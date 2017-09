Domenica tra Ortocolto, la "Croce" e sagre di città: l'agenda

BEDONIA





APERTI I RIFUGI DEL MONTE PENNA

Musica e gastronomia per tutto il weekend nelle due baite del monte Penna, le strutture e le sale dei due rifugi rispettivamente quello del Monte Penna e quello del Faggio dei 3 Comuni del Cai sono pronti ad ospitare gli escursionisti, gli appassionati di trekking ed i pellegrini. Per tutti saranno organizzate camminate, escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate con i cani da slitta tra le faggete del monte di Bedonia. Funzioneranno i due punti di ristoro.

BORGOTARO

LA CAPITALE DEL FUNGO PORCINO

Borgotaro vestita a festa per la tradizionale Sagra del fungo porcino, che si svolgerà questo weekend ed il prossimo nella capitale del pregiato fungo, unico in Europa a fregiarsi del riconoscimento IGP. . Domenica riprenderanno dalle 9 la fiera e lo street food nel centro storico, con molte altre iniziative di ogni tipo: dalle 9 alle 19, nel campetto di palazzo Molinari tutti sono invitati alle prove di tiro con l’arco libero a cura dell’associazione sportiva “Furie Buie” per il divertimento di grandi e piccini. Ancora due appuntamenti con lo showcooking in piazza XI febbraio: alle 11 saranno ai fornelli gli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’istituto “Zappa-Fermi” di Bedonia, ed alle 17 sarà ospite speciale Giulia Brandi, noto volto di Masterchef Italia. La musica farà da sottofondo a questa lunga giornata di eventi, con gruppi itineranti che riempiranno l’aria di musiche popolari: ritmi piemontesi ed occitani con i “Quattrad”, canzone tradizionale antica con gli “Enerbia” e gli amati canti valligiani con i fisarmonicisti di Tiedoli e Belforte. Il fungo sarà naturalmente presente ad ogni angolo, concentrato in piazza Manara e negli stand dedicati al centro del paese, e presentato da Danilo Carretta di Borgolab, laboratorio artigianale di eccellenze gastronomiche, che domenica alle 15.30 mostrerà come pulire ed essiccare il re del bosco.

TORNA L'APPREZZATO TREKKING DOG DAY

Domenica nuova edizione dell’apprezzatissimo “trekking dog day”, che andrà alla scoperta del monte Gottero. Il tracciato si snoda su 9 km di percorso ad anello con 600 m di dislivello. I partecipanti saranno accompagnati dall’esperta guida abilitata Roberto Bardini. Il percorso è privo di punti d’acqua, pertanto bisogna attrezzarsi per se stessi e per i propri cani. Il pranzo è al sacco. Punto di ritrovo: parcheggio Conad Borgotaro alle 9. Rientro: 17,30-18 circa. Info e prenotazioni: 339.7550371; roberto.bardini@trekkingtaroceno.it.

BORGOTARO-BERCETO

ESCURSIONE E TEATRO TRA VALBONA E CORCHIA

Domenica prima escursione con spettacolo teatrale. L’itinerario sarà un breve anello che collega i borghi di Valbona e Corchia, sulla Val Manubiola. All’arrivo a Corchia, spettacolo sul tema dell’albero. Lo show è intitolato “L’albero e la bambina”, gratuito per i partecipanti alla camminata. Appuntamento alle 14 alla trattoria Cà Mari di Valbona. Partenza 14,30; rientro a Valbona alle19,30 circa (info e prenotazioni: 329.4571154; maria.molinari@trekkingtaroceno.it).

BUSSETO

ORTOCOLTO RIEMPIE DI COLORI VILLA PALLAVICINO

Nel suggestivo scenario dello storico parco di Villa Pallavicino l’appuntamento con Ortocolto, la festa-mercato dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo, organizzata dall’omonima associazione con la collaborazione del Comune. La manifestazione, come sottolinea anche il presidente di Ortocolto Silvio Mezzadri, pone in primo piano i produttori di varietà botaniche selezionate e vede la presenza di collezioni di rose antiche, ampie proposte di piante eduli e ornamentali, orticole e frutti antichi. Fra gli espositori figurano produttori agricoli del territorio, artigianato d’eccellenza, creazioni artistiche e manufatti realizzati con tecniche antiche e materiali naturali. «Per il 2018 – annuncia - stiamo preparando alcune importanti sorprese per promuovere Villa Pallavicino e Busseto». Ai visitatori sarà consegnato, all’ingresso, l’Ortoricettario «Erbe selvatiche in cucina» e, potranno essere visitati sia il Museo nazionale Giuseppe Verdi (che ha sede in Villa Pallavicino) che il Museo Renata Tebaldi (che si trova invece nelle scuderie) ed i luoghi verdiani. La manifestazione avrà luogo dalle 9 alle 19.30. Domenica, alle 16, Camilla Zanarotti sarà al centro di «Io non volevo un giardino! - La storia del genius loci che ha preteso il mio intervento su questo luogo». Camilla Zanarotti, agronoma e architetto del paesaggio, si occupa di progetti in ambito pubblico e privato e restauro di parchi storici. Ha pubblicato «I giardini delle ville venete» con il fotografo Dario Fusaro (Silvana editoriale), e «Più orto che giardino» con Simonetta Chiarugi (Mondadori Electa). Tra i molti, ha curato il restauro della componente vegetale del Complesso Monumentale Brion di Carlo Scarpa ad Altivole. Alle 16.30, «Con il naso all' insù», Due trampolieri saluteranno l’estate e daranno il benvenuto all’autunno aggirandosi tra gli stand regalando poesie e aforismi sulla Natura. Alle 17.15 «Burattini nell’Orto», laboratorio di costruzione per bambini e genitori con Giorgio Rizzi dell’associazione «C’é un asino che vola» di Castellanza. Alle 17.30, «Autumn leale», con il quartetto «Just four acoustic band» con Claudio Morenghi, sax tenore e soprano; Tiziana Paoli, pianoforte; Marco Dallospedale, contrabbasso; Nicola Benetti, batteria. Durante la giornata, Donata Ruffini e Franca Maraffetti daranno vita a «Nel regno dei fiori», laboratorio pratico di decorazione floreale con la realizzazione di coroncine per capelli. Info anche sul sito ortocolto.it.

CASALMAGGIORE

FESTA DELLA ZUCCA TRA CIBO E «MENTE»

Fino a domenica la piazza di Casalmaggiore si tinge di arancione per la sesta edizione della Festa della Zucca organizzata dall’associazione Amici di Casalmaggiore. Una festa che non sarà solo gastronomica, con il famoso tortello di zucca del casalasco condito con burro o con pomodoro servito nelle cucine allestite in vari punti del centro storico e nei ristoranti della città, ma proporrà anche tutto quello che «la zucca», questa volta espressione goliardica per indicare il cervello, può creare.

COLLECCHIO

TUTTO PRONTO PER LA SAGRA DELLA CROCE

Da tempo immemorabile a Collecchio la terza domenica di settembre (tranne particolari circostanze) coincide con la Sagra della Croce, «cla gran sagra rinnomeda / che nisson sl’è mei scordeda» come il collecchiese Ezio Galaverna, tipografo alla «Rampata», l’ultimo dei figli del più noto Domenico, scrive nella poesia in vernacolo «Croeusa» in cui rende viva e reale la sagra del paese che ancora oggi mantiene intatta la sua tradizione e attrattiva. Poesia attuale e valida nel modo in cui si svolge la croce. Due i momenti tradizionali della sagra: il ricco luna Park allestito nel quartiere «Il Viale» che sarà aperto fino a domenica 24 e il mercato della Croce con bancarelle in viale Libertà, via Spezia, via Aldo Mori e quartiere Il Viale che si terrà nei giorni 17, 18, 23 e 24 settembre.

Nel comitato anziani di via Paveri c'è «Collarte», esposizione d’arte di giovani artisti collecchiesi, aperta s dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 23.

Nell’ex salumificio di via Verdi è allestita la mostra del pittore collecchiese Claudio Cesari «...e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar...» che sarà visitabile dalle 16 alle 19,30. E’ aperta fino al 24 settembre.



Domenica, sia al mattino con inizio alle 10 che al pomeriggio con inizio alle 15, in piazza Europa vi saranno dimostrazioni di sport e danza mentre nel piazzale del municipio dalle 10 alle 19 vi saranno dimostrazioni di shiatsu. Alla sera, con inizio alle 21, in piazza Europa sarà presente la Giacomo Maini Band con possibilità di ballo liscio in pista. Da domenica a martedì sono in programma visite guidate alla Ceramica del Ferlaro in occasione dell’ottantesimo anno di attività a Collecchio. Rientra in un progetto che si concluderà con una mostra fotografica allestita nel centro culturale di Villa Soragna dal 14 ottobre al 4 novembre. Martedì, con partenza alle 13 da viale della Libertà, si correrà l’ottantaduesima edizione della «Coppa Collecchio», prestigiosa gara di ciclismo per le categorie elite e under 23.

A SPASSO LUNGO IL FIUME IN BICICLETTA

«A spasso lungo il fiume in bicicletta» è la pedalata guidata, promossa dai Parchi del Ducato, domenica con partenza alle 15,30 dalla pieve medioevale di Madregolo, per raggiungere l’area naturalistica delle Chiesuole, sempre a Madregolo. I partecipanti dovranno presentarsi con bici propria, bambini degli 8 anni in su. Consigliate city bike e mountain bike. Il percorso si sonda attraverso i sentieri del parco fra ampi prati e boschi di salici e pioppi, per raggiungere l’area naturalistica delle Chiesuole, ex cava trasformata in lago, oggi oasi di verde e rifugio di numerose specie di uccelli. L’iniziativa è gratuita, prenotazione obbligatoria: 347 4018157.

ARGO PARTY A LEMIGNANO

Bionda, scura o rossa, corposa o delicata, sempre dissetante…e rigorosamente artigianale. Anche domenica il birrificio «Argo» di via Di Vittorio a Lemignano ospiterà l’«Argo party»: nell’occasione, si festeggeranno i quattro anni del birrificio e i quaranta del birraio. Si potranno degustare birre a volontà e cibo di prima qualità. Dalle 15 e alle 16.30, si potrà assistere alla novità del «Beer pilates» con la lezione che sarà guidata da Elena Evangelisti. Info: www.birrificioargo.it oppure 329/1448831.

COLORNO

CONCERTO D'ORGANO PER IL FESTIVAL SERASSI

Concerto d’organo «Bizzarre fantasie: influenze, ispirazioni e imitazioni nella musica per organo» a cura di Marco Vincenzi domenica alle 18 nella chiesa di San Liborio a Colorno per il festival Serassi.

MERCATO DELLA TERRA E CONCORSO ERBA LUIGIA

Mercato della terra con i produttori locali a km 0 e secondo concorso del liquore estratto con erba Luigia domenica dalle 9.30 in piazza Garibaldi a Colorno. In vendita anche i biscotti all’erba Luigia realizzati dal panificio Borlenghi con ricavato per l’Avis Colorno.

TORTA FRITTA E SALUMI AL CENTRO VENARIA

Domenica dalle 17,30, al Centro sociale Venaria torta fritta e salumi per tutti da consumare sul posto o da asporto. Nel salone ci sarà la musica.

CORNIGLIO

ESCURSIONE GUIDATA A BOSCO DI CORNIGLIO

Il suggestivo borgo di Bosco di Corniglio sarà meta, domenica, di una breve e semplice escursione guidata organizzata dalla Cooperativa 100 Laghi per scoprire misteri, storia ed architettura della perla dell’Alta Val Parma. Ritrovo alle 9,30 all’Ostello di Corniglio e partenza dell’escursione da Bosco (dove si arriverà in macchina) alle 10. Al termine della camminata è prevista una degustazione dei prodotti locali della Bottega dei 100 sapori, negozio situato tra le mura del Castello di Corniglio che vende prodotti d’Appennino. Per info e prenotazioni 3331805781, cooperativa100laghi@gmail.com oppure andrea.pellacini@guidevalparma.com.

DOMENICA SULLE TRACCE DI MARIA LUIGIA

Domenica si andrà sulle tracce di Maria Luigia con la seconda escursione del progetto «La montagna e la Duchessa. L’Alta Val Parma fra percorsi storico-geografici ed escursioni nella prima metà dell’Ottocento». Maria Luigia si recò infatti una prima volta in Alta Val Parma, al Lago Santo nell’agosto del 1821, e vi tornò nel luglio del 1827. La prima volta salì sul Monte Braiola, la seconda, prima di arrivare a Corniglio, salì sul Monte Montagnana. Con questa uscita si ricorderà proprio la sua salita sul Monte Montagnana, con un’escursione arricchita dalla narrazione di vicende storiche, aneddoti, curiosità legate a Maria Luigia, oltre che dall’illustrazione degli aspetti naturalistici. L’escursione gratuita ed adatta tutti, è organizzata dai Parchi del Ducato, in collaborazione con Cai di Parma. Il ritrovo è fissato per le 8.45 a Signatico di Corniglio. I posti sono limitati e quindi è richiesta la prenotazione a Monica Valenti: 3488224846 oppure mokavalenti@libero.it.

TERZA EDIZIONE DEL TROFEO MARMAGNA ALL MOUNTAIN

E’ tutto pronto per la terza edizione del Trofeo Cai Parma MTB «Marmagna All Mountain», l’unica gara All Mountain della provincia di Parma che si svolgerà domenica all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Scopo della gara a coppie (uomini, donne e mista) sarà percorrere il tracciato di gara seguendo la traccia gps e trovando e fotografando i checkpoint segnalati sulla mappa che verrà distribuita a tutti. Al Lago Santo dovranno essere lasciate le MTB per salire a piedi sulla vetta del Marmagna e ritorno. Alla fine della giornata il divertimento sarà assicurato qualsiasi sarà la posizione finale, con premi per i primi tre classificati di ogni categoria e pacco gara per tutti i partecipanti. Il trofeo Cai Parma Mtb, invece, se lo aggiudicherà la prima coppia assoluta. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.caiparma.it a prezzo agevolato oppure la mattina della gara dalle 8.00 direttamente a Lagdei da dove, alle 9.30, partiranno i partecipanti. I primi arrivi sono previsti per le 12,30, mentre alle 13 si darà ufficialmente il via al «Polenta Party». Gli organizzatori hanno stilato anche un programma collaterale per accompagnatori atleti e ospiti. Alle 8.15 è in programma una visita guidata al Caseificio Beduzzo, con degustazione offerta dalla Latteria e possibilità di acquisto prodotti. Dalle 9 a Lagdei ci sarà invece la possibilità di noleggiare le nuovissime e-Bike del Parco dei 100 Laghi (prenotazione consigliata al 3425979595 o pagani6347@gmail.com) oppure di fare un giro nell’area espositori con con stand dedicati al mondo Mtb. Alle 9.45, sempre da Lagdei, partirà un’escursione guidata al Lago Santo e al Monte Marmagna, con un accompagnatore Cai.Escursione gratuita, prenotazione consigliata a mtb@caiparma.it. Per info sulla manifestazione 3355334854.

FIDENZA

DOMENICA LA FESTA DEL GRUPPO ALPINI

Si terrà domenica mattina la festa del gruppo Alpini di Fidenza. I partecipanti si ritroveranno alle 9 al Parco delle Rimembranze alle 9 davanti al monumento ai caduti per l’alzabandiera. Da qui partirà il corteo che attraverserà il centro accompagnato dalla fanfara di Castrignano. Infine alle 11 sarà celebrata la Santa Messa in San Michele, seguito dal pranzo sociale in un agriturismo di San Nicomede.

FONTANELLATO

MOSTRA MERCATO DEL VINILE NEL CORTILE DELLA ROCCA

Dopo il grande successo della prima edizione, torna domenica nel cortile della Rocca Sanvitale, la mostra mercato del vinile organizzata dal Comune di Fontanellato in collaborazione con Mercatopoli. Una giornata di «cambio e scambio» di 33 e 45 giri ma anche di cd da collezione, durante la quale i visitatori potranno trovare «chicche» particolari o edizioni speciali o scambiare idee e punti di vista con i critici e i promotori musicali che hanno già annunciato la loro presenza. La mostra si affiancherà, arricchendolo, al mercatino dell’antiquariato, in programma in centro storico ogni terza domenica del mese, per arricchire l’offerta e l’attrattività dell’appuntamento.

TORNEO REGIONALE DI POKEMON

Per il sesto anno consecutivo i Pokemon tornano a Fontanellato. Domenica si svolgerà il torneo regionale organizzato dal Team Fonta Pokemon. Le iscrizioni, gratuite, saranno aperte dalle 10.30 alle 14. Il torneo inizierà alle 14.30 con le categorie Junior (nati prima del 2007), Senior (nati tra il 2003 e il 2006) e Master (nati fino al 2002). Durante il pomeriggio si giocherà con le versioni «Sole» e «Luna» sulle console Nintendo 3DS e il risultato sarà valido per la classifica Europea. Per partecipare è necessario essere registrati sul sito ufficiale www.pokemon.com per ottenere l’ID Giocatore e registrare la cartuccia di gioco Pokemon sul «Pokemon Global Link» al sito 3ds.pokemon-gl.com ed effettuare il «sincrogioco» una volta. Per info: teamfontapokemon@nelparmense.it e andrea.imolagames@gmail.com.

FONTEVIVO

SI RECUPERA DOMENICA LA FESTA DELL'UVA

Annullata la scorsa settimana per maltempo, torna domenica torna a Fontevivo la Festa dell’Uva con la sua divertente «carrellata» di iniziative nel segno della tradizione contadina. Su via Roma saranno allestiti gli stand di prodotti tipici e «bio», mentre, per gli appassionati di motori, c'è la mostra dei trattori . Non mancheranno inoltre lo stand dei sommelier e le proposte a tema dei negozi del paese, a partire dal gustoso gelato al gusto uva. Per tutti i più piccoli, alle 14,30, ci sarà la possibilità di partecipare al momento della pigiatura dell’uva nelle vasche tradizionali e, una volta concluso il «lavoro» di spremitura, di portare a casa una bottiglia di mosto. E per tutti gli sportivi, dalle 16 sarà possibile partecipare gratuitamente alle lezioni e alle dimostrazioni degli istruttori di Sport Leafness. Saranno inoltre esposti i lavori creativi degli artisti locali.

LESIGNANO BAGNI

UN GIORNO NEL SEGNO DELLA TORTA FRITTA

E’ uno dei piatti tipici più amati dai parmigiani, semplice, gustoso e salato, che ha il profumo delle cose buone di «una volta». Una serata speciale dove si potrà degustare un menù tutto centrato sulla torta fritta che verrà preparata fresca con le farine biologiche. Domenica, a partire dalle 20, l'appuntamento è alla Longarola agriturismo di via Bassetta 13, dove è in programma l’evento denominato «Torta fritta gourmet alla Longarola». Per informazioni: 0521/350520 oppure agriturismo@lalongarola.it.

MEZZANO RONDANI

SAGRA ALL'INSEGNA DI CUCINA, MUSICA E SPORT

Sagra di Mezzano Rondani all’insegna di cucina, musica e sport a cura del circolo I Rondanen. Domenica nel primo pomeriggio settimo memorial Armando Ferrarini con la classica sfida tra scapoli ed ammogliati. Dalle 17 ristoro con spalla cotta e torta fritta.

MONTECHIARUGOLO

DOMENICA «MONT'ART - ARTE NEL BORGO»

A Montechiarugolo andrà in scena «Mont’Art - Arte nel Borgo». Domenica, dalle 10 alle 19, nel centro del paese si terrà la quarta edizione della manifestazione, che si propone come mostra concorso di opere d’arte visiva, allo scopo di far conoscere il lavoro di artisti al pubblico, al di fuori dei luoghi convenzionali. L’organizzazione è curata dal locale Circolo Anspi «Don Lazzero» di Montechiarugolo, con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo. Gli artisti partecipanti alla sfida, circa una sessantina, esporranno le loro opere nei loro stand. Durante tutta la giornata si svolgeranno i laboratorio creativi per i bambini e le performance dal vivo di Street Art del gruppo PuBliK di Reggio Emilia, nel prato davanti al Castello. Alle 10,30, nel Palazzo Civico, verrà inaugurata l’esposizione dei lavori dei vincitori di Mont’art 2016. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 si terranno le visite guidate al castello e, alle 12.30, il pranzo con l’arte a cura dell’Associazione Anspi «Don Lazzero». A seguire: sfilata per le vie del borgo di figuranti in costume medioevale del gruppo storico «Contrade Canossiane» (dalle 15.30 alle 18), esibizione della Montechiarugolo folk band «Tullio Candian» (alle 16.30) e, dalle 18 alle 19 nel maniero, del coro e quartetto d’archi «Adagio e Furioso», col solista Alberto Venturini di Basilicagoiano. Alle 19 avrà luogo, sempre nel castello, la premiazione degli artisti vincitori delle varie categorie. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 1° ottobre.

NOCETO

CAMMINATA IN RICORDO DI LUIGI GRAZIOLI

In cammino lungo la Via Francigena: domenica si svolgerà sulle colline di Costamezzana la camminata in ricordo di Luigi Grazioli. La manifestazione, aperta a tutti, 10 chilometri sugli antichi sentieri, costeggiando le terre e il maniero dei Pallavicino, è organizzata dall’associazione Amici di Costamezzana, dalla Pro Loco e dall’Amministrazione di Noceto. Il ritrovo è fissato alle 8.30 al campo sportivo di Costamezzana. L’iscrizione, ad offerta, sarà devoluta in beneficenza. Al termine della passeggiata un rinfresco con torta fritta salumi e dolci offerti dai volontari.

SUPER TOMBOLA AVIS NELL'AREA FESTE IL PIOPPO

Super Tombola a Noceto domenica, organizzata dalla sezione Avis. Appuntamento dalle ore 17 all’Area Feste Il Pioppo quando inizieranno le estrazioni. Sarà attivo il servizio bar con la tradizionale torta fritta e i krapfen. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostenere le attività dell’Avis.

PARMA

SAGRA DI SAN LAZZARO, LA "PIU' LUNGA" DELLA CITTA'

Cultura e benessere, musica, arte, storia e tradizioni: racchiude tutto questo la Sagra di San Lazzaro, appuntamento promosso da Ascom (attraverso il marchio Parma Viva), con il patrocinio del Comune e l’organizzazione affidata ad Edicta Eventi. Quella che è stata ribattezzata come «la festa più lunga della città», dal momento che si snoda lungo 2,5 km compresi tra via Emilia est e via Emilio Lepido, torna domenica, dalle 9 alle 20, coniugando la possibilità di fare shopping alla (ri)scoperta delle peculiarità storiche di questa zona. Nel segno di una ricorrenza: i 2.200 anni di questa arteria. Che saranno celebrati con una serie di eventi nell’evento: i racconti dello storico Antonio Tagliavini ed il percorso virtuale curato da quindici alunni del Liceo Classico Romagnosi che illustreranno ai visitatori i principali luoghi di interesse della via Emilia: l’Arco, la Rocca, il Lazzaretto. Ed ancora una mostra dedicata all’artista Alfredo Chiapponi ed a cura della Fondazione Uccia Fieni, lezioni di yoga e possibilità di praticare diverse discipline sportive, degustazioni di prodotti tipici, balli e performance musicali, sfilate di moda, laboratori ed intrattenimento ludico per i più piccoli. Per tutta la giornata, poi, lungo la via Emilia, grazie alla collaborazione dell’Automotoclub Storico Italiano e del Vespa Club di Parma, saranno presenti vetture e modelli di Vespa che hanno segnato epoche diverse. Dalle 17 è prevista invece una gara a squadre per produrre tagliatelle. Ampia pure l’offerta mercatale, con un centinaio tra bancarelle e stand presenti. «I negozi rivestono un ruolo fondamentale per la comunità, non soltanto in quanto attività economiche ma anche come elemento di presidio dei nostri quartieri: sono il biglietto da visita della città» ha ribadito Cristina Mazza, vice direttore di Ascom Parma, accanto al vice presidente Filippo Guarnieri. «Crediamo fermamente nel valore di queste feste – ha aggiunto la Mazza – capaci di coinvolgere un tessuto sempre più ampio: commercianti, scuole, associazioni sportive e di volontariato». A farle da eco Andrea Barazzoni, referente Ascom per la zona di San Lazzaro: «Essere bravi non basta, se si è da soli. Occorre saper fare squadra e, in questo caso, ci siamo riusciti. Dobbiamo riappropriarci degli spazi vitali e delle nostre radici: l’Arco di San Lazzaro, le giovani generazioni lo vedono come una rotonda...».

GAIONE FA IL TRIS CON LA SUA SAGRA SETTEMBRINA

Festa doveva essere e festa sarà, con un fuoriprogramma molto speciale. Domenica, per il gran finale, tutti in pista con “Nicola Marchese” e via alla battaglia a suon di golosità. Andrà infatti in scena l’ormai tradizionale “Torteo” la più dolce delle competizioni. A sfidarsi non saranno solo le rezdöre di Gaione, ma anche le signore dei fornelli di mezza provincia. Dopo l’apertura al pubblico, che ha chiamato a raccolta molti curiosi e appassionati, torna a gran richiesta la mostra «Dal fonografo all’MP3». L’esposizione dei signori del suono è stata inaugurata lo scorso fine settimana dal Consiglio direttivo “Della internazionale della storia di Parma” e dal collezionista nonché padrone di casa, Gian Franco Magnani. Oltre ai dischi d’epoca, spicca un organetto che veniva utilizzato per insegnare vari motivi agli usignoli. L’evento è inserito nel programma della Festa internazionale della storia di Parma che, in occasione dei 2200 anni di fondazione della città, offrirà una ricca serie di eventi. La Sagra settembrina è un appuntamento a misura di famiglia, che chiama a raccolta un intero paese. Oltre al Gruppo amici di Gaione, anima della manifestazione, sono tanti i volontari impegnati per la buona riuscita della festa. Dai “ragazzi di una volta”, alla parrocchia, dagli educatori agli adolescenti del paese. Tutti impegnati per quest’ultimo weekend.

DIVERTIMENTO E SICUREZZA IN MOTO

Tutti in sella domenica per coniugare divertimento e sicurezza al «Motoraduno Progetto Moto Sicura». L’appuntamento è fissato allo «Stop&Go» di via Emilio Lepido dove, alle 8 di mattina, si apriranno le iscrizioni. La quota, comprensiva di colazione, aperitivo e gadget, è fissata in 15 euro e il ricavato sarà totalmente devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Parma. Alle 10, via al motogiro sulle colline parmensi per arrivare, attorno alle 11, al bar B52 di Langhirano per la sosta-aperitivo. Da lì il corteo ripartirà verso Lesignano per poi arrivare alla trattoria «Vecchia Volpe» dove è prevista una dimostrazione di primo soccorso a cura dell’Assistenza Pubblica di Langhirano e un intervento sulla sicurezza stradale con gli istruttori federali dell’Associazione Motociclisti Incolumi. Per chi poi vorrà fermarsi in compagnia, la mattinata si concluderà con il pranzo in compagnia accompagnato dalla musica dei Figli dei Fuori. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 335/6393435 (Mauro) o email: safetybikers@yahoo.it.

IN PIAZZA GHIAIA SI SALUTA L'ESTATE

Domenica in Piazza Ghiaia si saluta l’estate con la manifestazione “Happy Ending” per una festa che unirà il divertimento al buon cibo con l’immancabile mercatino dell’artigianato e modernariato, curato da Bi & Bi. Nella giornata di domenica, le leccornie inizieranno ad esser servite dall’ora di pranzo fino a conclusione dell’evento. Super ospite, della serata di domani, sarà il gruppo di Jumbo Story che allieterà e farà divertire tutti con le sue travolgenti canzoni. Nella giornata di domenica, oltre ai truck e al mercatino, ci si potrà divertire con i ragazzi del Crazy Ballet che si esibiranno con il loro show, facendoci fare un tuffo negli anni '50/’60. L’ evento “Happy Ending” è organizzato da Bi & Bi Eventi in collaborazione con il Consorzio PromoGhiaia.

BAGANZOLA: PEDALANDO IN BICICLETTA CI SARA' DOMENICA

Dopo il rinvio a causa del maltempo della settimana scorsa, domenica alle 15, in piazza Salvarani a Baganzola, è fissato il ritrovo di «Pedalando in bicicletta»: la partenza sarà alle 15.30 con la visita alla Pieve di Castelnovo con sosta con merenda al Molino dell’Asse e rientro a Baganzola al campo comunale «Mordacci» con torta fritta e salume. L’evento è promosso dal circolo Arci Golese in collaborazione con l’Avis-Aido e con il patrocinio del Comune.

SAN PROSPERO: LA SAGRA RECUPERA DOPO IL RINVIO

Dopo il rinvio della settimana scorsa a causa del maltempo, domenica si concluderà la sagra di San Prospero, organizzata e messa in piedi con regolare impegno da, ormai, tredici anni grazie ai soci e volontari del circolo ricreativo «Frontiera 70», il circolo «Il Castello», Avis e Parrocchia di San Prospero. Alle 9 è prevista la partenza da via Aldo Capra davanti al circolo Il Castello dove prenderà il via la biciclettata per bambini e genitori che terminerà con un gustoso nutella party al parco di San Donato dedicato a Tommy. Alle partire dalle 20.15, torta fritta e salume al circolo Frontiera 70 e, a seguire spettacolo di cabaret e barzellette con Roberto Tinelli e ospiti a sorpresa; in caso di maltempo, la serata si sposterà al Castello.

POLESINE-MEZZANI

IL PO PAGAIANDO E PEDALANDO

Rimandata, causa maltempo, la settimana scorsa viene riproposta domenica la «Discesa del Po», iniziativa per vivere il Grande Fiume pedalando, pagaiando e navigando a cura dell’associazione Persona Ambiente nell’ambito della terza tappa di Un Po di sport. Partenza della barca turistica e del gruppo di canoe alle 8 a Polesine. Per le bici, su sponda Parmense, il ritrovo è alle 9.45 a Sacca con tappa alle 11 a Mezzani. Arrivo a Viadana, intorno alle 12.30, per un pomeriggio di festa tra local food e musica.

SORAGNA

LA SAGRA DELL'ADDOLORATA

Un'altra giornata all’insegna di cibo e musica a Soragna per l’ormai tradizionale sagra dell’Addolorata, grazie a stand, mercatini e spettacoli musicali. Vari stand saranno dedicati ai salumi e ai prodotti tipici del territorio -– tra cui spiccherà quello del gruppo soragnese degli Alpini, che cuocerà nell’occasione la celebre «polenta gigante» -, in un gustoso anticipo del November Porc. Sbarcherà poi nel centro storico del paese, con apertura alle 9, il mercato del consorzio Cinque Terre, mentre dalle 15 l’emittente Radio Bruno trasmetterà un live show proprio da piazza Garibaldi. Alle 17.30 andrà in scena invece il progetto di riscoperta e condivisione delle melodie celtiche e delle danze irlandesi, presentato dai musicisti e ballerini dell’associazione Celtic Spirit. La sagra dell’Addolorata si concluderà alle 20.30 nel palapattinaggio «Giuseppe Avanzini», con il tradizionale saggio di pattinaggio della polisportiva Il Cerchio. Oltre agli atleti di casa, si esibiranno i pattinatori della Salso Roller e dell’Artistic Skate di Parma, assieme ad una coppia di livello internazionale.

VOCI LIRICHE DAL MONDO PER GIUSEPPE VERDI

Domenica pomeriggio dalle 16.30, nella rocca Meli Lupi di Soragna, l’associazione di lirica, prosa e danza «Carlo Alberto Cappelli», di Rocca San Casciano, presenterà il concerto «Voci liriche dal mondo per Giuseppe Verdi». Nel salone d’onore del Bibbiena, si esibiranno le soprano Sarah Park ed Elena Salvadori; il tenore Matteo Cammarata e il basso Walter Rubboli, al pianoforte Kim Jangmi. Parteciperà inoltre il maestro Mauro di Tante. A presentare il concerto, il musicologo Daniele Rubboli.

DOMENICA IL CONCERTO DI MUSICA CELTICA

Domenica la piazza del borgo Meli Lupi sarà teatro dell’atteso concerto di musica celtica, eseguita dai “Celtic Spirit”, gruppo fondato tre anni fa per iniziativa della violinista Beatrice Marozza e dell’arpista Carla They, entrambe parmigiane. Il concerto in programma a Soragna prevede l’esecuzione di suggestive musiche irlandesi, scozzesi e bretoni dei secoli compresi tra il XVII e il XIX. Gli esecutori saranno, oltre alle fondatrici del gruppo, Carla They e Besatrice Marozza, Sandu Nagy ai flauti, Vittoria Primavera alla voce, Franco Tomasi alla chitarra, Flavio Spotti alle percussioni. Ad impreziosire ulteriormente l’evento vi saranno le coreografie dei danzatori della Tara School di Milano. L’evento, organizzato dal Comune di Soragna, inizierà alle ore 17 e sarà ad ingresso libero.

SORBOLO

MONGOLFIERE E MUSICA A COENZO CON L'ATTESA FIERA DELLA SIMPATIA

Torna l'attesa Fiera della simpatia, giunta alla 52ª edizione, a Coenzo di Sorbolo nel weekend, a cura di Anspi-gruppo I baloss e amministrazione comunale. Domenica alle 14 gara ciclistica decimo gran premio città di Coenzo, alle 15 spettacolo di artisti di strada con l’associazione Circolarmente ed intrattenimento a cura dei deejay di Radio circuito 29, alle 17 pigiatura dell’uva con i piedi, alle 17.30 trebbiatura del granoturco con macchine d’epoca e alle 18 lancio della mongolfiera e dei palloncini con i messaggi di pace. Alle 21 commedia dialettale «La colpa l’è d’Paganini» a cura della compagnia I baloss. In programma anche mostra delle zucche, pesca di beneficenza e preparazione di panini per tutti i gusti. Visitabile domenica, dalle 15 alle 18, il museo Casa delle contadinerie. Appendice lunedì alle 21 con il Golosastro, gran varietà canoro di cantanti alla ribalta e assaggio delle torte del 46° concorso della fiera prima dell’estrazione della lotteria della fiera.

24 ORE DI VOLLEY CONTRO LA FIBROSI CISTICA

Ventiquattro ore di volley per tutti per fare muro alla fibrosi cistica. Questa l’iniziativa in programma fino a domenica al centro sportivo di via Gruppini a Sorbolo. Per informazioni: fibrosicisticaemilia@libero.it e 392 6704837.

TARSOGNO

APERTO IL MUSEO DELL'EMIGRANTE

Aperto per tutto il weekend, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30 l’ufficio turistico di Tarsogno e il museo dell’emigrante di Via Noberini 1. Per visite guidate e info 0525 89272.

TORRECHIARA

VISITE GUIDATE IN ABITI MEDIEVALI

Nel Castello, domenica, ci saranno le visite guidate in abiti medievali con partenza alle 11, 12, 16 e 17. Il servizio guida costa 3 euro e l’ingresso in Castello 4 euro per gli adulti. Inoltre Sabato ci sono i tour “Food from love” con partenza da Piazza Garibaldi a Parma, con bus-navette, oppure da piazza Leoni a Torrechiara con mezzi propri. Per info su costi e prenotazioni: Iat Parma: 0521.218889 e 328.2250714 .

TORRILE

DOMENICA TORNA #TUTTIINNATURA

Annullata la settimana scorsa a causa della pioggia, #tuttiinnatura torna domenica per ricordare a tutti «la necessità di fermarsi e trascorrere del tempo nel verde, per il benessere fisico ma anche psicologico di grandi e piccoli». L’appuntamento è dalle 10 alle 12 nel parco Attilio Gombia di San Polo dove gli operatori della riserva Naturale Torrile Trecasali proporranno giochi per esplorare la natura vicino casa e laboratori artistici e creativi per imparare a costruire la mangiatoie per uccelli in vista dell’inverno. Per informazioni: riserva.torrile@lipu.it o tel 0521/810606.

VARSI

TUTTI IN MOUNTAIN BIKE PER LA BICINGHIALISSIMA

Domenica a Varsi, prenderà il via la «Bicinghialissima», escursione guidata in mountain bike sul monte Barigazzo, organizzata dall’Asd Varsibike. Ai partecipanti verranno proposti due percorsi di 20 e 28 km, con un dislivello di 800 e 1000 metri, ricavati tra castagni e faggi secolari, all’interno di un teatro naturale davvero strabiliante. La giornata prevede il ritrovo alle ore 8.30 presso il ristorante «Al posto giusto», situato nel capolugo di Varsi; la partenza si terrà invece alle ore 9,30 alla volta del suggestivo monte. Obbligatorio casco e tesseramento Uisp. Il ricavato della manifestazione sportiva non competitiva sarà devoluto all’assistenza Croce Bianca di Varsi per l’acquisto della nuova autoambulanza. Info ed iscrizioni: 328/9298027- 349/5399364; info@varsibike.it.

ZIBELLO

APERTA LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei Padri Domenicani di Zibello, domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, è possibile visitare «Il Cinematografo», la grande esposizione dedicata al cinema della collezione Luciano Narducci. Informazioni al 3474065078.