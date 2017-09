L'ambasciatrice dell'Indonesia in visita a San Polo d'Enza

Esty Andayani, neo ambasciatrice della repubblica di Indonesia in Italia, sarà a San Polo d'Enza giovedì 21 settembre, dove sarà accolta dal sindaco Mirca Carletti.

In suo onore, alle 20.30, nel castello, si terrà una festa pubblica, “Indonesia: la vita a colori”, organizzata dal Comune in collaborazione con Eny Sariyati Thalib, moglie indonesiana del titolare della Castagnetti e C. che produce e commercia mobili in giunco e vimini e che abita a San Polo. Eny Sariyati Thalib si è laureata in legge all’Università Cristiana dell' Indonesia (UKI) che ha sede a Giacarta.

Già negli anni scorsi Eny Sariyati Thalib aveva organizzato feste in onore degli ambasciatori indonesiani e nel 2012, Mirca Carletti aveva accolto l’allora ambasciatore Priyo Iswanto.

La nuova ambasciatrice Esty Andayani ha presentato le credenziali al presidente italiano Sergio Mattarella lo scorso 18 maggio, ed è la prima donna con tale titolo in questa Legazione. Precedentemente era stata ambasciatrice in Norvegia e in Islanda. Con i suoi 255 milioni di abitanti, l’Indonesia è il quarto paese più popoloso del mondo ed è composto da 17.507 isole.

Nel corso della serata, si terrà una sfilata di moda con gli abiti della linea “Batic Chic” della stilista indonesiana Novita Junus di Jakarta e le acconciature delle modelle saranno a cura del salone sampolese Alberto Solimei Parrucchieri. Sono previste anche danze tipiche indonesiane di Yogyakarta.

L'ingresso è libero.