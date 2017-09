I nuovi padri: se ne parla al Wopa

Negli ultimi decenni l’esperienza della paternità è andata incontro a numerosi cambiamenti. Se pur più lentamente rispetto ad altri paesi, anche in Italia inizia a diffondersi un modello di paternità differente più impegnato e presente nelle attività e nelle responsabilità genitoriali. Queste trasformazioni sono il frutto contemporaneamente di un mutamento dell’aspettativa delle donne e delle madri, di un maggiore investimento nella costruzione di spazi di intimità e di cura da parte degli uomini e di un’articolazione più complessa e differenziata dei modelli famigliari e relazionali nella società attuale.

Temi al centro di una giornata è promosso dal CIRS (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Sociale) dell’Università di Parma, dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Ateneo, dall’Assessorato al Welfare del Comune di Parma, dalla rete “Il giardino dei padri” e dalle Associazioni “Cerchio dei papà” e “Maschi che si immischiano”, con la collaborazione e il patrocinio di “Pianeta Verde”, “MenCare” e di due sezioni dell’Associazione Italiana di Sociologia, rispettivamente “Vita Quotidiana” e “Studi di Genere”.

Dopo un primo appuntamento in università, nel tardo pomeriggio il confronto continuerà negli spazi del Workout Pasubio in via Palermo con una tavola rotonda tra le istituzioni e le realtà associative più impegnate sulla paternità in Italia e a Parma, che presenteranno esperienze realizzate e idee da condividere per il futuro. Al dibattito, a partire dalle ore 18, parteciperanno rappresentanti di numerose realtà impegnate sulla paternità: Roberto Abbati e Francesco Mazzeo del Centro per le famiglie del Comune di Parma, Catia Cavatorti del Centro per le famiglie dell’Unione Colline Matildiche, Silvia Ludovico coordinatrice pedagogica del Comune di Langhirano, Maurizio Artoni de “Il Cerchio dei Papà”, Alessandra Pauncz della rete “Il Giardino dei Padri”, Monica Aitanga Leva dell’“Istituto di studi sulla paternità (ISP)”, Andrea Santoro de “Il cerchio degli uomini”, Giacomo Mambriani di “Maschile Plurale”, Arturo Sica di “White Dove”, Alvaro Gafaro di “Maschi che si immischiano”, Massimo Zerbeloni di “Papà al Centro”, Sofia Borri di “Piano C – Diamo voce ai papà” nonché Federico Ghiglione autore del blog “Professione papà”. Le idee condivise saranno rielaborate e rilanciate la mattina successiva in un workshop di progettazione, per gettare le basi di un lavoro condiviso.

Durante la serata di venerdì, delle 18 alle 22.30, sarà allestito uno spazio ludico per bambini con giochi e marchingegni di Pianeta Verde.