settimana comincia sabato alle 19.30 con porchetta, stinco e birra. La serata proseguirà con il concerto dei Tropico del Cancro, tributo a Vasco Rossi. Sarà aperta la pesca di beneficenza.

FORNOVO

AL FORO 2000 TORNA LA FESTA DEL DONATORE

Sabato al Foro 2000 è in programma l'appuntamento con la «Festa del Donatore»: tutti i volontari sono invitati a partecipare con le rispettive famiglie e gli amici. Dalle 19 sarà possibile cenare a base di prodotti tipici della zona e proseguire la serata con buona musica e allegria.



LANGHIRANO

IL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO CHIUDE IN BELLEZZA

Chiude in bellezza la ventesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma. A Langhirano c’è il secondo e ultimo fine settimana della kermesse. Non ci saranno i vip del primo weekend (Knam, Gabbani, Sgarbi), ma ci saranno tante iniziative per scoprire e assaggiare il salume più coronato al mondo: c’è la possibilità di scoprire come viene prodotto, con “Finestre aperte”, visitando gratuitamente i prosciuttifici. La partenza dei bus navetta è in piazzale Corridoni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per le vie del paese ci saranno ristoranti e prosciutterie aperte, per scoprire il miglior Crudo dolce di Parma. Per l’occasione, a Langhirano, questo weekend debutterà il ParmaHAMusic Festival, la Rassegna gastronomica con banchi d’eccellenza provenienti dall’Italia e dal mondo e Street Food nel cuore del paese.

Per l’intera manifestazione Radio Number One sarà la colonna sonora della festa, con dj set e animazione; anche sabato ci saranno mercatini. Inoltre alle 11 e alle 17, ci saranno visite guidate gratuite al Museo del Prosciutto in via Bocchialini; in tutti gli altri orari, in occasione del festival, il biglietto sarà ridotto.

LAST SUMMER PARTY AL BAR KAMALUDU

Sabato sera al Bar Ristorante Kamaludu in località Boschetto, si terrà il Last Summer Party, festa ad ingresso libero per salutare l’estate insieme. Centro della festa saranno ovviamente il cibo e il bere. Non mancherà ovviamente l’intrattenimento musicale, Dj Belluz, Dj Raffo e Dj Ronzo si alterneranno in consolle proponendo una selezione di musica Dance, House, Soft Electro e Electro Swing in grado di soddisfare anche le orecchie più raffinate.

Per informazioni si può contattare Irene al 347 083 6844 o scrivere una email a rifugio.schia@gmail.com

LESIGNANO BAGNI

MEDIOEVO E OLTRE A BADIA CAVANA

Ultimo appuntamento di “Medioevo e oltre” la rassegna di musica antica nella suggestiva Badia Cavana. Nell’abbazia a San Michele Cavana, sabato alle 21 si esibisce – a ingresso libero - l’Ensemble Pizzicar Galante nel concerto “Un Maestro napoletano alla corte spagnola: Domenico Scarlatti e il mandolino”. In scena Anna Schivazappa (mandolino lombardo e napoletano), Daniel de Morais (tiorba) e Fabio Antonio Falcone (clavicembalo).

MEDESANO

«SILENT DISCO» sabato AL MEAT&CO

E’ un party, davvero originale, che sta spopolando in tutto il mondo. Sabato sera, a partire dalle 20, il giardino del «Meat&Co» di piazza Rastelli ospiterà un sorprendente «Silent disco»: tre deejay, tre canali, tre generi musicali. In consolle si esibiranno: Francesco Roma con le sonorità hit e commerciale, rock, disco anni 90 (line up verde), Matteo Casalini con musica italiana, baracca e trash (line up blu) e Tony Avitabile con deep e house (line up rossa). Per il ritiro della cuffia, a partire dalle 19.30, bisognerà fornire un proprio documento d’identità in corso di validità.

Info: 338/2169591

MEZZANI

DAL TRAMONTO ALL'ALBA AL PORTO FLUVIALE

Serata «Dal tramonto all’alba» con afro, funky e reggae sabato al Beer Po del porto fluviale di Mezzani. Si esibiranno tre deejay: Leo Cappa, Massimo Arioli e dj Lucio. Ritrovo alle 18 in attesa del tramonto con sonorità ambient afro funky. Poi alle 20 cena sulle rive del fiume con piatti anche per vegetariani e vegani. Dalle 22.30 musica con i tre deejays.

Ingresso gratuito, prenotazioni al numero 335 6228687

TORNA LA FIERA DI MEZZANO INFERIORE

È variegata l’offerta per la fiera di Mezzano Inferiore. Sabato alle 14 torneo di beach volley al circolo Arci Capanna verde, alle 17.30 convegno «1,10,100 riforme: conferenza per i 500 anni della riforma protestante» alla chiesa evangelica metodista di via Masconi seguito, alle 19, dal concerto con musica dal vivo. Infine, alle 21.30, alla Capanna verde concerto de I Logan con musica anni ‘60 e ‘70.

MONCHIO

ESCURSIONE SULLA SELLA DEL MONTE ACUTO

Sabato escursione all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con meta la Sella del Monte Acuto (1710 m), con un percorso totale di 9 km con un dislivello positivo di 650m. Per il tipo di percorso, l’escursione è adatta a persone abituate al cammino in montagna. Per informazioni: Four Seasons Natura e Cultura tel.338 3745332 o segreteria.emiliaromagna@fsnc.it

NOCETO

IL TEATRO CHE CAMMINA CON L'ARTE DI STRADA

Arte di strada, musica, giocoleria, acrobazie, teatro d’ombre, circo, burattini, Noceto ospita nel palcoscenico naturale delle sue vie e nelle piazze, sabato, Il Teatro che Cammina, una kermesse con artisti internazionali protagonisti di una trentina di eventi. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con il contributo di Fondazione Cariparma, si avvale del prezioso impegno dei volontari della Pro Loco, a cui si aggiungeranno i giovani, gli scout e i ragazzi della Consulta. Noceto sarà invasa dalla carovana gioiosa di musicisti, acrobati, giocolieri, ballerini, cabarettisti sulle orme delle più antiche tradizioni popolari degli spettacoli di piazza. Dalle 19 a mezzanotte si susseguiranno performance ed esperienze spettacolari per un pubblico di adulti, famiglie e bambini. Sarà la Badabinbum Band, la “Banda Molleggiata” premiata al Festival mondiale di Dinant, ad aprire la rassegna in piazza Repubblica con una creazione ispirata alla musica degli anni ‘70. Nella prima giornata si segnalano gli acrobati Asante, che portano dal Kenya la tradizione circense africana, le suggestive “Ombre del deserto” di Federico Pieri realizzate con ombre cinesi e disegni di sabbia; il trasformismo “Pindarico” sui trampoli di Pietro Rosati e Miriam Colaiutti del Circo Improvviso, Adrian Banditali dall’Argentina con il suo “Antidoto lento” e la divertente “Cucina Errante”, performance itinerante di Claudio e Consuelo. sabato arrivano le “Archimosse” una band itinerante al femminile per viole e violini; il “Sogno barocco” una eccentrica parata sulle note di un carillon dei trampolieri del Teatro Scalzo, la romantica storia d’amore appesa a un filo della Compagnia Autoportante e il duo svizzero Full House, in uno spettacolo che ha girato il mondo e conquistato il pubblico grazie a un mix di cabaret e acrobazie. In concomitanza con l’evento di strada, saranno organizzate visite guidate alla bottega scenografica di Franco Tanzi nella ex scuola elementare di via Tagliavini. In due turni, alle 17 e alle 18 con ritrovo fissato in piazza Partigiani, Franco Tanzi accoglierà i visitatori nel laboratorio di scenografia e li condurrà nelle sale e nei corridoi dove ha sistemato in forma espositiva le scene realizzate per la costruzione di storici spettacoli nell’arco di una carriera di 35 anni. Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma dettagliato con la mappa degli spettacoli è su www.ilteatrochecammina.it

APRE LA MOSTRA «TRIP ART» NELLA ROCCA

Arte e poesia nella mostra “Trip art” con cui riparte la stagione delle esposizioni alla Sala Milli della Rocca di Noceto. Marco Peracchi espone nella prima “personale”: 40 opere, tecnica mista su tela o pannello, dense di colore e materia e un libro “La traversa storta”, un volume di poesie che comprende le due raccolte “Contorni” e “Forse”. La mostra “Trip Art” realizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, resterà aperta fino al 24 settembre; dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

PARMA

TUTTO PRONTO A BAGANZOLA PER IL SALONE DEL CAMPER

Parma si prepara ad accogliere l’invasione del popolo dei camperisti: da sabato, infatti, nel quartiere fieristico di Baganzola, andrà in scena l’ottava edizione del Salone del Camper, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata agli amanti del turismo «en plein air», organizzata da Fiere di Parma e da Apc (Associazione Produttori Caravan e Camper). Fino a domenica prossima, nei 120 mila metri quadrati di superficie espositiva, gli amanti del turismo en plein air potranno toccare con mano la vitalità di un settore in costante crescita. In mostra, infatti, il meglio dei veicoli ricreazionali presenti sul mercato – circa 700 i modelli che troveranno spazio nei diversi padiglioni -, oltre ad un vasto assortimento di componentistica, accessori ed attrezzatura da campeggio, espressione dei 300 marchi italiani ed esteri leader nel settore. Tra le novità di prodotto che sarà possibile ammirare, al Salone del Camper, spiccano il nuovo «Ducato 4x4 Expedition 2017», lo Show vehicle di Fiat Professional costruito sulla variante a trazione integrale, che apre nuovi orizzonti per le vacanze attive ed al debutto assoluto sulla scena nazionale. Volkswagen risponde invece con il «California Beach» utilizzato durante l’ultima spedizione di Overland, che racchiude il sapore e l’esperienza di un viaggio lungo 3 mesi, con la bellezza 30.000 km percorsi lungo 19 paesi diversi. Avventure che, alle Fiere di Parma, saranno raccontate sabato proprio dalla viva voce dei protagonisti: Beppe Tenti, ideatore di Overland, ed il figlio Filippo, capo spedizione, che incontreranno il pubblico. Al Salone del Camper saranno tante le iniziative pensate per le famiglie ed i ragazzi, ma gli appassionati e semplici curiosi potranno anche scoprire itinerari e mete per le prossime vacanze, insieme alle nuove tendenze del campeggiatore moderno: come il «Garden sharing», un portale made in Italy in cui i privati mettono a disposizione i propri giardini per accogliere tende di turisti in movimento.

TORNA A GAIONE LA SAGRA SETTEMBRINA

Quando tradizione e buona cucina vanno a braccetto. Torna anche quest’anno la Sagra Settembrina di Gaione, l’imperdibile appuntamento di fine estate che vede la storica Pieve protagonista. Proprio all’ombra del gioiello della frazione fervono i preparativi. Tre weekend con tavole imbandite di specialità che accontentano anche i palati più raffinati, e ancora musica, balli, beneficenza e divertimento. Si parte sabato con un ricco menù di torta fritta e salume e i “pisarei e fasò”, tipico piatto piacentino, ma che spopola anche a Parma. A salire sul palco saranno “I Profani”. Un’altra chicca di questo fine settimana è l’inaugurazione della mostra «Dal fonografo all’MP3», fissata alle 18. La storia della musica tra antichi strumenti del diciannovesimo e ventesimo secolo, ancora funzionanti, e nuove tecnologie. Tutto grazie alla collezione privata di Gianfranco Magnani. Guai a chiamarli “vecchi signori”, i grammofoni centenari sanno ancora far vibrare le corde dell’anima. L’esposizione è inserita nel programma della Festa internazionale della storia di Parma che, in occasione dei 2200 anni di fondazione della città, offrirà una ricca serie di eventi.

UN WEEKEND TUTTO DA «GUSTARE» NEL PARCO DI VIA TIEPOLO

Tre giornate all’insegna del divertimento e del buon cibo. Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa di fine estate, giunta alla settima edizione, promossa dal comitato di quartiere «Via Toscana svegliati» con il patrocinio del Comune. Saranno tanti, c’è da starne certi, gli inguaribili buongustai che si ritroveranno nel parco di via Tiepolo (tra via Portilia e via Toscana), apparecchiato a festa. Sabato sera andrà in scena la «Notte parmigiana» con il «valzer dell’anolino»: il menù prevede anolini in brodo, bolliti di manzo, cappone, cotechino e salse, roast beef, trippa alla parmigiana, culaccia e salame, patatine e polenta fritta, macedonia e torte della casa; sulla pista si potrà ballare il liscio e il moderno con Chicco Dellafranca. Durante la festa sarà sempre in funzione il bar. Ingresso libero.

Per info, contattare Francesco (348/2623960) oppure Marco (333/8269243)

TORRI DOG SHOW, UN «GIORNO DA CANI»

Un pomeriggio in compagnia di fido tra giochi, sfilate, dimostrazioni di agility e dog dance? Al Torry Dog Show diventa possibile. L’amata manifestazione, giunta al suo sesto anno, è pronta ad accogliere il popolo pet friendly per divertirsi insieme. Un appuntamento entrato ormai nel cuore dei parmigiani, capace di rinnovarsi anno dopo anno con continue proposte che vedano Fido come protagonista. Un successo diventato anche virale grazie allo spot facebook che vede dei cani parlare in dialetto parmigiano. Complici del successo web i doppiatori d’eccezione: i ragazzi di Io Parlo Parmigiano. Nella giornata si susseguiranno varie attrazioni e dimostrazioni. Dai cani eroi che ogni giorno affiancano le forze dell’ordine nelle tante operazioni di recupero o di ricerca, ai cani del nucleo cinofilo da soccorso di Fidenza, capaci di lavorare nelle condizioni ambientali più dure e difficili con il solo scopo di aiutare l’uomo, fino alle dimostrazioni di addestramento dove istruttori qualificati spiegheranno quanto sia importante per vivere al meglio con il proprio amico la sua disciplina. Di ritorno dai campionati d’Europa e già protagonista dei campionati del mondo 2016, sarà presente all’evento Chiara Meccoli, referente dog dance per il Centro Sportivo Educativo Nazionale, insieme al suo barbone gigante Thunder. Il suo sarà uno spettacolo coinvolgente ricco di emozione e allegria che saprà conquistare il cuore dei parmigiani. Rinnovata anche per questa sesta edizione la sfilata simpatia, promossa dall’associazione “Rifugio di Noè-tutti per due, due per tutti”, con premi per ogni partecipante e buoni spesa per i primi tre classificati. Sulla passerella, allestita nella piazza esterna del centro commerciale, si sfideranno a divertenti colpi di scodinzolate, i cani senza limite di età, altezza o peso. Spazio anche all’associazionismo con i banchetti informativi delle realtà che operano sul nostro territorio: Enpa, SOS Angels, Lilly e il vagabondo, che porteranno la loro testimonianza. Un pensiero anche per i cani meno fortunati verrà dato grazie all’ associazione rescue Levrieri. Dalle ore 15 quindi l’appuntamento pet friendly sarà all’Euro Torri; una festa da vivere insieme alle proprie famiglie e un modo per divertirsi con il proprio cane.

FESTA GRANDE SULLA VIA EMILIA CON LA SAGRA DI SAN PROSPERO

E’ una delle manifestazioni estive più attese in città, in grado di attirare ad ogni edizione l’attenzione di tutti, dai giovani alle famiglie con bambini fino ai nonni. Torna la sagra settembrina di San Prospero: fino a lunedì, nel centro della frazione che si affaccia sulla via Emilia, è festa grande. Si rinnova, dunque, l’appuntamento con la sagra di San Prospero, organizzata e messa in piedi con regolare impegno da, ormai, tredici anni grazie ai soci e volontari del circolo ricreativo «Frontiera 70», il circolo «Il Castello», Avis e Parrocchia di San Prospero. Sabato, serata danzante al circolo Il Castello. Sarà aperta la pesca di beneficenza nelle sale della Parrocchia.

PASSAGGIO DEL CORTEO FERRARI PER I 70 ANNI DELLA CASA DI MARANELLO

Sabato farà tappa anche nella nostra città il «Ferrari Anniversary to Maranello», per celebrare i 70 anni della famosissima casa automobilistica. Arriverà infatti, intorno alle 11.30, un corteo formato da circa cinquecento Ferrari provenienti da tutta Europa. Dal casello autostradale di Parma arriveranno al Parco Ducale, dove si «mostreranno» al pubblico. Il rombante corteo passerà per viale Europa, via IV Novembre, viale Toschi, viale Mariotti, il Ponte di Mezzo, via D’Azeglio, Piazzale Santa Croce e da lì entreranno al Parco Ducale. Le Ferrari transiteranno anche in maniera discontinua per Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica per poi imboccare via Emilia Est e dirigersi verso Maranello, dove ci sarà l’apice dei festeggiamenti. L’evento è patrocinato dal Comune di Parma ed è organizzato dall’Associazione Scuderia Tricolore di Reggio Emilia.

PEDALATA E RICORDI TARGATI SALVARANI

Sport, benessere e cultura. Sabato, a partire dalle 18, in piazza Salvarani a Baganzola è in programma la presentazione del volume «C’era una volta la Salvarani» scritto da Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi. Una squadra e un’azienda, la «Salvarani», che divenne nota in tutto il mondo. Verranno ripercorsi racconti, ricordi, e cimeli, proprio nel punto esatto dove nel maggio del 1966, al Giro d'Italia, fu posto l’arrivo della storica cronometro di Baganzola, vinta da Adorni, e cioè l’ingresso della fabbrica: piazza Luigi Salvarani.

CIRCOLO ARCI COLOMBOFILI: DUE SERATE PER GLI AMANTI DELLE SONORITA' AFRO FUNKY

Indimenticabili serate, per tutti gli amanti delle sonorità afro funky, in programma al circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d. Nelle due serate, si alterneranno alla consolle ben quattro storici deejay della night-life parmigiana. Sabato sera è in programma la «Afro funky night»: Enrico Frambati e Pier Pramori saranno ancora una volta gli artefici di una notte di magia. Ingresso libero e gratuito per i soci Arci.

Per info: 347 7957502

PORPORANO: FESTA DI FINE ESTATE NEL CAMPO PARROCCHIALE

Prosegue l’appuntamento con la festa di fine estate che si svolge, per la nona edizione, nel campo parrocchiale di Strada Bassa dei Folli a Porporano. Sabato dj set «Target Kurt». Possibilità di cenare con servizio ai tavoli. Tutte le sere aperitivo dalle 19 alle 20.

ANNUNZIATA: FESTA DELLE BARRICATE ALLA DICIOTTESIMA EDIZIONE

Sabato si svolgerà la diciottesima edizione della Festa delle Barricate in piazzale dell’Annunziata. Durante tutto il pomeriggio si potrà osservare la mostra documentaria sull’emigrazione italiana e si potrà girare tra stand di libri e di oggetti d’artigianato. Alle 15 ci sarà l’apertura della festa, con il «coro dei Malfattori»; alle 16 inizierà la visita guidata per i luoghi simbolo della nostra città, che si svolgerà in bicicletta. Alle 16.30 inizieranno i laboratori per i bambini. Alle 18 intervallo con un'altra esibizione del «coro dei Malefattori» per poi partire alle 18.15 con l’intervento sul tema «Sfruttamento e Resistenze» tenuto da Gennaro Avallone. Alle 21 inizierà infine il concerto di Francesco Pelosi e Rocco Rosignoli.

PIAZZALE PABLO: IL CONCERTO DI FINE ESTATE

Sabato alle 20.30, in piazzale Pablo, l’Avis Pablo e il Theatro del vicolo organizzano il «Concerto di fine estate», che sarà offerto a tutti gli abitanti del quartiere Pablo. A esibirsi sarà la Banda musicale «Giuseppe Verdi», diretta dal maestro Alberto Orlandi, con la partecipazione del soprano Kyoko Hattori. Ci saranno anche «The voices» del Theatro del vicolo: Mielchiara, Mary Kane e Nicol. Il tutto con la regia di Egidio Tibaldi. Tutta la cittadinanza è invitata.

SALA BAGANZA

MAIATICO CELEBRA LA MALVASIA DOLCE

Si celebra la Malvasia dolce a Maiatico: va in scena anche sabato nell’area feste della Chiesa di San Nicolò la Festa della Malvasia organizzata dalla comunità di Maiatico con la collaborazione della Proloco di Sala Baganza e dell’amministrazione comunale. Tra torta fritta e salumi, torte caserecce, pianobar, pesca di beneficenza, la due-giorni dedicata al nettare delle colline salesi sarà dedicata al nobile scopo di aiutare il restauro dell’antica chiesa di San Nicolò. Il tutto nel ricordo di Don Italo Miodini, per oltre 30 anni amatissimo parroco di Maiatico, scomparso il 13 agosto 2008 che aveva incoraggiato i propri parrocchiani a proseguire nella tradizione della Festa della Malvasia.



IL BOLLAIO MATTO NEL CORTILE DELLA ROCCA

Il bollaio matto guiderà i bambini salesi nell’animazione «L’albero delle bolle». Sabato nel cortile della biblioteca Vilma Preti nella Rocca Sanvitale, l’ormai celebre Bollaio Matto, grazie al contenuto di una misteriosa valigia, porterà i partecipanti all’iniziativa indietro nel tempo e li guiderà attraverso avvincenti racconti.

Per informazioni: 0521-331346, biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it

SALSOMAGGIORE

TUTTO IN UN GIORNO DEDICATO ALLA BICI

Tutto in un giorno. E in una notte. sabato a Salso grande sport, attività en plein air per famiglie, passeggiate botaniche e spettacoli di strada, al Parco Mazzini di giorno e a piazza Berzieri di notte. Il Parco Mazzini, salotto verde di Salsomaggiore Terme, sarà il baricentro delle tante straordinarie iniziative: al mattino grande ciclismo sul circuito storico del Parco Mazzini, che già negli anni ’20 ospitava le gare ciclistiche più importanti d’Italia, dove nel 1928 nacque la prestigiosa “La 100 giri” (arrivata alla 90esima edizione) e da cui partivano corse epiche, al mattino vedrà gareggiare 500 baby ciclisti tra i 6 e i 12 anni nel Meeting Regionale Giovanissimi Strada. Poi, nel pomeriggio, sarà la volta del primo campionato italiano delle bici a scatto fisso: vedrà gareggiare 100 atleti per ottenere il titolo di Campione Italiano Federciclismo e consegnerà la maglia tricolore ai due vincitori assoluti delle categorie femminile e maschile. 25 i km di gara per le atlete, 40 quelli per gli atleti su un percorso complicato e pieno di difficoltà. Tante e divertenti le attività dedicate ai bambini, previste per l’intera giornata, con percorsi prova e gimcana su due ruote, con bici e caschi messi a disposizione dagli organizzatori per far provare a tutti il brivido delle biciclette. Per gli appassionati di gardening e botanica, imperdibile, l’appuntamento con la passeggiata guidata lungo il percorso degli “alberi della regina”, così chiamato in onore di Margherita di Savoia, che era ospite assidua di uno degli stabilimenti storici di Salsomaggiore, il Grand Hôtel des Thermes, e a cui venne intitolato il nuovo parco, creato dal paesaggista Giuseppe Roda nei primi anni del Novecento. Un evento che fa parte del calendario delle proposte di trekking urbano organizzate a Salsomaggiore Terme e che inizierà alle 16 in piazza Berzieri per poi spostarsi tra le siepi di bosso e i roseti di Parco Mazzini, alla scoperta di 38 essenze arboree secolari e pregiate. A concludere la giornata sarà “la Notte Nera”, nel calendario delle “Notti Bellissime” di Radio NumberOne, tutta dedicata ai buskers che, a partire dal pomeriggio, animeranno strade, piazze, parchi e viali di Salsomaggiore Terme. Alle 21 davanti allo splendido scenario delle Terme Berzieri, si terrà l'attesa premiazione dei campioni italiani di fixed con la straordinaria presenza di due ospiti d’onore: il ciclista Adriano Malori, già campione del mondo cronometro, e Sara Fantini, campionessa italiana di lancio del martello. A seguire concerto dal vivo della cantante italo-americana Francess, musica con dj set e spettacoli di fuoco sino a notte fonda.

TORNA LA FESTA DELLA VENDEMMIA

Torna sabato la tradizionale “Festa della vendemmia” alla cantina “Il Poggio” di Salsomaggiore, località Cangelasio: alle 10 passeggiata tra le vigne con simulazione di vendemmia, alle 11,30 l’aperitivo accanto al lago privato della tenuta, alle 12 la visita in cantina con illustrazione delle tecniche di vinificazione e quindi il pranzo in abbinamento con i vini de “Il Poggio”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0524/574200 o sul sito www.tenutailpoggiolo.it

SISSA

FESTA DI TUTTI CON L'ANELLO MANCANTE

Festa di tutti con L’anello mancante Onlus sabato dalle 19.30 nel parco della Montagnola, all’insegna di gastronomia e intrattenimento musicale in compagnia di Country Road, Gruppo Arkadanza e Sound Color. L’ingresso è ad offerta ed il ricavato sarà utilizzato per l’attività dell’associazione L’anello mancante Onlus.

SORAGNA

I PRIMI QUATTRO ANNI DI «RESCUE DOGS»

«Rescue Dogs», l’associazione di volontariato che si occupa del recupero e soccorso degli animali d’affezione festeggia il suo quarto compleanno sabato dalle 20 al Nausicaa di Sanguinaro con una serata che vedrà come ospite speciale Edoardo Stoppa, volto noto delle trasmissioni Mediaset e grande amante degli animali. Ad animare l’evento anche lo spettacolo delle Drag Queen.

SORBOLO

ARCI QUADRIFOGLIO IN FESTA IN VIA VENEZIA

Arci Quadrifoglio in festa in via Venezia. sabato dalle 19.30 specialità locali e pesce di mare e dalle 21 ballo liscio con l’orchestra Luciano Mazelli.

TERENZO

TORNA L'ANTICA SAGRA CONTADINA

Anche sabato torna l’Antica Sagra Contadina di Terenzo, riscoperta e rivitalizzata alcuni anni fa dalla Comunità di Terenzo. sabato dalle 19 nella sede dell’associazione Comunità sarà preparata la torta fritta e si balla nella tensostruttura con l’orchestra Conti e Battaini.

TORRILE

LAMBRUSCO PROTAGONISTA DELLA FESTA PIÙ «FRIZZANTE»

E' il fine settimana più frizzante dell’anno, con le «bollicine» garantite dalle oltre 100 cantine che animano la festa del Lambrusco organizzata dall’associazione culturale Amici di Torrile, negli spazi del campo sportivo di Torrile. Un weekend in cui il paese è il punto di riferimento per tutti gli appassionati del "bere bene" ma anche per i gourmet, grazie alle cucine ben rodate e capitanate dagli chef del Ristorante Romani di Vicomero, che proporranno un ricco menù. Piatti tutti da gustare accompagnati naturalmente dalle bottiglie suggerite dai sommelier e dagli esperti dell’Osservatorio del Lambrusco che, dall’enorme stand allestito all’ingresso dell’area feste, «sveleranno» le etichette vincitrici del Premio Lambrusco 2017 e guideranno gli ospiti della festa alla ricerca del vino «giusto» per la serata. Per proseguire la serata torrilese anche dopo cena, non mancheranno poi le bancarelle del mercatino dell’ingegno, aperte ogni sera già dalle 19, gli stand delle associazioni sportive e di volontariato, i giochi per i bambini, la «Scuola di Lambrusco» curata dagli esperti dell’Osservatorio del Lambrusco e, naturalmente, tanta musica. Sabato sera ci sarà «Aperol Spritz Party», con il dj set di DanoDj, mentre la pista principale sarà tutta per l’Orchestra Paolo Bertoli. Il ricavato della festa sarà infatti utilizzato per contribuire alle attività delle associazioni di volontariato del territorio, seguendo l’ormai noto motto del «donare con gusto» che unisce le oltre cento persone che dietro le quinte, tra i tavoli e accanto ai fornelli cercheranno di regalare a tutti i partecipanti serate ricche di sorrisi.

TRAVERSETOLO

UNA SAGRA DI SETTEMBRE RICCA DI SORPRESE

Il paese ospita un’edizione ricca di sorprese della Sagra di Settembre. Sabato, oltre al Luna Park in piazzale degli Alpini, è prevista la grande novità di quest’anno: va in scena in piazza Fanfulla alle 20,30 il “Monopoly Live”. Il tabellone del gioco in scatola più famoso al mondo prende forma a Traversetolo con pedoni viventi, si giocherà anche in caso di pioggia (info whatsapp 349/5878324).

VARANO MELEGARI

ECCO LA TORTELLATA DI FINE ESTATE

Sabato dalle 19, è in programma nel Parco Cordani «Tortellata di fine estate» con le specialità tradizionali preparate dalle mani esperte delle rezdore. La serata proseguirà con la musica di Nicola Marchese.

ZIBELLO

APPUNTAMENTO CON AVNER EISENBERG

Nell’ambito di «Tutti matti in Emilia 2017», sabato sera alle 21.30, in piazza Giovannino Guareschi a Zibello, appuntamento con Avner Eisenberg. Artista poliedrico, che combina l’arte del teatro, del mimo e dei trucchi di magia con le tecniche del clown tradizionale.